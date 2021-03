Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/03/2021 | Aktualisiert um: 20:30 | Überblick

Steffen Henssler hält wenig von teurer Küchentechnik

BAD VILBEL: Dem Fernsehkoch Steffen Henssler ist teure Küchentechnik ein Dorn im Auge. In einem Gespräch mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bedauerte er, dass in Deutschland mehr Geld in die technische Ausstattung einer Küche investierte werde als in Nahrungsmittel. «Je teurer die Küche, desto weniger hast Du Lust, etwas zu kochen», stellte Henssler fest. Das hängt seiner Ansicht nach mit dem Zustand der Küche nach dem Benutzen zusammen: «Beim Kochen wird es dreckig.» Der 48-Jährige wurde mit der Fernsehsendung «Grill den Henssler» bekannt. Seit Corona macht er auch Videos. Darin zeigt er Gerichte mit höchstens 25 Minuten Zubereitungszeit, um Zuschauer zum Nachkochen zu motivieren.

Leute kompakt

Prinz Harry: Dianas Tod hat ein Loch hinterlassen

(Foto - Archiv)

LONDON/SANTA BARBARA: Prinz Harry hat im Vorwort eines Kinderbuches die Trauer nach dem Tod seiner Mutter Diana beschrieben. «Als ich ein Junge war, habe ich meine Mutter verloren. Damals wollte ich das nicht glauben oder akzeptieren, und es hat ein großes Loch in mir hinterlassen», schrieb der 36-Jährige in dem neu erscheinenden Buch «Hospital by the Hill». Prinzessin Diana war 1997 bei einem schweren Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Das Kinderbuch des Autoren Chris Connaughton und der Illustratorin Fay Troote erzählt die Geschichte eines Kindes, dessen Mutter im Krankenhaus Covid-Patienten behandelt und später selbst stirbt. Es richtet sich an Kinder, die ähnliche Erfahrungen machen mussten.

Sonja Gerhardt: «Ich bin auf jeden Fall Feministin»

Ex-«Monrose»-Sängerin Senna Gammour scheidet bei «Let's Dance» aus

KÖLN: Für Senna Gammour (41) hat es sich bei der RTL-Show «Let's Dance» ausgetanzt: Die ehemalige «Monrose»-Sängerin konnte das Publikum am Freitagabend nicht überzeugen und musste die Sendung nach der dritten Runde verlassen. Gammour und ihr Tanzpartner Robert Beitsch (29) hatten einen Slowfox zu dem Lied «I Was Made For Loving You» von Kiss aus dem Jahr 1979 getanzt. Unter dem Motto «Born in...» mussten alle Stars in dieser Folge zu einem Hit aus ihrem jeweiligen Geburtsjahr auftreten. Die Jury lobte Gammour für die neue, gefühlvolle Seite, die sie beim Tanzen gezeigt habe.

Sarah aus Bocholt gewinnt Kinder-Talentshow «Dein Song» 2021

LEIPZIG: Die 15-jährige Sarah aus Bocholt im Westmünsterland hat die Kinderkanal-Talentshow «Dein Song» gewonnen. Die Zuschauer kürten die Teenagerin am Freitagabend in der Liveshow aus Leipzig für ihren Song «Leise Worte werden laut» zur Siegerin der inzwischen 13. Staffel der Sendung. Es gab acht Finalistinnen und Finalisten. Der Preis sind 5000 Euro und die «Dein Song»-Trophäe. Moderiert wurde die etwa zweistündige Kika-Show von Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich. Als Musikpatinnen und -paten waren diesmal Ilse DeLange, Tom Gaebel, Johannes Strate, Kayef, Topic, Milow sowie Mathea und Nils Landgren dabei.

Wim Wenders: Kultur wird im Ernstfall schnell vergessen

BERLIN: Filmregisseur Wim Wenders («Der Himmel über Berlin», «Paris, Texas») sieht in der Aufarbeitung der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung für die Filmbranche. «Wie lernfähig die Menschheit durch solch eine globale Erfahrung ist, das ist ein Bereich, in dem Filme viel bewirken können», sagte der 75-Jährige der «Rheinischen Post» (Samstag). Andere hätten es in der Pandemie deutlich schwerer als er, räumte Wenders ein. Aber auch seine Filmproduktion und Stiftung seien existenziell bedroht worden.

Autorin Sophie Passmann gesteht: «Ich verachte Spargel»

BERLIN: Die Autorin Sophie Passmann steht dem Rummel um Spargel in Deutschland skeptisch gegenüber. «Ich verachte Spargel. Ich verstehe auch die Spargel-Geilheit der Deutschen nicht», sagte die 27-Jährige im Podcast «Toast Hawaii» von Bettina Rust. Gründe für ihre Abneigung lieferte Passmann bei gleichzeitigem Protest von Rust direkt hinterher: Spargel sei süß, wahnsinnig mühsam zu schälen und schmecke nur mit Sauce Hollandaise. «Was ich an Spargel mag, ist alles außer den Spargel. Gib' mir ein Stück Schinken mit Sauce Hollandaise», sagte Passmann. «Leute, es ist einfach nur ein weiteres saisonales Gemüse».

Campino: Schulden stunden und üppige Trinkgelder zahlen

DÜSSELDORF: Campino (58), Sänger der «Toten Hosen», spricht sich in der Corona-Pandemie für Solidarität mit den Menschen aus, die im Kulturbetrieb arbeiten. «Alle, die es sich erlauben können, sollten großzügig sein mit der Stundung von Schulden, und Trinkgelder sollten eine Zeitlang auch üppiger ausfallen», sagte der Sänger mit dem bürgerlichen Namen Andreas Frege der «Rheinischen Post» (Samstag). Er befürchte, «dass wir die Konsequenzen der Pandemie noch nicht im Ganzen erahnen können». Lastwagenfahrer aus seiner Crew würden jetzt Schwertransporter fahren, «weil sie ja von irgendetwas leben müssen. Die werden fehlen, wenn es wieder losgeht».

(Foto aktuell)

BRETTEN: Olaf der Flipper, früheres Mitglied des legendären Schlagertrios Flippers und seit zehn Jahren als Solokünstler erfolgreich, hat gern die Haare schön: «Der Lockenstab hilft da ab und zu», sagte er der Deutschen Presseagentur in Karlsruhe. «Meine Frau macht mir seit über 40 Jahren die Haare.» Grau werden wolle er nicht unbedingt. Ein bisschen Tönung müsse schon sein - dunkelblond. «Ich schmeiß' da immer so ein Zeugs drauf, so eine Fünf-Minuten-Packung», erklärte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Olaf Malolepski heißt. «Und dann sagen die Leute immer zu mir: Mensch Olaf, wie machst du das bloß, das sieht so natürlich aus.»

(Foto - Archiv)

BERLIN: Die Schauspielerin Sonja Gerhardt (31, «Ku'damm 56») sieht noch Baustellen beim Thema Gleichberechtigung. «Seit den 1950er und 1960er Jahren ist glücklicherweise einiges passiert. Aber natürlich gibt es immer noch genug zu tun», sagte Gerhardt der «Berliner Morgenpost» vom Samstag. Als Beispiel nannte sie die ungleichen Löhne für Männer und Frauen. Ihr selbst passiere es leider immer noch häufig, dass sie sich nicht emanzipiert verhalte, dass sie sich klein mache und ihr das erst später bewusst werde. «Das wird hoffentlich von Generation zu Generation besser werden, wenn wir das Problem erkennen und angehen.»

Hallervorden-Appell: Zwei Stunden am Tag nicht auf Display schauen

(Foto - Archiv)

BERLIN: Die Schauspielerin Sonja Gerhardt (31, «Ku'damm 56») sieht noch Baustellen beim Thema Gleichberechtigung. «Seit den 1950er und 1960er Jahren ist glücklicherweise einiges passiert. Aber natürlich gibt es immer noch genug zu tun», sagte Gerhardt der «Berliner Morgenpost» vom Samstag. Als Beispiel nannte sie die ungleichen Löhne für Männer und Frauen. Ihr selbst passiere es leider immer noch häufig, dass sie sich nicht emanzipiert verhalte, dass sie sich klein mache und ihr das erst später bewusst werde. «Das wird hoffentlich von Generation zu Generation besser werden, wenn wir das Problem erkennen und angehen.»

Hallervorden-Appell: Zwei Stunden am Tag nicht auf Display schauen

Leute kompakt

Prinz Harry: Dianas Tod hat ein Loch hinterlassen

(Foto - Archiv)

LONDON/SANTA BARBARA: Prinz Harry hat im Vorwort eines Kinderbuches die Trauer nach dem Tod seiner Mutter Diana beschrieben. «Als ich ein Junge war, habe ich meine Mutter verloren. Damals wollte ich das nicht glauben oder akzeptieren, und es hat ein großes Loch in mir hinterlassen», schrieb der 36-Jährige in dem neu erscheinenden Buch «Hospital by the Hill». Prinzessin Diana war 1997 bei einem schweren Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Das Kinderbuch des Autoren Chris Connaughton und der Illustratorin Fay Troote erzählt die Geschichte eines Kindes, dessen Mutter im Krankenhaus Covid-Patienten behandelt und später selbst stirbt. Es richtet sich an Kinder, die ähnliche Erfahrungen machen mussten.

Sonja Gerhardt: «Ich bin auf jeden Fall Feministin»

Olaf der Flipper hat gern die Haare schön

BRETTEN: Olaf der Flipper, früheres Mitglied des legendären Schlagertrios Flippers und seit zehn Jahren als Solokünstler erfolgreich, hat gern die Haare schön: «Der Lockenstab hilft da ab und zu», sagte er der Deutschen Presseagentur in Karlsruhe. «Meine Frau macht mir seit über 40 Jahren die Haare.»

Grau werden wolle er nicht unbedingt. Ein bisschen Tönung müsse schon sein - dunkelblond. «Ich schmeiß' da immer so ein Zeugs drauf, so eine Fünf-Minuten-Packung», erklärte der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Olaf Malolepski heißt. «Und dann sagen die Leute immer zu mir: Mensch Olaf, wie machst du das bloß, das sieht so natürlich aus.»

Was seine Musik betrifft, so lege er auch zehn Jahre nach der Auflösung der Flippers Wert auf das Erfolgsrezept der Kultband: «Den Happy-Sound. Musik, die eingängig ist und die man sofort mitsingen kann, wo nix stört.» Ein politischer Sänger sei er nie gewesen und habe das nie sein wollen. «Ich bin Olaf der Flipper.»

Am 27. März wird Malolepski 75 Jahre alt. Sein neues Album «Liebe ist» soll im Sommer erscheinen.