Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

«Veep»-Hauptdarstellerin Louis-Dreyfus gratuliert Harris

NEW YORK: Für ihre Rolle als US-Vizepräsidentin in «Veep» hat sie sechs Mal den wichtigsten TV-Preis des Landes gewonnen, am Samstag konnte Julia Louis-Dreyfus ihrem tatsächlichen Vorbild gratulieren. ««Madam Vice President» ist nicht mehr länger eine fiktive Figur», schrieb die Schauspielerin am Samstag bei Twitter zu einem Foto von Kamala Harris. Wenige Minuten zuvor war von US-Medien deren gemeinsamer Sieg mit Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl ausgerufen worden.

Louis-Dreyfus hatte in der Serie von 2012 bis 2019 die ehrgeizige Politikerin Selina Meyer verkörpert und dafür sechs Mal den Emmy gewonnen. Wenige Tage vor der Wahl hatten Schauspieler der Serie bei einer virtuellen Reunion mehr als 500.000 Dollar an Spenden für die Demokraten eingesammelt.

Deutscher Hörspielpreis der ARD für «Einsteins Zunge»

KARLSRUHE: Das Hörspiel «Einsteins Zunge. Aus dem Nachlass meines Bruders» von Christoph Buggert hat den Deutschen Hörspielpreis der ARD gewonnen. Die Erzählebenen des Stücks fügten sich dramaturgisch fein ineinander und schafften ein Gesamtbild, das seine Tiefe auch beim zweiten und dritten Mal Hören nicht verliere, begründete die Jury am Samstag ihre Entscheidung laut einer ARD-Mitteilung. Die Produktion des Liquid Penguin Ensembles für den SR und den MDR erzählt aus der Sicht des Bruders die Geschichte eines toten Mannes, der von seinem Umfeld unbemerkt Zeit seines Lebens auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens war.

Der Hörspielpreis ist mit 5000 Euro dotiert und wird immer während der ARD-Hörspieltage verliehen, die eigentlich in Karlsruhe über die Bühne gehen, dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aber nur digital stattfanden. Die Ehrung gilt als höchstdotierter Hörspielpreis im deutschsprachigen Raum. Die Landesrundfunkanstalten der ARD, das Deutschlandradio sowie ORF (Österreich) und SRF (Schweiz) konnten dazu Hörspiele einreichen.

Für die beste schauspielerische Leistung in einem Hörspiel wurde Carina Wiese ausgezeichnet. Wiese («Deutschland 89», «Dark») bekam den mit 3000 Euro dotierten Preis für ihre Darstellung der Hauptprotagonistin in der MDR-Radiokomödie «Die Entgiftung des Mannes». Gewinner des mit 2500 Euro dotierten Publikumspreises wurde das HR-Hörspiel «Hyperbolische Körper» von Andrea Geißler.

Schriftstellerin Eva Menasse empfiehlt das Loslassen

BERLIN: Die Schriftstellerin Eva Menasse (50) sieht als ein Thema in den nächsten Wochen der Corona-Zwangspause das Loslassen. «Den Ärger, die Ungeduld und das Aufbegehren, vielleicht folgen Angst und Verzweiflung dann von selbst. Man kann ihnen beim Stoßlüften das Fenster aufhalten und sich noch freundlich-verabschiedend verbeugen. Hinaus mit euch», schreibt die gebürtige Wienerin in der «Süddeutschen Zeitung» (Wochenendausgabe). Darin rät sie angesichts des Teil-Lockdowns, sich nicht zu überfordern. «Erzählt mir nichts von digitalem Kulturkonsum, von Online-Yoga und Kochkurs-Webinaren, verlangt doch nicht schon wieder zu viel von euch und anderen.»

Eine ihrer Ideen: «Vielleicht soll man sich hinsetzen und auf einem Zettel versuchen, das bisherige Leben in Abschnitte einzuteilen. Plötzlich werden, wie von einem Zauberfaden gezogen, Erinnerungen hervorkommen, eine nach der anderen: «Das hast du mir nie erzählt!» Und immer nur das Gute notieren, das Schlechte weglassen. Wenn es nicht gleich klappt, noch einmal das Fenster öffnen. Es wird sich viel Schönes ergeben, wenn man sich bemüht.»

Es könnten ihrer Ansicht nach die Wochen für das vermeintlich unwichtige Detail, für die Innenschau, die kleine Überraschung werden. «Es könnten die Wochen der Dankbarkeit sein, dafür, dass man kein Paketbote ist, dass man nicht zehn Stunden lang Intensivpatienten umdrehen muss, dass man nicht entscheiden muss, welche Maßnahmen uns retten werden und welche nicht. Schluckt die Trillerpfeifen runter, es geht alles vorbei.»

Zu Eva Menasses Büchern gehören «Vienna» und «Quasikristalle», sie lebt in Berlin.