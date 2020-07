Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 19/07/2020 | Aktualisiert um: 19:35 | Überblick

Bayern-Coach Flick: «Man darf sich nicht so wichtig nehmen»

MÜNCHEN: Bayern-Trainer Hansi Flick sieht Bodenständigkeit als geboten an. «Man darf sich nicht so wichtig nehmen. Letztendlich machst du deinen Job genauso wie jeder andere auch», sagte der Coach von Double-Sieger FC Bayern im Podcast «Radio Onnerschda» des Mannheimer Komikers Bülent Ceylan. «Es ist immer wichtig, dass man Menschen mit Respekt, Wertschätzung gegenübertritt», betonte der gebürtige Heidelberger Flick. «Das sind Dinge, die für mich wichtig sind.» Der 55-Jährige legt Wert auf Vielfalt in der Gesellschaft. «Wir brauchen mehr Offenheit, Offenheit auch für andere Kulturen. Wir denken immer, so wie wir Deutschen leben, müssen alle leben. Nein, man muss schon sehr offen sein», betonte Flick.

Schürrles Ehefrau nach Karriereende: «Eine neue Welt wartet auf dich»

BERLIN: Nach dem Karriereende des früheren Fußball-Weltmeisters André Schürrle hat seine Frau Anna ihm eine emotionale Liebeserklärung gemacht. «Ich liebe dich unendlich und kann es nicht erwarten, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Eine neue Welt wartet auf dich», schrieb sie auf Instagram unter einem Foto, an dem sie sich an Schürrles Schulter lehnt. «Sei stolz auf dich. Auf deine Leistungen und auf diese mutige Entscheidung, die du getroffen hast», hieß es weiter. Schürrle hatte am Freitag sein Karriereende mit nur 29 Jahren verkündet. Im WM-Finale 2014 hatte er die Vorlage zu Mario Götzes Siegtreffer gegen Argentinien (1:0) gegeben. Schürrles Vertrag bei Borussia Dortmund war nach Ende des Leihgeschäfts mit Spartak Moskau zuletzt aufgelöst worden.

«Sex and the City»-Autorin zu ledigen Frauen in der Gesellschaft

BERLIN: Die Schriftstellerin Candace Bushnell («Sex and the City») findet, dass ledige Frauen womöglich noch nicht überall akzeptiert werden. In einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland sagte die 61-Jährige: «Unsere Gesellschaft ist noch nicht wirklich darauf vorbereitet, dass Frauen ledig durchs Leben gehen.» Die Erfolgsfernsehserie «Sex and the City» über das Leben von vier Frauen in New York basiert lose auf dem gleichnamigen Buch von Bushnell. Auf die Frage, warum sich immer noch so viele Frauen ausschließlich über ihre Beziehung zu einem Mann definierten, antwortete die Autorin: «(...) Sie müssen sich einmal vergegenwärtigen, dass wir erst seit ungefähr 100 Jahren das Recht haben, wählen zu gehen. Und Tausende Jahre waren Frauen ganz ohne Rechte. Wenn man das bedenkt, wird einem klar, wie schwer es ist, sich von diesen Vorstellungen zu lösen.»

Sohn von Rafael van der Vaart will Fußball-Profi werden

HAMBURG: Der Sohn von Moderatorin Sylvie Meis (42) und ihrem Ex-Mann Rafael van der Vaart (37) will Fußball-Profi werden. Der 14-Jährige wird deshalb von Hamburg zu seinem Vater nach Dänemark ziehen, dort soll Damian beim Verein Esberg fB in der U15-Mannschaft spielen. «Damian wird zu Rafael nach Dänemark ziehen, um dort an seinem Traum als Profi-Fußballer zu arbeiten. Rafael hat dort in den letzten Jahren immer wieder Trainingseinheiten organisiert, an denen Damian in seinen Ferien teilgenommen hat - unter anderem bei Rafaels letztem Verein Esbjerg. Dort hat er sich bewiesen und wird nun in den U-15-Kader aufgenommen», sagte Meis in einem gemeinsamen Interview mit dem früheren Bundesliga-Star und holländischen Nationalspieler der «Bild» (Samstag). Van der Vaart und Meis waren von 2005 bis 2013 verheiratet.

Westernhagen unterstützt Petkovic beim Berliner Tennisturnier

BERLIN: Der Deutschrock-Musiker Marius Müller-Westernhagen erweist sich als treuer Tennisfan. Nachdem der 71-Jährige auch schon das Viertelfinale von Andrea Petkovic am Freitag beim Einladungsturnier auf dem ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof verfolgt hatte, drückte Westernhagen der Deutschen auch am Samstag gegen die Tschechin Petra Kvitova die Daumen. Der Musiker war nicht der einzige prominente Gast in dieser Woche. Bei der Rasenveranstaltung im Steffi-Graf-Stadion wenige Tage zuvor schauten unter anderem der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel oder der Schauspieler Mark Keller vorbei.

Schauspieler Peter Weck lässt die Dinge auf sich zukommen

BERLIN: Schauspieler Peter Weck hat in seinem Leben nach eigener Darstellung wenig geplant. In einem Interview für das Wochenendmagazin der VRM-Zeitungen («Allgemeine Zeitung», «Wiesbadener Kurier», «Darmstädter Echo») sagte der Österreicher: «Nein, ich habe mir nie vorgenommen, etwas zu machen, es ist mir durch meine Arbeit vieles entgegengekommen. Manchmal habe ich geträumt, und vieles ist dann auch passiert.» Zur Schauspielerei kam der 89-Jährige («Ich heirate eine Familie») nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus. In einer Runde mit Studenten habe er davon erzählt und die Figuren aus der Klinik vorgespielt. «Die Leute haben sich gekugelt vor Lachen und sind nicht mehr tanzen gegangen. Nach einiger Zeit haben sie mich gefragt, was ich bin. Darauf habe ich gesagt: «Das weiß ich nicht.» Und da hat einer gesagt: «Werden Sie doch Schauspieler!»

Thomas Gottschalk bringt Wein bei Discounter heraus

BERLIN: Entertainer Thomas Gottschalk steigt ins Geschäft mit Wein ein. Das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtet, dass Anfang August drei Weine unter dem Label EasyWines beim Discounter Netto verkauft werden sollen. Das Blatt schreibt, der 70-Jährige habe keine Reben und auch kaum Expertise, es zitiert Gottschalk mit den Worten: «Na klar, ich bin kein Weinkenner, sondern Weintrinker!» Der Moderator fügte hinzu: «Weil für den Wein das Gleiche gilt wie für mich: Je älter, desto besser! Es gibt natürlich einige, die mich für 'ne Flasche halten. Dann passt's auch wieder.» Auch Kollege Günther Jauch macht in Wein. «Wir waren immer Vorbilder füreinander», sagte Gottschalk laut «Spiegel». «Ich bin seines, was den Job betrifft, Günther ist mein Vorbild als Geschäftsmann.»

Schauspieler Möhring: Corona-Krise lässt sich nur weltweit lösen

BERLIN: Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring hält nichts von Abschottung und Ausgrenzung in der Corona-Krise. «Eine Pandemie lässt sich nur weltweit lösen. Viren halten sich nicht an Grenzen», sagte der 53-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wir hätten jetzt gemerkt, wie anfällig wir seien und wie zerbrechlich alles sei. Die Frage sei, ob wir die richtigen Schlüsse zögen. «Da kann man jetzt entweder alles falsch oder alles richtig machen. Ich bin sehr gespannt. Die Dummheit des Menschen ist leider unendlich.» Er selbst sei während der Krise privilegiert gewesen, «mit viel Zeit und viel Platz für meine drei Kinder».

Sängerin Lea denkt mit Sehnsucht an Südafrika zurück

BAD VILBEL: Singer-Songwriterin Lea denkt mit Sehnsucht an die Dreharbeiten zu «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert» zurück. «Es war so eine beflügelnde Zeit, sie ist mit nichts zu vergleichen», sagte die 28-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. «Wir waren dort an diesem wunderschönen Ort und haben uns wie Seelenverwandte gefühlt», verriet die in Kassel geborene Sängerin. Die Vox-Musikshow ging in diesem Jahr in Südafrika in die siebte Staffel. Die Rolle des Gastgebers übernahm erneut Michael Patrick Kelly. Kelly sei der beste Gastgeber, den man sich vorstellen könne, sagte die Sängerin. Dabei sei eine Verbindung entstanden, die bis heute anhalte. «Es klingt so kitschig, aber wir haben uns wirklich gefunden. Wir schreiben täglich in unserer WhatsApp-Gruppe und hoffen alle, dass wir uns bald wiedersehen.»

Nico Santos über Mallorca-Touristen: Sollten sich an Regeln halten

BERLIN: Der auf Mallorca aufgewachsene Popsänger Nico Santos (27) hofft auf die Disziplin der deutschen Urlauber auf der spanischen Insel. «Meine Eltern haben im Lockdown echt gelitten. Die Regeln waren so streng wie fast nirgendwo sonst. Und dann wäre es echt schön, wenn die Leute sich an die Regeln halten würden», sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur. Der Songwriter («Play With Fire», «Better») verbrachte den größten Teil seiner Kindheit und Jugend auf Mallorca, seine Eltern wohnen dort noch. Die Partybilder an der Playa de Palma vom vergangenen Wochenende hätten ihn auch beschäftigt. «Natürlich ist es cool, diese Feierkultur beizubehalten. Der Ballermann sollte auch nicht für immer verschwinden. Aber in dieser Zeit ist es halt in der üblichen Form nicht möglich.»

BARCELONA: Der spanische Schriftsteller Juan Marsé ist tot.

Der Katalane sei am späten Samstagabend im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Barcelona gestorben, teilte die Agentin des Autors, Carmen Balcells, am Sonntag in der katalanischen Hauptstadt mit. Marsé galt als einer der größten spanischen Erzähler der Gegenwart und wurde immer wieder als Außenseiter-Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Neben vielen anderen Auszeichnungen bekam der Autor von «Letzte Tage mit Teresa» im Jahr 2008 auch den angesehenen spanischen Cervantes-Preis.

Lilienthal über südfranzösische Verhältnisse in Bayern

MÜNCHEN: Deutschland sollte nach Ansicht des scheidenden Münchner Kammerspiel-Intendanten Matthias Lilienthal mit Blick auf die Corona-Pandemie deutlich mehr Theatervorstellungen ins Freie verlegen. «Sollte der Bund nicht eine Anschubfinanzierung vorlegen, um Open-Air-Bühnen für freie Gruppen und Stadttheater zu schaffen?», sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur anlässlich seines Abschieds aus München. «Open air ist etwas mehr möglich, als in geschlossenen Räumen, das muss zum Bestandteil des Denkens werden.» Er ist überzeugt, dass das Virus noch länger Thema sein wird. «Ich glaube nicht an ein Wundermittel am 1. Januar 2021.» Vorbild könnte Südfrankreich sein: «Ich wäre für ein großes Theaterfestival in Deutschland à la Avignon, wo 80 Prozent der Aufführungen Open Air stattfinden.» Und er schlägt schon gleich einen Ort vor, ein berühmtes Kloster im Süden Münchens: «Andechs würde sich dafür ideal eignen.» Schließlich habe München mittlerweile so ein Wetter wie Avignon.

WINDSOR: Nach der überraschenden Nachricht von der Hochzeit der Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice (31) und ihrem Partner Edoardo Mapelli Mozzi (37) hat der Palast am Samstag ein Foto der Feier veröffentlicht. Bei der Trauung auf dem Gelände von Schloss Windsor am Freitag waren auch Königin Elizabeth II. (94) und ihr Mann Prinz Philip (99) dabei. Auf dem Bild ist das Paar in einem mit Blumen geschmückten gotischen Torbogen zu sehen.

Beatrice hatte die Hochzeit wegen der Coronavirus-Pandemie verschieben müssen. Eigentlich hätte sie bereits Ende Mai in London stattfinden sollen. Ihr Brautstrauß wurde wie bei den Royals üblich auf dem Grabmal des unbekannten Soldaten in der Westminster Abbey abgelegt, wie auf einem weiteren Foto zu sehen war. Beatrice ist die ältere der beiden Töchter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson (beide 60) und die neunte in der britischen Thronfolge. Ihre jüngere Schwester Eugenie (30) hat bereits vor zwei Jahren in Windsor unter großer Beachtung der Medien geheiratet.