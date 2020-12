Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 14.12.20 | Aktualisiert um: 07:05 | Überblick

US-Sängerin Dionne Warwick wird mit 80 zur «Twitter-Königin»

NEW YORK: Die am Wochenende 80 Jahre alt gewordene US-Sängerin Dionne Warwick hat ihren Geburtstag auf Twitter gefeiert. Nachdem ihre Nichte ihr vor kurzem beigebracht habe, wie man den Kurznachrichtendienst benutzt, habe sie ihren Geburtstag dazu benutzt, Spenden für eine Kampagne gegen Hunger einzuwerben, sagte Warwick der «New York Times». «Normalerweise schmeiße ich mir selbst eine Geburtstagsparty, aber leider hat Corona entschieden, dass wir alle dieses Jahr nichts machen.»

Während ihres Geburtstags am Samstag kommunizierte Warwick den ganzen Tag über mit Fans und prominenten Freunden und rief zum Spenden auf. Sie gelte bereits als «Twitter-Königin», schrieb die «New York Times».

Schon in den Tagen vor ihrem Geburtstag hatte die Sängerin mit ihrem neuen Twitter-Einsatz für Wirbel gesorgt - etwa als sie den Musiker Chance the Rapper fragte, warum er sich denn so nenne, wenn doch klar sei, dass er ein Rapper sei. Der Musiker antwortete, dass er begeistert sei, dass sie überhaupt seinen Namen kenne - und nun planen die beiden eine Kollaboration.

Die 1940 geborene Warwick kann bereits auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Weltkarriere mit zahlreichen Grammys und anderen Auszeichnungen, Dutzende längst zu Klassikern gewordene Hits wie «I Say a Little Prayer», «I'll Never Fall in Love Again» oder «That's What Friends Are For» und mehr als 100 Millionen verkaufte Alben zurückschauen.

«The Voice»-Finalisten stehen fest - Comeback für Lena Gercke

BERLIN: Berufsmusiker Oliver Henrich (38), Abiturientin Paula Dalla Corte (19), Realschullehrer Alessandro Pola (30), Schüler Tosari Udayana (19), sowie das Freundes-Duo Mael (25) und Jonas (19) stehen im Finale der zehnten «The Voice of Germany»-Staffel. Die Gesangstalente setzten sich am Sonntagabend im Halbfinale der ProSieben/Sat.1-Castingshow in der Zuschauerabstimmung durch.

In der live und ohne Publikum ausgestrahlten Show feierte außerdem Lena Gercke (32) nach einer Babypause ihr Comeback. Das silbern-glitzernde Outfit der Moderatorin bezeichneten in sozialen Medien einige als «Alukleid» oder «Space-Anzug». Im Juli brachte das Model Töchterchen Zoe zur Welt. In den «Voice»-Folgen zuvor hatte sie deshalb Annemarie Carpendale (42) an der Seite von Thore Schölermann (36) vertreten.

Im Finale der Jubiläumsstaffel treten die Kandidaten am kommenden Sonntag (20.15 Uhr, Sat.1) mit ihren prominenten Coaches und Gaststars wie Sarah Connor oder Michael Patrick Kelly an.

Einhard-Preis geht an Comic-Autor Tardi

SELIGENSTADT: Der französische Comic-Autor Jacques Tardi erhält den mit 10.000 Euro dotierten Einhard-Preis 2021. Geehrt werde der 74-Jährige für die dreibändige Biografie seines Vaters «Ich, René Tardi, Kriegsgefangener im Stalag II B», teilte die Einhard-Stiftung am Sonntag im südhessischen Seligenstadt mit. Ein genauer Termin für die Preisverleihung stehe wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest.

Der Literaturpreis wird alle zwei Jahre verliehen. Mit ihm erinnert die 1998 gegründete Stiftung an Einhard (um 770 bis 840), den Berater und Biografen Karls des Großen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderen die Autorin Margot Friedlander, die Historiker Eberhard Weis und Otto Pflanze sowie der Publizist Joachim Fest.

Musikerin FKA twigs verklagt Ex-Freund Shia LaBeouf

LOS ANGELES: Die britische Musikerin FKA twigs (32) hat ihren Ex-Freund, den Schauspieler Shia LaBeouf (34), wegen physischem und emotionalem Missbrauch verklagt. Die bei einem Gericht in Los Angeles eingereichte Klage beschuldige LaBeouf des unerbittlichen Missbrauchs», darunter sexueller Übergriffe, Tätlichkeiten und der Ausübung von emotionaler Qual, berichteten US-Medien am Freitag. «Ich will auf die Taktiken aufmerksam machen, die Menschen, die andere Menschen missbrauchen, nutzen, um einen zu kontrollieren und einem die eigene Handlungskraft zu nehmen», sagte FKA twigs der «New York Times». Viele der Anschuldigungen seien falsch, verteidigte sich LaBeouf gegenüber der Zeitung - sagte aber auch: «Ich habe keine Entschuldigungen für meine Alkoholabhängigkeit oder meine Aggression, nur Rationalisierungen. Ich missbrauche mich selbst und jeden um mich herum seit Jahren.»

Sebastian Bezzel hat genug vom Leberkäse

AUGSBURG: Obwohl Schauspieler Sebastian Bezzel als Leberkässemmeln essender Ermittler Franz Eberhofer große Kinoerfolge feiert, ist er privat kein Fan der bayerischen Spezialität. «Irgendwann hatte ich den echt über», sagte der 49-Jährige über den Leberkäse der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Ich kann ihn noch riechen. Aber ich esse ihn eher selten.» Besonders die Premierentour der Verfilmung von Rita Falks Heimatkrimi «Leberkäsjunkie» vor einem Jahr sei schwierig für ihn gewesen. «Denn überraschenderweise wurde in jedem Lichtspielhaus Leberkäse aufgetischt.» Er stehe zwar zu seiner nicht besonders sportlichen Figur. «Allerdings muss ich tatsächlich mit der Wampe aufpassen», sagte Bezzel.

Liedermacher Zuckowski mit neuem Liedergeschichtenprojekt dank Corona

HAMBURG: Der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski (73) hat während der Corona-Zwangspause ein lange geplantes Projekt zu seinen Liedern umgesetzt - allerdings ganz anders als zunächst geplant. «Ich habe mir ein kleines Videostudio eingerichtet in der ersten Corona-Lockdown-Phase. Das ist das Dachstübchen, in dem ich ganz früher - als ich sehr jung verheiratet war und wir noch sehr kleine Kinder hatten - auch meine Songs geschrieben und auch aufgenommen habe», sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Dort habe er dann regelmäßig Videogeschichtenlieder aufgenommen und von der Entstehung und den Gedanken zu seinen berühmten Kinder- und Erwachsenenliedern erzählt. Dabei habe er sogar das Schneiden von Videos gelernt.

Schauspieler Heinz Hoenig (69) ist wieder Vater geworden

BLANKENBURG: Der Fernsehschauspieler Heinz Hoenig («Der König von St. Pauli») und seine Frau sind Eltern geworden. «Es ist ein Junge. Es ist ein Wunschkind», zitierte die Zeitschrift «Frau im Spiegel» am Samstag den 69-Jährigen. Eine Sprecherin des Paares bestätigte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin den Bericht. Der gebürtige Bayer, der 1981 als Funker im Film «Das Boot» bekannt geworden war, hat laut «Frau im Spiegel» bereits zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Ehe. Seine Frau Annika (35) habe eine Tochter mit in die Ehe gebracht, hieß es weiter. Die Familie lebt in Blankenburg im Harz, wo Hoenig ein Theater- und Musikprojekt für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen hat.

William und Kate erstmals mit allen Kindern auf dem roten Teppich

LONDON: Bei einem Theaterbesuch haben sich Prinz William und Herzogin Kate (beide 38) zum ersten Mal mit allen drei Kindern auf einem roten Teppich gezeigt. Der Zweite in der britischen Thronfolge und seine Frau führten den staunenden Nachwuchs am Freitagabend in das Palladium-Theater im Londoner West End, wo ein «Pantomime-Stück» aufgeführt wurde. Damit sind in Großbritannien farbenfrohe Aufführungen für Kinder in der Weihnachtszeit gemeint, die nicht unbedingt einen inhaltlichen Bezug zu dem Fest haben. Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) beobachteten auf dem roten Teppich als Elfen verkleidete Schauspieler, bevor sie eine Vorstellung des Stücks «Pantoland» zu sehen bekamen.

Inder macht Bausteine aus Masken und Corona-Schutzanzügen

NEU DELHI: Masken und Schutzanzüge helfen bei der Pandemiebekämpfung - aber ein Teil davon landet auch in der Umwelt. Nach Schätzungen eines Teams um Joana Prata von der Universität Aveiro in Portugal werden weltweit pro Monat coronabedingt 129 Milliarden Masken und 65 Milliarden Plastikhandschuhe genutzt. Binish Desai aus Indien machte der viele Kunststoffmüll Sorgen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagt. So begann der 27-Jährige damit zu experimentieren - und fertigt nun Bausteine daraus und verkauft diese an Leute, die bauen wollen. Die Steine bestünden aus desinfizierten und geschredderten blau oder grünen OP-Masken und Schutzanzügen. Hinzu komme eine Abfallmasse, die bei der Papierproduktion entsteht, und ein Bindemittel.

Russischer Regisseur gewinnt zum dritten Mal bei Filmfestival

COTTBUS: Beim Filmfestival Cottbus (FFC) hat der russische Regisseur Ivan I. Tverdovskiy zum dritten Mal den Hauptpreis gewonnen. Nach den Filmen «Corrections Class» (2014) und «Zoology» (2016) erhielt er am Samstag die Auszeichnung für «Conference». Der Film ist eine Reflexion über die Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater von 2002. Das Werk sei «wie eine Naturgewalt», begründete die internationale Jury unter anderem ihre Wahl. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Der Spezialpreis für die beste Regie ging an den polnischen Regisseur Piotr Domalewski für «I never cry». Der Streifen erzählt die Geschichte der 17-jährigen Ola, die den Leichnam ihres in einem Containerhafen tödlich verunglückten Vaters nach Polen überführen muss. Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert.

Die Gewinner des 30. Filmfestivals Cottbus wurden am Abend des 12. Dezember 2020 in einer online übertragenen Preisverleihung bekannt gegeben. Insgesamt vergab die Festival-Jury Preise im Gesamtwert von 72.000 Euro. Das Programm mit 150 Filmen ist noch bis zum 31. Dezember 2020 bundesweit online im Stream abrufbar.