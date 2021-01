Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 05/01/2021 | Aktualisiert um: 07:45 | Überblick

Berichte: Zoe Kravitz reicht Scheidung von Karl Glusman ein

LOS ANGELES: Die Ehe des Schauspielerpaars Zoe Kravitz und Karl Glusman steht Medienberichten zufolge vor dem Aus: Die 32-Jährige («Big Little Lies», «Mad Max: Fury Road») hat die Scheidung eingereicht, wie das US-Filmblatt «Hollywood Reporter» am Montag berichtete. Laut «People.com» stellte sie den Antrag bereits am 23. Dezember. Das Paar hatte sich im Juni 2019 das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand in Paris im Haus von Rocksänger Lenny Kravitz (56) statt. Zoe ist das einzige Kind des US-Stars aus dessen Ehe mit der Schauspielerin Lisa Bonet.

Zoe Kravitz und Glusman (33, «Love», «Greyhound - Schlacht im Atlantik») hatten sich 2016 kennengelernt. Kravitz stand zuletzt neben Robert Pattinson für «The Batman» als Catwoman vor der Kamera.

Verwirrung um angeblichen Tod von Schauspielerin Tanya Roberts

LOS ANGELES: Verwirrung um den angeblichen Tod der Bond-Schauspielerin Tanya Roberts: Ihr Sprecher Mike Pingel hat seine früheren Angaben über ihren Tod zurückgenommen und dies mit falschen Informationen von Roberts' Ehemann Lance O'Brien begründet. «Das Krankenhaus rief Lance an und sagte, dass sie nicht gestorben sei», sagte Pingel der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag sei Roberts noch am Leben gewesen. Auch mehrere US-Medien zitierten den Sprecher mit ähnlichen Aussagen. Das Krankenhaus teilte auf Anfrage mit, es könne aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Informationen über Patienten herausgeben.

Mehrere große US-Medien und auch die Deutsche Presse-Agentur hatten am Montag unter Berufung auf Pingel berichtet, dass Roberts gestorben sei. In seinem Statement hatte es unter anderem geheißen, dass Ehemann O'Brien erschüttert sei und gesagt habe: «Als ich sie in ihren letzten Augenblicken hielt, öffnete sie ihre Augen.» Die Hintergründe des mutmaßlichen Missverständnisses blieben zunächst unklar. Pingel sagte, er sammele Informationen für eine weitere Klarstellung.

Roberts, die 1955 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren wurde, erlangte Anfang der 80er Jahre in den USA nationale Bekanntheit, als sie einen der «Drei Engel für Charlie» in der letzten Staffel der Serie spielte. Beim James-Bond-Klassiker «Im Angesicht des Todes» war sie dann die Frau an der Seite von Roger Moore. Auch in der beliebten Serie «Die Wilden 70er» war sie öfters zu sehen.

Burgtheater-Chef extrem verärgert über verlängerten Lockdown

WIEN: Die Verlängerung des Lockdowns in Österreich um eine Woche ärgert den Chef des Burgtheaters, Martin Kusej. «Ich denke, dass ich für alle Menschen spreche, die in den Theatern arbeiten, wenn ich frage: Wie lange sollen wir uns noch verschaukeln lassen?», schrieb Kusej am Montag in einer Mitteilung. Nun sei der Zeitpunkt für die Wiedereröffnung der Theater wieder ungewiss. Nach eindeutigen Signalen seitens der Regierung Mitte Dezember habe das Burgtheater Vorstellungen ab dem 22. Januar in all seinen Spielstätten geplant und entsprechende Vorbereitungen getroffen. «Und von heute auf morgen ist mal wieder alles Makulatur», so Kusej.

Die Kultureinrichtungen hätten sehr gute, bereits bewährte Präventionskonzepte, mit denen sie bei zulässiger Infektionslage öffnen könnten. «Darüber spricht man nicht einmal mehr.» Insgesamt wertete der Intendant die Entscheidungen als ein erneutes Zeichen dafür, welchen eher überschaubaren Stellenwert der Kulturbereich für die österreichische Regierung in der so genannten Kulturnation Österreich habe.

Der Lockdown sollte zumindest für alle, die bei einem Antigen-Test negativ gewesen wären, ab dem 18. Januar enden. Nach einem geschlossenen Nein der Opposition hat die Regierung nun das öffentliche Leben bis zum 24. Januar heruntergefahren.

Vor dem 95. Geburtstag: Eine Ehrenmünze für die Queen

LONDON: Zu Ehren der Queen kommt in diesem Jahr eine neue Münze in die Sammelalben und Portemonnaies der Briten.

Die speziell verzierte Fünf-Pfund-Münze werde anlässlich des 95. Geburtstages von Königin Elizabeth II. im April dieses Jahres eingeführt, teilte die britische Münzprägeanstalt Royal Mint am Montag mit. Fünf-Pfund-Münzen sind traditionell für besondere Anlässe reserviert. Die Königin, die am 21. April Geburtstag hat, ziert auch die anderen Münzen und Geldscheine der britischen Währung. Auf der Sondermünze sollen die Worte «my heart and my devotion» (deutsch: «mein Herz und meine Hingabe») eingeprägt sein - ein Versprechen, das die Königin ihrem Volk bereits in den 50er Jahren in der ersten im Fernsehen übertragenen Weihnachtsansprache gab.

Collien Ulmen-Fernandes wird Schiffsärztin auf dem «Traumschiff»

BERLIN: Collien Ulmen-Fernandes wird Schiffsärztin auf dem ZDF-«Traumschiff». In der Folge zu Ostern 2021 sei die 39-Jährige in der Rolle zu sehen, teilte der Mainzer Sender am Montag mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal «t-online» berichtet.

Ulmen-Fernandes werde jedoch nicht auf Dauer zur Crew gehören. «Die Rolle der Schiffsärztin oder des Schiffarztes wird künftig immer wieder von wechselnden Personen ausgefüllt», erläuterte eine ZDF-Sprecherin. Im Dezember war Nick Wilder nach zwei Dutzend Folgen und rund zehn Jahren als «Dr. Sander» von Bord gegangen. In zwei Folgen hatte Sina Tkotsch dann seine Nachfolgerin «Dr. Julia Brand» gespielt.

Collien Ulmen-Fernandes wird Anfang April mit Florian Silbereisens «Traumschiff»-Crew über die Meere schippern. Bekannt wurde die Frau von Christian Ulmen (Weimar-«Tatort») in den Nullerjahren unter anderem als Moderatorin des inzwischen eingestellten Musiksenders Viva. Sie war seither in zahlreichen Fernsehserien zu sehen, unter anderem in der Joyn-Streamingserie «jerks.».

Oliver Pocher bittet Fans: Auf Urlaub in Corona-Pandemie verzichten

BERLIN: Ob Sonne tanken in Dubai oder Skifahren in Winterberg: Comedian Oliver Pocher hat in den sozialen Netzwerken seine Follower gebeten, derzeit auf solche Aktivitäten zu verzichten. «Leute... niemand hat etwas gegen Urlaub oder Schnee... auch ich war schon einmal im Skiurlaub oder auch in der Sonne und in Dubai... nur einfach sich nochmal ein paar Monate zurückhalten und seinen Egoismus hinten anstellen», schreibt er. Und: Wer es doch tue, solle dies für sich behalten und nicht im Netz «zur Schau stellen». Unter dem Beitrag postete er ein Foto aus dem sonnigen Dubai und eines aus einem verschneiten Wald, mit kopierter Ortsmarke von Winterberg und dem Kommentar: «Gefühlt ganz Instagram zur Zeit.»

Liedermacher Zuckowski überlässt die TV-Fernbedienung seiner Frau

HAMBURG: Wenn der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski (73) abends vor dem Fernseher sitzt, überlässt er die Programmauswahl gern seiner Frau. «Wir haben zum Glück einen sehr ähnlichen Geschmack. Und ich passe mich auch gern ein bisschen meiner Frau an, die in der Regel etwas leichtere Kost liebt», sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er schaue durchaus auch Filme, die ihm dann vielleicht den Schlaf rauben. «Gut, dass sie mich davon abhält.» Seine Frau und er seien dabei keine klassischen Seriengucker. Mit zwei Ausnahmen: die ZDF-Klassiker «Die Bergretter» und «Der Bergdoktor». «Da sind uns die Personen sehr vertraut und wir lieben die Berge. Das sind die beiden Serien, auf die wir uns immer sofort einigen können.» 2018 sei der «Bergretter»-Darsteller Sebastian Ströbel sogar in Hamburg bei der Premiere des Theaterstücks «In der Weihnachtsbäckerei» zu Besuch gewesen. «Er meinte da, dass ich ihn auch gern mal am Set besuchen und mit ihm im Hubschrauber fliegen kann. Das haben wir aber noch nicht geschafft. Aber die Einladung steht, glaube ich.»

Charly Hübner ist Corona-Quarantäne nicht schwergefallen

GOLDBERG: Schauspieler Charly Hübner hat sich vor den Dreharbeiten zu seinem neuen Film «Für immer Sommer 90» vorsichtshalber in eine dreiwöchige Corona-Quarantäne begeben. Das sei ihm nicht sonderlich schwergefallen, sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich kann immer sofort aufhören zu arbeiten und lesen und schreiben.» Das Erste zeigt das Improvisationsdrama über die Zeit nach der Wende 1989 am Mittwoch um 20.15 Uhr. «Für immer Sommer 90» wurde im August hauptsächlich in Mecklenburg-Vorpommern produziert, als die Pandemie für einige Zeit abgeflaut war. Am Set galten strikte Hygieneregeln, wie Maskenpflicht außer direkt vor der Kamera und regelmäßige Tests des Teams. Hübner spielt einen Mann, der 30 Jahre nach dem letzten DDR-Sommer - nach dem Mauerfall und vor der Wiedervereinigung - mit einem schweren Vorwurf aus jener Zeit konfrontiert wird.

David Hasselhoff lässt K.I.T.T.-Auto aus «Knight Rider» versteigern

LOS ANGELES: Schauspieler David Hasselhoff (68) bietet bei einer Auktion sein eigenes Modell des Wunderautos K.I.T.T. aus der TV-Serie «Knight Rider» an. Neben dem Kultauto finden sich auf der Webseite «Live Auctioneers» unter anderem auch noch eine riesige Figur sowie eine getragene Badehose aus einem «Spongebob»-Film und Requisiten aus «Baywatch». Für mehr als 8500 US-Dollar kann man mit Hasselhoff essen gehen. In einem Video auf Twitter eröffnete der 68-Jährige am vergangenen Wochenende die Auktion und wünschte den Fans Glück beim Bieten. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Für das Auto K.I.T.T. erwartet die Auktionsplattform eine Summe zwischen 175.000 und 300.000 US-Dollar. Wenn sie um mehr als 25 Prozent über dem Wunschergebnis liegt, wird Hasselhoff nach Angaben der Plattform den Wagen persönlich dem neuen Besitzer überbringen.

«Big Bang Theory»-Star Mayim Bialik: Alleinsein hielt von Drogen fern

LOS ANGELES: Alleinsein und strenge Eltern: Das hatte für die amerikanische Schauspielerin Mayim Bialik (45, «The Big Bang Theory») nach eigenen Angaben in ihrer Jugend einen positiven Nebeneffekt. Bialik wurde bereits als Teenager für ihre Hauptrolle in der 90er-Jahre-Serie «Blossom» bekannt. Auf die Frage, wie es ihr gelungen sei, sich trotz des frühen Ruhms von Drogen fernzuhalten, sagte sie dem US-Magazin «Page Six» am Sonntag: «Ich war sehr allein und trübselig, das hat geholfen, glaube ich. Ich war immer zu Hause.» Außerdem seien ihre Eltern sehr streng gewesen, erklärte die 45-Jährige. Bialik, die selbst Neurowissenschaftlerin ist, spielte in der Serie «The Big Bang Theory» die Neurobiologin Amy Farrah Fowler. Am Sonntag wurde in den USA die erste Folge ihrer neuen Serie «Call Me Kat» ausgestrahlt.