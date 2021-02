Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Gal Gadot: Hätte mich nie in einen Macho verlieben können

BERLIN: «Wonder Woman»-Darstellerin Gal Gadot (35) sieht einen starken Wandel der Rollenbilder von Mann und Frau in den vergangenen Jahrzehnten. «Wir Frauen von heute unterscheiden uns doch sehr von den Frauen der 60er Jahre. Die modernen Frauen haben schon lange die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernommen», sagte die israelische Schauspielerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Diese Unabhängigkeit beeinflusse auch die Beziehung zu den Männern. «Männer haben jetzt mehr Möglichkeiten, sich emotional weiterzuentwickeln und sich zum Beispiel intensiver ins Familienleben - inklusive der Kindererziehung - einzubringen. Und sie können dann auch starke Frauen an ihrer Seite haben.» Bis das allgemeiner Konsens sei, werde es aber noch etwas dauern.

Ihren eigenen Mann beschreibt Gadot - im Gegensatz zu sich selbst - als Träumer. Er habe sie immer unterstützt und darin bestärkt, das zu tun, was gut für sie sei, sagte die Schauspielerin, die zwei kleine Töchter hat. «Ich hätte mich nie in einen Macho verlieben können.»

Der Superheldinnenfilm «Wonder Woman 1984» mit Gadot in der Hauptrolle soll in Deutschland ab dem 18. Februar beim Streaminganbieter Sky zu sehen sein. Bereits 2017 war der erste Film «Wonder Woman» - ebenfalls mit Gadot - ein Kinohit.

Die Queen gratuliert Harry und Meghan zur Schwangerschaft

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. (94) hat ihrem Enkel Prinz Harry und dessen Ehefrau Meghan im Namen der britischen Königsfamilie zur Schwangerschaft gratuliert. «Ihre Majestät, der Duke von Edinburgh, der Prinz von Wales und die gesamte Familie sind hocherfreut und wünschen ihnen alles Gute», teilte der Buckingham-Palast am Sonntagabend der Nachrichtenagentur PA zufolge mit. Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) hatten zuvor bekanntgegeben, dass sie nach Sohn Archie, der im Mai zwei wird, ein weiteres Kind erwarten.

Die Queen weilt gemeinsam mit Ehemann Philip (99), dem Duke of Edinburgh, auf Schloss Windsor nahe London. Wegen der Pandemie kann sich die königliche Familie kaum sehen. Ihr Sohn Charles, Thronfolger und Prinz von Wales, und seine Frau, Herzogin Camilla, sind meistens in ihrer Residenz Highgrove in Südwestengland.

Argentiniens Ex-Präsident Carlos Menem mit 90 Jahren gestorben

BUENOS AIRES: Der ehemalige argentinische Präsident Carlos Menem ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Télam unter Berufung auf Angehörige. Menem starb demnach am Sonntag in einer Klinik in Buenos Aires, in die er im Dezember mit einer Harnwegsinfektion gekommen war. Der aktuelle argentinische Präsident Alberto Fernández drückte sein Beileid aus und ordnete drei Tage Staatstrauer an.

Menem, der bis zuletzt noch Senator war, war ins Koma versetzt worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Er war 2020 zuvor bereits mehrmals, unter anderem wegen einer Lungenentzündung, im Krankenhaus gewesen. Als politischer «Enkel» von Ex-Präsident Juan Domingo Perón war Menem von 1989 bis 1999 Präsident Argentiniens. 2003 verzichtete er angesichts einer sich abzeichnenden katastrophalen Niederlage auf eine weitere Kandidatur. Seine beiden Amtszeiten waren geprägt von einer marktwirtschaftlich organisierten Politik und einer Privatisierung staatlicher Unternehmen. Wirtschaftsminister Domingo Cavallo führte die Dollarbindung des Peso ein, die bis zur großen argentinischen Wirtschaftskrise 2001 anhielt. Der erste argentinische Präsident nicht-europäischer Abstammung - Menems Eltern waren von Syrien in den 1920er Jahren nach Argentinien ausgewandert - setzte in einem von spanischen und italienischen Einwanderern geprägten Land seine Ziele mit Dekreten durch, wenn das Parlament sich nicht nach seinem Willen verhielt. So begnadigte er 1990 verurteilte hohe Militärs aus der Diktatur von 1976 bis 1983, obwohl er während der Zeit selbst mehrere Jahre im Gefängnis gewesen war.

Sorgten Korruptionsskandale bereits in Menems Argentinien für Aufsehen, so belastete Korruption Menem auch nach seinen Amtszeiten. 2001 etwa wurde er wegen illegalen Waffenhandels festgenommen. Persönlich galt Menem als Bonvivant und Liebhaber schneller Autos und schöner Frauen. Unter anderem war er mit der früheren Miss Universum Cecilia Bolocco aus Chile verheiratet und wurde mit 73 noch einmal Vater. Menem hat als Rallye-Fahrer Erfolge gesammelt, er besaß eine Pilotenlizenz und war ein passionierter Tennis- und Fußballspieler.