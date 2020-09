Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Sonntag

Vanessa Kirby gleich zwei Mal im Venedig-Wettbewerb

VENEDIG: Die britische Schauspielerin Vanessa Kirby, bekannt aus «Mission: Impossible - Fallout» und der Serie «The Crown», war am Wochenende gleich mit zwei Filmen beim Festival Venedig vertreten. Die 32-Jährige stellte zuerst das Drama «Pieces of a Woman» über eine Mutter vor, die ihr Neugeborenes verliert. «The World to Come» hingegen erzählt von einer lesbischen Liebe im 19. Jahrhundert. Beide Werke laufen bei den Festspielen im Wettbewerb und konkurrieren um den Goldenen Löwen.

«Ich habe etwas gesucht, das mir Angst machte», erklärte Kirby laut Biennale-Tweet zu ihrer Rolle in «Pieces of a Woman». «Ich habe versucht, mich in die Frauen hineinzuversetzen, mit denen ich sprach, und versuchte, ihren enormen Schmerz darzustellen.» Neben Kirby, die in «The Crown» Prinzessin Margaret verkörperte, sind in dem Drama Shia LaBeouf und Ellen Burstyn zu sehen. Regie führte der Ungar Kornél Mundruczó («White Dog»).

«The World to Come», dessen Premiere Sonntagabend auf dem Programm stand, basiert auf einer Kurzgeschichte und spielt laut Produktionsangaben in den 1850er Jahren an der US-Ostküste. Dort trifft die Farmersfrau Abigail (Katherine Waterston) auf Tallie (Kirby). Oscarpreisträger Casey Affleck («Manchester by the Sea») spielt Abigails Mann und produzierte den Film mit. Die in Norwegen geborene Mona Fastvold führte Regie.

Anna Faris steigt kurz vor Drehstart bei US-Sitcom «Mom» aus

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Anna Faris (43) ist kurz vor dem geplanten Drehstart zur achten Staffel der Sitcom «Mom» von der Comedy-Serie abgesprungen. Sie wolle neue Möglichkeiten verfolgen, zitierten der Sender CNN und das Filmportal «Hollywood Reporter» am Freitag aus einer Mitteilung der Schauspielerin. Die vergangenen sieben Jahre bei der Show zählten mit zu den «erfüllendsten» ihrer Karriere, betonte Faris. Sie bedankte sich bei ihren Kollegen und bei Serienschöpfer Chuck Lorre. Zu möglichen neuen Plänen machte sie keine Angaben. In «Mom» spielte Faris die Hauptrolle der alleinerziehenden Christy Plunkett, die zu ihrer eigenen Mutter Bonnie (Allison Janney) ein chaotisch-kompliziertes Verhältnis hat.

Pianist Levit: Zuhören im Saal nicht wertvoller als online

BERLIN: In der Corona-Krise hat der Pianist Igor Levit täglich Konzerte aus seiner Wohnung gestreamt - und das Handy-Publikum ähnlich genossen wie das im Konzertsaal. «Ich weiß, da sind Menschen, und die schenken mir das Wertvollste, was sie haben - ihre Zeit. Und das reicht», sagte Levit der «Berliner Zeitung». «Wer bin ich zu sagen, dass das Zuhören offline wertvoller ist als online?», fragte Levit. Andere Musiker hätten die missglückte Frage gestellt, ob ihre Online-Zuhörer während des Konzerts auf der Toilette säßen. Levit bemerkte, diesen Kollegen würde er sagen: «Was bildest du dir ein? Die Leute können auf der Toilette sitzen oder wo auch immer: Sie hören dir zu. Hab mal ein bisschen Demut.»

Martin Brambach: 50.000 Mark Schulden haben mir den Schlaf geraubt

BERLIN: Schauspieler Martin Brambach (52) hatte nach eigenen Worten als junger Mann ein lockeres Verhältnis zum Geld - bis es ihm zu ungemütlich wurde. Der vielfach ausgezeichnete Darsteller räumte am Freitagabend in der «NDR Talk Show» ein, dass er wegen seiner Schulden zeitweise «nicht mehr schlafen» konnte. Losgegangen sei es, als er mit 22 Jahren fest am Wiener Burgtheater engagiert war. Er habe bei der Bank «gefragt, ob ich so etwas wie einen Kredit haben könnte. Und dann habe ich 10.000 Mark mit einer Freundin auf den Kopf gehauen.» Dies habe sich «ein bisschen durch mein Leben» gezogen. Immer habe ein Banker gefragt: «Na, Herr Brambach, wie viel wollen Sie? Nach einer Zeit sagten sie, jetzt müssten wir das Minus mal zu einem kleinen Kredit zusammenschnüren, und dann hatte ich, als ich nach Berlin ging, 50.000 Mark Schulden und konnte nicht mehr schlafen.»

Corona-Krise: Billy Joel erst 2021 wieder im Madison Square Garden

NEW YORK: Der US-Musiker Billy Joel (71) nimmt seine monatlichen Auftritte im New Yorker Madison Square Garden in der Corona-Krise erst Ende 2021 wieder auf. Erst für den 5. November 2021 sei das nächste Konzert geplant, ab dann soll es wieder monatlich weitergehen, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der vielfach preisgekrönte «Piano Man»-Sänger tritt seit 2014 einmal pro Monat in der Mehrzweckhalle in Manhattan auf - inzwischen kommt er, inklusive der Konzerte, die er dort davor bereits gab, auf weit mehr als 100 und mehr als zwei Millionen verkaufte Tickets.

Regisseur Christian Schwochow plant TV-Serie über Jugendrevolution

HAMBURG: Fernsehregisseur Christian Schwochow («Bad Banks») arbeitet nach eigenen Angaben an einer Serie über eine weltweite soziale Revolution. Unter dem Titel «Fck My Heritage» solle sie auf verschiedenen Kontinenten spielen, sagte der 41-Jährige dem «Spiegel». Es gehe darin um Schüler auf einem internationalen Schweizer Elite-Internat, die ihren Reichtum für einen nachhaltigen globalen Systemwechsel zur Verfügung stellen wollen. «Wir begeben uns mit den jungen Leuten auf die Suche nach einem Schlüssel zur sozialen Revolution», sagte Schwochow.

Fatih Akin wollte eigentlich Stuntman werden

HAMBURG: Der Regisseur Fatih Akin wollte als junger Mann eigentlich eine ganz andere Rolle an Filmsets spielen und viel lieber Stuntman werden. Er sei nur Filmemacher geworden, weil «in der Zeit zu wenig Stuntmänner gebraucht wurden», sagte Akin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Grund, die Berufswahl zu bereuen, hat Akin dennoch nicht: Beim Drehen seiner Filme lässt der 46-Jährige keine Gelegenheit für einen Stunt mit Auto aus. «Wenn ein Stunt durch irgendwas durchfahren muss, eine Garagentür oder so, dann frage ich immer, ob ich mich reinsetzen darf. Das ist für mich wie Achterbahn fahren. Besser noch, weil ich habe inzwischen Höhenangst. Deswegen ist das deutlich besser.»

Böhmermann: 14.000 Hausverbote im «digitalen Kleinkunsttheater»

BERLIN: Der Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann (39) ist seit Jahren sehr aktiv im Kurznachrichtendienst Twitter - und erteilt häufig «Hausverbot in meinem digitalen Kleinkunsttheater». So beschrieb der Macher von Sendungen wie «Neo Magazin Royale» oder «ZDF Magazin Royale» in der «Süddeutschen Zeitung» seine Taktik, viele Twitter-Accounts zu blockieren. Diese Funktion nutze er «seit Dezember 2015 ausgiebig», sagte Böhmermann. «Da ist für mich die Idee zusammengebrochen, dass das Internet ein Ort sei, wo alle miteinander kommunizieren. 2015 entlud sich in diesem Medium, was sich in der Wirklichkeit angestaut hatte: der Hass.»

Laura Dahlmeier: Man kann auch eine Saison ohne Fans durchstehen

BERLIN: Biathlon-Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier sorgt sich in Corona-Zeiten um ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. «Es ist eine ganz schwierige Zeit für den Sport. Wie viele andere Branchen auch, versucht er, sich irgendwie über Wasser zu halten. Er muss da jetzt durch, da hilft nichts», sagte die 27 Jahre alte Bayerin im Interview der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Sie sei in gewisser Weise froh, dass sie in dieser Situation keinen Leistungssport mehr machen müsse. «Aber Sportler schaffen das, glaube ich. Auch ohne Fans jetzt, das ist nicht schön, aber die Motivation eines Sportlers sollte von innen kommen, und wenn das so ist, dann kann man mal auch eine Saison ohne Fans durchstehen», sagte sie.

Julio Iglesias beruhigt seine Fans: «Blöder Sturz»

MADRID: Nach mehrwöchigem Schweigen hat der spanische Schlagersänger Julio Iglesias den Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ein Ende gesetzt. «Vor zweieinhalb Monaten habe ich mir bei einem blöden Sturz von einer kleinen Brücke in meinem Haus fast das rechte Bein und den linken Knöchel kaputtgemacht», enthüllte der 76-Jährige auf Instagram. Seitdem habe er kaum gehen können und habe sich die Zeit damit vertrieben, einige seiner alten Konzerte auf Video zu sehen, schrieb er. «Das lässt viele Fans aufatmen», kommentierte am Samstag eine TV-Nachrichtensprecherin die Mitteilung.

Norwegischer Prinz Sverre Magnus feiert Konfirmation

OSLO: Der norwegische Prinz Sverre Magnus ist am Samstag konfirmiert worden. Der 14-Jährige ist der jüngste Sohn von Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Er steht an dritter Stelle der Thronfolge nach seiner älteren Schwester Ingrid Alexandra (16). Beim Eintritt in die Kirche von Asker flossen bei der Kronprinzessin vor Rührung ein paar Tränen. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Zahl der Gäste begrenzt. Jeder der zehn Konfirmanden durfte nur 16 Gäste einladen. Auch Sverre Magnus musste sich auf seine engsten Familienmitglieder beschränken, zu denen die Großeltern König Harald und Königin Sonja (beide 83) gehören.

Claus Kleber verlängert als Moderator bei ZDF-«heute journal»

MAINZ: Claus Kleber verlängert: Das Moderatorenteam des ZDF-Nachrichtenmagazins «heute journal» wird in der aktuellen Zusammensetzung auch im gesamten Jahr 2021 im Fernsehen zu sehen sein. Die stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles, Bettina Schausten, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kleber habe auf ihre Bitte hin eingewilligt, «noch bis Ende nächsten Jahres zu bleiben.» Damit verlängere er noch einmal um sechs Monate. Kleber - einer der bekanntesten Nachrichtenmoderatoren in Deutschland - wurde Anfang September 65 Jahre alt. Schausten sagte: «Es hat sich jetzt noch einmal sehr deutlich gezeigt, wie groß der Wert von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen gerade in Krisenzeiten ist, die ihre Ankerfunktion gut und glaubhaft ausfüllen.»

Wolfgang Niedecken sperrt in sozialen Medien rechte Fans

BERLIN: Der Kölschrocker Wolfgang Niedecken bezieht bei Fans mit rechter Gesinnung in sozialen Medien deutlich Position. «So jemanden sperre ich einfach weg. Der braucht nicht wiederzukommen», sagte der 69-Jährige der «Augsburger Allgemeinen». Das sei auch immer wieder nötig. «Wenn wir etwas halbwegs Politisches gepostet haben, dann kommen da über 150 Kommentare und auf diese Weise kriegen es auch langsam die Rechten mit. Die fordern dann ihre Gesinnungsgenossen auf, mal was bei uns abzuladen.» Für wichtig im Kampf gegen Populismus halte er, «dass die Leute sich bilden». Das sei für die Demokratie entscheidend. «Man kann nicht den wählen, der am sympathischsten aussieht. Man sollte schon wissen, wen man da wählt und wofür der steht.»

Nina Hoss: Nicht nur mit Pandemie beschäftigen

MÜNCHEN: Die Schauspielerin Nina Hoss hofft in der Corona-Krise auf die Kraft des Kinos. «Sobald die Leinwand angeht, ist alles vergessen. Das Kino bietet die Möglichkeit, aus der eigenen Realität fliehen zu können und sich mal mit anderen wichtigen Lebensfragen zu beschäftigen, als nur mit der Pandemie», sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur zur Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises auf dem Fünf Seen Filmfestival in Starnberg. Sie vermisse den Kontakt mit den Menschen. «Unsere Kunst, die wir als Schauspieler machen, hat etwas mit den anderen zu tun, zu einer Gemeinsamkeit und zu einem Austausch zu kommen, über einander nachzudenken, voneinander zu lernen», sagte sie. «Die Momente, wo sich Dinge öffnen können, werden immer weniger. Ich habe die Sorge, dass das verloren geht, weil sich alles verhärtet.»

ROM: Klatsch und Geschwätz sind Papst Franziskus zuwider. «Klatsch ist eine schlimmere Plage als Covid», sagte das 83-jährige katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag bei seiner Angelus-Ansprache, die er am Fenster des Vatikan-Palastes über dem Petersplatz hielt. «Wenn wir einen Fehler, Mangel, einen Ausrutscher bei jemandem sehen, ist das erste, was uns einfällt, es anderen zu erzählen», sagte der Papst vor Pilgern. «Der Tratsch beschädigt jedoch die Gemeinschaft der Kirche, das ist der Teufel, der Lügner, der die Kirche spalten will (...).» Er bat die Menschen, einen festen Vorsatz zu fassen: «Kein Geschwätz!», sagte er mit Nachdruck, den Zeigefinger erhoben.

Doris Dörrie wünscht sich Schulfach «Ernährung»

BAD VILBEL: Die Filmemacherin Doris Dörrie liebt das gemeinsame Essen mit der Familie. «Wir verlernen, wenn wir nicht zusammen essen, nicht nur eine Verbindung innerhalb der Familie, sondern verlieren auch unser Erzähltalent», sagte die 65-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Zugleich plädierte sie dafür, dass Essen und Ernährung als Schulfach gelehrt werden müsse. «Dass wir uns wirklich darüber klar sind, wo unser Essen herkommt und, dass das billige Hackfleisch auf unserem Teller sich direkt verbindet mit den Corona-Erkrankten rumänischen Metzgern, die in den Schlachthöfen arbeiten und in miesen Bedingungen leben. Das gehört zusammen», mahnte die Regisseurin («Männer»).

Malis gestürzter Präsident zur Behandlung in die Emirate geflogen

BAMAKO: Malis vom Militär gestürzter Präsident Ibrahim Boubacar Keïta ist für medizinische Behandlungen in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Er sei am Samstagabend abgeflogen, sagte am Sonntag Ali Diallo, ein Regierungsmitarbeiter. Dies bestätigte auch der Generalsekretär von Keïtas Partei RPM, Baber Gano. Der 75-Jährige war vor wenigen Tagen in der Hauptstadt Bamako mit Symptomen, die einem Schlaganfall ähnelten, einem Klinikmitarbeiter zufolge ins Krankenhaus gebracht worden.

Militärs hatten vor zwei Wochen in dem westafrikanischen Land gemeutert, Keïta festgenommen und ihn zum Rücktritt gezwungen. Tage später wurde der Staatschef freigelassen. Die Putschisten kündigten die Bildung eines Übergangskomitees an, das demnächst Wahlen abhalten solle. Der regionale Staatenverbund Ecowas forderte die Putschisten vergangene Woche auf, die politische Macht sofort an eine zivile Übergangsregierung zu übergeben.

Keïta kam 2013 an die Macht, nachdem im Vorjahr im Gefolge eines Militärputsches der Norden des Landes vorübergehend in die Hände islamistischer und anderer Rebellengruppen geraten war. Heute sind noch immer mehrere Terrorgruppen in Mali aktiv, einige haben der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) oder dem Terrornetzwerk Al-Kaida die Treue geschworen. In dem Land sind zwei EU-Einsätze sowie eine UN-Militärmission tätig, an denen sich auch Deutschland beteiligt.

«Klatsch ist eine schlimmere Plage als Covid», sagte das 83-jährige katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag bei seiner Angelus-Ansprache, die er am Fenster des Vatikan-Palastes über dem Petersplatz hielt. «Wenn wir einen Fehler, Mangel, einen Ausrutscher bei jemandem sehen, ist das erste, was uns einfällt, es anderen zu erzählen», sagte der Papst vor Pilgern. «Der Tratsch beschädigt jedoch die Gemeinschaft der Kirche, das ist der Teufel, der Lügner, der die Kirche spalten will (...).» Er bat die Menschen, einen festen Vorsatz zu fassen: «Kein Geschwätz!», sagte er mit Nachdruck, den Zeigefinger erhoben.