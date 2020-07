Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

US-Bürgerrechtler John Lewis gestorben

WASHINGTON: Der amerikanische Bürgerrechtler und Kongressabgeordnete John Lewis ist am Freitag (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, würdigte ihn in einer am Abend verbreiteten Erklärung als «Titan der Menschenrechtsbewegung», der Zeit seines Lebens Entschlossenheit, Mut und moralische Führungsqualität gezeigt habe. «Jeder Tag im Leben von John Lewis war der Freiheit und Gerechtigkeit für alle gewidmet.» Lewis hatte erst im Dezember vergangenen Jahres mitgeteilt, dass er an fortgeschrittenem Krebs leide.

Der aus Alabama stammende Lewis galt als einer der Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung und des Kampfes gegen Rassendiskriminierung. Er leitete 1965 den ersten der Selma-nach-Montgomery-Märsche an, damals ein politischer Höhepunkt der Bürgerrechtler, zu denen auch Martin Luther King gehörte. Zuvor war er bereits 1963 als Redner beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit aufgetreten.

Lewis galt als Kritiker von Präsident Donald Trump. Zuvor schon hatte er sich gegen Präsident George W. Bush gestellt, den er nicht als «echt gewählten Präsidenten» bezeichnete.

Nico Santos über Mallorca-Touristen: Sollten sich an Regeln halten

BERLIN: Der auf Mallorca aufgewachsene Popsänger Nico Santos (27) hofft auf die Disziplin der deutschen Urlauber auf der spanischen Insel. «Meine Eltern haben im Lockdown echt gelitten. Die Regeln waren so streng wie fast nirgendwo sonst. Und dann wäre es echt schön, wenn die Leute sich an die Regeln halten würden», sagte Santos der Deutschen Presse-Agentur.

Der Songwriter («Play With Fire», «Better») verbrachte den größten Teil seiner Kindheit und Jugend auf Mallorca, seine Eltern wohnen dort noch. Die Partybilder an der Playa de Palma vom vergangenen Wochenende hätten ihn auch beschäftigt. «Natürlich ist es cool, diese Feierkultur beizubehalten. Der Ballermann sollte auch nicht für immer verschwinden. Aber in dieser Zeit ist es halt in der üblichen Form nicht möglich.»

Santos ist im Herbst erstmals regelmäßig als Coach bei «The Voice of Germany» zu sehen. Vor den nun angelaufenen Aufzeichnungen der Musikshow hatte der 27-Jährige einige Tage auf Mallorca verbracht.