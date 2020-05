Neues aus der Promiwelt

Written by: Redaktion (dpa) | 03/05/2020 | Überblick

Bülent Ceylan fühlt sich im Autokino «ein wenig wie Beethoven»

VIERNHEIM: Komiker Bülent Ceylan (44) fühlt sich bei Auftritten im Autokino ein wenig an den Komponisten Ludwig van Beethoven erinnert. «Er war in seinen letzten Lebensjahren ja taub und hörte die Musik nicht mehr. Genauso muss ich mir das Lachen und den Beifall vorstellen - die Leute sitzen ja im Auto und sind nicht zu hören», sagte der Komiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Ceylan trat am Samstagabend in einem Autokino mit 225 Stellplätzen im hessischen Viernheim auf, das erste von mehreren Gastspielen dort. Der Ton wurde über eine UKW-Frequenz in die meist mit je zwei bis vier Menschen besetzten Fahrzeuge gesendet.

Schauspielerin Wolke Hegenbarth verzichtet auf Elternratgeber

BERLIN: Fernsehschauspielerin Wolke Hegenbarth (39) plädiert dafür, im Umgang mit dem eigenen Baby auch seinem Gefühl zu vertrauen. «Ich habe tatsächlich kein einziges Buch gelesen zum Thema Mutterschaft, weil ich glaube, dass wir tendenziell eher überinformiert sind», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das ist natürlich Luxus. Aber ich glaube, jeder Ratgeber bleibt im Hinterkopf hängen. Ich wollte das gerne intuitiv machen», sagte Hegenbarth («Toni, männlich, Hebamme»). «Und wenn ich Fragen habe, kenne ich genug Mütter, die mir nahe Freundinnen sind und deren Kinder ich toll finde, die ich fragen kann.»

Prinzessin Charlotte feiert fünften Geburtstag - und tut Gutes

LONDON: Die britische Prinzessin Charlotte hat am Samstag ihren fünften Geburtstag gefeiert. Der Kensington-Palast veröffentlichte dazu bereits am Vorabend vier Fotos der Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) auf Twitter. Neben einem Porträt der verschmitzt blickenden Prinzessin ist sie darauf beim Einpacken und Verteilen von Care-Paketen zu sehen. «Die Familie half dabei, Lebensmittel-Pakete zu verpacken und an isolierte Rentner in der Nähe zu verteilen», hieß es dazu. Charlotte trägt ein Kleidchen mit schwarz-weißem Karomuster. Fotografiert hatte, wie meistens für solche Gelegenheiten, ihre Mama. Am Samstag legten William und Kate noch einmal nach und posteten ein fünftes Bild. Es zeigt die kleine Prinzessin mit einer Packung Nudeln in den Händen. «Danke euch allen für die lieben Botschaften zu Prinzessin Charlottes fünftem Geburtstag», twitterten sie.

Stefan Mross will seine Zukünftige nicht mit Mundschutz küssen

RUST: Schlagersänger Stefan Mross (44) will wegen der Corona-Krise lieber noch damit warten, seine Verlobte Anna-Carina Woitschack (27) zu heiraten. «Da hat das Schicksal eben entschieden, dass es mal nicht sein soll», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Und ich will auch nicht unbedingt auf meiner Hochzeit über Skype mit der Verwandtschaft sprechen oder mit Mundschutz meine zukünftige Frau küssen.» Der Sänger, Trompeter und Fernsehmoderator hatte der Sängerin Woitschack Ende November während der ARD-Show «Adventsfest der 100.000 Lichter» den Antrag gemacht. «Ich denke, dass es größere Probleme auf dieser Welt gibt, als eine Hochzeit zu verschieben», sagte Mross nun dem RND.

Teresa Enke: Depressionen können jeden treffen

BAD VILBEL: Die Witwe des früheren Fußball-Nationaltorwarts Robert Enke, Teresa Enke, wünscht sich mehr gesellschaftliche Akzeptanz im Umgang mit Depressionen. «Depression ist eine Krankheit, es kann jeden treffen. Auch den stärksten, lustigsten Menschen», sagte sie dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Robert Enke hatte sich im November 2009 mit 32 Jahren das Leben genommen. Die Krankheit sei teilweise immer noch stigmatisiert, weil sie nicht greifbar sei. «Aber die Krankheit hat nichts mit Schwäche oder dem Charakter eines Menschen zu tun», sagte die 44-Jährige. «Es ist eine Stoffwechselstörung des Gehirns. Sie ist heilbar und man kann daraus gestärkt hervorgehen.»

Justin Bieber und Ariana Grande: Gemeinsamer Song für Corona-Hilfe

LOS ANGELES: Der kanadische Popstar Justin Bieber (26) und die US-Sängerin Ariana Grande (26) bringen einen gemeinsamen Song heraus. «Freue mich sehr, denn wir haben es endlich geschafft», schrieb Bieber am Freitag auf Instagram. In dem Post kündigte er das Duett «Stuck With U» für kommenden Freitag (8. Mai) an. Auch Grande gab das Projekt mit Bieber auf Instagram bekannt. Die Einnahmen aus dem Song sollten an Hilfsprogramme für Kinder von Krankenschwestern, Feuerwehrleuten und anderen Helfern in der Corona-Krise fließen, teilten die Musiker mit.

Sängerin Pink regt sich über Corona-Proteste auf

LOS ANGELES: Die US-Sängerin Pink («What About Us») hat bei Twitter ihrem Ärger über Proteste gegen Corona-Auflagen Luft gemacht. «Vielleicht sollten wir alle gegen die Protestierenden protestieren?», schlug die 40-Jährige in dem sozialen Netzwerk vor. Man könne diese Menschen Erklärungen unterschreiben lassen, dass sie im Falle einer Erkrankung auf ihre medizinische Behandlung verzichten würden. Sie könnten sich auch bereiterklären, die Krankenhauskosten derjenigen zu zahlen, die mit ihnen in Kontakt gekommen seien, schrieb die Sängerin weiter.

Laura Müller scheidet im Achtelfinale bei Let's Dance aus

KÖLN: Für Laura Müller hat es sich bei der RTL-Show «Let's Dance» ausgetanzt: Die 19-jährige Verlobte des Schlagersängers Michael Wendler konnte das Publikum am Freitagabend nicht überzeugen und musste die Sendung nach der neunten Runde verlassen. Das Model tanzte einen Freestyle zu dem Lied «Never Tear Us Apart» von Bishop Briggs. Die Jury bewertete ihre Leistung mit 22 von 30 möglichen Punkten: «Was mir ein wenig gefehlt hat, ist diese Geschmeidigkeit manchmal. Da muss mehr Muskulatur arbeiten», urteilte Juror Joachim Llambi. Auch die 24 Jurypunkte im Tanzduell, in dem Müller gegen Komikerin Ilka Bessin im Bollywood-Stil angetreten war, reichten nicht für die nächste Runde. Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Bessin in der kommenden Woche dabei.

Vettel rast nun virtuell: Ferrari-Star gibt Esports-Debüt

SEPANG: Sebastian Vettel verfolgt die digitale Welt kritisch - dennoch hat sich der viermalige Formel-1-Weltmeister nun ins virtuelle Motorsport-Abenteuer gestürzt. Der Ferrari-Star gab am Samstag sein Esports-Debüt und trat bei der sogenannten Legends Trophy unter anderen gegen die ehemaligen Formel-1-Champions Emerson Fittipaldi und Jenson Button an. Vettel belegte bei den beiden virtuell auf dem Sepang International Circuit ausgetragenen Rennen Platz 15 und dann Rang zwölf. Die Siege beim Simracing über jeweils acht Runden holten sich der ehemalige Formel-1-Pilot Juan Pablo Montoya aus Kolumbien und der Mexikaner Adrian Fernandez. Die Rennen wurden vom Motorsport-Fachportal «The Race» veranstaltet.

Berichte: Johnson und Verlobte Symonds nennen ihren Sohn Wilfred

LONDON: Wilfred Lawrie Nicholas - so haben der britische Premierminister Boris Johnson (55) und seine Verlobte Carrie Symonds (32) nach Medienberichten ihren gemeinsamen Sohn genannt. Das teilte Symonds am Samstag auf ihrem privaten Instagram-Account mit, wie die BBC und andere Medien berichteten. Auf einem Foto, das mehrere Medien zeigten, war die ehemalige Kommunikationschefin der Konservativen Partei mit dem Baby auf dem Arm zu sehen. Sichtbar war aber nur der Kopf des Jungen - mit einem bereits beträchtlichen blonden Haarschopf. Die blonde Wuschelfrisur ist das Markenzeichen von Papa Boris. «Ich könnte nicht glücklicher sein. Mein Herz ist voll», so Symonds den Berichten zufolge.

Chris Evans bietet «Avengers»-Staraufgebot für guten Zweck an

LOS ANGELES: Mit einem besonderen Angebot hat US-Schauspieler Chris Evans (38, «Avengers: Endgame») seinen Instagram-Account gestartet. In einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Video bietet der «Captain America»-Darsteller für einen guten Zweck eine virtuelle 40-minütige Frage-und-Antwort-Session mit ihm selbst und fünf weiteren «Avengers»-Stars an. «Ich glaube, ich kann es nicht übertreffen, von einem Dinosaurier gefressen zu werden!», twitterte der 38-Jährige in Anspielung auf das Angebot seines Marvel-Kollegen Chris Pratt, im Rahmen der gleichen Verlosungsaktion einen Filmtod im nächsten «Jurassic Park» zu erleben. «Aber wie wäre es, wenn ihr mit mir und fünf meiner engsten Freunde namens Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo und Jeremy Renner ein paar virtuelle Spiele sowie eine private Frage-und-Antwort-Runde spielen würdet?»

Schauspieler Hafthor Björnsson bricht Weltrekord im Kreuzheben

REYKJAVIK: Der isländische Strongman und Schauspieler Hafthor Björnsson («Game of Thrones») hat den Weltrekord im Kreuzheben gebrochen. Der 31-Jährige hob 501 Kilogramm und damit ein Kilogramm mehr als der Rekordhalter Eddie Hall im Jahr 2016, berichtete der US-Sportsender ESPN am Samstag. «Mir fehlen die Worte. Was für ein toller Tag, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde», schrieb Björnsson nach seinem Rekord auf Instagram. In Deutschland ist er vor allem durch die Serie «Game of Thrones» bekannt. Darin spielt der massige Isländer die Rolle des Gregor Clegane, genannt «Der Berg».

«John Wick 4»-Kinostart nun erst für 2022 geplant

LOS ANGELES: Keanu-Reeves-Fans müssen ein Jahr länger auf die Rückkehr des Schauspielers in der «John Wick»-Fortsetzung warten. Statt wie zunächst geplant im Mai 2021 soll der Action-Streifen «John Wick: Kapitel 4» nun erst im Mai 2022 in die Kinos kommen, wie das Hollywood-Studio Lionsgate am Freitag bekanntgab. Die 2014 begonnene Reihe mit Reeves in der Rolle eines Auftragskillers kam zuletzt 2019 mit «John Wick: Kapitel 3» unter der Regie von Chad Stahelski auf die Leinwand. Wegen der Coronavirus-Pandemie haben Hollywoodstudios zahlreiche Kinostarts und Drehs verlegen müssen. Davon waren in den letzten Wochen auch Reeves' Dreharbeiten für «Matrix 4» betroffen.

Mourinho verrät: Nur der FC Bayern trieb ihn zu Tränen (Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

MADRID: Fußball-Startrainer José Mourinho hat nur einmal wegen einer Niederlage geheult - und schuld war der FC Bayern München. Nach dem Aus im Halbfinale der Champions League 2012 gegen den deutschen Rekordmeister habe er damals als Trainer von Real Madrid vor lauter Wut geweint, verriet der Portugiese im Interview der spanischen Fachzeitung «Marca». «Jene Nacht, als uns die Bayern (von Trainer Jupp Heynckes) im Elfmeterschießen aus der Champions League warfen, war das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich nach einer Niederlage geweint habe», sagte der 57-Jährige, der seit November 2019 in der Premier League Cheftrainer von Tottenham Hotspur ist.