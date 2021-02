Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 16.02.21 | Aktualisiert um: 06:10 | Überblick

Hazel Brugger: ««Power Couple» klingt immer so aufdringlich»

KÖLN: Die verheirateten Comedians Hazel Brugger (27) und Thomas Spitzer (32) sehen in sich kein Powerpärchen.

«Ich glaube, wir sind ein Paar, das nicht auf Show aus ist», sagte die in den USA geborene Schweizerin Brugger, die durch die ZDF-«heute Show» einem breiteren Publikum bekannt wurde, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). ««Power Couple» klingt immer so aufdringlich, als würde man den Leuten etwas aufzwingen.» Brugger, die schwanger ist, und ihr Mann Thomas Spitzer leben in Köln. Sie produzieren neuerdings den Spotify-Podcast «Nur verheiratet». Darin geht es um Beziehungsfragen. «Es kann einschüchternd sein, wenn alle Leute von deinen Problemen wissen», sagte Spitzer dem RND. Es verbinde aber auch schön mit der Hörerschaft. «Irgendwann hat man das Gefühl, die kennen einen besser als die eigenen Geschwister oder die eigene Mutter.».

Kohl-Enkel geht bei Jauch mit 64.000 Euro nach Hause

KÖLN: Johannes Volkmann, der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, hat in der RTL-Quizshow «Wer wird Millionär?» 64.000 Euro gewonnen. In der am Montagabend ausgestrahlten Ausgabe der Sendung mit Moderator Günther Jauch (64) stieg er bei der 125.000-Euro-Frage aus - Volkmann traute sich keine Antwort zu. Es ging - ausgerechnet - im weitesten Sinne um Politik.

Die Frage lautete: «Was ist seit 1952 offizieller Bestandteil der nationalen Gesundheitsbehörden in Deutschland?» Zur Auswahl stand (A) das Bundesalkoholamt, (B) die Bundeshanfagentur, (C) das Bundesnikotinbüro oder (D) die Bundesopiumstelle. Richtig wäre D gewesen. Der Kandidat aus der Nähe von Gießen verzichtete aber auf das Risiko und nahm das bis dahin erspielte Geld mit.

Auf die Frage, was er mit dem Gewinn machen will, sagte Volkmann der Deutschen Presse-Agentur: «Wie bereits in der Sendung erwähnt, kann ich mir durchaus vorstellen, demnächst ein neues Auto zu kaufen.» Zudem würde er gerne gemeinnützige Projekte unterstützen. In Betracht kämen seine lokale Kirchengemeinde, eine von einem Kommilitonen gegründete Organisation, die sich für bessere Lebensbedingungen in Nepal engagiert, und ein christliches Hilfswerk. «Mit dem verbliebenen Betrag möchte ich aber sparsam umgehen», sagte Volkmann.

Der Enkel des «Kanzlers der Einheit» hatte sich bereits im Januar auf die Gewinnstufe vorgearbeitet. Seitdem hatte RTL allerdings Folgen gezeigt, an denen Volkmann nicht teilnahm. Im Alltag spiele sein berühmter Großvater keine Rolle, versicherte der Enkel. Mit Politik hat allerdings auch er zu tun - Volkmann arbeitet im Europäischen Parlament für den CDU-Abgeordneten Sven Simon aus Hessen.

M'Barek und Nay spielen Hauptrollen in Herbig-Film «1000 Zeilen»

POTSDAM: Elyas M'Barek und Jonas Nay werden die Hauptrollen in Michael Bully Herbigs Mediensatire «1000 Zeilen» spielen. Inspiriert ist der Kinofilm von Juan Morenos Buch über den Fälscherskandal beim «Spiegel». Wie die Produktionsfirma Ufa Fiction am Montag weiter mitteilte, sollen die Dreharbeiten in diesem Sommer in München, Berlin, Hamburg und Spanien stattfinden.

Die Produktionsfirma hatte sich demnach bereits im Frühjahr 2019 die Rechte an Morenos Buch gesichert. Geplant ist eine «moderne Hochstaplergeschichte als Mediensatire». Regisseur Herbig erklärte dazu: «Ähnlichkeiten mit unwahren Ereignissen könnten zufällig zutreffen. Die Fakten werden aber mit Sicherheit verdreht, damit's am Ende stimmt! (Nach Diktat nicht verreist, wegen Lockdown).»

Jonas Nay (30, «Deutschland 83») spielt im Film Lars Bogenius, den unangefochtenen Star eines großen deutschen Nachrichtenmagazins. Sein Kollege namens Romero wird von Elyas M'Barek (38, «Fack ju Göhte») verkörpert. Dieser entdeckt Ungereimtheiten in den preisgekrönten Reportagen von Bogenius. Mit seinen Enthüllungen löst er einen der größten deutschen Presseskandale aus, so heißt es zum Inhalt des Films weiter.

Hintergrund ist ein Skandal beim «Spiegel», den dieser Ende 2018 selbst öffentlich gemacht hatte. Dem Magazin zufolge waren seit 2011 rund 60 Texte im Heft und bei «Spiegel Online» erschienen, die Claas Relotius geschrieben hat oder an denen er beteiligt war. Darin hatte er zum Teil Protagonisten und Szenen erfunden. Moreno war ihm bei der Recherche zu einer gemeinsamen Geschichte auf die Schliche gekommen, wie er in seinem Buch («Tausend Zeilen Lüge - Das System Relotius und der deutsche Journalismus») schildert.

«Es wird ein stiller Geburtstag» - Bodo Ramelow wird 65 Jahre alt

ERFURT: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will an seinem 65. Geburtstag an diesem Dienstag nicht groß feiern. «Corona hat auch etwas Gutes - es spart mir einen großen Empfang», sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Die Kontaktbeschränkungen lassen derzeit Treffen mit vielen Menschen nicht zu. «Es reicht, wenn man mir ein paar Zeilen schreibt. Mehr muss nicht sein.» Es werde «ein sehr stiller Geburtstag», den er abends zusammen mit seiner Frau begehen werde.

Deutsche Meisterin im Schlittenhunderennen trainiert im Flachland

BRAMSCHE: Tagelang war in diesen Tagen auch der Südwesten Niedersachsens in eine Schneelandschaft verwandelt - ideale Bedingungen für Mirjam Seidl-Meyerrose aus Bramsche. Die 40-Jährige ist mehrfache deutsche Meisterin im Schlittenhunderennen und hatte endlich wieder die Möglichkeit, mit ihren 13 Siberian Huskys vor der Haustür im Schnee zu trainieren. Um im Schnee fahren zu können, ist sie normalerweise mit ihren Hunden viel unterwegs, in Thüringen, Österreich oder Schweden. «Gerade die internationalen Meisterschaften sind eher in den nordischen Ländern.»

Künstler Anselm Kiefer: «Frauen sind uns Männern überlegen»

MANNHEIM: Der Künstler Anselm Kiefer hält Frauen für das überlegene Geschlecht. «Ich bin ein Verehrer Alice Schwarzers», sagte Kiefer dem «Mannheimer Morgen» anlässlich einer Werkschau in der Kunsthalle Mannheim. «Frauen sind in meinem Werk omnipräsent. Sie sind uns Männern in vielerlei Hinsicht überlegen.» Kiefer, der seit fast 30 Jahren in Frankreich lebt, sagte weiter: «Es wird Zeit, dass die Überlegenheit der Frauen auch faktisch anerkannt wird, anstatt sie als Gefahr für uns Männer zu begreifen.»

Nachricht zum Valentinstag: Harry und Meghan werden wieder Eltern

LONDON: Süße Nachricht zum Valentinstag: Das britische Königshaus erwartet Zuwachs. Mit einem Foto haben Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) ihr zweites Kind angekündigt. «Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, dass sie ihr zweites Kind erwarten», teilte ein Sprecher des Paares am Sonntagabend mit. Wann der Geburtstermin erwartet wird und ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge wird, ist noch unklar. Die britischen Buchmacher haben aber bereits Favoriten für den Namen: Alfie oder Alexandra stehen hoch im Kurs.

«Dr. Quinn»-Darstellerin Jane Seymour hält sich mit Pilates fit

LOS ANGELES: Die britisch-amerikanische Schauspielerin Jane Seymour («Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft») hält sich mit Fitness-Übungen in Form. «Ich mache gern Pilates», verriet Seymour, die am Montag ihren 70. Geburtstag feierte, der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe auch ein Fitnessgerät, das ich nie benutzt habe. Ich gehe manchmal auf die andere Straßenseite (ins Studio) und bezahle jemandem viel Geld, damit er mich fit hält.» Außerdem versuche sie, jeden zweiten Tag am Strand spazieren zu gehen, sagte die gebürtige Engländerin, die heute in Malibu lebt.

Eine tägliche Fitness-Routine sei indes nicht möglich, sagte das ehemalige «Bond-Girl» («Leben und sterben lassen»). «Ich wünschte, ich könnte genau sagen, wie oft ich trainiere, aber es hängt davon ab, wie mein Tag aussieht», so Seymour. «Meine tägliche Routine ist, dass ich eine Tasse Kaffee trinke, meine Sportklamotten anziehe und dann hoffe, dass ich zum Trainieren komme. Denn ich bin so beschäftigt, dass ich die ganze Zeit durch die Gegend laufe.»

Wenn sie nicht vor der Kamera steht, gestaltet die Golden-Globe- und Emmy-Gewinnerin Schmuck und Schals, die sie über ihre Website anbietet und bei Instagram präsentiert. Die Leidenschaft dafür hat sie schon als Teenager entdeckt. Noch vor ihrer Filmkarriere arbeitete Jane Seymour als Designerin. «Wenn die Leute mich fragen, warum ich das mache - ich habe das schon lange, bevor ich Schauspielerin wurde, gemacht», sagte die 70-Jährige und scherzte: «Die Frage ist eher, warum ich schauspielere.»

Schwedische Königin Silvia bricht sich bei Sturz das Handgelenk

STOCKHOLM: Schwedens Königin Silvia (77) hat sich bei einem Sturz mehrere Brüche im Handgelenk zugezogen. Die aus Deutschland stammende Monarchin sei am frühen Montagmorgen daheim auf Schloss Drottningholm zehn Kilometer westlich von Stockholm hingefallen, teilte das schwedische Königshaus mit. Im Krankenhaus sei festgestellt worden, dass sie Frakturen im rechten Handgelenk erlitten habe. Silvia sei mittlerweile ins Schloss zurückgekehrt. Ihr gehe es den Umständen entsprechend gut.

Hans Peter Korff sorgt sich um Schauspielkollegen in Corona-Flaute

HAMBURG: Schauspieler Hans Peter Korff macht sich viele Gedanken um Fernseh- und Bühnenkollegen, die in der Corona-Zeit ohne Aufträge dastehen. «Die meisten Schauspieler sind keine Promis, sondern Menschen, die den Beruf gelernt haben, oft im Theater verwurzelt sind», sagte der 78-Jährige («Diese Drombuschs») der Deutschen Presse-Agentur. «Für viele Kollegen ist es sowieso hart, auf dem freien Markt zu bestehen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da kann die jetzige Situation natürlich dramatisch werden», so Korff. «Manche können im Fernsehen an Shows teilnehmen, zum Beispiel Rätsel raten, aber das betrifft dann auch nur wieder die, die sowieso einigermaßen gut über die Runden kommen.»

Zusammen mit seiner Ehefrau Christiane Leuchtmann engagiert der 78-Jährige sich in der IVQS-Stiftung von Ulrich Häusler gegen Altersarmut bei Schauspielern. «Ich kann zumindest darauf aufmerksam machen, wie es den sogenannten Kulturschaffenden geht, die als nicht systemrelevant beschrieben werden, was natürlich ein gemeiner, vorsätzlicher Irrtum ist. Ein Leben ohne Kultur, ohne dieses ganze Spektrum an Lebenselixieren, ist vorstellbar, aber Ödnis.»

Der Hamburger Korff ist am Mittwoch in dem Drama «Meeresleuchten» zu sehen (Das Erste, 20.15 Uhr). Der Film wurde bereits 2019 im litauischen Vilnius und an der Ostseeküste gedreht.

Schauspieler Hans Peter Korff: In der Corona-Zeit ängstlich geworden

HAMBURG: Schauspieler Hans Peter Korff ist in der Corona-Zeit vorsichtig geworden. «Ich bewege mich in meinem Alter wenig aus dem Haus, bin schon sehr ängstlich geworden, muss ich zugeben», sagte der 78-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Zum Glück haben wir einen schönen großen Garten und jede Menge frische Luft. Für meinen Lebensunterhalt ist ausschließlich Christiane unterwegs, sie ist eine ganze Ecke jünger als ich.» Korffs Ehefrau Christiane Leuchtmann ist Jahrgang 1960.

«Bestes Valentinstagsgeschenk»: Pop-Star Meghan Trainor ist Mutter

LOS ANGELES: Die US-Sängerin Meghan Trainor (27, «No Excuses») und der Schauspieler Daryl Sabara (28, «Spy Kids») sind Eltern eines Jungen geworden. «Dieses süße Baby sollte eigentlich heute am Valentinstag auf die Welt kommen. Wir durften ihn am Montag, 8. Februar, kennenlernen!», schrieb Trainor am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto ihres Sohns Riley. Sie bedankte sich bei Sabara für «das beste Valentinstagsgeschenk aller Zeiten».

Reynolds neckt Lively an Valentinstag: Liebe auf absehbare Zeit

LOS ANGELES: Das Schauspieler-Ehepaar Ryan Reynolds (44) und Blake Lively (33) hat sich zum Valentinstag erneut auf besondere Weise «Ich liebe Dich» gesagt. Reynolds nannte Lively humorvoll sein «Fürimmer-Valentine auf absehbare Zeit». Dazu postete er ein Zeitlupenvideo seiner Frau auf einem Schlitten. Lively teilte kurz darauf ein Zeitraffer-Video, in dem Reynolds ihr mit ernster Miene die Haare färbt. Dazu schrieb sie den Satz: «Als ich mit meinem Friseur schlief». Das Paar ist seit 2012 verheiratet für seine witzigen öffentlichen Schlagabtausche bekannt.

Medien: Vater von Nicki Minaj angefahren und tödlich verletzt

NEW YORK/BERLIN: Der Vater von Rapperin Nicki Minaj (38) ist Medienberichten zufolge von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie das Portal «TMZ» unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde der 64-Jährige am Freitagabend (Ortszeit) in dem Ort Mineola bei New York von dem Wagen erfasst. Ein Sprecher von Nicki Minaj bestätigte gegenüber «TMZ» und anderen Medien den Tod des 64-Jährigen, ohne weitere Details zu nennen.

Der Vater von Minaj sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er am Wochenende seinen Verletzungen erlegen sei, hieß es in dem Bericht weiter. Der Fahrer des Wagens habe nicht angehalten, sondern sei vom Tatort geflüchtet. Nicki Minaj selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Die in Trinidad und Tobago geborene und in den USA lebende Musikerin wurde 2010 mit dem Album «Pink Friday» bekannt.

Dank E-Bikes: 80-Jähriger arbeitet weiter als Zeitungsausträger

HEADCORN: George Bailey (80), einer der ältesten Zeitungsausträger in Großbritannien, setzt seine Karriere fort - dank eines neuen Elektrofahrrads. Der «Zeitungsjunge», wie Bailey genannt wird, ist künftig mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde in dem Ort Headcorn in der südostenglischen Grafschaft Kent unterwegs. Das E-Rad habe ihm ein neues Leben ermöglicht, sagte Bailey der Nachrichtenagentur PA zufolge. «Nach meinem 80. Geburtstag war ich wirklich kurz davor, meine Stiefel an den Nagel zu hängen und mit dem Austragen Schluss zu machen», sagte er.