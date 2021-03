Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Berichte: Trump wurde vor Auszug aus Weißem Haus gegen Corona geimpft

WASHINGTON: Der frühere US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania sollen noch vor ihrem Auszug aus dem Weißen Haus gegen das Coronavirus geimpft worden sein. Das berichteten die «New York Times» und der Nachrichtensender CNN am Montag unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Trump-Berater.

Um Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe zu stiften, hatten sich unter anderen der neue US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und zuvor auch Ex-Vizepräsident Mike Pence öffentlich impfen lassen. Trump dagegen verknüpfte das Thema Impfen vor allem mit Eigenwerbung: Er sieht es auch als seinen Verdienst an, dass gegen das neuartige Virus so schnell Impfstoffe entwickelt wurden.

Mitte Dezember hatte die damalige Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, gesagt, Trump sei offen für eine Impfung und wolle die Amerikaner auch dazu ermuntern. Pläne für eine Impfung Trumps gebe es aber nicht, sagte sie damals. Donald und Melania Trump waren im vergangenen Herbst an Covid-19 erkrankt. Der Ex-Präsident musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Trumps Amtszeit endete am 20. Januar.

Michail Gorbatschow feiert 90. Geburtstag

MOSKAU: Der Friedensnobelpreisträger und frühere Sowjetpräsident Michail Gorbatschow feiert an diesem Dienstag seinen 90. Geburtstag. Der gesundheitlich angeschlagene frühere Kremlchef verbringt den Tag allerdings weitgehend in Isolation wegen der Corona-Pandemie, wie er unlängst mitteilte. Als einer der Väter der Deutschen Einheit sicherte sich «Gorbi», wie ihn die Deutschen achtungsvoll nennen, seinen Platz in der Geschichte schon vor rund 30 Jahren. Der frühere Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gilt als einer der größten Reformer des 20. Jahrhunderts.

Zu seinem Jubiläum schaut der erste und letzte Sowjetpräsident auf viele geopolitische Großtaten zurück: etwa auf die Deutsche Einheit, die er damals mit Kanzler Helmut Kohl (1930-2017) aushandelte. Damit beendete er den Kalten Krieg. Unvergessen ist auch seine Politik von Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung), mit der er die Menschen einst von kommunistischer Gewaltherrschaft befreite.

Viele Russen verachten Gorbatschow als «Totengräber» der Sowjetunion. Für den demokratisch gesinnten Teil der russischen Gesellschaft hingegen ist er bis heute ein Freiheitssymbol. Mit seiner politischen Stiftung und als Miteigentümer der kremlkritischen Zeitung «Nowaja Gaseta» gilt er weiter als eine wichtige Stimme in Russland. Immer wieder kritisierte der Politiker, der sich heute als Sozialdemokrat sieht, zunehmende Repressionen unter Putin - und warnte vor einem Rückfall in die Diktatur.

Covid-erkrankte Mutter sieht Baby erstmals nach fünf Wochen

WALSALL: Fünf Wochen nach der Geburt hat eine schwer an Corona erkrankte Mutter in Großbritannien erstmals ihr Baby gesehen. Weil sie noch schwach sei, habe Ellie Wright (20) sich nicht aufgerichtet, aber die Hand ihres Sohnes Leo ergriffen, berichteten die Sender BBC und Sky News am Montag.

Die junge Frau hatte sich in der 30. Schwangerschaftswoche infiziert. Allerdings konnte sie keine überlebensnotwendige Behandlung erhalten, bevor das Kind geboren war, wie das Krankenhaus in der mittelenglischen Stadt Walsall mitteilte. Nachdem Leo per Kaiserschnitt zur Welt gekommen war, wurde seine Mutter für mehrere Wochen in ein künstliches Koma versetzt.

Die 20-Jährige wird vermutlich lange brauchen, bis sie wieder fit ist. Nach Wochen künstlicher Beatmung müsse sie wieder Essen, Trinken, Sprechen und Gehen lernen, hieß es. Baby Leo aber entwickle sich prächtig und habe mittlerweile das Krankenhaus verlassen, sagte seine Großmutter Michelle Stankevitch.

Während Globes Globes eingenickt? Al Pacino erheitert das Netz

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Ist Hollywoodstar Al Pacino während der Golden Globes kurz eingedöst? In den sozialen Medien hat ein Video der Szene am Montag nach der Preisverleihung zahlreiche Fans erheitert. Er habe sich noch keinem Prominenten so nahe gefühlt, wie dem während der Preisverleihung schlafenden Pacino, schrieb ein Nutzer bei Twitter. Auch viele andere zeigten Verständnis für den 80 Jahre alten US-Schauspieler («Der Pate»).

Auf einem Videoschnipsel ist zu sehen, wie Pacino während der Veranstaltung augenscheinlich aus einem Nickerchen hochschreckt und sich kurz umschaut. Die Golden Globes wurden wegen der Corona-Pandemie am Sonntagabend (Ortszeit) im Online-Format abgehalten und viele Stars waren aus Privaträumen zugeschaltet.

Französischer Ex-Präsident Sarkozy geht in Berufung

PARIS: Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy will gegen seine Verurteilung wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme in Berufung gehen. Das kündigte seine Anwältin Jacqueline Laffont am Montag in Paris an. Das Urteil sei «extrem hart» und «ungerechtfertigt», sagte Laffont. Der 66-jährige Sarkozy war zuvor von einem Gericht in Paris zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden, davon zwei Jahre zur Bewährung.

Sarkozy muss nach der Entscheidung des Gerichts nicht ins Gefängnis: Er kann die Strafe zu Hause unter elektronischer Überwachung verbüßen. Das Urteil gilt in Frankreich dennoch als beispiellos: Bisher wurde in der 1958 gegründeten «Fünften Republik» kein früherer Staatschef so hart bestraft.

Der Altpräsident hatte der Anklageschrift zufolge 2014 versucht, über seinen langjährigen Anwalt Thierry Herzog von dem Juristen Gilbert Azibert Ermittlungsgeheimnisse in einer anderen Affäre erhalten. Im Kern habe dieses Verhalten die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet, argumentierte die Anklage. Das Gericht sprach nun von einer «besonderen Schwere» der Taten, da sie von einem früheren Staatschef begangen worden seien, wie es in einer Mitteilung hieß. Herzog und Azibert wurden ebenfalls verurteilt.

Mausoleum von Kaiser Augustus in Rom ist wieder eröffnet

ROM: Rom ist um eine antike Besucher-Attraktion reicher: Das Mausoleum des römischen Kaisers Augustus kann nach einer langen Phase von Schließung und Renovierung wieder besichtigt werden. Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi gab am Montag den Startschuss. Nach Jahrzehnten des Verfalls hatten die Fachleute im Jahr 2007 damit begonnen, das Areal mit dem großen kreisförmigen Grab des römischen Herrschers zu erkunden, zu sichern und schließlich wieder herzurichten.

«Das Mausoleum des Augustus, ein Juwel des historischen Erbes der Menschheit, wird endlich wieder eröffnet», sagte die Fünf-Sterne-Politikerin Raggi. Die Bauarbeiten an dem Areal im Zentrum Roms sollen trotz der Öffnung noch weiter laufen, hieß es.

Raggi hatte von der Corona-Pandemie stark betroffene Menschen von der Krankenschwester bis zum Bar-Besitzer für den ersten Besuchstag eingeladen. Die kostenlosen Eintrittskarten bis zum 21. April seien schon alle vergeben, teilte die Stadt mit. Aber für die Zeit danach könnten im Internet Reservierungen gemacht werden. Besucher von außerhalb Roms müssen dann Eintritt zahlen. Das italienische Telekom-Unternehmen Tim hatte das Projekt finanziell unterstützt.

Kaiser Augustus (63 vor Christus bis 14 nach Christus) besiegelte das Ende der römischen Republik. Er war Erbe seines Großonkels Gaius Julius Cäsar. Nach der Ermordung Cäsars besiegte er dessen Widersacher, sicherte sich die Alleinherrschaft und lenkte als Kaiser die Geschicke Roms.

Prinz Philip nach knapp zwei Wochen Klinik in Herzzentrum verlegt

LONDON: Der britische Prinz Philip (99) ist in eine auf Herzkrankheiten spezialisierte Klinik verlegt worden. Der Ehemann von Königin Elizabeth II., der bereits knapp zwei Wochen in einer Londoner Privatklinik verbracht hatte, sei nun ins St. Bartholomäus-Krankenhaus verlegt worden, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. Dort werde er mit einer Infektion weiter behandelt, außerdem sollten Tests wegen einer Vorerkrankung am Herzen durchgeführt werden. Das St. Bartholomäus-Krankenhaus gilt als Exzellenzzentrum für Herzkrankheiten mit einer extra Einheit für Herzinfarkte und spezialisierten Chirurgen.

Philips Krankenhausaufenthalt soll nicht im Zusammenhang mit Corona stehen, Philip und die Queen haben beide bereits eine erste Impfung erhalten. «Der Herzog fühlt sich weiterhin wohl und reagiert auf seine Behandlung», hieß es in dem Statement. Er solle aber noch «mindestens bis Ende der Woche» im Krankenhaus bleiben.

Italien stolz auf Sängerin Pausini nach Golden-Globe-Gewinn

ROM: Die Sängerin Laura Pausini hat mit ihrer Prämierung bei der 78. Verleihung der Golden Globe Awards für Aufsehen in Italiens Kulturwelt gesorgt. «Ein Sieg, der Musik und Kino vereint und Italien ehrt», teilte Kulturminister Dario Franceschini am Montag per Twitter mit. Pausini gewann die Trophäe für das Lied «Io Sì (Seen)» zum Film «La vita davanti a sé» (Du hast das Leben vor dir) zusammen mit der Komponistin Diane Warren in der Kategorie Beste Filmmusik.

«Ich hätte mir nie erträumt, einen Golden Globe zu gewinnen, ich kann es nicht glauben», schrieb die 46 Jahre alte Pausini auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Sie widme den Preis Italien, ihrer Familie und all jenen, die für sie und ihre Musik stimmten und sie zu dem gemacht hatten, was sie heute sei.

Das Drama «Du hast das Leben vor dir» - im Englischen «The Life Ahead» - des italienischen Regisseurs Edoardo Ponti aus dem Jahr 2020 ist beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen. Die Mutter Pontis und Filmstar Sophia Loren spielt darin eine Holocaust-Überlebende, die einen Straßenjungen bei sich aufnimmt.

Die Golden Globe Awards werden von der Hollywood Foreign Press Association in den USA organisiert. Wegen der Corona-Pandemie fand die diesjährige Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) in sehr eingeschränktem Rahmen statt. Pausini etwa verfolgte die Verleihung aus der Ferne.

(Foto - Handout)

MÜNCHEN/MIAMI: Für Barbara Becker (54) war es nicht leicht, ihre Söhne Noah und Elias ziehen zu lassen. «Ich vermisse das Leben mit ihnen, den Alltag, obwohl der natürlich auch oft stressig war», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der Auszug ihres jüngsten Sohnes Elias sei besonders schwer gewesen: «Ich war unvorbereitet, weil ich so im Alltagsstress war und im Balancieren von so vielen verschiedenen Sachen», sagte sie. «Es war mir klar, dass er ausziehen wird, aber was das für mich letztendlich bedeutet, das wirkliche, echte Alleinsein. Das habe ich dann erst begriffen.» Barbara Becker hat mit ihrem Ex-Mann, Tennislegende Boris Becker (53), die Söhne Noah (27) und Elias (21). Weil sie glaubt, dass es vielen Eltern ähnlich geht, hat sie gemeinsam mit ihrer Freundin, der Münchner Journalistin Christiane Soyke, ein Buch über dieses Empty-Nest-Syndrom geschrieben.

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: Nach der russischen Ausgabe der Modezeitschrift «Harper's Bazaar» wird die Ehefrau des Kremlgegners Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, auch in der deutschen Ausgabe zu sehen sein. Am Mittwoch (3. März) kommt das April-Heft mit Interview und Modestrecke auf den Markt, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media in München ankündigte. Die russische Ausgabe hatte das Ganze in der Rubrik «Helden» veröffentlicht. Kremlgegner und Oppositionspolitiker Alexej Nawalny überlebte einen Giftanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok im Sommer nur knapp. Er wurde nach Deutschland gebracht und dort behandelt. Nach seiner Rückkehr nach Russland wurde er zu Straflagerhaft verurteilt. Das Fotoshooting mit seiner 44 Jahre alten Ehefrau war in der Zeit des Aufenthalts in Deutschland im Dezember in einem Studio in Offenburg entstanden.

Tim Mälzer: Brauchen ernstzunehmendes, berechenbares Öffnungskonzept

(Foto - Archiv)

(Foto - aktuell)

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen. In der Sparte «Beste Nebendarstellerin» gewann Jodie Foster (58) für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller «The Mauritanian». Das gab der Verband der Auslandspresse in Hollywood in der Nacht zum Montag bekannt. Zengel hatte die Preisvergabe in einer Live-Schalte aus Berlin mitverfolgt. Wegen der Corona-Pandemie lief die Show weitgehend im Online-Format auf Bühnen in Beverly Hills und New York ab. In dem Western «Neues aus der Welt» spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Unter der Regie von Paul Greengrass gab Zengel ihr englischsprachiges Debüt.

Harrys größte Sorge: «Dass sich die Geschichte wiederholen könnte»

(Foto - Archiv)

LOS ANGELES: Prinz Harry (36) hat in großer Offenheit von der Besorgnis um seine Ehefrau Meghan gesprochen. «Meine größte Sorge war, dass sich die Geschichte wiederholen könnte», sagte der Sohn der 1997 bei einem Verkehrsunfall gestorbenen britischen Prinzessin Diana laut einem am Sonntagabend (Ortszeit) vorab veröffentlichten Gesprächsausschnitt. In der Nacht zum 8. März (MEZ) soll ein großes Interview des Paares mit der US-Moderatorin Oprah Winfrey ausgestrahlt werden. «Ich bin wirklich erleichtert und glücklich, hier zu sitzen und mit Ihnen zu sprechen, mit meiner Frau an meiner Seite», sagte Harry. Er könne sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es für seine Mutter gewesen sein müsse, den Ablösungsprozess vom Königshaus alleine durchzustehen. «Denn es war unglaublich hart für uns beide, aber zumindest hatten wir uns.»

Helena Zengel: Nominierung für Golden Globe ist schon der Preis

BERLIN: Die zwölf Jahre alte Helena Zengel sieht die Nominierung für einen Golden Globe bereits als Auszeichnung. «Ich freue mich für Jodie Foster, die Nominierung ist schon der Preis», sagte Zengel der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der Golden Globe für die beste Nebendarstellerin ging in der Nacht an Forster (58) für deren Rolle in dem Polit-Thriller «The Mauritanian». Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete Zengel: «Na super, wie soll's mir gehen, ich bin ausgeschlafen, hab mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.»

In dem Western «Neues aus der Welt» spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Hanks habe sich nach der Preisverleihung bereits bei ihr gemeldet: «Er hat mir geschrieben und zur Nominierung gratuliert und er hofft, dass ich einen schönen Abend hatte, und dass er mich lieb hat», sagte Zengel. Über mögliche bevorstehende Projekte könne sie nicht sprechen, «aber ich kann euch versprechen, dass ihr Neues von mir hören werdet», kündigte Zengel an.

Zengel hatte die Preisvergabe in einer Live-Schalte aus Berlin mitverfolgt. Es sei ihr teils schwer gefallen, wach zu bleiben, und nach der Veranstaltung sei sie direkt ins Bett gefallen. Wegen der Corona-Pandemie lief die Show weitgehend im Online-Format auf Bühnen in Beverly Hills und New York ab.

Früherer Papst Benedikt: «Es gibt keine zwei Päpste»

ROM: Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hält das Gerede von zwei im Vatikan aktiven Päpsten für Unfug. «Es gibt keine zwei Päpste. Der Papst ist nur einer (...)», sagte der 93-Jährige acht Jahre nach seinem Rücktritt in einem am Montag veröffentlichten Gespräch. Zugleich unterstrich er in der italienischen Zeitung «Corriere della Sera»: «Es war eine schwierige Entscheidung. Aber ich habe sie bewusst getroffen, und ich denke, ich habe das richtig gemacht.» Der als Joseph Ratzinger in Bayern geborene Benedikt hatte Ende Februar 2013 sein Amt als katholisches Kirchenoberhaupt aufgegeben. Knapp zwei Wochen später trat Papst Franziskus aus Argentinien seine Nachfolge an. Benedikt lebt weiter im Vatikan, im Kloster Mater Ecclesiae.

Pompeo: Das Ende von «Grey's Anatomy» ist «noch nicht entschieden»

LOS ANGELES/BERLIN: Wann und wie endet die Krankenhaus-Serie «Grey's Anatomy»? Darüber zerbrechen sich derzeit nach Worten von Schauspielerin Ellen Pompeo (51) nicht nur viele Fans die Köpfe.

«Wir haben ehrlich gesagt noch keine Entscheidung getroffen», sagte Pompeo am Sonntag (Ortszeit) dem Sender CBS News. «Wir versuchen wirklich, uns darüber im Moment klar zu werden.» Sie wolle sichergehen, dass es richtig gemacht werde, betonte sie: «Welche Geschichte erzählen wir, um eine so ikonische Show zu beenden?»

«Grey's Anatomy» läuft schon seit 2005 und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit vergangenem November wird in den USA die 17. Staffel ausgestrahlt, die Handlung spielt während der Corona-Pandemie. Die von Pompeo verkörperte Ärztin Meredith Grey erkrankt dabei selbst an Covid-19.

Witwe von Chadwick Boseman hält Dankesrede unter Tränen

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die Witwe des verstorbenen Hollywood-Schauspielers Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, hat unter Tränen seinen Golden Globe entgegengenommen. «Er würde Gott danken. Er würde seinen Eltern danken. Er würde seinen Vorfahren für ihre Anleitung und ihre Aufopferung danken», sagte Ledward während der Preisverleihung in der Nacht zum Montag. «Und ich kenne seine Worte nicht, aber wir müssen diesen Augenblick nutzen, um diejenigen zu würdigen, die wir lieben.»

Boseman war im vergangenen August im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben. Er gewann die Auszeichnung posthum als bester Hauptdarsteller in einem Drama für das Jazz-Drama «Ma Rainey's Black Bottom». Boseman («Black Panther») gilt auch als Favorit für die Oscar-Verleihung am 25. April.

Sacha Baron Cohen gewinnt Golden Globe als Komödien-Darsteller

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Der britische Komiker Sacha Baron Cohen (49) hat den Golden Globe als Hauptdarsteller in einer Komödie/Musical gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. Cohen überzeugte in der Satire «Borat Subsequent Moviefilm» mit seiner Rolle als fiktiver kasachischer Fernsehreporter. Der Film gewann auch den Globe als beste Komödie. Wie schon 2006 reiste der Brite durch die USA, kam mit Menschen ins Gespräch und verwickelte sie in mitunter komische oder auch entlarvende Situationen. Sein erster «Borat»-Auftritt hatte ihm ebenfalls die Trophäe eingebracht.

Deutsche Serie «Unorthodox» bei Golden Globes ohne Erfolg

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die deutsche Serie «Unorthodox» ist bei der Golden-Globe-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit) leer ausgegangen. In der Kategorie beste Miniserie oder Fernsehfilm unterlag die von Maria Schrader inszenierte Serie dem Schachdrama «Das Damengambit». Auch als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm verlor Shira Haas, die in «Unorthodox» eine ultra-orthodoxe Jüdin spielt, gegen Anya Taylor-Joy aus dem «Damengambit».

Regisseurin Chloé Zhao holt Golden Globe für «Nomadland»

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Filmemacherin Chloé Zhao (38) hat mit dem Roadmovie «Nomadland» den Golden Globe für Regie gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in der Nacht zum Montag bekannt. Mit der in China geborenen Regisseurin waren auch die Britin Emerald Fennell für «Promising Young Woman» und US-Schauspielerin Regina King für ihr Regiedebüt «One Night in Miami» im Rennen. Nominiert waren zudem David Fincher («Mank») und Aaron Sorkin («The Trial of the Chicago 7»). Mit drei nominierten Frauen in der Regie-Sparte schrieben die Globes Geschichte. Über sieben Jahrzehnte hinweg waren insgesamt nur fünf Regisseurinnen nominiert gewesen. Barbra Streisand war mit «Yentl» (1984) bis jetzt die einzige Globe-Gewinnerin.

Chadwick Boseman posthum mit Schauspiel-Globe gekürt

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Der im vorigen August an Krebs gestorbene «Black Panther»-Star Chadwick Boseman ist posthum mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden. Dies gab der Verband der Auslands-Presse in der Nacht zum Montag bekannt. Für seine letzte Rolle in dem Musikfilm «Ma Rainey's Black Bottom» wurde er zum besten Hauptdarsteller in einem Drama gekürt. Darin spielt er einen hitzköpfigen Jazz-Trompeter in den 1920er Jahren in Chicago. Mit Boseman waren bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem Anthony Hopkins («The Father») und Gary Oldman («Mank») nominiert.

Helena Zengel geht bei Golden-Globe-Verleihung leer aus

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel ist bei der Verleihung der Golden Globes leer ausgegangen. In der Sparte «Beste Nebendarstellerin» gewann Jodie Foster (58) für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller «The Mauritanian». Das gab der Verband der Auslandspresse in Hollywood in der Nacht zum Montag bekannt.

Zengel hatte die Preisvergabe in einer Live-Schalte aus Berlin mitverfolgt. Wegen der Corona-Pandemie lief die Show weitgehend im Online-Format auf Bühnen in Beverly Hills und New York ab.

In dem Western «Neues aus der Welt» spielte die Schülerin an der Seite von Oscar-Preisträger Tom Hanks ein verwaistes Mädchen, das von einem indigenen Volk großgezogen wurde. Unter der Regie von Paul Greengrass gab Zengel ihr englischsprachiges Debüt. Die Rolle brachte ihr in Hollywood viel Aufmerksamkeit ein. Der Jungstar hatte vor zwei Jahren mit dem deutschen Film «Systemsprenger» den ersten großen Erfolg.

Golden Globe für Rosamund Pike in «I Care a Lot»

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Die Schauspielerin Rosamund Pike (42) hat den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical gewonnen. In der bissigen Satire «I Care a Lot» spielt sie eine eiskalte Betrügerin. Die Britin setzte sich mit ihrem Auftritt unter anderem gegen Kate Hudson («Music»), Michelle Pfeiffer («French Exit») und Maria Bakalova («Borat Subsequent Moviefilm») durch.

Golden Globes zum Auftakt mit Gags über umstrittene Jury

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Mit einem von beiden US-Küsten moderierten Auftakt haben am Sonntagabend (Ortszeit) in Beverly Hills und New York die Golden Globes begonnen. Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler begrüßten Krankenschwestern und andere Vertreter aus systemrelevanten Berufen - ein deutlich kleineres Live-Publikum als sonst im großen Ballsaal. Gewöhnlich findet die Trophäenvergabe während einer Gala mit Hollywoods bekanntesten Prominenten in Beverly Hills statt, aber wegen der Corona-Auflagen werden die Nominierten in diesem Jahr virtuell von Standorten in aller Welt dazu geschaltet.

Zum Auftakt gingen die Moderatorinnen Fey und Poehler auch auf Kritik an der intransparenten Zusammensetzung der Hollywood Foreign Press Association ein - den nur rund 90 Vertretern der Auslandspresse, die über die Vergabe der Globes entscheiden. «Wir sagen «um die 90», weil einige von ihnen Gespenster sein könnten», sagte Fey. «Und es gibt ein Gerücht, dass das deutsche Jury-Mitglied nur eine Wurst ist, auf die jemand ein Gesicht gemalt hat.» In einem Bericht der «Los Angeles Times» etwa war zuletzt kritisiert worden, dass kein Schwarzer in dem Gremium vertreten sei.

Neben 14 Film-Trophäen werden bei den Globes auch elf Preise in Fernsehkategorien vergeben. Die Golden Globes gelten nach den Oscars als wichtigste US-Filmpreise.

Daniel Kaluuya gewinnt Nebenrollen-Globe

BEVERLY HILLS/NEW YORK: Der Brite Daniel Kaluuya (32) hat den Golden Globe als bester Nebendarsteller gewonnen. Das gab der Verband der Auslandspresse in Hollywood in der Nacht zu Montag bekannt. Er überzeugte durch seine Rolle in dem Historiendrama «Judas and the Black Messiah» als Black-Panther-Aktivist Fred Hampton. Es ist sein erster Globe-Gewinn. Kaluuya setzte sich bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem gegen Bill Murray («On the Rocks») und Sacha Baron Cohen («The Trial of the Chicago 7») durch.

Ex-Präsident Trump schließt Neugründung von eigener Partei aus

WASHINGTON: Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seinem Ausscheiden aus dem Amt hat der frühere US-Präsident Donald Trump die Neugründung einer eigenen Partei ausgeschlossen. «Ich werde keine neue Partei gründen», sagte Trump am Sonntag in Orlando bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten. «Wir haben die republikanische Partei.» Sie werde vereint und stärker als je zuvor sein. «Ich werde weiterhin direkt an eurer Seite kämpfen.» Frühere Berichte über eine mögliche Gründung einer eigenen Partei seien «Fake News» gewesen.

Trump übte scharfe Kritik an der Politik seines Nachfolgers Joe Biden, was für einen frisch aus dem Amt ausgeschiedenen US-Präsidenten ungewöhnlich ist. Trump bescheinigte Biden «den katastrophalsten ersten Monat eines Präsidenten in der modernen Geschichte». Trumps Auftritt wurde von den Konferenzteilnehmern mit frenetischem Beifall und «USA, USA, USA»-Rufen begleitet.

Trump weigert sich bis heute, seine Niederlage gegen Biden einzugestehen. Er behauptet, durch massiven Wahlbetrug um den Sieg gebracht worden zu sein, hat dafür aber nie Beweise vorgelegt. Biden kam bei der Wahl auf 81 Millionen Stimmen und auf eine klare Mehrheit der Wahlleute. Für Trump stimmten mehr als 74 Millionen Amerikaner.