Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Harry spricht nach Trauerfeier mit William und Kate

WINDSOR: Nach der Trauerfeier für ihren Großvater Prinz Philip haben sich die Brüder Prinz William (38) und Prinz Harry (36), denen schwere Differenzen nachgesagt werden, unterhalten. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Harry am Ausgang der St.Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor zunächst mit Williams Ehefrau Herzogin Kate (39) sprach. Als William hinzu kam, schritten die drei gemeinsam - Harry mit Maske in der Mitte - über das Gelände.

Die Beziehung der Söhne von Thronfolger Prinz Charles gilt als belastet, seitdem Harry und seine Frau Herzogin Meghan ihre royalen Pflichten aufgegeben haben und in die USA gezogen sind. Ein Interview des Paares im US-Fernsehen, bei dem sie schwere Vorwürfe gegen den Palast erhoben, hatte die Kluft noch verstärkt, wie britische Medien berichteten. Ein Telefonat zwischen den Brüdern soll wenig konstruktiv gewesen sein. Meghan ist wegen ihrer Schwangerschaft nicht nach Großbritannien gereist.

Deutsche Verwandte: Prinz Philip hat Familie zusammengehalten

MÜNCHEN/WINDSOR: Eine deutsche Verwandte von Prinz Philip hat den Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. als Vorbild gewürdigt. «Er hat die Familie zusammengehalten», sagte Xenia Prinzessin zu Hohenlohe-Langenburg der BBC am Samstag vor der Beisetzung des Prinzgemahls. Zu Philip habe die jüngere Generation der Familie aufgeblickt. Philips Disziplin und Selbstlosigkeit, aber auch sein Humor seien vorbildlich für sie. Xenias Bruder Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg nimmt als einer von drei deutschen Verwandten an der Trauerfeier auf Schloss Windsor teil.

Dass ihr Bruder zu der Zeremonie eingeladen wurde, sei eine Ehre, sagte die Großnichte von Prinz Philip. Ihre Großmutter ist Philips Schwester Margarita, damit ist sie eine Cousine des britischen Thronfolgers Prinz Charles. Ihr Bruder habe ihr erzählt, was für eine besondere Zeit es für die Vettern sei, sich zu treffen und einen wichtigen Teil der Familie Philips zu repräsentieren. Wegen der Corona-Vorschriften sind nur 30 Trauergäste zugelassen.

Philips vier ältere Schwestern heirateten alle Deutsche. Die Verbindung nach Deutschland wurde wegen des Zweiten Weltkriegs lange Zeit in Großbritannien heruntergespielt, die Schwestern waren nicht zur Hochzeit Philips mit Elizabeth 1947 eingeladen.

Palast veröffentlicht Gedicht zu Ehren von Prinz Philip

WINDSOR: Zu Ehren des gestorbenen Queen-Gemahls Prinz Philip hat das britische Königshaus ein Gedicht veröffentlicht. Die Zeilen von Simon Armitage, der 2019 zum sogenannten Poet Laureate des Vereinigten Königreichs von Königin Elizabeth II. ernannt wurde, begleiten einen Zusammenschnitt von Fotos aus dem Leben von Philip. «Eine Montage zum Gedenken an das außergewöhnliche Leben des Herzogs von Edinburgh, einzigartig aufgrund seines schieren Erfahrungsschatzes und der Kriegsgeneration, zu der er gehörte», twitterte der Palast am Samstag.

Philip, der in Großbritannien wegen seines offiziellen Titels als Herzog von Edinburgh bekannt war, sollte am Samstagnachmittag auf Schloss Windsor bei London beigesetzt werden. Das Gedicht mit dem Namen «The Patriarchs - An Elegy» wurde speziell zur Trauerfeier geschrieben. Es ist eine Hommage an Philips herausragende Karriere in der Royal Navy und bezeichnet seine Generation als «Ehemänner zur Pflicht» (husbands to duty) und «Urgroßväter von Geburt an» (great-grandfathers from birth). Philip trat 1939 der Marine bei und diente während des Zweiten Weltkrieges unter anderem im Mittelmeer.

Karlie Kloss gibt Namen ihres ersten Babys bekannt

LOS ANGELES: US-Model Karlie Kloss (28) hat einen guten Monat nach der Geburt ihres ersten Kindes den Namen und das Geschlecht des Babys bekanntgegeben. Auf Instagram postete sie am Freitag ein Foto, auf dem sie die kleine Hand des neugeborenen Jungen hält. Sie trägt einen Ring mit dem Schriftzug «Mama» am Finger. «Levi Joseph» schrieb sie zu dem Foto, versehen mit einem blauen Herz-Emoji und dem Geburtsdatum 11. März.

Ihr Ehemann Joshua Kushner hatte Mitte März auf Instagram ein Baby-Foto samt der Botschaft «Willkommen in der Welt» gepostet. Weitere Angaben machte das Paar nach der Geburt zunächst nicht.

Kloss und Kushner sind seit 2018 verheiratet. Der ältere Bruder des 35 Jahre alten Geschäftsmanns ist Jared Kushner, der Ehemann von Ivanka Trump und frühere Berater von US-Präsident Donald Trump. Im November hatte Kloss verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Sängerinnen Celeste und Laura Pausini treten vor Oscar-Show auf

LOS ANGELES: Gut eine Woche vor der Oscar-Gala hat die Film-Akademie in Los Angeles Auftritte der Soul-Musikerin Celeste und der italienischen Sängerin Laura Pausini angekündigt. Laut Mitteilung am Freitag sollen am 25. April auch die Sängerinnen H.E.R. und Molly Sandén, Sänger Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren auftreten. Die Star-Riege werde die fünf für einen Oscar nominierten Songs präsentieren, hieß es.

Die Songs werden vor Beginn der Preisverleihung im Rahmen der 90-minütigen Sondersendung «Oscars: Into the Spotlight» ausgestrahlt. Sie hätten einige «Action» vorab und im Anschluss an die Gala geplant, teilte das Produzententeam mit, dem unter anderen «Traffic»-Regisseur Steven Soderbergh angehört. Eine Aufführung findet im isländischen Húsavík statt, die übrigen vier Songs werden auf der Terrasse des neuen Academy-Museums in Los Angeles aufgenommen.

Vor wenigen Tagen hatten die Veranstalter eine «Starbesetzung» für die Trophäenshow bekanntgegeben. So sollen etwa Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Harrison Ford und Halle Berry bei der Vergabe der 93. Academy Awards mitwirken.

In Los Angeles ist neben dem altbekannten Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne eingeplant. Wegen der Corona-Auflagen und damit verbundener Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte vorgesehen, von denen die Preisanwärter zugeschaltet werden können.