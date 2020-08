Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Erstes Konzert in Elbphilharmonie seit fünf Monaten

HAMBURG: Fünf Monate nach der coronabedingten Schließung sind am Sonntagabend in der Hamburger Elbphilharmonie erstmals wieder Musiker aufgetreten. Im Rahmen des 60. Bühnenjubliäums der Beatles musizierten Jazzpianistin Julia Hülsmann, Vibraphonist Christopher Dell und Posaunist Nils Wogram im Großen Saal. Der Abend mit der Hommage «Come together» galt als Testlauf für den Betrieb der Elbphilharmonie unter Corona-Bedingungen.

Um die Hygienemaßnahmen umzusetzen, wurde lediglich 628 Menschen statt wie sonst 2100 Gästen der Eintritt gewährt. Dabei blieb jede zweite Sitzreihe frei, zwischen den einzelnen Zuschauern waren zudem jeweils zwei Sitze gesperrt. Vom Einlass bis zu ihrem Sitzplatz mussten Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen und auf einen ausreichenden Abstand zu den anderen Anwesenden achten. Bei dem ersten Live-Publikum seit Mitte März handelte es sich um geladene Gäste des Vereins Freundeskreis Elbphilharmonie und Laeiszhalle, der unter anderem den Elbphilharmonie Hilfsfonds für freiberufliche Bühnenkünstler in den vergangenen Monaten unterstützte.

Ursprünglich sollte das Testkonzert bereits am 17. August stattfinden. Aufgrund eines technischen Defekts im Großen Saal wurde es jedoch verschoben. Offiziell soll die neue Konzertsaison in dem Hamburger Wahrzeichen am 1. September mit einem Auftritt des NDR Elbphilharmonie Orchesters beginnen.

Larry King verliert zwei Kinder in drei Wochen

NEW YORK: Innerhalb von nur drei Wochen hat der langjährige amerikanische Talkshow-Moderator Larry King zwei seiner Kinder verloren. «Beide waren gute Seelen», schrieb der 86-Jährige am Wochenende auf seiner Facebook-Seite, «wir werden sie sehr vermissen.» Sein Sohn Andy sei am 28. Juli überraschend einem Herzinfarkt erlegen, seine Tochter Chaia sei am 20. August gestorben, nachdem die Ärzte bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert hatten. Dem TV-Sender CNN zufolge wurden sie 65 und 52 Jahre alt.

Der Tod der beiden fühle sich vollkommen falsch an, schrieb King. «Kein Elternteil sollte ein Kind beerdigen müssen.» Er bestätige den Verlust von Andy und Chaia mit «Traurigkeit und einem gebrochenen Vaterherzen» und bedanke sich für zahlreiche Beileidsbekundungen.

King wurde mit seiner Show «Larry King Live» bekannt, die von 1985 bis 2010 bei CNN zu sehen war. In der Sendung interviewte er Hollywoodstars, Topmanager und Spitzenpolitiker, darunter der russische Präsident Wladimir Putin und der frühere US-Präsident George W. Bush. Nach Angaben von CNN hat der vielfach ausgezeichnete Journalist vier weitere Kinder aus früheren Ehen.

Leute kompakt

Helge Schneider über die Corona-Zeit: «Habe monatelang aufgeräumt»

AUGSBURG: Unterhaltungskünstler Helge Schneider («Katzeklo») ist nach eigener Aussage privat «sehr ordnungsliebend». «Ich habe monatelang aufgeräumt», sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag) über seinen Alltag während der Corona-Zeit. Neben möglichen Corona-Beschränkungen sei diese Ordnungsliebe auch ein Grund, warum Schneider seinen 65. Geburtstag am 30. August nicht groß feiern will. «Nach der Party an meinem 50. Geburtstag habe ich vier Tage lang aufgeräumt. Das mache ich erst wieder, wenn ich 100 werde», sagte der Musiker der Zeitung. Wahrscheinlich kämen nur seine Kinder zu Besuch.

NRW ehrt Mario Götze für soziales Engagement mit dem Landesorden

KÖLN: Für sein soziales Engagement ist der ehemalige BVB-Profi und Fußball-Weltmeister von 2014, Mario Götze, am Sonntag mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Der 28-Jährige mache «seit langem auf die schwierige Situation von Kindern in aller Welt aufmerksam und motiviere andere dazu, sich selber zu engagieren oder zu spenden», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag laut Redemanuskript bei der Vergabe der Auszeichnung in Köln. Wie im Fußball bewege sich Götze bei der Hilfe für Kinder «auf hohem internationalen Niveau».

Opernstar Domingo feiert Comeback nach MeToo-Vorwürfen und Covid

MADRID: Nach Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexueller Belästigung und einer überstandenen Corona-Infektion hat Opernstar Plácido Domingo sein Bühnencomeback gegeben. Der 79-jährige Spanier trat am Samstagabend vor dem Palast von Caserta unweit von Neapel in Süditalien in der Hauptrolle von Giuseppe Verdis «Simon Boccanegra» auf. «In meinem ganzen Leben habe ich nie so viel Zeit ohne Singen verbracht», sagte Domingo in einem am Sonntag veröffentlichten Interview der spanischen Zeitung «El Mundo» zur gut halbjährigen Pause. Das Comeback in Italien sei für ihn deshalb «sehr bewegend», betonte er kurz vor dem Auftritt.

Sebastian Koch liest Podcast über Klees Reisen: Italien, Tunesien

BERN: Die Reisen des Malers Paul Klee (1879-1940) und die damit verbundenen Inspirationen für seine Bilder hat das schweizerische Zentrum Paul Klee in Bern jetzt in einer Podcast-Serie aufgearbeitet. Der deutsche Schauspieler Sebastian Koch liest in den fünf etwa halbstündigen Audio-Programmen aus Briefen und Tagebüchern vor, musikalisch untermalt vom Berliner DJ und Produzent Boys Noize. In den Passagen dokumentiert Klee laut Museum seine innere Reise «vom ratlosen Studenten zu einem der wichtigsten Künstler der Moderne». Die Podcast-Serie begleitet die wegen der Corona-Pandemie verschobene Ausstellung «Mapping Klee», die nun ab 5. September bis 24. Januar laufen soll.

Kronprinzessin Mary richtet Fokus auf Rechte sexueller Minderheiten

KOPENHAGEN: Die dänische Kronprinzessin Mary (48) ist stolz auf die Rechte von sexuellen Minderheiten in ihrem Land. «In Dänemark sind die LGBTI+-Rechte nichts, über das wir uns uneinig sind. Wir verstehen, dass es wichtig für das Schaffen einer guten und funktionierenden Gesellschaft ist, dass alle gleich und mit Respekt behandelt werden und dieselben Möglichkeiten haben», sagte die Ehefrau von Kronprinz Frederik (52) am Samstagabend während einer online übertragenen Show, die den Höhepunkt der diesjährigen Kopenhagener Pride-Woche darstellte. Alle hätten das Recht, bedingungslos akzeptiert zu werden.

Greta Thunberg spricht in Potsdam mit Forscherin

POTSDAM: Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat nach ihrem jüngsten Protest in Berlin eine Potsdamer Forscherin besucht. «Danke an Prof. Ricarda Winkelmann für einen lehrreichen und interessanten Tag», schrieb Thunberg am Samstagabend auf Twitter. Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung habe die 17-Jährige am Freitagnachmittag Winkelmann interviewt, hieß es aus dem Institut. Das Interview sei Teil der geplanten Doku-Serie der BBC, für die Thunberg bereits in den vergangenen Monaten in verschiedenen europäischen Ländern Aufnahmen machte. Die Klimaforscherin Ricarda Winkelmann hat unter anderem den Einfluss der globalen Erwärmung auf das Eis in der Antarktis und den Meeresspiegelanstieg untersucht.

Popstar Tim Bendzko: Lieber Masken als Blinker

LEIPZIG: Popsänger Tim Bendzko (35) hat seinen ersten Auftritt seit Monaten vor Live-Publikum genossen - auch wenn das Konzert ein wissenschaftliches Experiment war und die Zuhörer Masken trugen. Bendzko sang am Samstag im Rahmen eines Forschungsprojekts in der Arena Leipzig. «Wir haben in diesem Sommer einige Autokino-Konzerte gespielt. Dementsprechend ist es für uns schon eine unglaubliche Entwicklung in die richtige Richtung, dass man jetzt wenigstens die Augen sieht. Sonst wurden wir nur mit Blinkern beglückt», sagte er. Natürlich wäre es für alle Beteiligten schöner, wenn alles wieder wie vor Beginn der Corona-Pandemie wäre, sagte Bendzko. Aber das sei de facto derzeit nicht möglich.

United-Kapitän Maguire nach Ferien-Vorfall vor Gericht Foto - aktuell vom 22.8. - Die Meldung lief auch im Ressort Sport)

ATHEN: Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire hat sich in seinem Sommerurlaub vor der griechischen Justiz verantworten müssen. Der 27 Jahre alte englische Fußball-Nationalspieler erklärte sich am Samstag in einem Gericht auf der Insel Syros aller gegen ihn erhobenen Vorwürfe nach einem Vorfall auf Mykonos für nicht schuldig. Maguire ist wegen Körperverletzung, Angriffs auf einen Polizisten und des Versuchs der Bestechung angeklagt. Hintergrund war eine tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, in die auch der Fußballprofi verwickelt gewesen sein soll. Maguire war danach vorläufig festgenommen worden.

Bestechungsskandal: Schauspielerin Loughlin zu Gefängnis verurteilt

BOSTON: Im Hochschul-Bestechungsskandal in den USA sind Schauspielerin Lori Loughlin (55) und ihr Ehemann Medien zufolge zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht im US-Bundesstaat Massachusetts verurteilte Loughlin und den Designer Mossimo Giannulli zu zwei beziehungsweise fünf Monaten Gefängnis wegen Betrugs, wie US-Medien am Freitag übereinstimmend berichteten. Zudem müssen sie insgesamt 400.000 Dollar Strafe zahlen. Das Ehepaar hatte die Strafen zuvor in einem Deal mit der Staatsanwaltschaft akzeptiert und im Gegenzug zugesagt, sich schuldig zu bekennen. Loughlin und Giannulli sollen 500.000 Dollar an einen Drahtzieher gezahlt haben, um ihre beiden Töchter fälschlicherweise als Ruderinnen auszugeben und sie über das Sportteam an der USC-Hochschule in Kalifornien unterzubringen.

Schlagzeuger Frankie Banali mit 68 Jahren gestorben (Die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

LOS ANGELES: Der unter Heavy-Metal-Fans als legendär geltende amerikanische Schlagzeuger Frankie Banali ist tot. Er starb am Donnerstag in Los Angeles im Alter von 68 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wie der «Rolling Stone» unter Berufung auf Banalis Agenten berichtete. Das Mitglied der Band «Quiet Riot» habe 16 Monate «tapfer und mutig» gegen die Krankheit gekämpft und so lange es ging live vor Publikum gespielt, schrieb Banalis Frau Regina demnach in einer Stellungnahme. Banalis Agent bestätigte den Tod des Musikers am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.