Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

NEW YORK: Die Rapperin Nicki Minaj (37) ist schwanger.

Die Musikerin veröffentlichte am Montag mehrere Fotos auf Instagram, die sie mit Babybauch zeigen. «Liebe. Hochzeit. Kinderwagen», kommentierte sie zu einem davon. «Überwältigt von Aufregung und Dankbarkeit.» Details teilte die Rapperin zunächst nicht mit. Erst im vergangenen Oktober hatte Minaj per Instagram bekanntgegeben, dass sie ihren Freund, den Rapper Kenneth «Zoo» Petty, geheiratet habe. Die in Trinidad und Tobago geborene und in den USA lebende Musikerin wurde 2010 mit dem Album «Pink Friday» bekannt.

Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers hat geheiratet

WIEN: Eleonore Habsburg, Urenkelin des letzten österreichischen Kaisers, hat geheiratet. Die 26-Jährige und ihr Partner, der Formel-E-Fahrer Jérôme d'Ambrosio, gaben sich am Montag in Monaco das Ja-Wort, wie die Paneuropabewegung Österreich mitteilte. Eine große kirchliche Zeremonie sei aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich gewesen, solle aber nachgeholt werden.

Kennengelernt hatte die Schmuckdesignerin ihren jetzigen Ehemann demnach vor drei Jahren im Flugzeug von London nach Nizza. Eleonore Habsburg ist die Tochter von Francesca Thyssen-Bornemisza und Karl Habsburg, der wiederum der Enkel des Österreich bis 1918 regierenden Kaisers Karl I. ist.

Stefan Raab produziert Late Night-Show für Streamingplattform TVNOW

KÖLN: Entertainer Stefan Raab kehrt als Produzent mit einer weiteren Idee in die Showwelt zurück. Der 53-Jährige produziert noch in diesem Jahr eine Late Night-Show exklusiv für den Streamingdienst TVNOW, wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Montag in Köln ankündigte. Moderator der Show wird er aber nicht sein. «Stefan Raab wird die Late Night-Show als Produzent hinter den Kulissen verantworten. Die Moderation gibt er in andere überraschende Hände», hieß es. TVNOW ist die Streaming-Plattform der Mediengruppe. Der Entertainer wurde in der Mitteilung mit den Worten zitiert: «Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen.»

Leonardo DiCaprio bringt Doku in die Kinos

BERLIN: Als Herzensbrecher in «Titanic» wurde Leonardo DiCaprio einst ein Hollywood-Superstar. Seinen Ruhm nutzt der 45-jährige Oscar-Preisträger («The Revenant - Der Rückkehrer») aber auch schon lange, um sich für den Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen. Dazu passt sein aktuelles Projekt «Sea of Shadows - Der Kampf um das Kokain des Meeres». Bei der Dokumentation über die Ausbeutung der Meere brachte sich DiCaprio als Produzent ein. Der Film kommt diesen Donnerstag (23.7.) bundesweit in die Kinos.

«Sea of Shadows - Der Kampf um das Kokain des Meeres» erzählt davon, wie das organisierte Verbrechen den Lebensraum des Kalifornischen Schweinswals bedroht. Denn sein Schicksal ist eng mit dem des Totoaba verbunden: Der wird von mexikanischen Kartellen und der chinesischen Mafia gejagt, weil seine Schwimmblasen in China als Delikatessen gelten. Er gilt gar als das «Kokain der Meere». In den Netzen landen neben Totoabas allerdings auch die Kalifornischen Schweinswale, quasi als Beifang.

Die Doku ist wie ein Thriller inszeniert und zeigt den Kampf von Umweltaktivisten und Ermittlern. Um die kleinen Wale zu retten, müssen sie die Schmuggler erwischen. Das ist jedoch extrem gefährlich, immerhin ist das illegale Geschäft ein äußerst lukratives.

Gisele Bündchen wünscht sich zum 40. Geburtstag Bäume in Amazonien

RIO DE JANEIRO: Die Corona-Pandemie hat die Geburtstagspläne von Supermodel Gisele Bündchen durchkreuzt, die am Montag 40 Jahre alt geworden ist. «Ich wollte in das Amazonas-Gebiet», erzählte die Brasilianerin mit deutschen Wurzeln dem brasilianischen Sender «TV Globo» in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. «Ich hatte mir schon alles zurechtgelegt, einen Baum zu pflanzen, meine Kinder mitzunehmen.» Nun will Bündchen 2021 Tausende Setzlinge im Amazonas-Becken pflanzen, wie sie erzählte. «Alle wollten mir zum 40. Geburtstag etwas schenken. Da habe ich gesagt: Das einzige Geschenk, das ihr mir machen könnt, ist: helfen, Bäume zu pflanzen.» So sei die Idee für die Plattform «Viva a Viva» entstanden, auf der für die Bäume gespendet werden kann.