Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Abgeordneter: Trump ist «Anführer der republikanischen Partei»

WASHINGTON: Der republikanische Kongressabgeordnete Jim Jordan sieht den früheren US-Präsidenten Donald Trump auch nach dessen Wahlniederlage an der Spitze der Republikaner. «Präsident Trump ist der Anführer der konservativen Bewegung. Er ist der Anführer der America-First-Bewegung. Er ist der Anführer der republikanischen Partei», sagte der enge Trump-Vertraute am Sonntag bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten, in Orlando. Nachdem CPAC-Teilnehmer «USA, USA, USA»-Rufe skandierten, fügte Jordan hinzu: «Und ich hoffe, dass er am 20. Januar 2025 wieder der Anführer unseres großartigen Landes ist.»

Trump sollte am Sonntag bei CPAC sprechen. Es ist sein erster öffentlicher Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus. Der Demokrat Joe Biden hatte Trump am 20. Januar diesen Jahres im Amt abgelöst. Trump weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen Biden einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorgelegt.

Der Sender Fox News - der zu den CPAC-Sponsoren gehört - berichtete vorab, Trump werde scharfe Kritik an der Politik seines demokratischen Nachfolgers Joe Biden üben. Erwartet werde, dass Trump in seiner Ansprache eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024 erwähne, aber nicht formell verkünde.

Italiens Ex-Premier Conte vor Rückkehr in die Politik

ROM: Italiens parteiloser Ex-Premier Giuseppe Conte ist nach seinem Rücktritt im Januar auf dem Weg zurück in die Politik. Am Sonntagnachmittag traf er sich mit führenden Politikern der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung zu einer Beratungsrunde über die Zukunft der Partei in Rom. «Giuseppe Conte hat die Einladung angenommen, in den kommenden Tagen ein Projekt zur Neugründung der Fünf-Sterne-Bewegung zu entwickeln», hieß es im Anschluss an das Treffen auf der parteieigenen Facebook-Seite.

Conte stand der Anti-Establishment-Partei stets nahe. Aus den Reihen ihrer Mitglieder wurde er als idealer Kandidat für den Vorsitz ins Spiel gebracht. Der Sterne-Politiker und Landwirtschaftsminister im Kabinett des aktuellen Premier Mario Draghi, Stefano Patuanelli, sagte der Zeitung «La Repubblica» (Sonntag), Conte habe das richtige Profil für eine Neugründung. Er sei der einzige, der im Stande ist die verschiedenen Strömungen der Fünf-Sterne-Bewegung zu vereinen. Auch Parteigründer und Komiker Beppe Grillo, der am Sonntag mit einem Astronautenhelm beim Gipfel erschien, soll Medienberichten zufolge hinter Conte stehen.

Seit mehr als einem Jahr sucht die Bewegung eine neue Führung. Wegen der Corona-Pandemie hatte sie die Wahl eines Vorsitzenden verschoben. Die Partei ist die stärkste Kraft im Parlament. Zuletzt rumorte es in ihr, als mehrere Politiker anders als vereinbart beim Vertrauensvotum im Zwei-Kammern-Parlament gegen die Regierung des neuen Ministerpräsidenten Mario Draghi gestimmt hatten.

Zuvor war Conte an der Macht. Sein Mitte-Links-Bündnis hatte nach dem Austritt der Kleinpartei Italia Viva Mitte Januar die Mehrheit verloren. Conte war kurze Zeit später als Premier zurückgetreten. Er kehrte wieder in seinen Job als Dozent für Privatrecht an die Universität von Florenz zurück, an der er am vergangenen Freitag eine Vorlesung über seine politischen Erfahrungen in der Pandemie hielt.

Gänswein hält Spekulationen über Papst-Emeritierung für sinnlos

ROM: Spekulationen über den Rücktritt eines Papstes sind aus Sicht von Georg Gänswein, dem Privatsekretär des emeritierten Papstes Benedikt XVI., zwecklos. «Die Möglichkeit eines Rücktritts besteht seit dem Papsttum», sagte der 64-Jährige am Sonntag in der Sendung «Stanze Vaticane» (vatikanische Räume) im Fernsehsender Tgcom24. Prophezeiungen über Papst Franziskus oder andere zukünftige Päpste zu machen, ergebe keinen Sinn. Benedikt XVI. sei nach acht Jahren immer noch davon überzeugt, dass seine Entscheidung richtig war, ergänzte der Kurienerzbischof.

In einem Interview aus dem Jahr 2019, das kürzlich in der argentinischen Zeitung «La Nación» erschien, hatte Franziskus gesagt, seinen eigenen Tod entweder als Papst im Amt oder emeritiert und in Rom zu erwarten. Die Aussage hatte Diskussionen um einen möglichen Rücktritt des Argentiniers laut werden lassen, hieß es in einem Beitrag des TV-Senders Tgcom24.

Der als Joseph Ratzinger geborene Benedikt XVI. lebt seit seiner Emeritierung im Jahr 2013 im Kloster Mater Ecclesiae des Vatikans. Gesundheitlich gehe es dem 93-Jährigen für sein Alter gut, sagte Gänswein. «Er ist körperlich sehr zerbrechlich, aber Kopf und Geist sind sehr lebhaft», erzählte er weiter.

Ratzinger hatte den gebürtigen Schwarzwälder 2003 als Kardinal zu seinem persönlichen Sekretär ernannt und ihn nach seiner Wahl zum Papst zu seinem ersten Privatsekretär gemacht. Gänswein hatte an der Seite Ratzingers gearbeitet und ihn auf Reisen, bei Generalaudienzen und Treffen begleitet. Kurz vor seinem Rücktritt im Jahr 2013 hatte ihn Benedikt XVI. noch zum Präfekten des Päpstlichen Hauses ernannt. Diese Position verlor er im vergangenen Jahr unter Papst Franziskus - eine Entscheidung, die er als Bestrafung empfunden hatte, wie er im Dezember der Zeitschrift «Bunte» sagte.

Golden-Globe-Staraufgebot wächst kurz vor der Show weiter

BEVERLY HILLS: Neun weitere Stars, darunter die Schauspieler Colin Farrell, Gal Gadot, Amanda Seyfried, Ben Stiller und Regisseurin Ava DuVernay, sind wenige Stunden vor der Golden-Globe-Vergabe als «Presenter» angekündigt worden. Der Verband der Auslandspresse gab damit am Sonntagmorgen (Ortszeit) die letzte Gruppe der prominenten Helfer für die 78. Globe-Gala in der Nacht zum Montag bekannt.

Zu den nun drei Dutzend Filmschaffenden auf Bühnen in Beverly Hills und in New York zählen auch Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Awkwafina und Tiffany Haddish.

Gewöhnlich findet die Trophäenvergabe mit einem Promi-Publikum im Rahmen einer Gala-Party in Beverly Hills statt, aber wegen der Corona-Auflagen ist es in diesem Jahr anders. Die Nominierten sollen virtuell von Standorten in aller Welt dazu geschaltet werden. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Zeremonie auf getrennten Bühnen in Beverly Hills und New York.

Die Golden Globes gelten nach den Oscars als die wichtigsten US-Filmpreise. Neben 14 Film-Trophäen werden auch 11 Preise in Fernsehkategorien vergeben.

Golden Globes werden vergeben - Helena Zengel im Rennen um Filmpreise

BEVERLY HILLS/NEW YORK: In wenigen Stunden werden in Beverly Hills und in New York die Gewinner der Golden-Globe-Preise bekanntgegeben. Die Trophäen in 25 Film- und Fernseh-Kategorien werden am Sonntagabend (Ortszeit/MEZ Montag 2.00 Uhr) zum 78. Mal verliehen. Die glänzenden Weltkugeln der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, sind nach den Oscars Hollywoods bedeutendste Filmpreise.

Mit sechs Nominierungen zählt die Filmbiografie «Mank» zu den Favoriten. Auch der Gerichtsthriller «The Trial of the Chicago 7», das Familiendrama «The Father» und das Road-Movie «Nomadland» sind mehrfach nominiert. Die Berliner Schülerin Helena Zengel hat Chancen auf den Globe als beste Nebendarstellerin. In dem Western «Neues aus der Welt» spielt die Zwölfjährige an der Seite von Tom Hanks. Die Netflix-Produktion «Unorthodox» der deutschen Regisseurin Maria Schrader ist als beste Mini-Serie im Rennen.

Wegen der Corona-Pandemie läuft die Golden-Globe-Gala diesmal weitgehend virtuell ab, die Nominierten sollen von Standorten in aller Welt dazugeschaltet werden. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Zeremonie von getrennten Bühnen: Poehler ist in Beverly Hills vor Ort, Fey schaltet sich live aus dem New Yorker Rainbow Room dazu.

Prinz William und Kate werben für Corona-Impfung

LONDON: Der britische Prinz William (38) und seine Frau Herzogin Kate (39) haben sich der Queen angeschlossen und für die Corona-Impfung geworben. «Catherine und ich sind zwar überhaupt keine medizinischen Experten», sagte William bei einem Videotelefonat mit einer Frau, die an Diabetes erkrankt ist. «Aber wenn es sie tröstet, wir können Sie vorbehaltlos darin unterstützen, die Impfungen zu bekommen (...)», so der Enkel von Königin Elizabeth II. (94). Besonders für Menschen mit Vorerkrankungen sei das sehr wichtig.

Die Nummer zwei in der britischen Thronfolge warnte auch vor falschen Informationen im Internet. «Die sozialen Medien sind voller Gerüchte und Fehlinformationen. Wir müssen aufpassen, wem wir Glauben schenken und wo wir unsere Informationen herbekommen», sagte William.

Die Queen hatte die Menschen kürzlich ebenfalls dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Menschen mit Vorbehalten, müssten «eher an andere denken als an sich selbst», sagte das britische Staatsoberhaupt. Der Piks habe auch «überhaupt nicht wehgetan», so die Monarchin.

Italienerin De Angelis will auf Social Media sie selbst bleiben

ROM: Die italienische Schauspielerin Matilda De Angelis («The Undoing») will in den sozialen Medien sie selbst bleiben. «Meine Pickel nicht zu verstecken, ist Teil meiner Freiheit», sagte die 25-Jährige im Interview der Zeitung «La Repubblica» (Samstag). Für ein solches Foto, das sie auf der Internet-Plattform Instagram gepostet hatte, bekam sie viel Zuspruch. «Ich bin glücklich, wenn das für andere Mädchen nützlich war», sagte De Angelis, die zuletzt in der Miniserie «The Undoing» an der Seite der australisch-US-amerikanischen Schauspielerin Nicole Kidman und des Briten Hugh Grant zu sehen war.

Schauspieler Ralf Moeller fühlt sich dank veganer Ernährung fitter

BAD VILBEL: Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller fühlt sich dank veganer Ernährung deutlich fitter. «Ich bin heute besser in Form als mit 45, und da war ich auch schon gut in Form», sagte der 62-Jährige am Sonntag dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. Er verzichte aber nicht nur aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch, ihm gehe es auch um das Tierwohl. «Massentierhaltung, das geht gar nicht.» Er wolle zwar auf keinen Fall andere belehren, empfehle aber: «Einfach mal mit einem Tag anfangen. Einen Tag vegan. Und dann sehen, was das mit einem macht.» Veganer verzichten beim Essen und Trinken auf alle tierischen Produkte. Berühmt wurde Moeller unter anderem durch seine Rolle im Blockbuster «Gladiator» (2000).

Neuer Superman-Film von Bestsellerautor Ta-Nehisi Coates geplant

LOS ANGELES: Der amerikanische Bestsellerautor und Journalist Ta-Nehisi Coates soll das Drehbuch für einen neuen Superman-Film schreiben. Der 45-jährige Afroamerikaner, der oft gesellschaftspolitische Themen aufgreift, postete am Freitag das bekannte Superman-Logo auf Instagram. Es sei eine Ehre, in das DC-Universum eingeladen zu werden, zitierte das Branchenblatt «Variety» aus einer Mitteilung des Autors. Er freue sich, Bedeutsames zu dem Vermächtnis des ikonischen Superhelden beizusteuern. Regisseur J.J. Abrams («Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers») ist als Produzent an Bord. Sie wollten eine «neue, starke und bewegende» Superman-Geschichte erzählen, stellte Abrams in Aussicht.

Goldfisch-Trick verhilft Mental-Zauberer zum Sprung nach Las Vegas

NÜRNBERG: Christoph Kuch (46), Mental-Magier aus Nürnberg, hat geschafft, woran viele vor ihm gescheitert sind: In der beliebten US-Talentshow «Fool us» hat er in der Nacht zu Samstag den Hauptpreis gewonnen. Er darf damit an der Seite der amerikanischen Zauberer-Legenden Penn und Teller in Las Vegas vor großem Publikum auftreten. Kuch zeigte in der Show mehrere Mental-Tricks. Unter anderem zauberte er aus seinem Mund einen lebenden Goldfisch hervor. Das Magier-Duo Penn & Teller fand nicht heraus, wie Kuchs Tricks funktionieren. Wer die beiden reinlegt («fooled»), gewinnt einen Auftritt in Las Vegas. Davon träumte auch der Nürnberger. Wegen der Corona-Beschränkungen konnte Kuch seinen Auftritt nicht direkt im amerikanischen TV-Studio vorführen. Der Trick wurde bereits im Herbst vergangenen Jahres im Stuttgarter Renitenztheater mit 20 Zuschauern aufgezeichnet und dann in die Sendung eingespielt. Kuch war von Nürnberg aus per Videokonferenz in die Sendung zugeschaltet.

«Der schönste Fußballer der Welt» tänzelt an «Let's Dance»-Spitze

KÖLN: Rúrik Gíslason, bekannt geworden als «der schönste Fußballer der Welt», hat sich in der RTL-Show «Let's Dance» an die Spitze getanzt. Der Isländer sicherte sich am Freitag zum Auftakt der neuen Staffel das sogenannte Direktticket. Der 33-Jährige kann damit in der «Let's Dance»-Folge in der kommenden Woche erstmal nicht aus dem Tanz-Wettbewerb ausscheiden - er besitzt eine Wildcard. Der Fußballer überzeugte sowohl die Jury als auch die Zuschauer mit seiner Leistung. In der Kennenlernshow, in der alle Kandidaten vorgestellt wurden, legte er in einem Gruppentanz mit Musikerin Ilse DeLange und Schauspielerin Valentina Pahde einen Cha-Cha-Cha zum Titel «Hot Stuff» auf das Parkett.

Opernintendant Kosky: Hühnersuppe wie Seelenmedizin

BERLIN: Der Berliner Opern-Intendant Barrie Kosky schwärmt bis heute von der Hühnersuppe seiner Großmutter. «Die hat sich in meine Seele gedrückt, das geht nie wieder weg. Juden und Essen - das ist eine heilige Verbindung», sagte der 54-Jährige im Interview der «B.Z.» am Sonntag. Man könnte eine Doktorarbeit darüber schreiben. Wenn man Juden auf Hühnersuppe anspreche, höre man immer eine Geschichte von der Mama oder Großmama. «Nichts verbindet so sehr wie die Hühnersuppe. Das ist wie Seelenmedizin.» Der Intendant der Komischen Oper sagte, die Suppe sei fast so wichtig wie Gott. Seine eigene Hühnersuppe sei gut, aber anders als die seiner Großmutter, so der Künstler. Seine Mutter habe zwar den Trick ihrer Mutter übernommen und etwas Safran für die Farbe hineingetan. Aber der Geschmack sei anders gewesen.

Alice Cooper: «Daheim bin ich ein echter Softie»

ESSEN: Rockstar Alice Cooper («Poison») schlägt auf der Bühne gerne harte Töne an - privat gefällt er sich aber in der Rolle des sanftmütigen Großvaters. «Daheim bin ich ein echter Softie», sagte der 73-Jährige im Interview der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ/Sonntag). Er liebe es, seine kleine Enkeltochter im Arm zu halten und durchs Haus zu tragen. «Ich weiß jetzt schon, dass ich meiner Enkelin niemals einen Wunsch abschlagen können werde. Ich werde sie sehr verwöhnen, so wie alle meine Enkel.» Besonders gefällt ihm, dass er als Großvater nicht so streng sein muss und die Erziehung eher den Eltern überlassen kann. Als Vater war er in dieser Hinsicht noch etwas anders. «Die eigenen Kinder erzieht man natürlich mehr.»

George Clooney und Julia Roberts als Ex-Eheleute in Filmromanze

LOS ANGELES: George Clooney (59) und Julia Roberts (53) sind im wahren Leben eng befreundet, doch in ihrem nächsten gemeinsamen Film werden die beiden Hollywood-Stars geschiedene Eheleute spielen. Die Dreharbeiten zu der romantischen Komödie «Ticket To Paradise» sollen noch in diesem Jahr beginnen, wie die Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» am Freitag berichten. «Eine freudige Sache», kommentierte der britische Regisseur und Drehbuchautor Ol Parker (51, «Mamma Mia, Here We Go Again!») auf Twitter sein neues, hochkarätig besetztes Projekt. In «Ticket To Paradise» reisen die Ex-Eheleute gemeinsam nach Bali, um ihre Tochter daran zu hindern, zu jung zu heiraten. Sie glauben, dass ihre eigene Blitzhochzeit vor 25 Jahren ein Fehler war. Die beiden Oscar-Preisträger standen schon mehrmals gemeinsam vor der Kamera.

Neues aus der Szene: Regeners «Glitterschnitter» kommt im Herbst

BERLIN: Wie es mit einigen der skurrilen Romanfiguren von Sven Regener (60) weitergeht, wird sich nach den Worten des Berliner Schriftstellers und Popmusikers (Element Of Crime) schon bald klären: Im September soll sein neues Buch «Glitterschnitter» erscheinen, wie der Autor im Interview der Deutschen Presse-Agentur verriet. «Die Handlung spielt 1980, es ist quasi die Fortsetzung von «Wiener Straße» mit teilweise erweitertem Personal», erzählte Regener, der bereits am Freitag (5.3.) als Trompeter im Trio mit Richard Pappik und Ekki Busch das Jazz-Album «Ask Me Now» veröffentlicht. «Da fliegen alle Löcher aus dem Käse, das hat sehr viel Spaß gemacht.»

Happy End nach Hundedrama: Lady Gagas Hunde sind zurück

LOS ANGELES: Die Sängerin Lady Gaga kann aufatmen: Ihre beiden Hunde Koji und Gustav sind wieder da. Dies gab die Polizei in Los Angeles am Freitagabend (Ortszeit) per Twitter bekannt. Eine Frau habe die Tiere, die seit einem Überfall am Mittwoch vermisst wurden, der Polizei und Angestellten von Lady Gaga übergeben, so die Behörde weiter. Zu der Identität der Frau und dem Fundort wolle man sich nicht weiter äußern, da die Angelegenheit weiter untersucht werde. Lady Gaga hatte sich wenige Stunden zuvor zu Wort gemeldet und inständig für die Rückkehr ihrer Tiere gefleht. Sie sei «todtraurig», schrieb Lady Gaga auf Instagram. Sie sei bereit, 500.000 Dollar (etwa 410.000 Euro) Belohnung für die sichere Rückgabe ihrer Hunde zu zahlen. Über eine mögliche Auszahlung der Belohnung war am Samstag noch nichts bekannt. Beim Ausführen von drei Französischen Bulldoggen der Sängerin war der Hundesitter im Dunkeln auf der Straße angeschossen und verletzt worden. Die Diebe entkamen mit zwei Hunden.

Tim Mälzer hat gegen schlecht sitzende Haare ein einfaches Mittel

HAMBURG: Zu Zeiten geschlossener Friseurläden hat der Hamburger Gastronom und Fernsehkoch Tim Mälzer (50) gegen schlecht frisierte Haare auf eine schlichte Lösung gesetzt: «Die Haare leiden schon, aber ich habe dagegen ein probates Mittel: Mütze», sagte Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er sei eigentlich kein Mützenmensch. «Immer, wenn ich eine Mütze aufsetze, sehe ich so aus, als wenn ich meinen Schulabschluss nicht geschafft habe.» Doch eine Wollmütze sei im Moment besser als zu wilde Haare. Die Mütze trage er dann Straßenlook-mäßig wie ein Hafenarbeiter. «Nicht so ein schräges Hipsterding», betonte der Hamburger weiter. Ein Basecap gegen das Chaos auf dem Kopf kommt ihm dagegen auch in Corona-Zeiten nicht in die Tüte. «So ein bisschen Restwürde habe ich noch in meinem Leben.»

Guido Maria Kretschmer: Haarschneideset für Windhunde statt Friseur

HAMBURG: Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat die coronabedingt friseurfreie Zeit in Sachen Haare gut überstanden - mit einem speziellen Werkzeug und seinem talentierten Ehemann. «Das ist ein großes Glück. Man muss sich irgendwie selbst organisieren», sagte Kretschmer der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben so ein wunderbares Hundeschneideset für unsere Windhunde und das ist jetzt missbraucht worden.» Sein Mann Frank werde immer besser als Friseur - beispielsweise mit Anleitungen aus Youtube-Videos. Trotzdem freut sich der 55-Jährige, der in Münster geboren wurde und in Hamburg lebt, wenn die Salons nun wieder öffnen. «Ich glaube, dass die Zeit auch bald reif ist, mal wieder für einen perfekten Haarschnitt.»

Sánchez verurteilt neue Krawall-Nacht in Spanien: «Inakzeptabel»

BARCELONA: Nach zwei ruhigen Nächten hat es in Spanien bei Protesten gegen die Festnahme eines Musikers wegen Beleidigung des Königshauses erneut Ausschreitungen gegeben. Dabei seien am späten Samstagabend in Barcelona 13 Menschen festgenommen worden, teilte die katalanische Polizei am Sonntag auf Twitter mit. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez verurteilte die Ausschreitungen bei den Demonstrationen für mehr Meinungs- und Künstlerfreiheit. «Vandalismus und Gewalt» seien «inakzeptabel», schrieb der sozialistische Politiker im sozialen Netzwerk. Sánchez hatte zuvor einen besseren Schutz der Meinungsfreiheit versprochen.

Nach einer friedlichen Kundgebung, an der nach Medienschätzung circa 4000 Menschen teilgenommen hatten, setzten mehrere Dutzend vermummte Demonstranten auf der Flaniermeile Las Ramblas im Zentrum Barcelonas ein Polizeifahrzeug, Müllcontainer und auch den Eingangsbereich eines Hotels in Brand. Sie verwüsteten unter anderem auch Bankfilialen und plünderten mehrere Geschäfte.

Seit der Inhaftierung des wegen Monarchie-Beleidigung und Verherrlichung von Gewalt zu neun Monaten Haft verurteilten Rappers Pablo Hasél am 16. Februar kommt es in Spanien in verschiedenen Städten immer wieder zu gewalttätigen Kundgebungen. Das Epizentrum der Proteste ist aber die katalanische Heimat des Musikers.

Hasél, der mit bürgerlichem Namen Pablo Rivadulla Duró heißt, hatte sich geweigert, die Strafe freiwillig anzutreten und sich tagelang in der Universität von Lleida verbarrikadiert. Der 32-Jährige hatte den Alt-König Juan Carlos, der sich nach Korruptionsvorwürfen und angesichts von Justizermittlungen vor mehr als sechs Monaten nach Abu Dhabi abgesetzt hat, unter anderem einen «Dieb» genannt und Gewaltfantasien gegen konservative Politiker in seine Texte eingebaut. Er selbst sieht das durch die Künstlerfreiheit gedeckt.