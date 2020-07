Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Salzburger Festspiele: «Wir werden auf der ganzen Welt beobachtet»

FRANKFURT/MAIN: Die Salzburger Festspiele sehen sich als Vorreiter für eine mögliche breite Öffnung des internationalen Kulturlebens nach dem Corona-Lockdown. «Wir tragen eine große Verantwortung: Wenn es bei uns gutgeht, dann ist der Weg auch für andere gebahnt», sagte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Wir werden von der Kulturszene auf der ganzen Welt beobachtet.»

Die Salzburger Festspiele finden in reduzierter Form vom 1. bis 30. August statt. Bis zu 1000 Besucher sollen in einer Vorstellung sitzen, auf Pausen wird verzichtet. Rabl-Stadler zeigte sich von der Wirksamkeit des Sicherheitskonzepts überzeugt. «Ich sehe uns als Hoffnungsträger, nicht als Risikoträger», sagte sie. Es sei möglich, dass es einzelne Corona-Fälle während der Festspiele geben werde. «Aber wir tun alles, um eine Ausbreitung zu verhindern.»

Nicht die Theater seien Corona-Hotspots, sondern private Partys. «Ich mache mir große Sorgen, wie es in der Gastronomie zugeht, auch in Salzburg», sagte die Präsidentin weiter. «Dafür kann ich meine Hand nicht ins Feuer legen.»

Polnischer Opernsänger Bernard Ladysz gestorben

WARSCHAU: Der polnische Opernsänger Bernard Ladysz ist tot. Er starb am Samstag in Warschau, einen Tag nach seinem 98. Geburtstag, wie die Agentur PAP unter Berufung auf das Museum des Warschauer Aufstands berichtete. 1956 gewann Ladysz den internationalen Viotti-Gesangswettbewerb im italienischen Vercelli. In einer Aufnahme der Oper «Lucia di Lammermoor» sang der Bassbariton an der Seite von Maria Callas die Rolle des Raimondo. Später war er unter anderem an der Uraufführung der Lukas-Passion des polnischen Komponisten Krzysztof Penderecki beteiligt.

Ladysz war am 24. Juli 1922 in Vilnius zur Welt gekommen, das damals unter polnischer Herrschaft stand. Während des Zweiten Weltkriegs trat er der polnischen Heimatarmee bei. Er geriet in sowjetische Internierung. Nach dem Krieg nahm er ein Gesangsstudium auf und trat im Kunstensemble der Polnischen Armee auf.

Für viele Jahre wurde die Nationaloper in Warschau zu seiner Heimatbühne, wo er unter anderem als Boris Godunow zu sehen war. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den Orden Polonia Restituta. Mit ihm sei ein herausragender Sänger und ein großer polnischer Patriot gestorben, schrieb Kulturminister Piotr Glinski beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Popsänger Tim Bendzko hofft auf Fakten für Großveranstaltungen

LEIPZIG: Der Popmusiker Tim Bendzko (35) verspricht sich viel von einer neuen Studie der Uniklinik Halle/Saale für Großveranstaltungen in Corona-Zeiten. «Alle Maßnahmen, die bis jetzt ergriffen wurden, auch gerade in Bezug auf Konzerte und Großveranstaltungen, beruhen auf Annahmen und Vermutungen. Und was könnte mehr helfen als Fakten und entsprechende Daten?», sagte der Sänger dem Radiosender MDR JUMP.

Bendzko («Keine Maschine») soll am 22. August in Leipzig drei Konzerte in verschiedenen Sicherheitsszenarien vor Zuschauern spielen. Die Forscher wollen dabei ein mathematisches Modell entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen in Hallen berechnet werden kann.

Der Sänger sagte, er selbst habe seine Tour auf Januar 2021 schieben müssen. Eine nochmalige Verschiebung wäre eine Katastrophe, da man dann kaum noch Crewmitglieder für die Konzertproduktion finden würde. Bendzko: «An dem Tag, an dem es dann weiter geht, wird es dann ein Hauen und Stechen geben, weil sich dann wahrscheinlich viele umorientiert haben und einfach anderen Berufen nachgehen.»

Millionen «Likes» für Ankündigung von neuem Eilish-Song «My Future»

BERLIN: Der Hinweis war kurz und bündig, erzeugte aber innerhalb weniger Stunden fast zehn Millionen «Like»-Reaktionen: Billie Eilish (18), die derzeit angesagteste junge Popsängerin der Welt, veröffentlicht am Donnerstag (30. Juli) ein neues Lied. ««my future» out thursday» hieß es am Freitagabend europäischer Zeit auf den sozialen Netzwerken der US-Amerikanerin. Mit Spannung wird angesichts des Titels erwartet, ob sich die als unangepasst und nachdenklich geltende mehrfache Grammy-Gewinnerin politisch äußert.

Zuletzt hatte Eilish in der Rassismus-Debatte Stellung bezogen. Das von ihr nun zur Ankündigung von «My Future» gepostete Instagram-Foto zeigt sie auf einem Balkon mit Mund-Nasen-Schutzmaske und in der für sie üblichen lässig-bequemen Freizeitkleidung. Es sei das erste hochgeladene Bild, seit Eilish ihre Instagram-Seite nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch brutale Polizeigewalt und in Solidarität mit der Bewegung «Black Lives Matter» hatte ruhen lassen, schrieb das US-Magazin «Variety» (Online).

Eilish erlebte seit dem vorigen Jahr einen kometenhaften Aufstieg zum globalen Pop-Superstar mit mehreren erfolgreichen Singles - zuletzt im Frühjahr «Everything I Wanted» - und dem millionenfach verkauften Album «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?». Sie singt auch den Titelsong zum neuen James-Bond-Film «No Time To Die».

«Hope@Home»-Konzertreihe erscheint als Album

BERLIN: Mit den live aus seinem Wohnzimmer gestreamten Konzerten hat der Geiger Daniel Hope (46) in der Corona-Krise viele Menschen in aller Welt erreicht und berührt. Aufnahmen aus der Reihe «Hope@Home» sollen nun auch als Album erscheinen, wie die Deutsche Grammophon mitteilte.

Dabei sind Künstler wie Christoph Israel, Max Raabe, Till Brönner, Joy Denalane, Iris Berben, Matthias Goerne und Jacques Ammon, die Hope zu sich eingeladen hatte. Das Album, das am 14. August herauskommen soll, sei «ein lebendiges Dokument der herausfordernden Zeit, die für die meisten Künstler das Berufsleben komplett auf den Kopf gestellt hat», hieß es in der Mitteilung. «Die positive Kraft der Musik und die Spielfreude der künstlerischen Gäste verschiedener Sparten, mit denen Daniel Hope in seinem Wohnzimmer gemeinsam musiziert hat, ist überwältigend und inspirierend zugleich.»

Der in Südafrika geborene und in Berlin lebende britische Geiger zählt zu den bekanntesten Klassik-Künstlern in Deutschland. Er ist Künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche und Präsident des Beethoven-Hauses Bonn.

Glööckler: Krankenhauspersonal «die wirklichen VIPs» in Corona-Krise

KIRCHHEIM: Modeschöpfer Harald Glööckler (55) hat das Krankenhauspersonal als «die wirklichen VIPs» in der Corona-Krise bezeichnet. «Grundsätzlich ist zwar jeder Mensch eine Very Important Person. Aber in Zeiten von Corona waren all jene, die sich um das Wohl anderer gekümmert haben, tatsächlich very very important», sagte der Künstler. Sein jüngst veröffentlichtes Lied «Wir sind VIP» verstehe er daher auch als Hymne an jene, die anderen das Leben oder Leiden erleichtern. «Das sind die wirklich Wichtigen», sagte er.

Glööckler stellt das Lied an diesem Sonntag im ZDF-Fernsehgarten in Mainz (11.50 Uhr) vor. «Ich beschränke mich aber auf Sprechgesang», sagte er augenzwinkernd. «Den Rest überlasse ich den Profis.»

Seine erste selbstgekaufte Schallplatte sei «The Wall» (1979) der britischen Rockband Pink Floyd gewesen, erzählte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. Aufgewachsen sei er mit Katja Ebsteins «Es war einmal ein Jäger» (1974). «Meine Tanten mochten es - aber meine Mutter hasste es», sagte der Künstler. Glööckler wurde in Maulbronn (Baden-Württemberg) geboren und lebt seit 2015 im pfälzischen Kirchheim.