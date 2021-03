Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Berlin stoppt Modellprojkte für Kultur und Sport

BERLIN: Wegen steigender Corona-Zahlen werden Modellprojekte für Kultur- oder Sportveranstaltungen mit Zuschauern in Berlin gestoppt. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller am Samstagabend nach einer Senatssitzung an. «Es ist völlig klar, dass die Modellprojekte, die wir uns vorgenommen haben, für Kultur, für Sport, möglicherweise für Gastronomie, so jetzt nicht weiter umgesetzt werden können», sagte der SPD-Politiker. Sie würden zurückgestellt.

Bisherige Projekte wie das Konzert in der Berliner Philharmonie mit 1000 Besuchern oder ein Theaterabend im Berliner Ensemble vor einer Woche seien sehr erfolgreich umgesetzt worden, so Müller. «Ich finde es auch richtig, dass man immer wieder guckt, wie man mit zusätzlichen Möglichkeiten beim Impfen und beim Testen Dinge auch ermöglicht. Aber wir sind im Moment in einer Situation, wo man das nicht nahtlos weiterführen kann.» Denn solche Veranstaltungen hätten Kontakte und damit neuen Infektionsrisiken zur Folge.

Mit den Pilotprojekten verband nach monatelanger Zwangspause vor allem der Kulturbetrieb große Hoffnungen - weit über Berlin hinaus. Sie sollten zeigen, dass auch in der Pandemie sichere Veranstaltungen möglich sind. Am Samstagabend lud auch die international bekannte Berliner Clubszene zu einer ausverkauften Pilotveranstaltung. Laut Veranstalter kamen rund 70 Besucher, die sich vorher online anmelden, einen Schnelltests absolvieren und eine Maske tragen mussten. «Ein Funke der Hoffnung», so die Berliner Clubcommission kurz vor dem Senatsbeschluss, der die Freude dämpfen dürfte.

Museen und Galerien in Berlin, darunter die berühmte Museumsinsel, bleiben offen. Besucher müssen aber künftig einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen.

Schauspielerin und Regisseur fliegen für Filmdreh zur Raumstation ISS

MOSKAU: Für einen Film im Weltall will Russland den Regisseur Klim Schipenko («Salyut-7 - Tödlicher Wettlauf im All») und eine Schauspielerin in einem halben Jahr zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Der Flug sei für den 20. September geplant, sagte der Chef des Kosmonauten-Ausbildungszentrums, Pawel Wlassow, der von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos herausgegebenen Zeitschrift «Russkij Kosmos». Die Rückkehr zur Erde sei für Oktober vorgesehen. Den Namen der Schauspielerin für den Streifen mit dem Arbeitstitel «Wysow» (Herausforderung) nannte Wlassow nicht.

Die Staatsagentur Ria Nowosti hatte vor zwei Wochen gemeldet, dass unter 3000 Bewerbungen für die Rolle 20 Finalistinnen ausgesucht worden seien. Darunter sind demnach neben ausgebildeten Schauspielerinnen auch Pilotinnen, Psychologinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Der Film, von dem Teile im Kosmos gedreht werden, habe das Ziel, den Beruf des Kosmonauten heroisch darzustellen, hatten Roskosmos und der staatliche TV-Sender Perwy Kanal mitgeteilt. Auch die USA planten einen Dreh in der ISS.

Palast bietet rosiges Porzellan zum 95. Geburtstag der Queen

WINDSOR: Ein eigens kreiertes Porzellanservice bietet Royal-Fans ein königliches Essenserlebnis zum 95.

Geburtstag von Queen Elizabeth II. Das Gedeck umfasst Tassen und Unterteller für je 65 Pfund, die das königliche Wappen tragen und verziert sind mit einer Goldlegierung. Das rosafarbene Blumenmuster sei von den Rosen inspiriert, die im East Terrace Garden in der Queen-Residenz Schloss Windsor wachsen, teilte die Kunstsammlung Royal Collection am Samstag mit. Ebenfalls im Angebot sind Küchentücher und Aufbewahrungsbehälter für je 9,95 Pfund. Die Königin hat am 21. April Geburtstag.

Herzogin Kate schreibt Brief an Familie von Verbrechensopfer

LONDON: Die britische Herzogin Kate (39) hat einem Zeitungsbericht zufolge an die Angehörigen von Verbrechensopfer Sarah Everard geschrieben. «Kates Brief war zutiefst persönlich und von Herzen», zitierte die Zeitung «Daily Mirror» am Samstag eine namentlich nicht genannte Quelle. Der Kensington-Palast teilte mit, er wolle «private Korrespondenz» nicht kommentieren. Die 33-jährige Sarah Everard war Anfang März mutmaßlich von einem Polizisten von einer Straße in Südlondon entführt und getötet worden. Kate hatte zum Gedenken an die junge Frau während einer Mahnwache Blumen niedergelegt.

Die Ehefrau von Prinz William (38) habe ihre Traurigkeit über den Verlust ausgedrückt, den Sarahs Familie und Freunde erfahren haben, hieß es weiter. «Sie schrieb, sie wisse, dass Worte nicht ändern können, was passiert ist.» Aber sie habe die Angehörigen wissen lassen wollen, dass sie und Sarah in ihren Gedanken sind.

Kate wohnte vor ihrer Beziehung mit William gemeinsam mit ihrer Schwester Pippa Middleton in einer Wohnung nur wenige Kilometer entfernt von der Gegend, in der Sarah Everard verschwand. Medien berichteten, Kate habe sich daran erinnert, wie es war, als junge Frau abends alleine durch die Straßen zu laufen. Aus dem Umfeld von Sarah Everards Familie hieß es laut «Mirror», der Brief habe die Angehörigen «extrem berührt».

Royal Albert Hall: Öffnung mit geringer Kapazität rentiert sich nicht

LONDON: Die Royal Albert Hall in London will in ihrem Jubiläumsjahr erst nach dem Ende aller Corona-Sanktionen wieder große Events und Konzerte ausrichten. Es rechne sich nicht, mit abgespeckter Kapazität zu öffnen, sagte der Chef der weltberühmten Veranstaltungshalle, Craig Hassall, der Deutschen Presse-Agentur. «Die meisten Veranstaltungen würden mit einer Kapazität von 1000 Zuschauern nicht funktionieren, da ihre Durchführung teuer ist.» Möglich seien ein paar kleinere Events. «Wir werden erst wieder zu finanzieller Stabilität zurückkehren können, wenn wir mit voller Kapazität wiedereröffnen können.»

Wie viele andere Kulturstätten leidet auch die Royal Albert Hall unter den Folgen der Corona-Krise. «Die Pandemie war verheerend für uns wie für die gesamte Branche», sagte Hassall. Seit Beginn der Pandemie seien mehr als 350 Shows abgesagt oder verschoben worden. Tickets im Wert von mehr als 9,5 Millionen Pfund wurden erstattet und mehr als 35 Millionen Pfund Einnahmen gingen verloren, der große Teil der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit. Die Royal Albert Hall wurde an diesem Montag (29. März) vor 150 Jahren eröffnet.

Derzeit gilt in Großbritannien ein Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Laut dem Fahrplan der britischen Regierung können Theater, Opernhäuser und andere Veranstaltungsgebäude frühestens am 17. Mai mit reduzierter Zuschauerzahl öffnen, für den 21. Juni ist das Ende aller Corona-Maßnahmen geplant.

Die Royal Albert Hall wurde 1871 eröffnet und ist Teil einer Gedenkstätte für Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, den 1861 gestorbenen deutschen Ehemann von Königin Victoria. Sie ist vor allem für die Sommerkonzertreihe Proms bekannt, hat aber auch Auftritte zahlreicher berühmter Künstler und anderer Prominenter wie Winston Churchill und Nelson Mandela erlebt.

Yello-Sänger Dieter Meier hält Lobgesang auf Kartoffel

BERLIN: Yello-Sänger Dieter Meier hat nach eigenen Angaben kein anderes Lebensmittel so häufig gegessen wie die Kartoffel. Die Kartoffel sei «ein Solist einerseits, aber auch ein wunderbarer Orchestermusiker, der nochmal sehr neu aufblüht», sagte der Schweizer Künstler, Winzer und Unternehmer im Podcast «Toast Hawaii» von Moderatorin Bettina Rust. Kaviar auf der lauwarmen Kartoffel mit dem richtigen Champagner etwa sei für ihn ein Luxus. Dazu empfehle er noch «einen Shot Wodka aus dem Tiefkühler», ergänzte der 76-Jährige.

Beim Kochen habe jedoch jeder in seiner Familie eine größere Expertise als er, so der Musiker weiter. «Wenn ich koche, dann ist es immer eine Zitterpartie.» Man wisse nie so genau, was am Ende dabei herauskomme. Aber zumindest eine Speise könne er sehr gut kochen: «Alle Arten von Risotto.»

«Tatort»-Kommissar Sträßer: Corona-Auflagen gehen an die Substanz

SAARBRÜCKEN: Schauspieler Daniel Sträßer alias «Tatort»-Hauptkommissar Adam Schürk bedrückt es, dass Corona schon seit einem Jahr die Arbeit vor der Kamera erschwert. «Alles dauert viel länger», so der 33-Jährige.

Das betrifft ihn derzeit vor allem bei seinen Reisen für die neue Sky-Dramaserie «Funeral for a dog». Die Dreharbeiten führen Sträßer in den nächsten Wochen nach Bulgarien, Kuba und New York. Mit jedem Reiseziel sei dann auch wieder eine Woche Quarantäne verbunden, bevor man überhaupt anfangen könne, wieder zu arbeiten. «Das geht schon an die Substanz», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Auch für die Familie bleibe dadurch viel weniger Zeit.

Im Mai allerdings kann Corona ihm keinen Strich durch die private Planung machen. Im Gegenteil: Für die Dreharbeiten zum dritten SR-«Tatort» des neuen Ermittlerteams Schürk und Hölzer geht es dann nämlich wieder in die Heimat des gebürtigen Saarländers. Zwar habe er inzwischen mehr private Kontakte in Berlin, «aber ich freue mich total auf die Zeit in Saarbrücken».

Der neue «Tatort» des Saarländischen Rundfunks, «Der Herr des Waldes» mit Vladimir Burlakov als Kommissar Leo Hölzer an Sträßers Seite, wird auch in diesem Jahr am Ostermontag (5. April, 20.15 Uhr, Das Erste) gesendet. Es ist der zweite Fall des neuen Ermittler-Teams nach dem letzten Auftritt des Saarbrücker Hauptkommissars Jens Stellbrink (Devid Striesow).