Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Written by: Redaktion (dpa) | 05/10/2020 | Aktualisiert um: 01:00 | Überblick

Jim Carrey duelliert sich in TV-Show als Joe Biden mit Alec Baldwin

NEW YORK: US-Komiker Jim Carrey (58) hat sich für die amerikanische Sketch-Show «Saturday Night Live» in den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden (77) verwandelt. Carrey, vor allem aus dem Film «The Truman Show» bekannt, lieferte sich am Samstagabend (Ortszeit) in einem nachgestellten TV-Duell einen Schlagabtausch mit Hollywood-Star Alec Baldwin (62), der den Republikaner Donald Trump (74) spielte.

Baldwin hatte bereits in der vergangenen Staffel von «Saturday Night Live» die Rolle des US-Präsidenten übernommen. Nun fiel er immer wieder seinem Herausforderer und dem Moderator ins Wort - ganz so wie Trump in der realen Fernsehdebatte vom vergangenen Dienstag. Schließlich rief Carrey: «Will You just shut up?» Der Satz, den Biden Trump entgegengeschleudert hatte, hat in den USA inzwischen Kultstatus. Er bedeutet in etwa: «Würden Sie mal die Klappe halten?»

Später in der Sendung betrat Schauspielerin Maya Rudolph («Wine Country») in der Rolle von Kamala Harris, Bidens Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, die Bühne - und rang Baldwins Trump eine Entschuldigung für seinen rabiaten Auftritt ab.

New Yorker Guggenheim Museum nach Corona-Pause wieder geöffnet

NEW YORK: Nach fast siebenmonatiger Corona-Pause hat das Guggenheim Museum in New York wiedereröffnet. Zum Neustart zeigte das Ausstellungshaus am Central Park am Samstag (Ortszeit) abstrakt-expressionistische Werke sowie eine Schau über ein Wandbild des US-Künstlers Jackson Pollock (1912-1956). Zudem ist in der berühmten Rotunde die Ausstellung «Countryside, the Future» zu sehen, die unter anderem von dem niederländischen Star-Architekten Rem Koolhaas konzipiert wurde.

Tickets für das Guggenheim Museum müssen Besucher vorab online kaufen. Es werden weniger Menschen gleichzeitig in die Ausstellungsräume hineingelassen als vor der Epidemie, zudem gelten Abstandsregeln und eine Maskenpflicht.

Seit Ende August dürfen die New Yorker Museen, die fast alle seit März geschlossen waren, unter strengen Auflagen wieder öffnen. Unter anderem das Metropolitan Museum, das Whitney Museum und das Museum of Modern Art (MoMA) haben das bereits getan. Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Stadt, die im Frühjahr einer der weltweit schlimmsten Schauplätze der Epidemie war, hart.

Thomas Doll über erste Zeit im Westen: «Autogramme kannten wir nicht»

BERLIN: Der ostdeutsche Fußballtrainer und frühere Spieler Thomas Doll hat sich nach der Wiedervereinigung 1990 erst an das neue Leben als Profi im Westen gewöhnen müssen. «Autogramme kannten wir gar nicht», sagte Doll im Interview des TV-Senders «Sky» anlässlich der Wiedervereinigung, die sich am Samstag zum 30. Mal jährt. Das sei ein ganz besonderer Tag, nach dem sich viele jahrelang gesehnt hätten. Doll wechselte 1990 als 24-Jähriger vom DDR-Rekordmeister BFC Dynamo als einer der ersten ostdeutschen Spieler in den Westen, zum Hamburger SV.

Bollywood kämpft auch mit Regenschirmen gegen Corona

MUMBAI: Wie dreht man heutzutage einen Film mit vielen Menschen am Set, ohne dass am Schluss alle Corona haben? Der indische Filmproduzent Jamnadas Majethia hatte die Idee, all seinen Schauspielern und Crewmitgliedern einen Schirm in die Hand zu drücken, den sie am Set fast immer tragen müssen. Nur wenn sie gerade in einer Szene spielen und gefilmt werden, dürfen sie ihn ablegen. Er erklärt: «Wenn Menschen miteinander reden oder arbeiten, vergessen wir immer wieder, den Abstand einzuhalten. Wir sind halt soziale Wesen.» Mit den Schirmen passiere das nicht.

Neues Buch von Nobelpreisträgerin Tokarczuk erscheint im November

WARSCHAU: Ein neues Buch der polnischen Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (58) soll nach Angaben ihres Verlags am 12. November in Polen erscheinen. Das Werk werde auf Polnisch den Titel «Der empfindsame Erzähler» (Czuly Narrator) tragen, teilte Tokarczuks Verlag Wydawnictwo Literackie am Samstag mit. Dabei handele es sich um zwölf Essays und Vorträge, in denen Tokarczuk Einblicke hinter die Kulissen ihres künstlerischen Schaffens gebe und vom Labor ihrer Ideen berichte. «Ich verdanke dieses Buch der Pandemie», sagte Tokarczuk laut Agentur PAP.

Kinostart des neuen James-Bond-Films auf April 2021 verschoben

LONDON: Der Kinostart des neuen James-Bond-Films «Keine Zeit zu sterben» ist erneut verschoben worden. Wie die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli am Freitagabend bekanntgaben, soll der Agententhriller nun doch nicht in sechs Wochen, sondern erst am 2. April 2021 starten. Die Macher begründeten den Schritt damit, dass der Film so «von einem weltweiten Kinopublikum» gesehen werden könne. Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde zwar nicht explizit genannt, wegen der Pandemie sind die Kinos in einigen Ländern aber zur Zeit noch geschlossen oder haben eingeschränkte Kapazitäten. Es ist bereits die vierte Verschiebung von «Keine Zeit zu sterben» (Originaltitel: «No Time To Die»).

Unbekannter schlägt «Ghostbusters»-Star Rick Moranis nieder

NEW YORK: Der kanadische Schauspieler Rick Moranis ist einem Medienbericht zufolge in der Nähe des Central Parks in New York angegriffen worden. Ein Unbekannter schlug Moranis im Vorübergehen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Filmstar zu Boden ging, wie der TV-Sender «CBS» am Samstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die Attacke habe sich bereits am Donnerstagmorgen ereignet. Moranis, vor allem bekannt aus den Kultfilmen «Ghostbusters» und «Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft», ließ sich dem Bericht zufolge in einem Krankenhaus untersuchen. Schon nach kurzer Zeit habe der 67-Jährige die Klinik wieder verlassen können.

Schauspieler Trystan Pütter: «Moria lässt einen erzittern»

BERLIN: Der Schauspieler Trystan Pütter (39) hat sich nach einem Besuch auf der griechischen Insel Lesbos angesichts des abgebrannten Migrantenlagers Moria erschüttert gezeigt. «Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen, weil mich das tiefer getroffen hat, als ich es mir je hätte vorstellen können», sagte Pütter («Ku'damm 56») der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Bei seinem Besuch habe er da gestanden und nicht mit der Situation umgehen können. «Mit diesen Tausenden Schicksalen, die ich mir vorgestellt habe. Wie es sich anfühlen mag, wenn man seine Heimat verlassen musste, wenn man alles aufgegeben hat, sich an einem Unrechtsort wie Moria einen winzigen Raum mit seinen letzten Habseligkeiten geschaffen hat. Und das verliert man in einem Feuer, in dem man seine Kinder schnappt und einfach nur wegrennt. Diese Panik spürt man noch. Moria lässt einen erzittern.»

Campino liebt am Fußball den Kontrollverlust

BERLIN: Tote-Hosen-Sänger Campino (58) hat mit einem Psychologen über seine Fußball-Leidenschaft geredet. «Ich habe mich oft gefragt, ob ich ein Idiot bin und damit zu viel Zeit verschwende», sagte der Frontmann der Düsseldorfer Band im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Das Ergebnis: Ich tue damit ja niemandem weh, deswegen ist es für mich auch in Ordnung». Campino, der die deutsche und die britische Staatsbürgerschaft besitzt, ist Fan des britischen Premier-League-Vereins FC Liverpool. Beim Fußball liebe er den Kontrollverlust, erklärt Campino. «Auf der Bühne kann ich durch die Auswahl der Songs das Szenario lenken, beim Fußball kann ich gar nichts lenken, das ist das Geniale, ich mache einfach mit bei dem Roulette.»

Silbermond-Sängerin sieht sich durch DDR geprägt

BERLIN: Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß sieht sich durch die DDR geprägt - obwohl die 1984 in Bautzen geborene Musikerin das Land nicht mehr bewusst miterlebt hat. Die Mentalität sei ihrer Generation von den Eltern mitgegeben worden, sagte sie am Freitag in der radioeins-Talkreihe «Wir sind 30! - was sich Ost und West zu sagen haben». «Nur, weil die Mauer fällt, hört das ja nicht auf, dass sie uns das mitgeben, was sie geprägt hat.» In der letzten Ausgabe der Talk-Reihe traf Kloß auf Campino, den Frontmann der Düsseldorfer Band Die Toten Hosen.

Patricia Kelly zu «Big Performance»-Sieg: Nicht damit gerechnet

BERLIN: Patricia Kelly kann ihren Sieg bei der RTL-Show «Big Performance - Wer ist der Star im Star?» nach eigenen Worten nicht fassen. «Das Letzte, womit ich gerechnet habe, war, diese Show zu gewinnen», sagte die Sängerin (50) nach dem Finale laut RTL-Mitteilung vom Sonntag. «Ich war auch nach dem letzten Song noch davon überzeugt, dass Tom Jones gewinnen würde. Umso mehr freue ich mich jetzt.» Hinter dem Tom-Jones-Kostüm hatte sich Uwe Ochsenknecht (64) versteckt, Kelly hatte das Äußere von Adele als Maske getragen. Der Drittplatzierte in der Musikshow mit maskierten Prominenten war Mick Jagger, hinter dem sich Comedian Martin Schneider (56) verbarg. 2,28 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale am Samstagabend.

Patricia Kelly zu «Big Performance»-Sieg: Nicht damit gerechnet

BERLIN: Patricia Kelly kann ihren Sieg bei der RTL-Show «Big Performance - Wer ist der Star im Star?» nach eigenen Worten nicht fassen.

«Das Letzte, womit ich gerechnet habe, war, diese Show zu gewinnen», sagte die Sängerin (50) nach dem Finale laut RTL-Mitteilung vom Sonntag. «Ich war auch nach dem letzten Song noch davon überzeugt, dass Tom Jones gewinnen würde. Umso mehr freue ich mich jetzt.» Hinter dem Tom-Jones-Kostüm hatte sich Uwe Ochsenknecht (64) versteckt, Kelly hatte das Äußere von Adele als Maske getragen. Der Drittplatzierte in der Musikshow mit maskierten Prominenten war Mick Jagger, hinter dem sich Comedian Martin Schneider (56) verbarg. 2,28 Millionen Zuschauer verfolgten das Finale am Samstagabend.