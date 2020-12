Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 13.12.20 | Überblick

Country-Star Charley Pride mit 86 an Folgen von Covid-19 gestorben

DALLAS: Der amerikanische Country-Sänger Charley Pride ist am Samstag in Dallas im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Erkrankung an Covid-19 gestorben.

Das teilte seine Familie auf der Website des bekanntesten afroamerikanischen Country-Stars mit. Der aus Mississippi stammende Pride hatte zwischen den 60er- und 80er-Jahren mit einer Vielzahl von Hits die Musikszene dominiert. Zu seinen bekanntesten Songs gehören «Kiss An Angel Good Morning» oder «Please Help Me I'm Falling». Pride war der erste Afroamerikaner, der in die Country Music Hall of Fame aufgenommen wurde.

100 Jahre alter Rosinenbomber-Pilot Halvorsen mit Corona infiziert

PROVO: Der 100 Jahre alte Rosinenbomber-Pilot Gail Halvorsen hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei bislang aber nicht ernsthaft erkrankt, sagte seine Tochter Denise Williams am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir beten, dass er einen milden Verlauf haben wird.»

Der im US-Bundesstaat Utah lebende ehemalige US-Pilot, der unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, war im Oktober 100 Jahre alt geworden. Er hatte zu den Piloten gehört, die wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg das von sowjetischen Truppen abgeriegelte West-Berlin über Monate aus der Luft unter anderem mit Lebensmitteln und Kohle versorgten.

Es war Halvorsens Idee, bei der Berliner Luftbrücke auch Süßigkeiten für die Kinder abzuwerfen. Als erster «Candy Bomber» wurde der junge Pilot, der inzwischen 5 Kinder, 24 Enkel und 59 Urenkel hat, zum Symbol für die Hilfsaktion, sein Spitzname wurde «Onkel Wackelflügel» (Mr. Wigglywing).

William und Kate erstmals mit allen Kindern auf dem roten Teppich

LONDON: Bei einem Theaterbesuch haben sich Prinz William und Herzogin Kate (beide 38) zum ersten Mal mit allen drei Kindern auf einem roten Teppich gezeigt.

Der Zweite in der britischen Thronfolge und seine Frau führten den staunenden Nachwuchs am Freitagabend in das Palladium-Theater im Londoner West End, wo ein «Pantomime-Stück» aufgeführt wurde. Damit sind in Großbritannien farbenfrohe Aufführungen für Kinder in der Weihnachtszeit gemeint, die nicht unbedingt einen inhaltlichen Bezug zu dem Fest haben.

Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) beobachteten auf dem roten Teppich als Elfen verkleidete Schauspieler, bevor sie eine Vorstellung des Stücks «Pantoland» zu sehen bekamen. Aufgeführt wurde es für Mitarbeiter systemrelevanter Berufe und ihre Familien, die damit für ihren Einsatz in der Coronavirus-Pandemie belohnt werden sollten. «Sie alle haben vollen Einsatz gebracht in diesem Jahr und beachtliche Opfer gebracht», sagte William in einer kurzen Ansprache.

William und Kate waren in dieser Woche bereits per Zug durchs ganze Land gereist, um sich bei Menschen in systemrelevanten Berufen zu bedanken. Von den Regionalregierungen in Schottland und Wales wurden Zweifel am Sinn dieser Tour in Zeiten von Einschränkungen für die Bewegungsfreiheit der Allgemeinbevölkerung laut. Premierminister Boris Johnson verteidigte sie jedoch als «höchst wertvoll».

Jörg Pilawa konnte 2020 wegen Corona nicht auf seine Insel vor Kanada

HAMBURG: Der Hamburger Moderator Jörg Pilawa hat sich vor Jahren mal einen Jugendtraum erfüllt und sich eine Insel gekauft. Die liegt nicht in der Karibik, sondern vor Kanada. Doch 2020 musste er auf seine Entschleunigung dort und das digitale Entgiften verzichten.

Der Hamburger Moderator Jörg Pilawa (55) musste in diesem Jahr den Familienurlaub auf seiner kleinen Insel vor Kanada streichen. «In diesem Jahr ging es wegen Corona leider nicht. Das Ausklinken fehlt schon», sagte Pilawa der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ihm habe die Ruhe und Abgeschiedenheit auf der rauen Insel ohne fließendes Wasser und Strom in diesem Jahr als Ausgleich sehr gefehlt. «Wir hacken dort Holz und sammeln Regenwasser. Strom liefert die Sonne und für den Notfall gibt es einen Generator. Wir leben dort sehr rudimentär. Man ist sehr in der Natur und mit der Natur. Aber das brauche ich ganz einfach, weil ich in meinem Job wahnsinnig viel herumkomme und dabei so etwas Elementares wie Natur nicht stattfindet.» Bewegt habe ihn im Corona-Jahr auch, dass die Insel sogar seinen älteren Kindern gefehlt habe - obwohl es dort kein Internet und keinen Handyempfang gibt. «Das ist wirklich bei uns ein Ritual, das uns in diesem Jahr total fehlt.»

Die Insel sei sonst auch für das digitale Entgiften sehr wertvoll. «In den ersten zwei Tagen haben wir körperlichen Entzug und laufen über dieses kleine Inselchen und suchen Empfang.» Und am Ende des Urlaubes erkenne man nach dem Lesen von 1000 ungelesenen Nachrichten und 2000 verpassten Posts, dass eigentlich nichts gefehlt hat. «Die genialste Reaktion meiner Kinder ist, wenn sie nach dem Durchscannen sagen: «Papa, es ist eigentlich nichts passiert!» Das finde ich immer schön, dass sie das einmal im Jahr so erleben und das fehlt dieses Jahr.»

Pilawa ist in dritter Ehe verheiratet und hat vier Kinder. Die kleine Insel - «in einer Viertelstunde ist man rum» - liegt im Atlantik im Osten Kanadas. 2009 hatte er sich mit dem Kauf der 36.000 Quadratmeter großen Insel einen Wunsch erfüllt, den er bereits als 18-Jähriger hatte. «Wir haben es bis heute nicht bereut. Kanada ist schon eine Herzenssache.»

Roncalli-Chef: «Wir werden nicht sang- und klanglos untergehen»

KÖLN: Der Lockdown im Frühjahr traf den Kölner Circus Roncalli urplötzlich: Nach der Generalprobe für ein neues Programm musste am Tag darauf die Premiere abgesagt werden. «Das zog uns den Boden unter den Füßen weg», sagte Gründer und Direktor Bernhard Paul dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Samstag). «Momentan schaue ich mir das Leben wie einen Film an, ich kann ja doch nichts an der Situation ändern.»

Dennoch ist sich der 73-Jährige sicher: «Wir werden nicht sang- und klanglos untergehen.» Um seine derzeitige Situation und die der Zirkusbranche deutlich zu machen, habe er um ein kurzes Treffen mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gebeten - ohne Erfolg: «Ich warte seit Monaten auf eine Antwort von Herrn Laschet. Das finde ich traurig», sagte Paul.