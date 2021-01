Neues aus der Raumfahrt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa)

Roskosmos-Chef plant neuen Rekordflug zur ISS

MOSKAU: Der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, will ein bemanntes Raumschiff in neuer Rekordzeit zur Internationalen Raumstation ISS bringen. Er wolle den Versuch unternehmen, eine Sojus-MS-Rakete nach nur einer einzigen Erdumkreisung an der ISS andocken zu lassen, schrieb Rogosin auf Twitter. Wann es soweit sein soll, ließ er zunächst offen. Die Flugzeit hänge «von einer Vielzahl von Umständen» ab.

Der bisher kürzeste Flug vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan bis zur ISS fand im vergangenen Oktober statt: Er dauerte drei Stunden und drei Minuten, das Raumschiff umkreiste die Erde in dieser Zeit zwei Mal. An Bord waren die beiden russischen Kosmonaten Sergej Ryschkow und Sergej Kud-Swertschkow sowie die US-Amerikanerin Kathleen Rubins.