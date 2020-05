Neues aus der Promiwelt

Written by: Redaktion (dpa) | 07/05/2020 | Überblick

Herzogin Kate startet ein Fotoprojekt zur Corona-Pandemie

LONDON: Herzogin Kate (38) ist die Schirmherrin eines neuen Fotoprojektes, das die Stimmung in Großbritannien während der Corona-Pandemie einfangen soll. In Zusammenarbeit mit der National Portrait Gallery lade die Herzogin, Menschen aus dem Königreich ein, fotografische Porträts einzureichen, die sie in diesen außergewöhnlichen Zeiten aufgenommen haben, erklärte das Kunstmuseum in London am Donnerstag. Die ergreifendsten Porträts werden für eine Ausstellung mit dem Titel «Hold Still» ausgewählt, die im Frühsommer in einer virtuellen Ausstellung gezeigt werden soll, wie es weiter heißt. So solle ein kollektives Porträt der Nation zu diesem Zeitpunkt festgehalten werden.

Buchautor: Streit mit Lagerfeld um Katze Choupette

PARIS: Karl Lagerfeld und Katze Choupette - sie bildeten über Jahre hinweg ein medienwirksames Duo. Model und Sänger Baptiste Giabiconi enthüllt in seinem in Frankreich erschienenen Buch «Karl et moi» («Karl und ich»), dass sich der Stardesigner zunächst wenig begeistert über der Birma-Katze zeigte: «Sag, dieses Tier hat keine Bakterien?», habe der Modezar gefragt. Giabiconi erzählt, er sei erster Besitzer von Choupette gewesen und habe sie über Weihnachten wegen einer Reise bei Lagerfeld gelassen, mit dem er freundschaftlich verbunden war. Später wollte der Modepapst das Haustier nicht wieder hergeben. «Baptiste, Du kannst Dich nicht um sie kümmern, wie es nötig ist», habe Lagerfeld gesagt. Es gab nach Bekunden Giabiconis einen heftigen Streit; schließlich habe er Choupette dem «Kaiser» geschenkt.

Guido Cantz freut sich auf Lacher bei «Verstehen Sie Spaß?»

BADEN-BADEN: Der Fernsehmoderator Guido Cantz (48) freut sich mit der Unterhaltungsshow «Verstehen Sie Spaß?» auf gemeinsame Stunden vor dem Bildschirm. «Die Sendung passt in diese Zeit», sagte er in Baden-Baden. Als Familiensendung schaffe die ARD-Show mit Filmen der versteckten Kamera ein Miteinander für alle, die daheim bleiben: «Wir sind eine Sendung, bei der man den Alltag vergisst und gemeinsam lachen kann.» In der Corona-Krise seien solche Formate der Ablenkung und Unterhaltung wichtig. Am Samstag (9. Mai, 20.15 Uhr) präsentiert Cantz im Ersten eine neue Ausgabe des Showklassikers. Sie läuft zeitgleich auch im österreichischen Fernsehen.

Almila Bagriacik: «Mein bisher bester «Tatort»-Krimi»

KIEL/BERLIN: Die Schauspielerin Almila Bagriacik hält ihren vierten Kieler «Tatort»-Krimi für ihren bisher besten. In der Episode «Borowski und der Fluch der weißen Möwe», die am Sonntag im Ersten (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird, ermittelt sie wieder als Hauptkommissarin Mila Sahin an der Seite von Hauptkommissar Klaus Borowski, gespielt von Axel Milberg. «Ich bin jetzt länger dabei, bisher konnte ich meine Rolle nicht ganz entfalten», sagte Bagriacik der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2018 ist sie beim «Tatort» dabei. «Die Redaktion hat dann versprochen, dass wir mehr über die Figur und ihre eigene Sicht auf den Fall erzählen wollen - und dem war auch so.» Sie habe in der Rolle als Hauptkommissarin endlich mal aufgehen und zeigen können, wo die Schwächen und die Stärken dieser Rolle sind.

Schlagerduo Amigos bekommt eigene Briefmarke

HUNGEN: Die Deutsche Post widmet dem populären Schlager-Duo Die Amigos eine eigene Briefmarke. «Anlass ist das 50. Bühnenjubiläum der beiden», sagte ein Pressesprecher der Post in Frankfurt. Hergestellt wurden 1000 Marken im Wert von jeweils 80 Cent, die insgesamt 20 Bögen sollten den Amigos an diesem Donnerstag in ihrer Heimatstadt Hungen (Hessen) als Geschenk übergeben werden. «Sie wissen die Ehrung sehr zu schätzen», sagte eine Sprecherin des Duos. Die beiden wollen einige der Bögen für einen guten Zweck versteigern. Die Post plant bislang keinen Verkauf von Amigos-Briefmarken.

«Friends»-Star Courteney Cox veranstaltet «Friends»-Folgenmarathon

LOS ANGELES: «Friends»-Star Courteney Cox (55) hat nach eigenen Angaben während der häuslichen Isolation in der Corona-Pandemie Zeit für einen «Friends»-Folgenmarathon. «Es ist wirklich gut, wie sich herausstellt», sagte Courteney in der Talkshow von Ellen DeGeneres über die Kult-Serie. Die Schauspielerin hatte zuvor verraten, dass sie «Friends» nun zum ersten Mal nach den Dreharbeiten (1994 bis 2004) schaue. «Die Thanksgiving-Folgen sind meine Lieblingsepisoden. Ich habe bisher nur die erste Staffel gesehen, aber die Folge zu Thanksgiving, in der wir alle die Rückblende hatten ist meine Lieblingsfolge», sagte Cox, die zehn Staffeln lang die Monica Geller in der Kult-Serie spielte.

Zoe Kravitz ärgert sich über Baby-Nachfragen

LOS ANGELES: Schauspielerin Zoe Kravitz (31, «Big Little Lies») ärgert sich über die vielen Baby-Nachfragen nach ihrer Hochzeit. «Viele Leute stellen die Frage «Wann bekommst du ein Baby?» oder sagen Dinge wie «Wann kommt das Baby?», und ich fühle mich wirklich beleidigt, wenn Leute annehmen, das sei etwas, was ich tun müsse, weil die Gesellschaft es so verlangt», sagte Kravitz zu Schauspieler-Kollege Dax Shepard (45, «Im Dutzend billiger») in seinem Podcast «Armchair Expert». Kravitz sagte, sie wisse nicht, ob sie jemals Kinder haben werde, aber sie mache sich im Moment keine Sorgen darüber. Seit Juni 2019 ist sie mit ihrem Schauspiel-Kollegen Karl Glusman (32, «Love») verheiratet.

Corona-Aktion: Einladung zu berühmter Oscar-Party gegen Spende

LOS ANGELES: Mit Hollywood-Stars über den roten Teppich flanieren und nach der Oscar-Gala bis in den Morgen tanzen? Eine Einladung zur alljährlichen «Vanity Fair»-Sause im Anschluss an die Oscar-Verleihung zählt zu den begehrtesten Tickets in Hollywood. Im Rahmen einer Spenden-Challenge während der Corona-Krise winkt dem Gewinner samt Begleitung im Februar 2021 die Teilnahme an dem Star-Spektakel. «Nun haben sie die Chance mit Promis auf Tuchfühlung zu gehen», wirbt das Lifestyle-Magazin «Vanity Fair» für die Aktion. Dazu stellte es ein Video mit Stars wie Robert De Niro, Brad Pitt, und Renée Zellweger, die im vorigen Jahr bei der Party dabei waren. Die traditionelle Party soll nach der Oscar-Gala am 28. Februar 2021 stattfinden. Das Mindestgebot für Teilnehmer liegt bei 10.000 Dollar (rund 9200 Euro). Sämtliche Einnahmen der Spendenaktionen gehen an bedürftige Menschen, die während der Corona-Krise Hunger leiden.

Lady Gaga kündigt neues Album nun für Ende Mai an

LOS ANGELES: Pop-Diva Lady Gaga (34) will ihr neues Album «Chromatica» jetzt Ende Mai veröffentlichen. «Die Reise geht weiter», schrieb die Sängerin am Mittwoch auf Twitter. Ab dem 29. Mai könnten ihre Fans mit dabei sein. Wegen der Corona-Pandemie hatte Gaga Mitte März die zunächst für April geplante Veröffentlichung verschoben. Es sei «so eine hektische und gruselige Zeit für uns alle», schrieb die Sängerin damals. Es fühle sich einfach nicht richtig an, in Zeiten einer globalen Pandemie die Platte herauszubringen.

Bruno Jonas hat «Grüffelo» ins Bayerische übersetzt

PASSAU/WEINHEIM: Der Kabarettist Bruno Jonas (67) hat den Kinderbuch-Erfolg «Der Grüffelo» ins Bayerische übersetzt. Dazu habe er während des Corona-Lockdowns gut Zeit gehabt, sagte er der «Passauer Neuen Presse». «Das Projekt «bayerischer Grüffelo» ist tatsächlich in Arbeit bei uns», bestätigte eine Sprecherin des Beltz Verlages in Weinheim bei Heidelberg auf Anfrage. «Allerdings noch gar nicht spruchreif. Weder Titel noch Erscheinungstermin stehen fest.» «Der Grüffelo» (Originaltitel «The Gruffalo») ist ein im Jahr 1999 erschienenes Kinderbuch der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson über ein Monster, das im Wald lebt. Es gibt bereits plattdeutsche, schweizerdeutsche oder kölsche Ausgaben.

Dwayne Johnson und Emily Blunt planen Superhelden-Film

LOS ANGELES: Noch liegen Dreharbeiten in Hollywood wegen der Corona-Krise brach, doch die Verhandlungen für zukünftige Projekte laufen. Dwayne Johnson (48, «Jumanji») und Emily Blunt (37, «A Quiet Place») sollen bei dem geplanten Superhelden-Film «Ball and Chain» die Hauptrollen spielen, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Mittwoch berichteten. Drehbuchautorin Emily V. Gordon («The Big Sick») soll die gleichnamige Comic-Vorlage aus den 90er-Jahren adaptieren. Die Story dreht sich um ein zänkisches Ehepaar, das mit Superkräften ausgestattet ist - aber nur, solange sie als Partner zusammenhalten und sich nicht streiten. Johnson und Blunt standen zuletzt für «Jungle Cruise» gemeinsam vor der Kamera.

Banksy stellt Krankenschwester als Superheldin dar

LONDON: Der mysteriöse Streetart-Künstler Banksy hat sich auf seine Weise bei den Helden der Corona-Krise bedankt: Mit einem großen Gemälde im General Hospital in Southampton. Das auch auf Banksys Instagram-Account veröffentlichte Bild aus dem Krankenhaus zeigt einen Jungen, der kniet und eine Krankenschwester-Puppe in seiner Hand durch die Luft schweben lässt. Sie streckt dabei wie Superman ihre Hand aus - und trägt Gesichtsmaske, Umhang und eine Schürze mit einem roten Kreuz, das einzige farbige Element in dem ansonsten schwarz-weißen Gemälde. Im Papierkorb vor dem Jungen liegen eine Spiderman- und eine Superman-Figur. Der Künstler hinterließ laut BBC im Krankenhaus einen Zettel, auf dem stand: «Danke für alles, was Sie tun. Ich hoffe, dies erhellt den Ort ein wenig, auch wenn es nur schwarz und weiß ist.»