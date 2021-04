Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Armin Laschet ist bei alten Schlagern ziemlich textsicher

DÜSSELDORF: CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (60) hat sich als Kenner deutscher Schlager-Texte aus den 70er Jahren hervorgetan. «Ich hab' das nie gelernt. Aber irgendwie ist es so tief drin», sagte Laschet am Freitagabend in der Talkshow «3nach9» von Radio Bremen. Er erinnerte dabei an die damalige «ZDF-Hitparade», die er geschaut habe. «Wenn die Lieder erklingen, könnte ich die fast bis zum Ende aufsagen», sagte er. Zu einer kleinen Kostprobe ließ sich der Kanzlerkandidat der Union dann auch überreden - er rezitierte Zeilen des kultigen Schlagers «Er gehört zu mir» von Marianne Rosenberg (66).

Filmakademiechef Ulrich Matthes kritisiert #allesdichtmachen

BERLIN: Der Präsident der Deutschen Filmakademie, Schauspieler Ulrich Matthes, sieht die Videoaktion #allesdichtmachen kritisch. Er unterstelle mal eine gute Absicht. «Diese gute Absicht ist nur ordentlich schiefgegangen», sagte Matthes der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Er habe sich sehr gewundert über die Unterstellung in den meisten der Videos, es gäbe keinen Diskurs darüber, ob die Maßnahmen in der Pandemie berechtigt seien. «Dieser Diskurs wird seit einem Jahr medial geführt. Der wird im Bundestag geführt, den führen die Stammtische, den führen wir permanent alle», sagte Matthes. «Ich finde die Krokodilstränen, die einige der Kolleginnen und Kollegen jetzt weinen, sie seien so gründlich missverstanden worden, vollkommen unverständlich, weil manche Textbausteine fast wörtlich aus der Querdenkerszene stammen könnten.»

Schröder: Los Angeles Lakers sind noch immer Titelfavorit in der NBA

LOS ANGELES: Für Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sind die Los Angeles Lakers trotz der schwierigen Saison und der langen Verletzungspausen von LeBron James und Anthony Davis unverändert der Titelfavorit in der NBA. «Es hat sich nichts geändert. Wenn wir alle zusammen sind...», sagte der 27 Jahre alte Braunschweiger am Freitag in einem Gespräch mit deutschen Medien. «Wir sind extrem selbstbewusst als Team, dass es sehr, sehr schwierig ist, uns zu schlagen in einer seven game series. Das war Anfang der Saison so, und das wird sich nicht ändern, egal welcher Platz, egal was Leute schreiben.» Die Lakers sind Titelverteidiger in der besten Basketball-Liga der Welt.

Moderator Jochen Schropp war in der Küche ein «kleiner Diktator»

BERLIN: TV-Moderator und Schauspieler Jochen Schropp (42, «Promi Big Brother») war nach eigenen Angaben früher ein «kleiner Diktator» in der Küche. «Mittlerweile geht's, am Anfang war es ganz ganz schlimm», sagte Schropp im Podcast «Toast Hawaii» von Moderatorin Bettina Rust über sein Verhalten beim gemeinsamen Kochen mit seinem Freund. Gleichwohl lobte Schropp die Kochkünste seines Lebensgefährten: «Wenn er dann mal kocht, dann liebe ich das.» Auf die augenzwinkernde Frage, ob sein Freund beim Zubereiten des Essens Angst habe, dass Schropp wieder so werden könne wie früher, sagte der Moderator: «Das glaube ich schon.»

Netz-Experte: #allesdichtmachen bedient Verschwörungserzählungen

BERLIN: Die Internetaktion #allesdichtmachen ist nach Ansicht des Daten- und Politikwissenschaftlers Josef Holnburger mit Blick auf die öffentliche Meinungsbildung problematisch. «Leider bedienen viele der Prominenten hämisch Narrative, welche Bestandteil vieler Verschwörungserzählungen sind», sagte er der dpa. «Etwa vermeintlich gleichgeschaltete Medien oder ein Kritikverbot an der Regierung. Es wundert mich deshalb nicht, dass der Applaus aus dieser Szene besonders laut ist.»

Musical-Drama «Music» mit «Razzie»-Schmähpreisen überhäuft

LOS ANGELES: Erst die «Razzies», dann die Oscars: am Vortag der Oscar-Gala sind Hollywoods Spottpreise verliehen worden. Gleich drei «Goldene Himbeeren» oder «Razzies» räumte das Musical-Drama «Music» ab, wie die Verleiher der nicht ganz ernstzunehmenden Preise am Samstag in einer Videobotschaft bekannt gaben. Das Regiedebüt von Sängerin Sia brachte der Australierin die Trophäe als schlechteste Regisseurin ein. Zudem gab es Schmähpreise für Kate Hudson als Hauptdarstellerin und Maddie Ziegler in der Nebenrolle eines jungen autistischen Mädchens. Der Film mit poppigen Tanz- und Musikeinlagen war für seinen Umgang mit Autismus kritisiert worden.

Zwei «Razzies» gingen an die mit Verschwörungstheorien und unbelegten Wahlbetrugsvorwürfen gespickte Doku «Absolute Proof» des US-Geschäftsmanns Mike Lindell, ein Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump. Lindell holte die Trophäen als Darsteller und für den schlechtesten Film.

Auch Trump-Anwalt Rudy Giuliani blieb nicht verschont. Sein Auftritt in der bissigen Satire «Borat Anschluss Moviefilm» mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen als fiktiver Reporter aus Kasachstan brachte ihm den Spottpreis als Nebendarsteller und für die schlechteste Leinwand-Combo (Giuliani und sein Hosen-Reißverschluss) ein. Giuliani taucht in einer prekären Interview-Szene mit der Hand in seiner Hose auf.

Wegen der Corona-Krise gab es bei der 41. Spottpreisverleihung zudem eine Sondertrophäe für 2020 als «Schlimmstes Kalenderjahr aller Zeiten». Die «Razzies» waren von dem Cineasten John Wilson als Gegenstück zur glanzvollen Oscar-Verleihung ins Leben gerufen worden. Knapp 1100 Mitglieder aus den USA und zwei Dutzend weiteren Ländern gaben nach Angaben der Gruppe ihre Stimme ab.

Starbesetzung für Oscar-Show ist komplett - Steven Yeun mit dabei

LOS ANGELES: Zwei Tage vor der Oscar-Gala ist die Starbesetzung für die 93. Academy Awards offenbar komplett. «Überraschung! Wir freuen uns so sehr, Steven bei der Crew willkommen zu heißen, er rundet unsere Oscar-Besetzung ab», teilten die Show-Produzenten um Regisseur Steven Soderbergh am Freitagmittag (Ortszeit) mit. «Nein, wirklich, das ist es», fügte das Team hinzu.

Mit Steven Yeun (37) wirkt ein weiterer Schauspieler auf der Show-Bühne mit, der zugleich für einen Oscar nominiert ist. Der gebürtige Südkoreaner hat mit seiner Rolle in dem Film «Minari - Wo wir Wurzeln schlagen» Chancen auf den Preis als bester Hauptdarsteller. Auch die Presenter Riz Ahmed («Sound of Metal») und Viola Davis («Ma Rainey's Black Bottom») sind im Oscar-Rennen.

Insgesamt helfen nun 18 Filmschaffende am Sonntag mit, darunter auch Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Joaquin Phoenix und Brad Pitt.

In Los Angeles ist neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant. Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte geplant, von denen Oscar-Kandidaten zugeschaltet werden können.