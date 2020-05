Neues aus der Promiwelt

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.20 | Überblick

Salma Hayek steht zu ihren grauen Haaren

BERLIN: Die Schauspielerin Salma Hayek hat auf Instagram ihren grauen Haaransatz gezeigt. Den will sie auch nicht verbergen: «Sei stolz auf deine Wurzeln», schrieb die 53-Jährige zu dem Bild, zusammen mit dem Stichwort «Silberfuchs». Der Beitrag hatte Montagmittag bereits mehr als 490.000 Likes. Ob ihr Statement mit der Corona-Krise zusammenhängt, in der viele Menschen nicht zum Friseur gehen konnten, war nicht klar. Aber insgesamt haben sich etliche Prominente in den vergangenen Wochen weniger gestylt gezeigt als zuvor. Schauspieler und Musiker melden sich etwa in Sweatshirts und ungeschminkt aus den eigenen vier Wänden zu Wort.

«Sehr dankbar» - «Glee»-Star Lea Michele zeigt Foto mit Babybauch

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Lea Michele (33) hat ihren Babybauch auf Instagram gezeigt. Auf dem Bild ist sie in einem blauen Kleid zu sehen, mit ihren Händen umfasst sie ihren Bauch. «Sehr dankbar», schrieb die 33-Jährige dazu. Der Beitrag hatte am Montagmittag bereits mehr als 1,6 Millionen Likes. Michele hatte schon als Kind Auftritte am Broadway und wurde schließlich mit ihrer Rolle der Rachel Berry in der Musical-Serie «Glee» (2009-2015) bekannt. Die 33-Jährige brachte außerdem zwei Musikalben und Bücher heraus. Im März 2019 heiratete Michele ihren Freund Zandy Reich (37).

Lugner nimmt Hürde für weiteren Besuch des Wiener Opernballs

WIEN: Der österreichische Unternehmer Richard «Mörtel» Lugner hat eine wichtige Hürde auf dem Weg zum künftigen Besuch des Wiener Opernballs genommen. Wie die Staatsoper am Montag der österreichischen Nachrichtenagentur APA bestätigte, hat sich der 87-Jährige als Förderer des Hauses angemeldet - und somit eine Voraussetzung erfüllt, auch unter dem neuen Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic eine Loge zu bekommen. Da der Opernball stets ausgebucht ist, will die Staatsoper bei der Logenvergabe künftig Besucher bevorzugen, die das Haus generell unterstützen. Um seine Verbundenheit zur Oper auszudrücken, kaufte Lugner zudem Karten für die Aufführungen «Carmen» und «Lady Butterfly» in der kommenden Saison. «Meine letzte Oper war «Die Zauberflöte» 1998», so Lugner.

Jupp Heynckes: Müsste «bei einer Klimademonstration mitmarschieren»

MÖNCHENGLADBACH: Jupp Heynckes hat sich im Laufe seines Lebens zu einem politischen Menschen entwickelt und kann sich auch eine Teilnahme an einer Demonstration für das Klima vorstellen. «Das hat in mir geschlummert. Als Fußballer und Trainer hatte ich nicht den Kopf und die Zeit dafür; mittlerweile schon. Manchmal habe ich mir sogar gedacht, eigentlich müsste ich bei einer Klimademonstration mitmarschieren. Missstände und Ungerechtigkeit kann ich nicht ertragen», sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer in einem Interview des «Kicker» (Montag). Heynckes wird am Samstag 75 Jahre alt.

Fotograf Salgado ruft zum Schutz der Indigenen in Corona-Krise auf

RIO DE JANEIRO: Der bekannte brasilianische Fotograf Sebastião Salgado hat die Regierung Brasiliens in einem Manifest mit Dutzenden Prominenten zum Schutz der Indigenen gegen das Coronavirus und Eindringlinge in indigene Gebiete aufgefordert. «Diese Personen fordern von dem Präsidenten, dem Kongress und der Justiz die Bildung einer Taskforce, um illegale Eindringlinge zu entfernen und die Gesundheit der Indigenen zu garantieren», sagte Salgado, Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels des vergangenen Jahres, in einem Video, das er am Sonntag in Umlauf brachte. Zu den prominenten Unterstützern, die dem Video in Fotos vorangestellt sind, gehören Gilberto Gil, Gisele Bündchen und Brad Pitt.

Armin Rohde ist eine Nachteule

BERLIN: «Nachtschicht»-Fernsehkommissar Armin Rohde ist auch privat eine Nachteule. «So dass ich oft erst um fünf Uhr morgens ins Bett gehe, weil mir noch so viel durch den Kopf geht, und ich das sehr mag, wenn die Welt still wird. Wenn ich weiß, da wird jetzt höchstwahrscheinlich niemand mehr anrufen oder irgendwas von mir wollen, sondern ich kann da ganz in Ruhe meinen Gedanken nachhängen», sagte der Schauspieler im ZDF-Interview. Dann könne er Bilder sortieren, Fotos bearbeiten, Playstation spielen oder sonst irgendwas machen.

US-Vizepräsident Pence bedauert Verzicht auf Maske bei Klinikbesuch

WASHINGTON: Nach massiver Kritik hat US-Vizepräsident Mike Pence sein Bedauern darüber ausgedrückt, dass er bei einem Klinikbesuch in der vergangenen Woche keine Schutzmaske getragen hat. Er werde regelmäßig auf das Coronavirus getestet und sei deshalb davon ausgegangen, dass eine solche Maßnahme nicht notwendig sei, sagte Pence am Sonntagabend (Ortszeit) dem Sender Fox News. «Aber ich hätte in der Mayo Clinic eine Maske tragen sollen.» Pence hatte am vergangenen Dienstag keine Maske an, obwohl das in dem Krankenhaus im US-Bundesstaat Minnesota vorgeschrieben ist. Nachdem er für sein Verhalten kritisiert worden war, trug Pence bei einem Fabrikbesuch in Indiana am vergangenen Donnerstag dann eine Maske. Der Vizepräsident leitet die Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses.