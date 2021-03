Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 30/03/2021 | Überblick

US-Schauspielerin Jessica Simpson war mit Coronavirus infiziert

LOS ANGELES: Die US-Sängerin, Schauspielerin und Autorin Jessica Simpson (40, «Ein Duke kommt selten allein») war mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die dreifache Mutter am Montag (Ortszeit) auf Instagram mit. In dem Posting kündigte Simpson zugleich die Veröffentlichung eines Essays mit dem Titel «Take The Lead» an, in dem sie über Elternschaft, Selbstakzeptanz und Angstüberwindung schreibt.

Das vergangene Jahr sei für sie wie für viele Menschen besonders intensiv gewesen. «Ich begann mit dem Schreiben des Essays am selben Tag, als ich mein positives Testergebnis für Covid-19 erhielt», erläutert Simpson. Sie habe sich aber nicht von Angst leiten lassen, sondern sich stark und unverwüstlich gefühlt. Zum Verlauf ihrer Erkrankung äußerte sie sich nicht. In ihrer Anfang 2020 erschienenen Autobiografie «Open Book» hatte Simpson eine frühere Alkohol- und Tablettensucht enthüllt.

Mehrere Schauspieler haben seit Beginn der Pandemie ihre Ansteckung mit Sars-CoV-2 bekanntgegeben, darunter der Brite Idris Elba («Avengers: Infinity War»), das frühere Bond-Girl Olga Kurylenko und Oscar-Preisträger Tom Hanks und dessen Frau Rita Wilson.

Disney verkündet Stars um Ewan McGregor für «Obi-Wan Kenobi»-Serie

LOS ANGELES: Der schottische Schauspieler Ewan McGregor (49) hatte die Rückkehr in seiner ikonischen «Star Wars»-Rolle als Obi-Wan Kenobi schon vor einer Weile verkündet. Nun gab der Unterhaltungsriese Disney auch die Co-Stars für die geplante Serie «Obi-Wan Kenobi» beim Streamingdienst Disney+ bekannt. Die «unglaubliche Besetzung» wurde am Montag in einem Tweet vorgestellt.

Neben Hayden Christensen als Darth Vader spielen unter anderem Moses Ingram («Das Damengambit»), Joel Edgerton («Zero Dark Thirty»), Rupert Friend («Homeland»), Bonnie Piesse («Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith»), Kumail Nanjiani («The Big Sick»), Rapper O'Shea Jackson Jr. und Sung Kang («Fast & Furious 6») mit. Der Drehstart ist für April geplant.

Regie führt die Kanadierin Deborah Chow, die zuvor Folgen der Star-Wars-Streamingserie «The Mandalorian» inszenierte. Die neue Serie ist zehn Jahre nach den Ereignissen von «Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith» angesiedelt, als der junge Jedi Anakin Skywalker zur dunklen Seite der Macht wechselte und zu dem gefürchteten Darth Vader wird.

Hauptdarsteller McGregor schlüpfte schon drei Mal in die legendäre Rolle des Jedi-Meisters. Er verkörperte Obi-Wan Kenobi in den Spielfilmen «Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung» (1999), «Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger» (2002) und zuletzt 2005 in «Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith».

Russell Crowe trifft auf «Thor»-Donnergott Chris Hemsworth

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Russell Crowe (56, «Gladiator») soll in der nächsten «Thor»-Fortsetzung eine noch geheime Rolle übernehmen. An der Seite von Hauptdarsteller Chris Hemsworth (37) als Donnergott werde Crowe in «Thor: Love and Thunder» einen kleinen Auftritt haben, berichteten die US-Branchenblätter «Deadline.com» und «Hollywood Reporter» am Montag. Der gebürtige Neuseeländer postete am Wochenende ein Foto von sich zusammen mit Hemsworth und dessen Frau Elsa Pataky vor der Skyline von Sydney. Die Dreharbeiten sind kürzlich in Australien angelaufen.

Nach «Thor: Tag der Entscheidung» (2017) inszeniert der neuseeländische Regisseur Taika Waititi auch den vierten Teil der nordischen Götter-Saga. Er will unter anderem Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale und Melissa McCarthy vor die Kamera holen. Der Kinostart ist für Mai 2022 geplant.

Nach «Thor» (2011) unter der Regie von Kenneth Branagh und «Thor - The Dark Kingdom» (2013) von Alan Taylor hatte Waititi seinem Donnergott 2017 einen ungewöhnlich humorvollen und selbstironischen Anstrich verpasst.

Fall Epstein: Anklage gegen Ex-Freundin Maxwell erweitert

NEW YORK: Auf die in Untersuchungshaft sitzende Ex-Partnerin von Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, kommen weitere Anklagepunkte zu. US-Medien berichteten am Montag unter Berufung auf Gerichtsdokumente, dass die Anklageschrift gegen die 59-Jährige um ein viertes Opfer erweitert wurde. Die Vorwürfe drehen sich um Sexhandel mit einer Minderjährigen in den Jahren von 2001 bis 2004.

Maxwell war im vorigen Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Ihr wurden damals im Fall von drei Mädchen unter anderem Verführung zu illegalen Sexhandlungen und Meineid im Zeitraum von 1994 bis 1997 vorgeworfen. Maxwell hatte vor Gericht eine Beihilfe jedoch bestritten und auf «nicht schuldig» plädiert. Der inzwischen gestorbene Unternehmer Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben.

Maxwell sitzt seit dem vergangenen Sommer in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Mehrere Anträge auf Freilassung auf Kaution wurden abgelehnt, unter anderem wegen Fluchtgefahr. Der Prozess gegen sie soll im Juli beginnen.

Maxwells Ex-Partner Epstein entging 2008 einem Bundesverfahren, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft einging. Er bekannte sich damals teilweise schuldig und bekam eine milde Haftstrafe. 2019 wurde er in New York erneut angeklagt und nahm sich kurz danach nach offiziellen Angaben in einer Gefängniszelle das Leben.

Indien feiert Holi - trotz steigender Corona-Zahlen

NEU DELHI: Trotz rasch steigenden Corona-Zahlen in Indien haben etliche Hindus das Frühlingsfest Holi gefeiert. Bilder aus mehreren Landesteilen am Montag zeigten, wie sich Menschen in Mengen und ohne Masken mit Farbpulver bewarfen und es sich gegenseitig ins Gesicht schmierten, so wie es die Tradition will. In mehreren Bundesstaaten waren öffentliche Feierlichkeiten des wichtigen hinduistischen Fests, bei dem der Sieg des Guten über das Böse und der Anfang des Frühlings gefeiert wird, aber verboten. Zudem waren die Menschen wie schon 2020 ermuntert worden, bei dem Fest zu Hause zu bleiben.

Denn die erfassten Corona-Zahlen steigen in Indien zurzeit stark. In den vergangenen 24 Stunden gab es in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern mehr als 68.000 bekannte Fälle, wie Zahlen des indischen Gesundheitsministeriums zeigen. So hohe Zahlen wurden zuletzt vor fünf Monaten erfasst. Zum Höhepunkt der ersten Welle im vergangenen Sommer waren es teils mehr als 90.000 pro Tag.

Noch Anfang des Jahres wurden in Indien jedoch teils weniger als 10.000 Fälle im Tag registriert. Aber inzwischen leben wieder viele Inder so, als gebe es keine Pandemie und das Land schlittert in seine zweite Welle. In dem besonders betroffenen Bundesstaat Maharashtra mit der Finanzmetropole Mumbai wird ein neuer Lockdown in Erwägung gezogen. Insgesamt gibt es mehr als 12 Millionen bekannte Corona-Fälle in Indien. In absoluten Zahlen ist das Riesenland damit am drittmeisten von Corona betroffen - nach den USA und Brasilien.

Indien stellt zwar selbst zwar auch massenhaft Coronavirus-Impfstoff her. Doch die Impfkampagne kommt bislang relativ langsam voran. Eigentlich will das Land bis Sommer 300 Millionen Menschen impfen. Bislang wurden mehr als 60 Millionen Dosen verimpft. Gleichzeitig hat Indien ebenfalls schon mehr als 60 Millionen Dosen in mehr als 70 Länder exportiert - das heißt günstig verkauft oder sogar verschenkt.

Karikaturist Haitzinger: «Froh, dass ich das vom Hals hab'»

MÜNCHEN: Der Karikaturist Horst Haitzinger (81) hat mit seinem früheren Beruf nichts mehr am Hut. «Ich bin sowas von froh, dass ich das vom Hals hab'», sagte er der dpa in München. Allein der ehemalige US-Präsident Trump sei «eine solche Realsatire, ich wüsste nicht, wie man das auf überspitzte Weise ausdrücken sollte». Haitzinger hatte 2019 seine Karriere beendet. Der mehrfach ausgezeichnete, aus Österreich stammende Zeichner arbeitete als Student für den «Simplicissimus» und war später für zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften tätig, darunter die «Bunte» und «Der Spiegel». Die Zeit sei über Satire-Blätter wie den «Simplicissimus», der in München vor 125 Jahren erstmals erschien, hinweggegangen. «Auch wenn's mir in der Seele wehtut, es hat sich überlebt.»

Schulnoten sind nichts für Schauspielerin Jutta Speidel

MÜNCHEN: Schauspielerin Jutta Speidel findet Schulnoten stressig. «Ich glaube, ich wäre eine Superschülerin ohne diesen Notenstress gewesen, denn ich habe schon immer versagt, wenn ich was beweisen musste», sagte die 67-Jährige der «Süddeutschen Zeitung» (Montag). «Ich habe einfach Lampenfieber und dann einen gehörigen Blackout. Deshalb war ich auch beim Vorsprechen immer grottenschlecht.» Schulen sollten «fantasievolle und kreative Kinder nicht mit Lernstoff quälen, den sie nicht bewältigen können und der für ihre Begabung nebensächlich ist», sagte der TV-Star. «Ich habe in meinem ganzen Leben nie chemische, physikalische oder mathematische Formeln gebraucht. Wenn ich was benötige, frage ich jemanden, der es weiß.» Dafür könne sie vieles andere, das wenigste davon habe sie in der Schule gelernt, sagte die Münchnerin.

Roger Federer wird Schweizer Tourismus-Botschafter

BASEL: Tennis-Legende Roger Federer will nach den Corona-Einbrüchen helfen, wieder Besucher in sein Heimatland zu locken. Der 39-Jährige wird Botschafter von Tourismus Schweiz. Er habe die Schweiz seit Jahren mit seinen sportlichen Leistungen und seiner sympathischen, bodenständigen Art positiv repräsentiert, teilte die Organisation am Montag mit. «Immer, wenn mein Name genannt wird, steht eine Schweizer Flagge daneben», zitiert sie Federer. «Darauf war ich in den ersten 22 Jahren, in denen ich auf der Tour war, sehr stolz, und das wird auch immer so bleiben.» Federer soll unter anderem in Werbeclips seine Lieblingsorte präsentieren. Das Geld dafür soll an die Roger-Federer-Stiftung für benachteiligte Kinder gehen.

Hape Kerkeling beendet Bildschirmpause - ein Coup von RTL

BERLIN/KÖLN: Der Entertainer Hape Kerkeling beendet nach mehr als sechs Jahren seine Bildschirmpause. Der 56-Jährige werde Hauptdarsteller einer Serie auf RTL, teilte der Privatsender am Montag in Köln mit. Zwei weitere Unterhaltungsformate seien für die RTL-Streamingplattform TVnow und die Sender RTL und Vox geplant. «Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant», heißt es in der Mitteilung. Kerkeling war zuletzt 2010 bei RTL zu sehen gewesen. Im Jahr 2014 hatte der Komiker sich dann weitgehend aus dem Fernsehen zurückgezogen. Er arbeitete als Synchronsprecher und Kolumnist. «Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVnow und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne», wird Kerkeling in der Mitteilung zitiert.

BERLIN/KÖLN: Der Entertainer Hape Kerkeling beendet nach mehr als sechs Jahren seine Bildschirmpause. Der 56-Jährige werde Hauptdarsteller einer Serie auf RTL, teilte der Privatsender am Montag in Köln mit. Zwei weitere Unterhaltungsformate seien für die RTL-Streamingplattform TVnow und die Sender RTL und Vox geplant. «Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant», heißt es in der Mitteilung. Kerkeling war zuletzt 2010 bei RTL zu sehen gewesen. Im Jahr 2014 hatte der Komiker sich dann weitgehend aus dem Fernsehen zurückgezogen. Er arbeitete als Synchronsprecher und Kolumnist.

«Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVnow und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne», wird Kerkeling in der Mitteilung zitiert. RTL-Geschäftsführer Henning Tewes fügte hinzu: «Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben. Wir sind stolz, mit Hape Kerkeling Projekte in verschiedenen Genres für unseren Streamingservice TVnow und unsere Sender RTL und Vox realisieren zu können.»

Barack Obamas Stief-Großmutter in Kenia gestorben

NAIROBI: Die Stief-Großmutter des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, Sarah Obama, ist in Kenia gestorben. Sie starb am Montagmorgen in einer Klinik in Kisumu im Westen des Landes im Alter von 99 Jahren, wie Staatschef Uhuru Kenyatta mitteilte. «Sie war eine Matriarchin, die die Obama-Familie zusammenhielt und eine Ikone von Familienwerten war», sagte er. Sie werde für ihre philanthropische Arbeit in Erinnerung bleiben, vor allem für die Gemeindeprojekte, die sie in ihrer Heimatregion gestartet habe. Sarah Obama sei während einer Behandlung in einem Krankenhaus gestorben, nähere Details nannte Kenyatta aber nicht.

Sarah Obama wurde als das Oberhaupt der Obama-Familie gesehen. Sie war die dritte Frau von Barack Obamas Großvater väterlicherseits. Obamas Vater war Kenianer, seine Mutter US-Amerikanerin. Seine Eltern trennten sich, als er noch klein war. Als Obama 21 Jahre alt war, starb sein Vater. Erst als junger Erwachsener baute Obama eine engere Verbindung zu seiner kenianischen Familie auf.

Barack Obama schrieb am Montag auf Twitter, dass er und seine Familie wegen des Verlusts «unserer geliebten Großmutter» trauerten. «Wir werden sie schmerzlich vermissen, aber wir werden ihr langes und außergewöhnliches Leben in Dankbarkeit zelebrieren.» Sarah Obama sei für viele einfach «Mama Sarah» gewesen und für ihn und seine Familie «Dani» oder «Granny» - «Oma». Der frühere US-Präsident veröffentlichte in dem Tweet auch ein Foto von sich und Sarah Obama.

Obama besuchte Kenia mehrmals in seinem Leben, zuletzt kam er 2018 als Privatbürger in das ostafrikanische Land. Damals nahm er an der Eröffnung eines Jugendzentrums seiner Halbschwester Auma - zu der seine Beziehung als eng gilt - in der Heimatregion seiner Familie teil. Es war zu sehen, wie er zum Gesang von Jugendlichen mit Sarah Obama tanzte.

Friedrichstadt-Palast will neue «Grand Show» am 7. August starten

BERLIN: Der Friedrichstadt-Palast in Berlin will am 7. August nach der Corona-Zwangspause seine neue große Revue starten: Sie heißt «Arise» und verspricht mit einem Budget von 11 Millionen Euro eine aufwendige Produktion. Ab August sind erste Vorstellungen der «Grand Show» geplant, wann die offizielle Premiere ist, wird wegen der Pandemie später festgelegt, wie die Bühne am Montag mitteilte. Der Friedrichstadt-Palast ist für spektakuläre Shows bekannt, die auch viele Touristen anlocken.

Zwei Songs der neuen Revue kommen demnach von dem Österreicher Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst bekannt wurde. Außerdem im Team: Songwriterin Jasmin Shakeri, Eurovision-Song-Contest-Bühnenbildnerin Frida Arvidsson, Fotograf Kristian Schuller sowie die Choreografen Ohad Naharin und Ashley Wallen. Nach acht Jahren Pause wird das Wasserbecken des Palastes nach einer Modernisierung wieder Teil des Bühnenbilds sein.

Die neue Revue um einen Fotografen und seine Muse sei so «tief und emotional» wie bisher keine der Grand Shows, erklärte Intendant Berndt Schmidt. Der Vorverkauf läuft. Das staatliche Theater des Landes Berlin setzt in Pandemie-Zeiten auf ein «Fühl-Dich-Sicher»-Versprechen. Dazu gehören demnach Sicherheitskonzepte und eine flexible Umbuchung. Außerdem gibt es laut der Bühne das Geld automatisch zurück, wenn die Show abgesagt wird.

Neuer «Tatort»-Kommissar: Zum ersten Mal ein zweites Mal

SAARBRÜCKEN: Vladimir Burlakov hat als Hauptkommissar Leo Hölzer im neuen Saarland-«Tatort» zum ersten Mal in seiner 15-jährigen Schauspielkarriere eine Rolle zum zweiten Mal gespielt. «Das war schon besonders und total irre als Erfahrung, dass man nach einem Jahr sagt: Ok, man frischt das jetzt wieder auf», sagte der 33-Jährige («Oktoberfest 1900») der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Doch Probleme habe ihm das nicht bereitet, sagte Burlakov. Im Gegenteil: «Es war tatsächlich wie eine zweite Haut, die man anzieht. Leo war sofort wieder präsent.» Und der Typ, den er darstelle, gefalle ihm: Denn Leo halte es sehr streng mit der Wahrheit, sei jemand, der bedächtig und analytisch an die Dinge herangehe und dem es Probleme bereite, andere Menschen anzulügen. «Ein bisschen ist er eine Art Mensch, den es heutzutage kaum mehr gibt: Der zuhört und der nicht flucht», so der 33-Jährige, der aus Moskau stammt und in Berlin lebt.

In «Der Herr des Waldes», dem zweiten «Tatort» des Saarländischen Rundfunks mit neuem Ermittler-Team nach Devid Striesow (Hauptkommissar Jens Stellbrink), ist Burlakov am Ostermontag (5. April, 20.15 Uhr, Das Erste) zu sehen. An seiner Seite ist Daniel Sträßer (Hauptkommissar Adam Schürk).

Michelle Hunziker ignoriert Hater

ROM: Moderatorin und Model Michelle Hunziker will sich von Menschen, die schlechte Stimmung und Hass verbreiten, nicht unterkriegen lassen. «Die Hater (Hasser) bereiten mir keine Beschwerden. Das sind Leute, die ihre Frustration im Groll ausleben, die muss man ignorieren», sagte die 44-Jährige im Interview der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» . Heute werde außerdem viel über eine positive Einstellung zum Körper, Mobbing und körperliche Diskriminierung gesprochen, erklärte die gebürtige Schweizerin. «Aber körperliche Diskriminierung ist sowohl, wenn du für bestimmte Jobs als zu unansehnlich giltst, als auch wenn du zu schön bist, um als klug angesehen zu werden.» In den 90er Jahren habe sie kämpfen müssen, um klar zu machen, dass sie nicht nur eine schöne Gestalt sei.

Janina Hartwig trauert um die Kultur

MÜNCHEN: Schauspielerin Janina Hartwig, bekannt als energische Klosterfrau Schwester Hanna aus der ARD-Serie «Um Himmels Willen», vermisst Kunst und Kultur schmerzlich. Kürzlich habe sie im Fernsehen eine Dokumentation über die Opéra Garnier in Paris gesehen. «Mir liefen die Tränen runter und ich dachte, ich brauche Kunst, ich brauche Kultur. Das ist für mich überlebenswichtig», sagte die Münchnerin der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf coronabedingte Schließungen von Theatern, Museen, Kinos und Konzerthäusern. «Das brauchen wir wie Essen und Trinken, nur durch Kunst und Kultur sind wir zu Menschen geworden.» Schlimm sei das vor allem für private Ensembles: «Das geht alles vor die Hunde.»

Neues vom tapferen Gallier: «Asterix und der Greif»

BERLIN: Comic-Fans aufgepasst: Der für den Herbst geplante neue «Asterix»-Band wird «Asterix und der Greif» heißen. «Wie es die Tradition verlangt, gehen unsere Freunde im neuen Album erneut auf Reisen», berichtete der deutsche Verlag Egmont Ehapa am Montag in Berlin. «Während Asterix und Obelix eine Partie Gallier-Schach spielen, schreckt der Druide Miraculix, der wohl gerade eingenickt war, plötzlich hoch und verkündet, dass ein alter Freund dringend seine Hilfe benötigt.» Mehr erfährt man ab 21. Oktober im 39. Band.

Das Autorenduo Jean-Yves Ferri (Text) und Didier Conrad (Zeichnungen) arbeitet zum fünften Mal zusammen und setzt die Tradition von René Goscinny und Albert Uderzo fort. Szenerist Ferri verrät: «Wir haben ein mythologisches Tierwesen in den Mittelpunkt des Abenteuers gestellt. Dabei fiel meine Wahl auf den Greif: Halb Adler, halb Löwe und mit den Ohren eines Pferdes - ein durch und durch rätselhaftes Geschöpf!» Die Asterix-Reihe zählt laut Verlagsangaben mit etwa 385 Millionen verkauften Alben und Übersetzungen in 111 Sprachen und Dialekten zu den erfolgreichsten belletristischen Serien weltweit.

Vor wenigen Tagen jährte sich zum ersten Mal der Todestag des Asterix-Miterfinders Albert Uderzo. Jean-Yves und Didier erklärten dazu: «Albert hat darauf vertraut, dass wir die Figuren, die er gemeinsam mit René Goscinny geschaffen hat, und das, wofür sie stehen, respektieren und in neuen Abenteuern fortführen. Wir sind sehr betroffen, dass er nicht mehr bei uns ist. Mit dem neuen Album, das hoffentlich viele Leser begeistern wird, setzen wir die Mission, die er uns anvertraut hat, fort.» Zum allerletzten Mal habe Albert seinen Einfluss und seinen genialen Humor in ein Asterix-Abenteuer eingebracht.

Decke gemopst - Entschuldigungsbrief von McCartney wird versteigert

LONDON: Noch bevor er mit den Beatles berühmt wurde, mopste Paul McCartney (heute 78) eine Decke - und entschuldigte sich Jahrzehnte später dafür. Dieser Entschuldigungsbrief wird nun in London versteigert. Die Geschichte beginnt 1958: Paul McCartney und sein Freund und späterer Beatles-Bandkollege George Harrison machten per Anhalter Urlaub in Wales. Im Ort Halech durften sie bei einem Bauernhof ihr Zelt aufschlagen. Wegen eines nächtlichen Wolkenbruchs zogen sie ins Haus um - und blieben eine Woche, freundeten sich mit dem Sohn der Familie Brierley an. Als sie im folgenden Jahr zurückkehrten, ließen sie die Decke mitgehen. 30 Jahre später entschuldigte sich McCartney handschriftlich bei Irene Brierley, nachdem sie ihn scherzend an die Decke erinnert hatte. Dazu legte er einen Scheck über 30 Pfund (heute 35 Euro) - sein handschriftlicher Brief soll nun mindestens 3000 Pfund bringen.

Sänger Jason Derulo freut sich auf erstes Kind

BERLIN: US-Sänger Jason Derulo («Lifestyle») wird Vater. Er schaue sehr aufgeregt auf dieses neue Kapitel in seinem Leben, schrieb der 31-Jährige auf Instagram. Dazu teilte er am Sonntag (Ortszeit) ein Video, in dem er Hand in Hand mit Freundin Jena Frumes zu sehen ist und ihren Babybauch küsst. Frumes teilte ebenfalls ein Foto von Derulo und sich, auf dem beide ihren Bauch halten. Darunter schrieb sie: «Mom & Dad» sowie ein Herz- und ein Baby-Emoji. Dem Promi-Portal «People» hatte Derulo im August gesagt, dass er die Influencerin kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt habe.

Kinderbuchautor Heine: Mag keine angezogenen Tiere

BERLIN/RUSSELL: Kinderbuchautor Helme Heine zeichnet Tiere am liebsten ohne Kleidung. Das gilt auch für seine drei «Freunde» - Johnny Mauser, Franz von Hahn und den dicken Waldemar. «Ich mag es nicht, dass Tiere verkleidet werden», sagte Heine der Deutschen Presse-Agentur. Was solle eine Maus auch anziehen? Er wolle den Tieren gerne ihr Fell lassen und damit ihre Ehre. Die Figuren könnten sich über Gestik und Mimik selbst erklären, sagte Heine, der am Sonntag (4. April) 80 Jahre alt wird. Geboren wurde er in Berlin, seit rund 30 Jahren lebt er in Neuseeland. Beim Entwickeln einer Figur macht er sich viele Gedanken, wie er in einer neuen Werkstattausgabe seines Buchs «Freunde» erzählt. Johnny Mauser zum Beispiel interessiere sich für Pralinen und Buddhismus. Der dicke Waldemar habe Angst vor Mückenstichen und Sonnenbrand. Helme Heine gehört zu den bekanntesten Kinderbuchautoren der Welt.