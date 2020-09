Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 05.09.20 | Aktualisiert um: 18:05 | Überblick

Martin Brambach: 50.000 Mark Schulden haben mir den Schlaf geraubt

BERLIN: Schauspieler Martin Brambach (52) hatte nach eigenen Worten als junger Mann ein lockeres Verhältnis zum Geld - bis es ihm zu ungemütlich wurde. Der vielfach ausgezeichnete Darsteller («Tatort», «Yella», «Oh Boy») räumte am Freitagabend in der «NDR Talk Show» ein, dass er wegen seiner Schulden zeitweise «nicht mehr schlafen» konnte.

Losgegangen sei es, als er mit 22 Jahren fest am Wiener Burgtheater engagiert war. Er habe bei der Bank «gefragt, ob ich so etwas wie einen Kredit haben könnte. Und dann habe ich 10.000 Mark mit einer Freundin auf den Kopf gehauen.» Dies habe sich «ein bisschen durch mein Leben» gezogen. Immer habe ein Banker gefragt: «Na, Herr Brambach, wie viel wollen Sie? Nach einer Zeit sagten sie, jetzt müssten wir das Minus mal zu einem kleinen Kredit zusammenschnüren, und dann hatte ich, als ich nach Berlin ging, 50.000 Mark Schulden und konnte nicht mehr schlafen.»

Brambach wurde 1967 in Dresden geboren und wuchs in Ost-Berlin auf. 1984 ging er nach Westdeutschland. Neben vielen Kinofilm- und TV-Engagements war er in Bochum, Köln, Wien und Berlin am Theater tätig. 2017 erhielt er den Deutschen Schauspielpreis für seine Nebenrolle in «Der Fall Barschel».

Regisseur Christian Schwochow plant TV-Serie über Jugendrevolution

HAMBURG: Fernsehregisseur Christian Schwochow («Bad Banks») arbeitet nach eigenen Angaben an einer Serie über eine weltweite soziale Revolution. Unter dem Titel «Fck My Heritage» solle sie auf verschiedenen Kontinenten spielen, sagte der 41-Jährige dem «Spiegel».

Es gehe darin um Schüler auf einem internationalen Schweizer Elite-Internat, die ihren Reichtum für einen nachhaltigen globalen Systemwechsel zur Verfügung stellen wollen. «Wir begeben uns mit den jungen Leuten auf die Suche nach einem Schlüssel zur sozialen Revolution», sagte Schwochow.

Trotz «Fridays for Future» und dem enormen politischen Engagement der jungen Generation gebe es im aktuellen Serienangebot fast nur Dystopien. Er wolle dem den Versuch einer Utopie entgegensetzen. Wo «Fck My Heritage» laufen soll, stehe noch nicht fest. Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert das Projekt nach Angaben vom Februar mit 150.000 Euro.