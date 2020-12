Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 27/12/2020 | Aktualisiert um: 20:15 | Überblick

Früherer CDU-Generalsekretär plädiert für mehr Pausen in der Politik

BERLIN: Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat sich für mehr Auszeiten in der Spitzenpolitik ausgesprochen. «Viele gönnen sich keine Pause. Dabei sind Pausen notwendig, um den Kopf frei zu bekommen. Am Ende ist man ausgeruht und trifft bessere Entscheidungen», sagte Tauber, heute Staatssekretär im Verteidigungsministerium, in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit «Zeit Online». Tauber war vor rund drei Jahren lebensgefährlich erkrankt und hatte im Oktober seinen Rückzug aus der Politik im kommenden Jahr bekanntgegeben. «Ob ich überhaupt krank geworden wäre, wenn ich früher achtsamer mit mir - und auch mit anderen - umgegangen wäre? Womöglich nicht», so der 46-Jährige.

Barça-Coach Koeman nach Schlaganfall: Das Leben ändert sich

BERLIN: Ronald Koeman hat kurz vor seinem Engagement als Trainer des FC Barcelona im Mai einen leichten Schlaganfall erlitten. Das erzählte der 57-jährige Niederländer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview auf der Vereinsseite des spanischen Fußball-Spitzenclubs. «Wenn solche Dinge passieren oder wenn Menschen in deiner Nähe krank werden, ändert sich das Leben. Es bringt dich dazu, die Dinge anders zu sehen», sagte der frühere Barça-Profi.

Kevin-Prince Boateng kritisiert mangelndes Vorgehen gegen Rassismus

MONZA: Der deutsch-ghanaische Fußball-Profi Kevin-Prince Boateng hat die Entwicklung im Kampf gegen Rassismus kritisiert. «Sicher, die Bewegung «Black lives matter» hat sich erhoben, aber zu wenig wurde bislang realisiert, um gegen das Phänomen vorzugehen», sagte der 33-Jährige im Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» (Sonntag). Man müsse sich nur ansehen, was auf der Welt passiere, etwa der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA. «Vielleicht ist es auch schlimmer geworden.» «Kein Weißer hat mir jemals gesagt, er wolle mich in diesem Kampf unterstützen», sagte der Halbbruder von Bayern-Profi Jérôme Boateng.

Lech Walesa hat kein Geld für Weihnachtsgeschenke

WARSCHAU: Lech Walesa (77), Friedensnobelpreisträger und polnischer Ex-Präsident, ist nach eigenen Angaben pleite. «In diesem Jahr bekommt keiner von mir Geschenke, denn ich bin bankrott», sagte Walesa dem polnischen Fernsehsender Polsatnews. In der Vergangenheit sei er viel gereist und habe mit Vorträgen Geld verdient, aber das sei nun vorbei, sagte Walesa mit Blick auf die Corona-Pandemie. «Es gab Zeiten, da hatte ich Geld, dann habe ich es ausgegeben. Nun stehe ich da mit leeren Taschen.» Der gelernte Elektriker war von 1980 bis 1990 Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarnosc und als Arbeiterführer maßgeblich an der Überwindung des kommunistischen Regimes in Polen beteiligt. Von 1990 bis 1995 war er Präsident seines Landes.

Golf-Star Greg Norman mit Corona-Infektion im Krankenhaus

BERLIN: Der australische Golf-Star Greg Norman klagt über eine Infektion mit dem Coronavirus und befindet sich deswegen inzwischen in einem Krankenhaus. Der 65-Jährige postete bei Instagram ein Foto von sich mit Mund-Nasen-Schutz in einem Bett. «Das sagt alles. Mein Weihnachtstag. Im Namen von Millionen: Sch... Covid», schrieb Norman. «Lassen wir diese Sch... hinter uns, damit wir das niemals wieder erleben müssen», ergänzte Norman am Freitag (Ortszeit).

Kerber über Corona-Impfung: Einziger Weg zurück zur Normalität

STUTTGART: Tennisspielerin Angelique Kerber steht einer Corona-Impfung offen gegenüber. «Ich vertraue voll und ganz auf die Experten und dass sie genau wissen, was sie machen», sagte die 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass man sich impfen lassen soll, wenn man an der Reihe ist. Ich denke, dass es der einzige Weg ist, zurück zur Normalität zu finden.» Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, derzeit die Nummer 25 der Welt, will am 31. Januar in Australien in die neue Saison starten.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

US-Whistleblower Snowden ist Vater geworden

MOSKAU: Der US-Whistleblower Edward Snowden ist Vater geworden. Seine Frau Lindsay veröffentlichte in sozialen Netzwerken ein Foto der beiden mit einem Baby in roter Kleidung auf dem Arm, dessen Gesicht aber mit einem großen Smiley unkenntlich gemacht wurde. Dazu schrieb sie «Frohe Weihnachten, Baby». Edward Snowden kommentierte die Geburt seines Sohnes bei Twitter mit den Worten: «Das größte Geschenk ist die Liebe, die wir teilen». Sein Anwalt sagte am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Interfax, Mutter und Sohn erfreuten sich ausgezeichneter Gesundheit. Das Kind erhält automatisch die russische Staatsbürgerschaft. Russland gewährt Snowden und seiner Frau Asyl.

Beyoncé unterstützt Menschen in finanzieller Not

LOS ANGELES: US-Superstar Beyoncé (39) will mit ihrer Stiftung «Beygood» Menschen in den USA unterstützen, die wegen der Corona-Pandemie von der Wohnungskrise bedroht sind. «Beyoncé gibt 5000 Dollar Zuschüsse für Einzelpersonen und Familien, die von Zwangsvollstreckungen oder Zwangsräumungen betroffen sind», heißt es auf der Internetseite der Stiftung. Insgesamt eine halbe Million US-Dollar will die Sängerin so an Familien verteilen, die durch die Corona-Pandemie hart getroffen wurden. Es ist die zweite Phase eines Hilfspakets der «Beygood»-Stiftung. Zuvor wurden 250 kleine Unternehmen für eine Förderung von 10.000 US-Dollar ausgewählt.

Sven Martinek fehlt die Bewegung aus alten Actionserien und -filmen

HAMBURG/LÜBECK: Schauspieler Sven Martinek («Alarm für Cobra 11», «Der Clown») würde gern mal wieder einen Film oder eine Serie mit viel Action drehen. «Ja, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Mehr Action, mehr Bewegung, mehr Power, mehr Verfolgungsjagden - das hätte ich gern schon wieder. Das muss ich zugeben», sagte der 56-Jährige, der seit 2011 gemeinsam mit Ingo Naujoks als Lübecker Ermittler in der ARD-Vorabendserie «Morden im Norden» vor der Kamera steht. In der Serie gehe es im Vergleich eher beschaulich zu, «früher hing ich am Hubschrauber».

Queen spendet zu Weihnachten Mitgefühl - «Sie sind nicht allein»

LONDON: In ihrer traditionellen Weihnachtsansprache hat die Queen ihrem Volk in außergewöhnlichen Zeiten Mut zugesprochen. «Sie sind nicht allein», sagte Königin Elizabeth II. in der am ersten Weihnachtstag übertragenen Ansprache. «Auch in den dunkelsten Zeiten gibt es Hoffnung auf einen neuen Anfang», sagte die 94-Jährige. Für viele sei die Weihnachtszeit von Trübsal und Trauer um geliebte Menschen gefärbt, andere vermissten Freunde und Familie, die wegen der Coronavirus-Pandemie nicht bei ihnen sein könnten, so die Monarchin. Dabei sei das einzige, was sie sich wirklich an Weihnachten wünschten, eine Umarmung oder ein Händedruck. «Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, dann sind Sie nicht allein und meine Gedanken und Gebete sind Ihnen sicher», sagte die Queen.

Nancy Sinatra hat Schuldgefühle gegenüber Elvis Presley

HAMBURG: Weil sie keinen Kontakt zu ihm hielt, hat die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Nancy Sinatra (80) bis heute Schuldgefühle gegenüber Elvis Presley, dem 1977 gestorbenen «King of Rock'n'Roll». Dem «Spiegel» sagte Sinatra: «Und das war meine Schuld. Immer rief er mich an, nicht ich ihn. Ich hätte in seiner Nähe bleiben müssen, und sei es auch nur per Telefon.» Das bedauere sie bis heute: «Irgendwie dachte ich, Elvis wäre für immer da.» Die Sängerin («These Boots Are Made For Walkin'») und Tochter von Frank Sinatra stand 1968 mit Elvis Presley für den Film «Speedway» vor der Kamera.

Jim Rakete setzt auf «Fahrrad und Gemüse» für Klimaschutz

BERLIN: Durch die Arbeit an seinem Film «Now» zur Klimabewegung hat sich auch der Lebensstil von Fotograf Jim Rakete gewandelt. Seinen Alltag bestimmten jetzt «Fahrrad und Gemüse, wann immer das möglich ist», sagte Rakete der dpa in Berlin vor seinem 70. Geburtstag am 1. Januar. «Mein Footprint ist noch mal kleiner geworden, und mein Auto schaut mich vorwurfsvoll an, weil ich es kaum noch nutze.» «Now» ist der erste Kinofilm von Rakete, der für seine Porträt-Aufnahmen und als Musik-Manager bekannt wurde. Für die Dokumentation fing er Momente und Aktionen der internationalen Klimabewegung um Greta Thunberg und Luisa Neubauer ein.

Wolfgang Joop über Jill Biden: «Frische von Milch und Haferflocken»

BERLIN: Modedesigner Wolfgang Joop (76) ist angetan von Jill Biden (69), der Ehefrau des gewählten US-Präsidenten Joe Biden und nächsten First Lady der USA. «Jill Biden ist der Gegentyp von Melania Trump, eine Meryl Streep mit der Frische von Milch und Haferflocken», sagte Joop der «Welt am Sonntag». «Ich mag ihr schön gealtertes Gesicht, bewundere ihre wunderhübschen Zähne.» Dagegen habe Donald Trumps Ehefrau Melania Trump (50) auf ihn wie «eine große, stumme Barbiepuppe» gewirkt. Sie «war so seltsam blicklos mit ihren tiefliegenden, zu geschminkten Augen und den dicken Pelzwimpern.» Joop ist überzeugt: «Frau Biden ist kein Arm-Candy, sie wird sich einmischen.» Joe Biden tritt sein Amt am 20. Januar an.