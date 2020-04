Neues Immigration-Büro zur COVID-19-Visa-Verlängerung

PATTAYA: Um zu verhindern, dass am Hauptsitz der Chonburi Immigration Pattaya in Jomtien wie in den Vortagen Menschenmassen aufeinandertreffen, wodurch das COVID-19-Risiko steigt, wurde am Mittwoch eine temporäre Zweigstelle der Einwanderungsbehörde in der Pattaya City School 7 an der Sukhumvit Road eröffnet.

Die neue zeitweilige Außenstelle ist NUR für Ausländer zuständig, die eine VERLÄNGERUNG IHRES VISUMS wegen der CORONAKRISE bei der Immigration ersuchen.

Checkliste der erforderlichen Unterlagen:

1. Ausgefüllter Antrag TM.7 + 2 Passbilder

2. Kopien aller relevanten Reisepassseiten inkl. Arival/ Departure Card TM.6

3. Ersuchungsschreiben der Botschaft bzw. des Konsulats um die Verlängerung des Visums

4. Karte/ Stadtplan mit Standort des Aufenthaltsortes

5. Kopie TM.30-Meldung

Die Pattaya City School 7 befindet sich an der Sukhumvit Road in Fahrtrichtung Sattahip, kurz nach der Soi Bun Kanchanaram, direkt gegenüber vom Wat Bun Kanchanaram. Standort auf Google Maps.

Empfehlungen* der Redaktion:

Um mehrmalige Besuche bei der Immigration zu vermeiden, falls doch ein gefordertes Dokument fehlen sollte, das in der knapp formulierten Checkliste der Chonburi Immigration Pattaya nicht aufgeführt wurde, empfiehlt es sich anzufertigen und mitzuführen:

Kopien aller genutzten Reisepassseiten

Bei Aufenthalt in Hotel: Eine vom Hotel ausgestellte Bestätigung über den Aufenthalt des Gastes, Kopie der Buchungsbestätigung

Eine vom Hotel ausgestellte Bestätigung über den Aufenthalt des Gastes, Kopie der Buchungsbestätigung Bei Aufenthalt in Mietswohnung & Mietshaus: Kopie vom Mietsvertrag, Kopie der ID-Card des Vermieters, Kopie vom Hausbuch („Tabien Baan“)

Kopie vom Mietsvertrag, Kopie der ID-Card des Vermieters, Kopie vom Hausbuch („Tabien Baan“) Bei Aufenthalt in eigener Wohnung/ eigenem Haus (Immobilienbesitz): Kopie des

Kopie des Kopie des Hausbuches („Tabien Baan“), Kopie der Grundstückseigentumsurkunde („Chanot“)

Alle Kopien doppelt anfertigen!

(* Die Empfehlungen der Redaktion basieren auf den Vorgaben anderer Immigration-Büros im Land, deren Checklisten detaillierter ausgeführt sind als die Checkliste von der Chonburi Immigration Pattaya)