Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von Lady Di zu Lady Chatterley - Emma Corrin für Rolle im Gespräch

LOS ANGELES: Die britische Schauspielerin Emma Corrin, die in der Königshaus-Serie «The Crown» Prinzessin Diana spielte, könnte bald eine berühmte Romanfigur verkörpern. Der 25-jährige Nachwuchsstar soll um die Hauptrolle in der geplanten Filmadaption des einst skandalträchtigen Liebesromans «Lady Chatterley's Lover» verhandeln, wie die US-Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» am Montag berichteten.

Der britische Klassiker von Autor D.H. Lawrence aus den 1920er Jahren, mit freizügigen Passagen über Erotik und Sexualität, dreht sich um die reiche Lady Chatterley, die sich aus einer lieblosen Ehe in eine leidenschaftliche Affäre mit einem Wildhüter flüchtet.

Als Regisseurin ist die Französin Laure de Clermont-Tonnerre («The Mustang») an Bord. Das Drehbuch stammt von US-Autor David Magee («Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger», «Mary Poppins' Rückkehr»).

Corrin hatte für ihr Lady-Di-Porträt in der Netflix-Serie «The Crown» kürzlich den Golden Globe als beste Darstellerin in einer TV-Drama-Serie gewonnen. Die Britin wirkte zuvor an der Seite von Keira Knightley in dem Comedy-Drama «Die Misswahl - Der Beginn einer Revolution» mit.

Ordentliche CBS-Quote für Oprah-Interview mit Meghan und Harry

NEW YORK: Der US-Fernsehsender CBS hat für sein Interview mit Herzogin Meghan und Prinz Harry eine gute Quote eingefahren.

Wie US-Medien am Montag übereinstimmend berichteten, kam die zweistündige Sendung mit TV-Moderatorin Oprah Winfrey auf durchschnittlich 17,1 Millionen Zuschauer. Das bedeutet im Vergleich eine mehr als doppelt so gute Quote wie bei Spitzenreitern anderer Wochen. Einige Medien betonten jedoch, dass die Zuschauerzahl nicht an andere TV-Großereignisse vergangener Jahre herankam. Dies dürfte auch auf veränderte Sehgewohnheiten durch die verstärkte Streaming-Konkurrenz zurückzuführen sein.

«Borat»-Film und «Nomadland» für US-Produzentenpreis nominiert

LOS ANGELES: Die Golden-Globe-Gewinner «Nomadland» und «Borat Subsequent Moviefilm» (dt.: Borat Anschluss Moviefilm) haben ihre Chancen auf die diesjährigen Oscars weiter verbessert. Der US-Produzentenverband nominierte am Montag insgesamt zehn Spielfilme für den Spitzenpreis der Producers Guild of America (PGA). Er gilt als Barometer für die Oscars, die in diesem Jahr am 25. April verliehen werden.

Ebenfalls im Rennen: «Judas and the Black Messiah», «Ma Rainey's Black Bottom», «Mank», «Minari», «One Night in Miami», «Promising Young Women», «Sound of Metal» und «The Trial of the Chicago 7». Über die Preise stimmen mehr als 8000 Filmproduzenten ab.

Im Fernsehbereich sind unter anderem die Produzenten der Netflix-Serie «Unorthodox» in der Sparte beste Mini-Serie nominiert. Die deutsche Regisseurin Maria Schrader erzählt in «Unorthodox» die Geschichte einer ultra-orthodoxen Jüdin, die vor ihrem Ehemann aus New York nach Berlin flüchtet. Die Produktion tritt unter anderem gegen die Serien «Normal People», «Damengambit» und «The Undoing» an.

Die Trophäen der Hollywood-Produzenten werden am 24. März im Rahmen einer virtuellen Show vergeben. Häufig holen der PGA-Gewinner später auch den Oscar als bester Film, wie etwa «Green Book» (2019), «Shape of Water - Das Flüstern des Wassers» (2018), «Birdman» (2015), «12 Years A Slave» (2014) und «Argo» (2013).

Friedensnobelpreisträgerin Malala und Apple arbeiten zusammen

NEW YORK: Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und die TV-Sparte von Apple gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein. Malala solle mit ihrer Produktionsfirma Extracurricular für Apple TV+ an der Schaffung von Dramen, Komödien, Dokumentationen, Animationen und Kinderserien arbeiten, teilte der US-Konzern am Montag mit. «Ich glaube an die Kraft von Geschichten, um Familien zusammenzubringen, Freundschaften zu schließen, Bewegungen aufzubauen und Kinder zum Träumen zu inspirieren», sagte die 23-Jährige demnach.

Die Pakistanerin erhielt 2014 für ihren Einsatz für das Recht aller Kinder auf Bildung als bislang jüngste Preisträgerin überhaupt den Friedensnobelpreis. Im Oktober 2012 hatte sie ein Attentat überlebt, nachdem maskierte Taliban-Kämpfer im Norden Pakistans ihren Schulbus gestoppt und ihr in den Kopf geschossen hatten. Auch heute ist sie noch Drohungen ausgesetzt. Yousafzai lebt in Großbritannien.

Meghan kritisiert in Interview auch Vater und Halbschwester

LOS ANGELES: In dem Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey hat Herzogin Meghan auch ihren Vater und ihre Halbschwester kritisiert. Ihr Vater habe sie angelogen, als es um die Frage ging, ob er mit den britischen Boulevardmedien zusammengearbeitet habe, sagte Meghan in einem am Montag beim US-Sender CBS veröffentlichten zusätzlichen Ausschnitt aus dem am Sonntagabend (Ortszeit) in den USA ausgestrahlten Interview. Das treffe sie besonders hart, jetzt wo sie selbst Mutter sei. «Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie ich mein Kind jemals absichtlich verletzen könnte, also ist es schwer für mich, das zu verstehen.»

Die Boulevardmedien hätten ihren Vater verfolgt und hätten Schuld - aber auch ihr Vater trage eine Verantwortung. «Sie haben auch meine Mutter verfolgt, und ihr habt nie ein Wort von ihr gehört. Seit vier Jahren ist sie in würdevoller Stille verblieben, während sie mit ansehen musste, wie ich das alles durchmache.»

Mit ihrem Vater liegt Meghan bereits seit ihrer Hochzeit mit Harry im Frühjahr 2018 im Clinch. Thomas Markle hatte seine Teilnahme zu dem Spektakel mit Hunderttausenden Schaulustigen in Windsor kurzfristig abgesagt - wegen gesundheitlicher Gründe, wie er es darstellt. Seitdem sind die beiden zerstritten. Thomas Markle hatte unter anderem einen handgeschriebenen Brief Meghans an Journalisten der «Mail on Sunday» gegeben.

Ihre Halbschwester Samantha, die zuletzt ein Buch über ihre prominente Verwandte veröffentlicht hatte, kenne sie so gut wie gar nicht, sagte Meghan in dem Interview mit Winfrey. «Das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe, muss 18 oder 19 Jahre her sein, und das Mal davor zehn Jahre davor. Sie hat ihren Nachnamen wieder zurück zu Markle geändert, ich glaube, da war sie schon in ihren frühen 50ern, und zwar genau dann, als ich meine Beziehung zu Harry begonnen habe, also ich denke, das sagt genug.»

Harry: Kein Familienmitglied hat Bedauern über «Megxit» ausgedrückt

LOS ANGELES: Kein Mitglied der Königsfamilie hat sich nach Angaben von Prinz Harry (36) je bei ihm oder seiner Ehefrau Meghan (39) für die Situation, die zum «Megxit» führte, entschuldigt oder sein Bedauern darüber ausgedrückt. «Traurigerweise nicht», sagte Harry in einem am Montag beim US-Sender CBS gezeigten zusätzlichen Ausschnitt aus dem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview von Moderatorin Oprah Winfrey mit ihm und Meghan. «Es herrscht die Meinung, dass es unsere Entscheidung war, und dass wir deswegen auch die Konsequenzen tragen müssen - und dass, nachdem wir drei Jahre lang um Hilfe gebeten haben und versucht haben, zu verdeutlichen, wie das alles ausgehen könnte. Es war sehr schwer.»

Es sei ein «giftiges Umfeld», sagte Harry weiter, aber er werde immer für seinen Bruder und seine ganze Familie da sein. Die königliche Familie sei in ihrem Status eingesperrt, auch sein Vater Prinz Charles. «Er musste damit seinen Frieden machen.»

Der Rassismus gegen Meghan habe «einen großen Teil» der Entscheidung, die royalen Pflichten niederzulegen, ausgemacht, sagte Harry. Andere Mitglieder des Königshauses hätten immer wieder betont, dass sie auch mit der Klatschpresse zu kämpfen hätten - aber das sei nicht dasselbe gewesen, ergänzte Meghan. Bei ihr und Harry sei alles viel extremer gewesen, weil sie eine schwarze Mutter habe, weil sie aus den USA komme und weil die sozialen Medien alles verstärkt hätten. «Unhöflich und rassistisch ist nicht dasselbe», sagte Meghan. Außerdem hätten alle anderen Presseteams gehabt, die sie öffentlich verteidigt hätten - «das ist bei uns nicht passiert».

Viele Mitglieder des Königshauses bekämen von ihren Beratern «schlechte Ratschläge», sagte Harry - darunter auch Queen Elizabeth II., seine Großmutter. Das mache ihn sehr traurig. So habe sie ihn und Meghan einmal zu sich eingeladen, als die beiden gerade ein paar Wochen in Kanada verbrachten. Als sie dann aber in Großbritannien ankamen, habe es auf einmal geheißen, die Königin sei die ganze Woche zu beschäftigt, um die beiden zu empfangen.

Winfrey: Weder Queen noch Philip Teil von rassistischem Verhalten

NEW YORK: Die Vorwürfe rassistischen Verhaltens während der Schwangerschaft von Herzogin Meghan richten sich nach Angaben von Moderatorin Oprah Winfrey nicht gegen Queen Elizabeth II. und ihren Ehemann Prinz Philip. Prinz Harry habe ihr zwar nicht gesagt, gegen wen sich die Vorwürfe konkret richteten, sagte Winfrey am Montag im US-Fernsehen nach der Ausstrahlung ihres Interviews mit Harry und Herzogin Meghan in der Nacht zuvor. Aber: «Er wollte sicherstellen, dass ich weiß, dass weder seine Großmutter noch sein Großvater Teil dieser Unterhaltungen waren.»

In dem Interview hatte Meghan von rassistischem Verhalten während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie gesprochen. Es habe Bedenken und Gespräche darüber gegeben, «wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», sagte Meghan. Dies sei aus Gesprächen der «Familie» mit ihrem Mann Prinz Harry hervorgegangenen. Genauer wollte Meghan sich allerdings nicht äußern, weil dies «sehr schädlich» für einige Personen wäre. Es sei aber wohl klar, dass ein Baby mit dunkler Hautfarbe ein Problem für den Palast gewesen wäre.

Das am Sonntagabend (Ortszeit) vom Sender CBS ausgestrahlte Gespräch ist das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Unterstützer Meghans hatten den Medien und auch dem Königshaus seither immer wieder eine Kampagne insbesondere gegen die Herzogin vorgeworfen. Dabei ging es auch um Anschuldigungen, die Ehefrau des Queen-Enkels Harry sei Rassismus ausgesetzt. Die Mutter der 39-Jährigen Amerikanerin ist schwarz.

Das Interview sei ursprünglich 3 Stunden und 20 Minuten lang gewesen und dann auf 1 Stunde und 25 Minuten zusammengeschnitten worden, sagte Winfrey am Montag. Sie glaube, dass Meghan und Harry das Interview machen wollten, weil sie das Gefühl gehabt hätten, dass nun schon so viele Jahre lang Lügen über sie verbreitet worden seien.

Zum Weltfrauentag: Briefmarke von Simone de Beauvoir

PARIS: Zum Weltfrauentag am Montag hat die französische Post eine Sondermarke für Simone de Beauvoir herausgegeben. Auf dem Wertzeichen ist das Porträt der französischen Schriftstellerin und Feministin abgebildet, die am 14. April 1986 im Alter von 78 Jahren starb. Die Briefmarke kostet 1,28 Euro und erscheint in limitierter Auflage von 705.000 Stück. Beauvoir hat zahlreiche Romane, Erzählungen und Essays geschrieben, darunter «Das andere Geschlecht». Das sozialkritische und philosophische Werk gilt als Meilenstein der feministischen Literatur.

Von der Autorin wurde in Frankreich erst vor wenigen Monaten posthum das autobiografische Werk «Les inséparables» (etwa: Die Untrennbaren) veröffentlicht, in dem die Intellektuelle ihre Gefühle und Freundschaft zu einer Klassenkameradin beschreibt. Der Roman soll in diesem Jahr auch auf Deutsch bei Rowohlt erscheinen. Beauvoir wurde am 9. Januar 1908 in Paris geboren.

Anti-Monarchie-Bewegung: Royals in schwerster Krise seit 1936

LONDON: Die britische Anti-Monarchie-Bewegung «Republic» fühlt sich durch das Interview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) in ihrer Forderung nach Abschaffung des Königshauses bestätigt. «Die Monarchie wurde gerade von der schwersten Krise seit der Abdankung (von King Edward VIII.) im Jahr 1936 erfasst», teilte die Bewegung am Montag auf ihrer Webseite mit. Das Interview habe gezeigt, dass die Monarchie «bis ins Innerste verfault ist und nicht die britischen Werte widerspiegelt», hieß es weiter.

In dem Gespräch, das zu großen Teilen am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlt wurde, erhob das Paar schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie. Unter anderem berichtete Meghan, es habe innerhalb der Familie Spekulationen über die Hautfarbe ihres Sohnes Archie (1) vor dessen Geburt gegeben. Sie habe zudem trotz Suizidgedanken keine Unterstützung erhalten.

In Umfragen hatte sich zuletzt gerade mal ein Fünftel der Briten für eine Abschaffung der Monarchie ausgesprochen. Die große Mehrheit wollte das Königshaus hingegen beibehalten. King Edward VIII. dankte 1936 ab, um die US-Schauspielerin Wallis Simpson heiraten zu können. Sein Nachfolger, King George VI., war der Vater der heutigen Königin Elizabeth II. (94). Die Beziehung des Königs mit einer geschiedenen US-Amerikanerin war damals ein großer Skandal und wurde oft zu Vergleichen mit Harry und Meghan herangezogen.

Nils Petersen: Ohne Zuschauer im Stadion weniger Schweiß

FREIBURG: Für den ehemaligen Nationalspieler Nils Petersen hat die Zeit ohne Zuschauer in der Fußball-Bundesliga körperliche Auswirkungen. Er schwitze weniger, sagte der Stürmer des SC Freiburg in einem Interview des «kicker» (Montag). «Ich hasse dieses Gefühl von Aufregung, Nervosität, Bauchschmerzen, da gehst du dreimal auf Toilette und schwitzt viel, das ist unangenehm. Das ist jetzt alles ein bisschen weniger, weil das direkte Feedback der Leute fehlt. Es fühlt sich teilweise wie ein Trainingsspiel an», sagte Petersen. Auswirkungen auf die Qualität der Spiele habe das Fehlen der Zuschauer seiner Meinung nach nicht.

Stefanie Stappenbeck erlebte erste Corona-Zeit in Schockstarre

BERLIN: Schauspielerin Stefanie Stappenbeck hat die ersten Wochen der Corona-Krise nach eigenen Worten wie in einer Schockstarre erlebt. «Für mich ist es seit dem Ausbruch der Corona-Krise eine sehr herausfordernde Zeit. Dreharbeiten wurden nach fünf Tagen abgebrochen. Ich hatte auch nicht mehr so viel Geld auf dem Konto», sagte die 46-Jährige («Ein starkes Team») der Deutschen Presse-Agentur. «Vier Wochen lang war ich richtig erschrocken. Wer weiß, wie es überhaupt irgendwann weitergeht? Können wir jemals noch einmal drehen? Kommt jetzt zwei Jahre gar nichts? Ich war in einer Art Schockstarre.» Sie habe dann aber ganz schnell eine große Welle von Hilfsbereitschaft erlebt, sagte Stappenbeck.

LOS ANGELES: Die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel hat für ihre Rolle an der Seite von Tom Hanks in «Neues aus der Welt» den US-Kritikerpreis nicht gewonnen. Am Sonntagabend (Ortszeit) unterlag Zengel bei den «Critics Choice Awards» in der Kategorie «Bester junger Schauspieler» dem vier Jahre jüngeren Alan Kim. Er spielt im Familiendrama «Minari» den Sohn einer südkoreanischen Einwandererfamilie im Arkansas der 80er-Jahre. In den Hauptkategorien des Preises siegte das Roadmovie «Nomadland» als bester Film und gewann drei weitere Preise. «Palm Springs» wurde zur besten Komödie erklärt. «Ted Lasso» gewann als beste Comedy-Serie und «The Crown» wurde mit der Auszeichnung für die beste Drama-Serie bedacht.

LOS ANGELES: Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B sollen bei der diesjährigen Grammy-Gala auftreten. Die Macher des Musikpreises gaben am Sonntag (Ortszeit) das gesamte Line-Up für die 63. Preisverleihung am 14. März bekannt. Neben den drei Musikerinnen sollen auch die südkoreanischen Chartstürmer BTS, Sänger Post Malone und Rapperin Megan Thee Stallion auftreten. Die Künstlerinnen und Künstler würden bei der Show zusammenkommen und dabei genug Abstand halten, hieß es in der Mitteilung. Die Preisverleihung soll demnach live im Internet zu sehen sein. Im Vorprogramm spielt Pianist Igor Levit (ab 18.00 Uhr).

«Prominent und obdachlos»: Desirée Nick und Jenny Elvers dabei

«Schwerer Schlag» für Königshaus: Meghan und Harry packen aus

LOS ANGELES: Enormer Druck, der Palast als goldener Käfig und Rassismusvorwürfe gegen die Royals: Mit deutlichen Worten haben Herzogin Meghan und Prinz Harry ein erschütterndes Bild des britischen Königshauses gezeichnet. Persönliche Angriffe gegen Mitglieder der royalen Familie vermied das Paar weitgehend. Doch brisant sind die Aussagen im Interview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey dennoch. Immer wieder kam die Sprache auf Rassismus - und Meghan berichtete ausführlich von Suizidgedanken. Das Interview sei ein «schwerer Schlag» für das Königshaus, kommentierte die BBC. «Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein», sagte Meghan in dem mit Spannung erwarten Interview des US-Senders CBS am Sonntagabend (Ortszeit) über ihre Zeit, in der sie mit Sohn Archie schwanger war. «Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen.» Es sei keine abstrakte Idee mehr gewesen. Von der königlichen Familie fühlten sich der Enkel von Queen Elizabeth II. und seine Frau im Stich gelassen - auch beim Thema Rassismus.

CBS will weitere Clips aus Interview mit Harry und Meghan ausstrahlen

LONDON: Der US-Sender CBS will im Laufe des Montags weitere Ausschnitte aus dem Aufsehen erregenden Interview von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) mit Oprah Winfrey veröffentlichen. Das kündigte der TV-Sender auf seiner Webseite an.

In dem Gespräch, das zu großen Teilen am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlt wurde, erhob das Paar schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie. Unter anderem berichtete Meghan, es habe innerhalb der Familie Spekulationen über die Hautfarbe ihres Sohnes Archie (1) vor dessen Geburt gegeben. Sie habe zudem trotz Suizidgedanken keine Unterstützung erhalten.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex, wie die beiden in Großbritannien genannt werden, hatten sich vor etwas mehr als einem Jahr aus dem engeren Kreis der Royals zurückgezogen, um finanziell unabhängig zu werden und sich dem Fokus der Boulevardmedien zu entziehen. Sie verlegten ihren Lebensmittelpunkt zudem in den US-Staat Kalifornien. Bei dem Interview mit Winfrey äußerten sich die beiden erstmals ausführlich dazu in der Öffentlichkeit.

Serena Williams zu Meghan-Interview: «Bin stolz auf dich»

BERLIN: Nach dem mit Spannung erwarteten Interview des US-Senders CBS mit Herzogin Meghan und Prinz Harry hat Tennisspielerin Serena Williams ihre Bewunderung für den Mut der Herzogin geäußert. «Ich bin stolz auf dich, dass du so tapfer bist. Ich weiß, es ist nie einfach. Ihr beide seid stark - du und Harry», schrieb die 39-Jährige kurz nach dem Interview bei Instagram. Die persönliche Nachricht unterschrieb sie als «Deine Freundin S». Dazu postete Williams ein Statement, in dem sie die Boulevard-Presse kritisierte.

Herzogin Meghan: Haben kein Geld für Interview erhalten

LONDON: Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry haben eigenen Angaben zufolge kein Geld für das Interview erhalten, das sie der US-Talkmasterin Oprah Winfrey gegeben haben. In dem Gespräch, das am Sonntag (Ortszeit) im US-Sender CBS ausgestrahlt wurde, erhob das Paar schwere Vorwürfe gegen die britische Königsfamilie.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten sich vor etwas mehr als einem Jahr aus dem engeren Kreis des Königshauses verabschiedet, um finanziell unabhängig zu werden. Seitdem haben sie verschiedene Verträge, unter anderem mit den Streamingdiensten Netflix und Spotify geschlossen. Er erhalte seitdem kein Geld vom Palast mehr, so Harry. Er habe aber noch Mittel aus dem Vermächtnis seiner Mutter, Prinzessin Diana, zu Verfügung.

LOS ANGELES: Taylor Swift, Billie Eilish und Cardi B sollen bei der diesjährigen Grammy-Gala auftreten. Die Macher des Musikpreises gaben am Sonntag (Ortszeit) das gesamte Line-Up für die 63. Preisverleihung am 14. März bekannt. Neben den drei Musikerinnen sollen auch die südkoreanischen Chartstürmer BTS, Sänger Post Malone und Rapperin Megan Thee Stallion auftreten. Die Künstlerinnen und Künstler würden bei der Show zusammenkommen und dabei genug Abstand halten, hieß es in der Mitteilung. Die Preisverleihung soll demnach live im Internet zu sehen sein. Im Vorprogramm spielt Pianist Igor Levit (ab 18.00 Uhr).

Die Grammys zählen zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Im November waren die Nominierungen verkündet worden. Ursprünglich sollte die Verleihung Ende Januar stattfinden - wegen der zugespitzten Corona-Lage in Los Angeles wurde sie in den März geschoben.

Die US-Sängerin Beyoncé geht mit neun Nominierungen als Favoritin in die kommende Grammy-Verleihung. Ebenfalls mehrere Nominierungen erhielten unter anderen Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Billie Eilish, Megan Thee Stallion und DaBaby. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die Gala soll von Comedian Trevor Noah moderiert werden.

LOS ANGELES: Die zwölfjährige Berlinerin Helena Zengel hat für ihre Rolle an der Seite von Tom Hanks in «Neues aus der Welt» den US-Kritikerpreis nicht gewonnen. Am Sonntagabend (Ortszeit) unterlag Zengel bei den «Critics Choice Awards» in der Kategorie «Bester junger Schauspieler» dem vier Jahre jüngeren Alan Kim. Er spielt im Familiendrama «Minari» den Sohn einer südkoreanischen Einwandererfamilie im Arkansas der 80er-Jahre.

In den Hauptkategorien des Preises siegte das Roadmovie «Nomadland» als bester Film und gewann drei weitere Preise. «Palm Springs» wurde zur besten Komödie erklärt. «Ted Lasso» gewann als beste Comedy-Serie und «The Crown» wurde mit der Auszeichnung für die beste Drama-Serie bedacht.

Zengel hatte nach ihrer hochgelobten Leistung im deutschen Gewalt-Drama «Systemcrasher» für Aufsehen bis nach Hollywood gesorgt. Für ihre Rolle in dem Western mit Hanks war sie auch als beste Nebendarstellerin bei den Golden Globes nominiert und hatte eine Trophäen-Chance bei den Preisen des US-Schauspielerverbands SAG erhalten. Sie zählt auch zum erweiterten Kreis möglicher Oscar-Nominierungen in dieser Kategorie. Die Anwärter auf den begehrtesten Filmpreis der Welt werden am 15. März bekanntgegeben.

LOS ANGELES: Prinz Harry liebt das Fahrradfahren mit seinem Sohn Archie.

«Ich denke, das Highlight für mich ist, ihn hinten aufs Fahrrad auf seinen kleinen Kindersitz zu setzen und ihn auf Radtouren mitzunehmen», sagte Harry im Interview des US-Senders CBS mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). Dies sei etwas, dass er als Kind niemals habe machen können. Bei den Radtouren brabbele Archie, der bald zwei Jahre alt wird, Wörter wie «Palmen» und «Häuser» vor sich hin. Und immer, wenn jemand das Haus des Paares verlasse, sage das Kleinkind: «Fahr vorsichtig».

Königspalast hat finanzielle Unterstützung für Harry eingestellt

LOS ANGELES: Die britische Königsfamilie hat Anfang 2020 laut Prinz Harry ihre finanzielle Hilfe für den Enkel der Queen eingestellt. «Ich habe aber das, was meine Mutter mir hinterlassen hat. Und ohne das hätten wir das nicht geschafft», sagte Harry im CBS-Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). Der Prinz sagte dabei, er habe die «Anwesenheit» seiner Mutter, Prinzessin Diana, während der Probleme mit seiner Familie gespürt. Es sei so gewesen, als habe sie seine Situation kommen sehen.

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die «Königin der Herzen». Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet. Zuletzt hatten Medien immer wieder Parallelen zwischen der Situation von «Lady Di» damals mit der von Harry und Meghan heute gezogen.

Harry fühlte sich von Charles im Stich gelassen

LOS ANGELES: Prinz Harry hat sich von seinem Vater, Prinz Charles, allein gelassen gefühlt. «Ich fühle mich wirklich im Stich gelassen, weil er durch etwas Ähnliches gegangen ist», sagte Harry in einem am Sonntag auf dem US-Sender CBS ausgestrahlten Interview. «Ich werde ihn immer lieben, aber es gab sehr viele Kränkungen», sagte Harry.

Vor Harrys und Meghans Wegzug aus Großbritannien habe Charles nach Angaben des Sohnes sogar aufgehört, dessen Anrufe entgegenzunehmen. Die einfachste Antwort auf die Frage, warum sie das Land verlassen hatten, sei «fehlende Unterstützung und fehlendes Verständnis», sagte Harry. «Ich habe die Sache selbst in die Hand genommen. Ich musste das für meine Familie tun.»

Harry: Keine Wiederholung von Diana-Tragödie

LOS ANGELES: Prinz Harry will im Streit mit dem britischen Königshaus keine Wiederholung der Tragödie um seine Mutter, Prinzessin Diana. «Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholt», bekräftigte Harry bei der Ausstrahlung eines Interviews des US-Senders CBS mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit).

Prinzessin Diana starb 1997 bei einem Autounfall auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed in Paris. Die ganze Welt trauerte damals um die «Königin der Herzen». Zuvor hatte Diana sich nach der Trennung von Prinz Charles vom britischen Königshaus entfremdet. Zuletzt hatten Medien immer wieder Parallelen zwischen der Situation von «Lady Di» damals mit der von Harry und Meghan heute gezogen.

Die ständigen Sperrfeuer des Palastes hätten ihn verzweifeln lassen, niemand habe dem Paar trotz seiner Schwierigkeiten innerhalb der Königsfamilie helfen können, so Harry weiter. Dass sei der Punkt gewesen, an dem sich das Paar dazu entschieden habe, Großbritannien zu verlassen.

Harry und Meghan erwarten eine Tochter

LOS ANGELES: Das zweite Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan wird ein Mädchen. Das sagte das Paar in einem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des US-Senders CBS. Die beiden haben bereits einen Sohn, Archie, der im Mai zwei Jahre alt wird. «Ich bin einfach dankbar», sagte Harry. «Einen Jungen zu haben und ein Mädchen, was kann man mehr wollen?» Die beiden wollten es aber bei zwei Kindern belassen, sagten sie. Sie erwarteten das Baby im Sommer.

Im November 2020 hatte Meghan in einem Gastbeitrag für die «New York Times» mitgeteilt, dass sie eine Fehlgeburt erlitten habe. Zu Beginn des Interviews präsentierte Meghan ihren Babybauch.

Herzogin Meghan: «Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein»

LOS ANGELES: Herzogin Meghan hatte nach eigenen Angaben während ihrer schwierigen Zeit in der britischen Königsfamilie Selbstmordgedanken.

«Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein», sagte Meghan bei der Ausstrahlung eines mit Spannung erwarten Interviews des US-Senders CBS mit Moderatorin Oprah Winfrey am Sonntagabend (Ortszeit). «Ich dachte, es würde die Situation für alle lösen». Zu dieser Zeit habe sie auch Angst gehabt, alleine zu sein, weil sie sich etwas hätte antun können. Sie habe sich an ihren Mann, Prinz Harry, und an den Palast gewandt, damit dieser ihr helfe.

Leben im Palast war für Herzogin Meghan wie im Goldenen Käfig

LOS ANGELES: Herzogin Meghan hat sich in ihrer Zeit in der britischen Königsfamilie wie in einem Goldenen Käfig gefühlt. Sie sei zum Schweigen verdammt gewesen, sagte die Ehefrau von Prinz Harry in einem Gespräch mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey. «Ich kenne die Institution (Monarchie) nicht, deshalb wurde uns gesagt, wir sollen schweigen.» Jedem in ihrer Umgebung seien klare Verhaltensregeln auferlegt worden, seitdem bekannt war, dass sie mit Harry liiert ist.

«Selbst jetzt kann ich nicht einfach mit Freunden essen gehen», sagte Meghan in dem am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Interview. «Ich könnte mich nicht einsamer fühlen.» Sie habe das Haus zwei Mal in vier Monaten verlassen. «Ich bin überall, aber ich bin nirgendwo.»

Herzogin Meghan berichtet von Rassismus bei Schwangerschaft

LOS ANGELES: In einem mit Spannung erwarteten Interview hat Herzogin Meghan von rassistischem Verhalten während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie gesprochen. Es habe Bedenken und Gespräche darüber gegeben, «wie dunkel seine Haut sein könnte, wenn er geboren wird», sagte Meghan in dem Gespräch mit Moderatorin Oprah Winfrey. Dies sei aus Gesprächen der «Familie» mit ihrem Mann Prinz Harry hervorgegangenen. Genauer wollte Meghan sich allerdings nicht äußern, weil dies «sehr schädlich» für einige Personen wäre. Es sei aber wohl klar, dass ein braunes Baby ein Problem für den Palast gewesen wäre.

Das am Sonntagabend (Ortszeit) vom Sender CBS ausgestrahlte Gespräch ist das erste Interview von Meghan und Prinz Harry, seitdem das Paar vor einem Jahr seine royalen Pflichten aufgegeben hatte. Unterstützer Meghans hatten den Medien und auch dem Königshaus seither immer wieder eine Kampagne insbesondere gegen die Herzogin vorgeworfen. Dabei ging es auch um Anschuldigungen, die Ehefrau des Queen-Enkels Harry sei Rassismus ausgesetzt. Die Mutter der 39-Jährigen Amerikanerin ist schwarz.