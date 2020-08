Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Schwarzenegger wünscht Vize-Kandidatin Harris viel Glück

WASHINGTON: Der frühere Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat der demokratischen Vize-Kandidatin Kamala Harris viel Glück im Wahlkampf gewünscht. «Ich habe mit Kamala Harris während meiner Amtszeit als Gouverneur in Kalifornien sehr konstruktiv zusammengearbeitet», sagte Schwarzenegger, der aus Österreich stammt, der «Bild am Sonntag». «Sie ist ein kluger Kopf, der weiß, wie man sich durchsetzt.» Die 55-jährige Senatorin war während der Amtszeit Schwarzeneggers Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. «Wir waren vielleicht in unterschiedlichen Parteien, aber ich wünsche Kamala in ihrer neuen Rolle viel Glück», sagte Schwarzenegger.

Der Republikaner hatte 2010 ein umstrittenes Gesetz gegen chronisches Schulschwänzen unterzeichnet, das Harris vorangetrieben hatte, um der Kriminalität etwas entgegenzusetzen. Im darauffolgenden Jahr wurde Harris Attorney General des Bundesstaates. Das Amt verbindet in den USA die Posten der Justizministerin und Generalstaatsanwältin.

Der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er mit der Juristin Harris als Vize-Kandidatin in die Wahl gegen US-Präsident Donald Trump am 3. November ziehen will. Die beiden sollen beim Parteitag der Demokraten, der Montag beginnt, offiziell nominiert werden. Schwarzenegger ist Republikaner, sein Verhältnis zu Trump gilt allerdings als schwierig.

Sting über Corona-Folgen: Qualität bestimmt die Zukunft

FLORENZ: Der britische Popstar Sting (68) wird als Winzer ehrgeiziger: Seine Weine sollten künftig Weltstars sein wie er selbst, berichtete die Zeitung «Corriere della Sera» am Samstag. Der Musiker und seine Frau Trudie Styler schlagen deshalb auf ihrem Landgut in der Toskana einen neuen Kurs ein. Ein Grund dafür sei die Corona-Krise mit ihren Folgen: «Ich bin kein Wahrsager, ich kann nicht vorhersagen, ob sich der Wein-Geschmack der Verbraucher ändern wird, aber ich bin sicher, dass Qualität in allen Bereichen des menschlichen Daseins dominieren wird, ob in den Künsten oder in der Landwirtschaft», sagte der Musiker.

Das Paar besitzt seit langem eine historische Villa bei Figline Valdarno südlich von Florenz. Sie machen Wein und Olivenöl. Dabei geht es ihnen besonders um die umweltfreundliche Herstellung. Nun heuerte Sting einen der besten Weinmacher Italiens an, um in eine neue Liga aufzusteigen. Riccardo Cotarella, der Präsident des nationalen Weinmacherverbandes Assoenologi ist, berät außer Sting auch italienische Promis auf deren Weingütern.

Einen Song zur Pandemie habe er noch nicht geschrieben, sagte der Brite, der seine Karriere mit der Gruppe The Police («Roxanne») gestartet hatte.