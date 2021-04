Neues aus der Raumfahrt am Samstag

SpaceX erhält Nasa-Auftrag für bemanntes Mondlandegerät

NEW YORK: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat das private Unternehmen SpaceX mit der Entwicklung des ersten kommerziellen Mondlandegeräts beauftragt, das zwei Astronauten zum Erdtrabanten bringen soll. Der Auftrag mit einem Wert von 2,89 Milliarden Dollar (2,41 Milliarden Euro) sei Teil des Artemis-Programms der Nasa, teilte die Behörde am Freitag (Ortszeit) mit. Die Mondmission, die Medienberichten zufolge bereits 2024 erfolgen könnte, gilt als Sprungbrett für einen ersten bemannten Flug zum Mars.

SpaceX setzte sich damit gegen das Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos und die Rüstungsfirma Dynetics durch. «Wir fühlen uns geehrt, Nasas Artemis dabei zu helfen, eine neue Ära der Erforschung des Weltraums durch den Menschen einzuleiten», teilte SpaceX mit. Auch Unternehmensgründer Elon Musk zeigte sich auf Twitter begeistert.

Bei der Mission sollen vier Astronauten mit dem Raumfahrzeug «Orion» in die Mondumlaufbahn gebracht werden, wo zwei von ihnen für den Endanflug zum Mond auf das Landegefährt von SpaceX umsteigen werden. Ziel ist es demnach, ein vollständig wiederverwendbares Start- und Landesystem zu entwickeln, das für Flüge zu Zielen wie dem Mond und dem Mars eingesetzt werden kann.

Die beiden Astronauten sollen vor ihrer Rückkehr zur Erde die Mondoberfläche etwa eine Woche lang erkunden. Mindestens einer der beiden Crewmitglieder soll erstmals eine Frau sein. Zudem will die Nasa im Rahmen des Artemis-Programms den ersten nicht-weißen Menschen auf die Mondoberfläche bringen. Die USA brachten als bislang einziges Land mit den Apollo-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Erdtrabanten.

Drei Raumfahrer landen sicher auf der Erde

BAIKONUR: Nach Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS sind drei Raumfahrer sicher zur Erde zurückgekehrt. Die Sojus-Kapsel mit den Kosmonauten Sergej Kud-Swertschkow und Sergej Ryschikow sowie die Nasa-Astronautin Kate Rubins landete am Samstag in der Steppe Kasachstans, wie Live-Bilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten. «Die Crew fühlt sich gut. Willkommen auf der Erde!», schrieb Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin auf Twitter.

Zu sehen war, wie die Kapsel zunächst als winziger Punkt am Himmel auftauchte. Die letzten Kilometer schwebte sie an einem riesigen Fallschirm, bevor sie am Boden aufschlug. Dort kreisten Hubschrauber mit Rettungsteams an Bord. Die drei Raumfahrer landeten etwa 147 Kilometer südöstlich der zentralasiatischen Stadt Scheskasgan. Stunden zuvor hatte die Sojus-Kapsel planmäßig von der ISS abgedockt.

Die drei Raumfahrer waren vor einem halben Jahr ins All gestartet. 185 Tage verbrachten sie im Außenposten der Menschheit 400 Kilometer über der Erde. Die Wissenschaftler absolvierten zahlreiche Experimente, hatten aber auch mit einem Luftleck in der Station zu kämpfen. Erst vor einer Woche hatte das Team Verstärkung bekommen. Zwischenzeitlich hielten sich in der Station zehn Raumfahrer auf.

Die Live-Bilder zeigten zudem, wie die drei Raumfahrer nach ihrer Landung aus der Kapsel gehoben wurden. Sie lachten dabei. Ihnen wurde unter anderem der Blutdruck gemessen. Wegen der Corona-Pandemie erhielten sie sofort eine Schutzmaske.