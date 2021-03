Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Schwedens neuer Prinz heißt Julian Herbert Folke

STOCKHOLM: Hej hej, kleiner Prinz: Der jüngste Sprössling von Prinz Carl Philip (41) und Prinzessin Sofia (36) heißt Prinz Julian Herbert Folke. Darüber setzte Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) am Sonntag die Regierung in Kenntnis, nachdem Sofia den Jungen am Freitag in Stockholm zur Welt gebracht hatte. Der Neffe von Kronprinzessin Victoria (43) wird Herzog von Halland sein und hinter seinen beiden älteren Brüdern Platz sieben der schwedischen Thronfolge einnehmen, wie das schwedische Königshaus mitteilte.

Der schwedische König hatte im Oktober 2019 entschieden, dass einige seiner Enkel nicht mehr offiziell dem Königshaus angehören sollen. Das bedeutete, dass der Nachwuchs von Prinzessin Madeleine (38) und ihrem Mann Christopher O'Neill (46) sowie von Carl Philip und Sofia künftig keine königlichen Amtsgeschäfte auf höchstem Niveau ausüben müssen und eher als Privatpersonen angesehen werden. Gemäß diesem Beschluss wird Prinz Julian zwar Mitglied der königlichen Familie, aber nicht des Königshauses sein. Nach Angaben des Hofes wird er somit nicht als Königliche Hoheit betrachtet.

«Ich kann es kaum fassen»: Lied britischer Sängerin fliegt zur ISS

CARDIFF: Mit einem Lied über den Weltraum erreicht die britische Musikerin Sally Robinson (22) bald die Sterne. Ihr Song «Moonlit Skies» werde auf Betreiben von US-Astronaut Scott Kelly zur Internationalen Raumstation ISS geschickt, sagte die Künstlerin aus Cardiff der Nachrichtenagentur PA. «Ich kann es kaum fassen.» Kelly habe ihr geschrieben: «Das ist wirklich cool, ich sende es zur ISS.»

Das am Sonntag veröffentlichte Lied sei bereits in Forschungseinrichtungen an Süd- und Nordpol gespielt worden. Es sei Teil einer Serie von Liedern über die Elemente Luft, Erde, Feuer und Wasser, sagte die Studentin, die ihre Musik als «Indie-Seite von Folk» beschreibt. Ihr Ziel sei, dass die Lieder jeweils in einer entsprechenden Umgebung gespielt werden. «Das nächste Paar repräsentiert die Erde und wird an wissenschaftliche Forschungseinrichtungen für den Regenwald und die Wüsten gehen.» Mit dem Projekt will Robinson ihr Interesse an Musik und Wissenschaft vereinen und zeigen, dass Wissenschaftler ganz normale Menschen sind, die sich ebenfalls für Musik interessieren.

Auf der ISS haben immer wieder musikalische Projekte für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Raumfahrer Thomas Reiter spielte in 400 Kilometern Höhe Gitarre. Der Kanadier Chris Hadfield brachte es sogar zu einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde, als er den David-Bowie-Hit «Space Oddity» auf der ISS sang und das erste Musikvideo im All drehte.

BERLIN: Cheyenne Ochsenknecht (20) hat eine Tochter zur Welt gebracht.

«Wir 3 sind mega überwältigt und unfassbar glücklich», schrieb das Model auf Instagram. Die Geburt am Freitag sei super verlaufen, «die kleine Mavie ist gesund». Die Geburt war nach Angaben von Cheyenne Ochsenknechts Agentur in Graz; Ochsenknecht lebt mit ihrem Freund Nino (25) in Österreich. «Ich genieße jetzt die erste Zeit mit meinen beiden und erhole mich», schrieb die Tochter von Natascha und Uwe Ochsenknecht in ihrer Instagram-Story.

Herzogin Kate veröffentlicht Porträt-Buch «Hold Still»

LONDON: Nach ihrem Fotoprojekt zur Stimmung in Großbritannien während der Corona-Pandemie veröffentlicht Herzogin Kate (39) nun ein Buch mit 100 Porträts. Der Gewinn von «Hold Still» soll zwischen der Wohltätigkeitsorganisation Mind, die sich um geistige Gesundheit kümmert, und der National Portrait Gallery aufgeteilt werden. «Mit «Hold Still» wollte ich die Kraft der Fotografie nutzen, um eine dauerhafte Aufzeichnung dessen zu erstellen, was wir alle erlebt haben», schreibt die Ehefrau von Prinz William (38) im Vorwort. Es gehe darum, Geschichten Einzelner festzuhalten und wichtige Momente für Familien und Gemeinschaften zu dokumentieren.

«Wenn wir in einigen Jahrzehnten auf die Covid-19-Pandemie zurückblicken, werden wir der Herausforderungen gedenken, denen wir uns gegenübersahen - die geliebten Menschen, die wir verloren haben, die weitgehende Isolation von unseren Familien und Freunden und die Belastung unserer Schlüsselkräfte», schreibt Kate. «Aber wir werden auch an die positiven Seiten denken: die unglaublichen Taten der Freundlichkeit, die Helfer und Helden, die aus allen Lebensbereichen hervorgegangen sind, und wie wir uns gemeinsam an eine neue Normalität angepasst haben.»

Kate hatte als Schirmherrin des Fotoprojektes Menschen aus dem Königreich eingeladen, fotografische Porträts einzureichen, die sie in diesen außergewöhnlichen Zeiten aufgenommen haben. Die ergreifendsten Porträts wurden für eine virtuelle Ausstellung ausgesucht. Ziel war ein kollektives Porträt der Nation. Die Pandemie hat das Land schwer getroffen. Mittlerweile sind mehr als 126.000 Menschen im Vereinigten Königreich mit oder an Covid-19 gestorben.

Herzogin Kate ist selbst leidenschaftliche Hobby-Fotografin. Sie nimmt regelmäßig Fotos von ihren drei Kindern George (7), Charlotte (5) und Louis (2) auf, die der königliche Palast zu wichtigen Anlässen wie Geburtstagen veröffentlicht.