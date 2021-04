Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 25/04/2021 | Aktualisiert um: 17:55 | Überblick

Anthony Hopkins ist im Alter ein besserer Schauspieler geworden

BERLIN: Anthony Hopkins, für den Oscar nominierter britischer Schauspieler, ist nach eigener Sichtweise im Alter zu einem besseren Darsteller geworden. «Nur mal ein Beispiel: Ich habe «King Lear» gespielt, als ich so um die fünfzig war. Das war okay», sagte der 83-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Vor drei Jahren habe ich ihn wieder gespielt. Und ich war viel besser, weil ich inzwischen viel mehr Lebenserfahrung habe.»

Inzwischen zerbreche er sich nicht mehr den Kopf über seine Rollen. «Ich begebe mich mit gesundem Menschenverstand in meine Rollen hinein. Oder sagen wir mal so: Ich bin einfach alt.» Er halte sein Gehirn aktiv, erzählte Hopkins: «Ich spiele Klavier, ich male, lese viel. Das wäre es so ungefähr auch schon.» Für das Filmdrama «The Father» ist Hopkins als bester Hauptdarsteller für den diesjährigen Oscar nominiert. Mit dem Preis war er bereits 1992 für «Das Schweigen der Lämmer» ausgezeichnet worden.

Salzburger Pfingstfestspiele finden trotz Corona-Krise statt

SALZBURG: Die Salzburger Pfingstfestspiele werden trotz Corona-Krise über die Bühne gehen. «Ja, sie werden stattfinden, darüber sind wir uns im Direktorium mit Cecilia Bartoli, der Prinzipalin des Festivals, einig», sagte die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Helga Rabl-Stadler, der Wiener Zeitung «Kurier» (Sonntag). Die ab 19. Mai geltenden landesweiten Öffnungen in Österreich kämen gerade rechtzeitig für das vom 21. bis 24. Mai dauernde Festival. Georg Friedrich Händels Oratorium «Il trionfo del Tempo e del Disinganno» mit einer szenischen Aufführung gilt als das zentrale Werk der diesjährigen Pfingstfestspiele, in deren Zentrum 2021 die Stadt Rom steht. Im Vorjahr mussten die Pfingstfestspiele aufgrund der Pandemie abgesagt werden.

Dass den neuen Regeln zufolge nur die Hälfte der Saalkapazitäten ausgeschöpft werden dürfen, sei hart, meinte Rabl-Stadler. Bei der Erstellung des Budgets sei man von einer Zweidrittelbelegung ausgegangen. Sie hoffe dennoch, kein Geld aus dem Kultur-Schutzschirm der Regierung zu brauchen. Wie mit den Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln für aus dem Ausland anreisende Künstler umgegangen werden soll, wisse sie noch nicht, «aber eines weiß ich: Alle Künstler wollen kommen», so die Festspielpräsidentin.

Elon Musk wird Gastmoderator bei «Saturday Night Live»

NEW YORK: Milliardär Elon Musk geht ins Fernsehen: Der Chef des Elektroautobauers Tesla und der Raumfahrtfirma SpaceX wird am 8. Mai Gastmoderator der US-Sketchshow «Saturday Night Live». Die Macher der seit 1975 laufenden TV-Sendung gaben den Auftritt des 49-Jährigen in der Nacht zum Sonntag bei Twitter bekannt. Zum Konzept von «Saturday Night Live» gehört, dass jedes Mal ein Prominenter zur Stammbesetzung dazukommt, einen Eröffnungsmonolog hält und auch bei den Sketchen mitspielt.

Meist sind es Schauspieler, Musiker oder Comedians - aber unter den Gastmoderatoren waren auch schon Politiker wie der einstige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani und der langjährige Senator John McCain. Donald Trump war zwei Mal dabei, zuletzt im Jahr 2015 am Anfang seiner schließlich erfolgreichen Präsidentschaftskampagne.

Musk wäre der erste hochkarätige Unternehmer in der Riege. Er ist aber auch kein typischer Firmenboss: Musk verwickelt sich regelmäßig in Diskussionen bei Twitter, hat eine große Fan-Gemeinde und hatte auch schon Gastauftritte in Filmen und TV-Sendungen wie «Iron Man 2», «The Big Bang Theory» und der Animationsserie «Die Simpsons». Als musikalischer Gast der Woche flankiert ihn Miley Cyrus bei ihrem sechsten SNL-Auftritt.

Schauspieler-Paar Brambach und Sommer: «Es war vielleicht ein Fehler»

RECKLINGHAUSEN: Das Schauspieler-Paar Martin Brambach und Christine Sommer hat nach der Beteiligung an der Internetaktion #allesdichtmachen mögliche Fehler eingeräumt. «Unser Ziel war es eine Diskussion anzustoßen, sollten wir jedoch durch unsere Teilnahme an dieser Aktion Menschen verletzt haben, möchten wir uns dafür entschuldigen», teilten die Darsteller in einem gemeinsamen Statement am Sonntag mit. Nichts habe ihnen ferner gelegen, als Corona-Opfer zu verhöhnen oder die Krankheit zu verharmlosen. «Auch distanzieren wir uns aufs Entschiedenste von einer Vereinnahmung durch die AfD und anderen rechten Gruppen», erklärte das Paar. «Es war vielleicht ein Fehler solche Videos ohne jeglichen Kontext oder wenigstens ein paar erklärende Worte zu veröffentlichen...»

Brambach («Tatort») und Sommer («Alisa - Folge deinem Herzen»), die in Recklinghausen leben, haben ihre Beiträge zu der Video-Aktion nach eigenen Angaben mittlerweile löschen lassen. Unter dem Motto #allesdichtmachen hatten Dutzende Film- und Fernsehschauspieler mit ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert. Die Videos waren am Donnerstag veröffentlicht worden. Nach heftiger Kritik und teils Zustimmung aus dem rechten Lager haben sich mehrere Teilnehmer mittlerweile von ihren Beiträgen distanziert.

«Das Thema ist offensichtlich viel zu komplex und emotional aufgeladen, um durch ein paar Sketche, eine von uns erhoffte, breitere öffentliche Debatte, um die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen, langfristigen Perspektiven, aber auch die Folgen der Corona-Politik zu eröffnen», erklärten Brambach und Sommer. Die vielen Reaktionen - bis hin zu Morddrohungen - zeigten zugleich, dass es Zeit sei «abzurüsten». «Die gesellschaftliche Spaltung muss gestoppt werden.»

#allemalneschichtmachen statt #allesdichtmachen - Ärztin übt Kritik

BERLIN/ESSEN: In der Debatte um die Internetaktion #allesdichtmachen wird die Kritik an den prominenten Teilnehmern immer lauter. Unter #allemalneschichtmachen kritisierten zahlreiche Nutzer im Netz die Aktion als zynisch und nicht konstruktiv. Die Notärztin und Bloggerin Carola Holzner - im Netz bekannt als «Doc Caro» - rief die an der Aktion beteiligten Künstler dazu auf, mal für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten. «Ihr habt eine Grenze überschritten», sagte Holzner, Leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Essen, zur Aktion #allesdichtmachen am Samstagabend in einem Instagram-Video. «Und zwar eine Schmerzgrenze all jener, die seit über einem Jahr alles tun.»

Unter dem Motto #allesdichtmachen hatten Dutzende Film- und Fernsehschauspieler, darunter Jan Josef Liefers, Heike Makatsch und Volker Bruch, mit Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentiert. Nach heftiger Kritik und teils Zustimmung aus dem rechten Lager distanzierten sich einige Teilnehmer später von ihren Beiträgen.

Zubin Mehta vermisst sein Publikum: «Die Leute brauchen Musik»

MÜNCHEN/BERLIN: Der Star-Dirigent Zubin Mehta vermisst in der Corona-Krise das Publikum. «Mir fehlt das natürlich», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Das Publikum ist immer Teil der musikalischen Familie. Ich bin mit diesem Publikum aufgewachsen.»

Für ihn persönlich, der am 29. April 85 Jahre alt wird, habe die Pandemie ganz unbekannte Welten eröffnet: «Die halbe Woche bleibe ich einfach zu Hause. Das war ich nicht gewohnt nach 60 Jahren in dieser Branche», sagte er. Zu Beginn der Corona-Pandemie habe er sich sogar monatelang zu Hause in Los Angeles aufgehalten. Dort, wo er normalerweise kaum sei. «Das habe ich wirklich sehr genossen. Ich habe viel gelesen.»

Jetzt hoffe er aber, dass es langsam wieder losgehe mit Konzerten und Aufführungen in Opernhäusern. Denn: «Die Leute brauchen Musik. Auf jeden Fall.»

Trauerfeier für Rapper DMX - mit Straßenparade durch New York

NEW YORK: Zwei Wochen nach dem Tod von US-Rapper DMX haben Angehörige, Kollegen und Fans mit einer Parade und einer Trauerfeier in New York dem Musiker Tribut gezollt. Die Zeremonie in der Eventhalle Barclays Center wurde in den Social-Media-Kanälen des Künstlers live übertragen. Ein roter Sarg stand auf der Bühne. Wegen Corona-Auflagen waren in der großen Arena neben Familie und Freunden nur wenige Musiker zugelassen. In einer seiner letzten großen Shows war DMX im Juni 2019 im Barclays Center aufgetreten.

Ein riesiger Monstertruck mit der Aufschrift «Long Live DMX» hatte den Sarg zuvor von Yonkers, der Heimatstadt des Rappers, durch New Yorks Straßen nach Brooklyn gefahren. Hunderte Motorräder und Autos folgten mit lauter DMX-Musik dem Truck, Fans säumten die Straßen.

Nach einem Herzanfall und tagelanger künstlicher Beatmung war der gebürtige Earl Simmons am 9. April im Alter von 50 Jahren in einer Klinik bei New York gestorben.

Kollegen aus der Musik- und Filmszene, darunter Rapperin Missy Elliott, Sänger Nas, Produzent Timbaland und die Schauspielerinnen Halle Berry und Viola Davis bekundeten damals ihre Trauer. Der Rapper, der in den 1990er Jahren mit Hits wie «Party Up», «Ruff Riders' Anthem» und «Get At Me Dog» bekannt wurde, hatte auch in einem guten Dutzend Filmen mitgespielt, darunter «Romeo Must Die» und «Exit Wounds».