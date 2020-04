Neues aus der Promiwelt

Written by: Redaktion (dpa) | 27/04/2020 | Überblick

Oranje-Party in Corona-Zeiten: «Koningsdag» ist «Woningsdag»

DEN HAAG: Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren feiern die Niederländer den Geburtstag ihres Monarchen zu Hause und ohne traditionelle Volksfeste. Wegen der Corona-Krise waren die Feiern am Montag, dem «Koningsdag», verboten worden. König Willem-Alexander, der am Montag 53 Jahre alt wurde, wünschte seinen Landsleuten dennoch einen «einzigartigen Königstag zu Hause». «Feiert gemeinsam, aber mit Abstand», sagte der Monarch in einer kurzen live ausgestrahlten Rede aus seinem Palast in Den Haag. Er rief dazu auf, sich auch weiter an die Corona-Regeln zu halten: «Haltet durch.» Die königliche Familie feiert den nationalen Feiertag zu Hause. Locker zeigte sich Willem-Alexander ohne Schlips, seine Frau Máxima (48) und die Töchter Amalia (16), Alexia (14) und Ariane (13) trugen fröhlich bunte Frühlingskleider.

Tom Hanks will Forschung unterstützen bei Covid-19-Impfstoff

LOS ANGELES: Nach ihrer überstandenen Covid-19-Erkrankung wollen Oscar-Preisträger Tom Hanks (63) und seine Frau Rita Wilson (63) die Forschung bei der Entwicklung eines Impfstoffs unterstützen - mit ihrem eigenen Blut. Wegen ihrer überstandenen Erkrankung mit dem Coronavirus hätten die beiden Antikörper in ihrem Blut, sagte Hanks. Das berichtete das US-Promimagazin «People». «Man ist nicht nur an uns herangetreten, sondern wir haben gesagt: «Wollen Sie unser Blut? Können wir Plasma spenden?» Und in der Tat werden wir es jetzt den Einrichtungen geben, die hoffentlich, an der, wie ich es nennen möchte, «Hank-Vakzine» (engl. «Hank-ccine») arbeiten», sagte der Schauspieler scherzhaft über den zukünftigen Namen eines möglichen Impfstoffs.

Steuerschulden in Millionenhöhe: Wendler will «alles bezahlen»

KÖLN: Schlagersänger Michael Wendler (47, «Sie liebt den DJ») hat beteuert, seine Steuerschulden in Millionenhöhe komplett bezahlen zu wollen. «Die ersten Zahlungen an das Finanzamt sind bereits sechsstellig geleistet», schrieb der in den USA lebende Künstler am Montag auf Instagram. «Es dauert noch, aber ich werde alles bezahlen», versprach er. In dem Interneteintrag nannte Wendler eine Summe von 1,2 Millionen Euro «Nachzahlung». Hintergrund der Steuernachzahlung ist nach Angaben seines Managers Markus Krampe die nachträgliche Einstufung eines inzwischen verkauften Gestüts in seiner Heimatstadt Dinslaken als «Liebhaberei» durch die Finanzbehörden. Die Überlegung, gegen die Forderung gerichtlich vorzugehen, habe Wendler verworfen, «weil es keine große Aussicht auf Erfolg hatte», sagte Krampe der dpa.

Schaumburg-Lippe sagt kirchliche Hochzeit wegen Corona ab (Foto - Archiv)

Bückeburg (dpa) - Alexander zu Schaumburg-Lippe (61) und seine Verlobte Mahkameh Navabi (39) haben ihre für den Spätsommer geplante Hochzeitsfeier wegen der Corona-Pandemie abgesagt. «Die Entscheidung, unsere kirchliche Trauung und das damit verbundene Fest abzusagen, ist uns nicht leichtgefallen», sagte der Schlossherr und Unternehmer am Montag in Bückeburg (Landkreis Schaumburg). «Es versteht sich aber von selbst, dass wir verantwortungsbewusst handeln müssen. Eine größere Feierlichkeit ist in dieser Situation auf keinen Fall zu vertreten, selbst wenn sie im September bereits wieder zulässig sein sollte», so Schaumburg-Lippe. Die standesamtliche Trauung werde wie geplant im September stattfinden, die kirchliche Feier und das Fest mit Familie und Freunden sollen 2021 folgen.

Clueso will mit 40 Jahren «cooler bleiben»

BERLIN: Sänger Clueso fühlt sich wenige Wochen nach seinem 40. Geburtstag wohl mit dem neuen Lebensalter. «Ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden richtig cool. Ich werde nicht mehr rumspringen wie ein angestochenes Kaninchen und in bestimmten Momenten cooler bleiben», sagte der Musiker aus Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hatte ehrlicherweise mehr Probleme mit 30. Weil ich dachte, ich müsste mal langsam Verantwortung übernehmen, mich besser im Griff haben und mal ankommen. Das Problem habe ich jetzt nicht.» Er sei gerne zuhause in Erfurt, auch wenn er Live-Auftritte mittlerweile vermisse. «Und wird mir oft gesagt, dass ich jünger aussehe. Jetzt gefällt mir das auch. Als ich jung war, war das anders.»

GZSZ-Star Ulrike Frank sieht sich nicht im Dschungelcamp

KÖLN: «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darstellerin Ulrike Frank (51) sieht ihre Kernkompetenz eindeutig in der Schauspielerei. «Es hat mir riesigen Spaß gemacht, bei «Let's Dance» dabei zu sein - aber vor allem wegen des Tanzens, nicht unbedingt wegen der Show», sagte Frank der Deutschen Presse-Agentur in Köln. An der Tanzshow hatte sie 2019 teilgenommen. Im RTL-Dschungelcamp, in dem schon einige ihrer GZSZ-Kollegen saßen, sieht sich daher auch eher nicht. «Nein. Meine Kernkompetenz ist nach wie vor die Schauspielerei. Und bei der bleibe ich auch», sagte Frank.

Marianne Rosenberg hat Corona-Erkrankung gut überstanden

BERLIN: Schlagersängerin Marianne Rosenberg (65, «Er gehört zu mir») hat nach eigenen Angaben eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Ende März habe sie erste Symptome bemerkt und deswegen zum Arzt gemusst, sagte sie «Bild». «Ich hatte Fieber und Erkältungssymptome und wurde positiv getestet. Das Ergebnis waren zwei Wochen häusliche Quarantäne, die ich noch um eine Woche verlängert habe.» Mittlerweile sei sie negativ getestet worden und es gehe ihr wieder gut. «So lange die Wohnung nicht verlassen zu können und permanent über das Virus nachzudenken, war wirklich eine fast bedrohliche Erfahrung», sagte Rosenberg weiter.

Youtuber Fynn Kliemann ist jetzt Maskenproduzent

BERLIN: Vom selbst ernannten Heimwerkerkönig zum Maskenhersteller: Unternehmer und Sänger Fynn Kliemann (31) produziert seit mehreren Wochen wiederverwendbare Mundschutzmasken. «Es ist ziemlich groß geworden», sagte Kliemann der Deutschen Presse-Agentur. Die Herstellung finde in Portugal und Serbien statt, von dort würden die Masken exportiert - nach seinen Worten rund 250 000 Stück pro Woche. «Wir beliefern primär Pflege- und medizinische Einrichtungen, aber auch Großkunden wie Lebensmittelgeschäfte.» Der Preis liegt dabei bei zwölf Euro für fünf Masken. Kliemann stellt klar, dass seine Mundbedeckungen nicht medizinisch getestet und zertifiziert seien.

TV-Star Kristin Cavallari will sich scheiden lassen

NEW YORK: Sie galten als Traumpaar, nun gehen sie getrennte Wege: Die US-Schauspielerin Kristin Cavallari und der Ex-Footballspieler Jay Cutler wollen sich nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen. «Wir sind einfach zwei Menschen, die sich auseinandergelebt haben», schrieb Cavallari am Sonntag auf ihrer Instagram-Seite. Es scheint eine Trennung im Frieden zu sein. «Wir empfinden nichts als Liebe und Respekt füreinander», hieß es in dem Post weiter. Die 33-jährige Cavallari wurde vor allem durch ihre Rolle in der Reality-Fernsehserie Laguna Beach bekannt, die auf MTV lief. Cutler, 36, spielte lange Zeit als Quarterback bei den Chicago Bears. Die beiden verlobten sich 2011 und heirateten zwei Jahre später. Sie haben zusammen drei Kinder.

Drew Barrymore fühlt sich einsam in der Pandemie

LOS ANGELES: Schauspielerin Drew Barrymore (45) fühlt sich nach eigenen Angaben während der Selbst-Isolation wegen der Corona-Pandemie oft einsam. Das schrieb sie in einem neuen Eintrag auf ihrem Blog, in dem sie eine Situation mit ihren Töchtern Olive (7) und Frankie (6) in einem Eis-Geschäft schildert. Dort schaue sie die Kassiererin an: «Ich möchte ihr sagen, dass ich mich allein fühle. Ich möchte ihr sagen, dass ich nach Hause laufen muss, um zu schreiben, weil mein Laptop die einzige Person ist, mit der ich im Moment reden kann», schreibt Barrymore. Sie mache sich außerdem Gedanken um ihre Töchter: «Wie halten sie es in dieser Zeit des Coronavirus so aus? Ich kann nur sagen: Solange sie nicht durchdrehen, habe ich auch kein Recht dazu!» Und wenn sie okay seien, dann müsse sie es auch sein, schreibt Barrymore.

Demi Lovato fühlte sich zu Beginn ihrer Karriere überarbeitet

LOS ANGELES: Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato (27, «I Love Me») fühlte sich nach eigenen Angaben zu Beginn ihrer Karriere überarbeitet und entwickelte daraufhin eine Essstörung. Das sagte die Sängerin in einem Videocall mit ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Disney-Fernsehsendung «Sonny with a Chance». Zu Beginn der Dreharbeiten war sie 16 Jahre alt. «In meiner Mittagspause hatte ich immer Leute zu Besprechungen eingeladen, denn so viel habe ich gearbeitet», sagte sie. «Ich hatte eine Essstörung, war untergewichtig und fror.» Lovato sagte, dass sie «nicht schlief» und sich über ihren zermürbenden Arbeitsplan zu dieser Zeit ärgerte. Die Musikerin hat in der Vergangenheit bereits öffentlich über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme gesprochen.

Nora Bossong erhält Thomas Mann Preis - 25 000 Euro

LÜBECK/MÜNCHEN: Die Schriftstellerin Nora Bossong erhält den mit 25 000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis. Das teilte die Stadt Lübeck am Montag mit, die den Preis gemeinsam mit der Bayerischen Akademie der schönen Künste vergibt. Die 38-Jährige, die in Bremen geboren wurde und in Berlin lebt, gehöre zu den vielseitigsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart. Seit ihrem Debüt «Gegend» (2006), einem lakonisch-abgründigen Familienroman, habe sie neben einigen Gedichtbänden und Essays vier Romane vorgelegt, «die in schmerzhaft relevante Problemfelder unserer Gegenwart führen - und sich zugleich durch große sprachliche Virtuosität auszeichnen».

Maradona-Trikot bringt 55.000 Euro bei Auktion für Corona-Hilfe (Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

ROM: Bei einer Charity-Auktion zugunsten von Leidtragenden der Corona-Pandemie hat ein Trikot von Argentiniens Fußball-Ikone Diego Maradona 55.000 Euro erbracht. Gespendet wurde das Shirt von Ex-Fußballer Ciro Ferrara, der in den 1980er und 1990er Jahren mit Maradona beim SSC Neapel spielte. Der frühere italienische Nationalspieler hat mit den ebenfalls in Neapel geborenen Fabio und Paolo Cannavaro eine Stiftung begründet, die Fondazione Cannavaro Ferrara. «Wir haben ein weiteres Spiel gewonnen, Ciro Ferrara», schrieb Maradona auf Facebook. «Möglicherweise das Wichtigste. Wir haben es zusammen gewonnen, wie wir es immer getan haben...»

Zverev wünscht Agassi zum 50. Geburtstag alles Gute

TAMPA: Für Alexander Zverev ist der frühere US-Tennis-Star Andre Agassi auch ein Ratgeber. «Ich habe ihn meine ganze Kindheit über verfolgt. Ich war immer ein riesiger Agassi-Fan, habe früher auch dieses Piratentuch von ihm getragen», sagte der Hamburger vor Agassis 50. Geburtstag der Deutschen Presse-Agentur. Vor ein paar Jahren habe er mit Agassi auch mal trainiert. «Ich habe seine Nummer und wenn ich mal Rat brauche, dann wende ich mich auch an ihn.» Am Mittwoch hat der frühere Weltranglisten-Erste Agassi, der mit der deutschen Sportikone Steffi Graf verheiratet ist und in Las Vegas lebt, Geburtstag. «Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er noch 50 weitere Jahre vor sich hat», sagte der 23-jährige Zverev.