Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Berliner Staatsbibliothek wird am 25. Januar digital eröffnet

BERLIN: Die 1661 gegründete Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden wird am Montag (13.00 Uhr) mit einem digitalen Festakt wiedereröffnet. Die Festansprache hält Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).

Die Staatsbibliothek war in mehreren Abschnitten seit 2005 bei laufendem Betrieb für 470 Millionen Euro saniert worden. Der reguläre Betrieb kann coronabedingt noch nicht losgehen. Sobald es die Pandemie-Bestimmungen erlaubten, würden die Tore zum Gebäude geöffnet.

Künftig stehen demnach in den sechs Sonderlesesälen, im großen Lesesaal und in Gruppenarbeitsräumen 663 Arbeitsplätze bereit. Das im Jahr 1914 eröffnete Gebäude ist neben dem von Hans Scharoun entworfenen Ensemble an der Potsdamer Straße einer der zwei Standorte der Staatsbibliothek.

Die Staatsbibliothek zählt zu den weltweit wichtigsten Einrichtungen ihrer Art und ist die größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschsprachigen Raum. In ihren Regalen und Archiven finden sich rund 25 Millionen Bücher, Medien und Objekte. Zu den Schätzen zählen die originalen Partituren etwa von Beethovens Neunter Sinfonie, Mozarts großen Opern wie der «Zauberflöte» oder 80 Prozent von Bachs Handschriften, darunter die Passionen.

«Captain Marvel»-Star Brie Larson macht Dramaserie für Apple TV+

LOS ANGELES: «Captain Marvel»-Star Brie Larson (31) lässt sich als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin auf eine TV-Dramaserie für Apple TV+ ein. Die Oscar-Preisträgerin werde in der geplanten Serie «Lessons in Chemistry» die Hauptrolle spielen, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter». Vorlage ist der noch unveröffentlichte gleichnamige Roman der US-Autorin Bonnie Garmus. Die Serie spielt in den frühen 1960er Jahren und dreht sich um eine junge Frau, die ihren Traum, Wissenschaftlerin zu werden, in der damaligen Männerwelt nicht umsetzen kann. Schwanger und alleinstehend nimmt sie einen Job in einer Fernseh-Kochshow an, wo sie neben Rezepten auch neue gesellschaftliche Ideen einbringt. Die Oscar-nominierte Drehbuchautorin Susannah Grant («Erin Brockovich») liefert das Skript.

NRW-Minister und das Internet auf dem Land: Manchmal geht es

MÜNSTER: Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (63) kämpft wie viele Deutsche in ländlichen Gebieten mit dem Internet. «Es geht schon manchmal, es geht aber auch manchmal nicht», sagte der CDU-Politiker am Freitagabend in der WDR-Talkshow «Kölner Treff». Wenn er zum Beispiel die Presseschau der Landesregierung lesen wolle, müsse er folgendes beachten: «Ich schlage mein iPad auf. Ich muss daran denken, dass ich es vor dem Frühstück anstelle und dann in Ruhe frühstücke. Und dann kann ich lesen.» Sein Wohnhaus aus dem Jahr 1933 liege sehr abgelegen in Hörstel am Rande des nördlichen Münsterlandes. «Das schnelle Internetkabel liegt im Keller, aber es ist noch nicht verknotet», sagte Laumann.

Kekse von First Lady für Nationalgarde nach Schlaf im Parkhaus

WASHINGTON: Am US-Kapitol stationierte Nationalgardisten haben am Freitag Schokokekse von Präsidentengattin Jill Biden bekommen, nachdem einige von ihnen die Nacht in einem Parkhaus schlafen mussten. Zuvor hatten Fotos von Mitgliedern der Nationalgarde, die dicht gedrängt auf dem Parkhaus-Boden saßen, für Empörung gesorgt. Rund 25.000 Nationalgardisten aus verschiedenen Bundesstaaten waren in die US-Hauptstadt beordert worden, um die Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Mittwoch abzusichern. Am Donnerstag wurden einige von ihnen dann für ihre Pause aus dem Kapitol in das Parkhaus eines benachbarten Regierungsgebäudes rausgeschickt. Am Freitag waren sie nach der Kritik wieder zurück im Parlament.

Deutscher wirkt bei Song von US-Superstar Eminem mit

PIRMASENS: Der deutsche Musiker Dominik Rivinius (30) hat es auf das neue Album von US-Rapper Eminem geschafft. Der Saarländer mit Studio in Pirmasens steuerte für das Stück «Alfred's Theme» den Orchesterpart im Hintergrund bei. «Die Freude war groß. Bis zuletzt war unklar, ob die Produzenten den Part nehmen», sagte der Klangtüftler der Deutschen Presse-Agentur. Rivinius hatte 2018 den US-Produzenten Ken Lewis kennengelernt, über den die Anfrage für Eminem lief. Binnen drei Tagen entstanden die Sound-Schnipsel für den Superstar. Rivinius will nun verstärkt daran arbeiten, sich im US-Musikmarkt zu etablieren und weitere Partner zu finden.

Bjarne Mädel wünscht sich weniger vorhersehbare Interviews

HAMBURG: Schauspieler Bjarne Mädel (52) hat wegen zu vieler vorhersehbarer Gespräche für ein Jahr eine Medienpause eingelegt und Talkshows und Interviews gemieden. «Ich hatte das Gefühl, man dreht sich so im Kreis. Dass Journalisten über mich googeln und dann die Sachen abfragen, die sie aber sowieso schon wissen», sagte der Wahl-Berliner der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Roger Willemsen habe einmal gesagt: Ein tolles Interview kriege man dann, wenn man Fragen stelle, auf die man die Antwort noch nicht wisse. «Ich finde, das passiert sehr selten.» Meistens werde er die gleichen Dinge gefragt. Mädel hat mit dem Nordsee-Krimi «Sörensen hat Angst» am 20. Januar im Ersten sein Regiedebüt gegeben. Die Rolle des Hauptkommissars Sörensen hat Mädel selbst übernommen.

Mickie Krause gab Benefizkonzerte in Namibias Wüste: «Hat gut getan»

WINDHUK/JOHANNESBURG: Deutscher Schlager unter dem Kreuz des Südens: Unter dem Motto «Stars under African skies» hat Sänger Mickie Krause am Wochenende in der namibischen Wüste für Stimmung gesorgt. Wegen der auch in Afrika geltenden strengen Corona-Restriktionen durften nur jeweils 50 Fans bei den drei Benefizkonzerten auf einer Lodge dabei sein - darunter auch mehrere eigens angereiste Fans aus Deutschland. Der Schlagerstar trat gemeinsam mit Sänger Peter Wackel für einen guten Zweck auf. Der Erlös soll in den Bau einer Schule für das Volk der Himba fließen - Krause ist Botschafter der Initiative «Fly & Help» der Reiner-Meutsch-Stiftung.

Schauspielerin Karoline Herfurth für konsequenteren Lockdown

BERLIN: Die Schauspielerin Karoline Herfurth («Fack ju Göhte») wünscht sich mehr Konsequenz im Corona-Lockdown. «Ich kann nicht verstehen, warum Kinder und Kultur in Isolation verbringen, während es Betrieben nur angeraten wird, den Lockdown ebenso konsequent zu leben», schrieb die 36-Jährige am Samstagabend auf ihrem Facebook-Account. «Diese Pandemie und ihre Folgen können wir nur gemeinsam schaffen - und Regeln müssen für alle gelten.»

Brooklyn Beckham zeigt Tattoo mit Brief von Verlobter

LONDON: Zu Ehren seiner Verlobten Nicola Peltz (26) hat Fußballer- und Spice-Girls-Sohn Brooklyn Beckham (21) sich ein Liebesbrief-Tattoo auf Nacken und oberen Rücken machen lassen. Unter den Augen der US-Schauspielerin («Transformers 4: Ära des Untergangs») ist dort ein Text zu sehen, vermutlich ein Brief seiner Freundin. «Liebesbriefe», schrieb das älteste Kind von Victoria und David Beckham in der Nacht zum Sonntag dazu bei Instagram. Brooklyn hat bereits mehrere Tätowierungen mit Bezug zu Peltz auf seinem Körper.

Bill Kaulitz ist gern angeheirateter Onkel von Heidi Klums Kindern

BERLIN: Tokio-Hotel-Sänger und einstiger Teenieschwarm Bill Kaulitz (31) hätte wie sein Zwillingsbruder Tom und Model Heidi Klum gern eine eigene Familie. «Ich glaube sogar, es ist mein größter Wunsch. Bis heute habe ich kein Privatleben, ich bin der, den man auch samstags und sonntags um 20 Uhr anrufen kann, wenn andere Family-Time haben und ihr Handy ausmachen», sagte Kaulitz in einem «Spiegel»-Interview. Aktuell sei er froh, mit seinem Bruder und Heidi Klum als Familie unterwegs zu sein. «Dass mir das so gefallen würde, hätte ich nie gedacht», sagte der 31-Jährige, der vor 15 Jahren mit «Durch den Monsun» zum Star wurde. «Familie, das waren bisher vor allem Tom und ich. Jetzt verbringe ich viel Zeit mit Heidis Kids, ich bin da integriert. Ich genieße es, angeheirateter Onkel zu sein.»

Kenneth Branagh spielt Boris Johnson in TV-Serie über Pandemie-Beginn

LONDON: Mit dem britischen Schauspieler Kenneth Branagh (60) als Premierminister Boris Johnson wird der Beginn der Corona-Pandemie im Vereinigten Königreich verfilmt. Die Mini-Serie «This Sceptred Isle» (Dies gekrönte Eiland) soll vor allem Johnsons Rolle in den Blick nehmen, seine Corona-Erkrankung und die Geburt seines Sohnes, aber auch den Einsatz von Pflegepersonal, Wissenschaftlern und Ärzten. ««This Sceptred Isle» wird die Geschichte einiger der verheerendsten Ereignisse erzählen, die je über das Vereinigte Königreich hereingebrochen sind, und die der Führung eines Premierministers in diesen beispiellosen Zeiten», teilte der Sender Sky am Samstag mit.

Die Geschichte basiere auf Berichten aus erster Hand, von Mitarbeitern des Regierungssitzes Downing Street 10, des Gesundheitsministeriums, des wissenschaftlichen Expertengremiums Sage sowie von Krankenhäusern und Pflegeheimen im ganzen Land. Regisseur ist Michael Winterbottom. «Die erste Welle der Covid-19-Pandemie wird für immer in Erinnerung bleiben», sagte der Brite. «Unsere Serie verwebt die unzähligen wahren Geschichten (...), um den Einsatz von Wissenschaftlern, Ärzten, Pflegeheimmitarbeitern und Entscheidern wiederzugeben, uns vor dem Virus zu schützen.»

Der Dreh soll bald beginnen, die Ausstrahlung ist für Herbst 2022 zunächst auf Sky Atlantic und Now TV geplant. Der Titel «This Sceptred Isle» stammt aus William Shakespeares Stück «Richard II.», unter demselben Titel sendete der Historiker Christopher Lee 1995 eine Radioserie über die britische Geschichte.

Forscher sind dem Rätsel Beethovens schneller Stücke auf der Spur

HANNOVER/MADRID/BONN: Spanische Forscher sind möglicherweise dem Rätsel der teils fast unspielbar schnellen Tempoangaben in den Sinfonien Ludwig van Beethovens auf die Spur gekommen. Einer neuen Untersuchung zufolge könnte der Komponist sein Metronom falsch abgelesen haben. Das Metronom, von Johann Nepomuk Mälzel 1815 entwickelt, ermöglichte erstmals genaue Tempoangaben, Beethoven nutzte es als einer der ersten Komponisten.

Für die Studie wurden 36 Gesamtaufnahmen der Sinfonien Beethovens, geleitet von 36 verschiedenen Dirigenten, analysiert. Die Abweichung der Tempi in den Aufnahmen von den Metronomwerten Beethovens sei nicht zufällig, sondern die Dirigenten gäben das Tempo konsequent langsamer als vorgeschrieben vor, ergab die Untersuchung. Eine Erklärung sei, dass der Komponist sein Metronom fälschlicherweise unter dem Gewicht am Zeiger des Instruments abgelesen habe statt darüber, sagte Studienautorin Almudena Martin-Castro. Für die Studie wurde ein mathematisches Modell entwickelt, das dem Metronom Beethovens möglichst nahe kommen sollte.

Das Metronom gebe eher Richtwerte vor, keine absoluten Werte, sagte Christine Siegert, Leiterin des Beethoven-Archivs und des Verlags Beethoven-Haus in Bonn. Beethoven habe das Metronom außerdem nicht besonders gemocht.