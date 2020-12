Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 21/12/2020 | Überblick

Roxette-Drummer Pelle Alsing mit 60 gestorben

STOCKHOLM: Ein Jahr nach dem Tod von Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist nun auch der Schlagzeuger der schwedischen Band, Per «Pelle» Alsing, gestorben. Auf der Facebook-Seite der Band schrieb Frontmann Per Gessle (61): «Mit unbeschreiblicher Trauer muss ich euch mitteilen, dass unser geliebter Pelle Alsing gestorben ist.» Pelle sei nicht nur ein einfallsreicher Schlagzeuger gewesen, sondern auch der beste Freund, den man sich vorstellen könne, ein großzügiger Mensch. Alsing wurde nur 60 Jahre alt. Die Managerin der Band bestätigte seinen Tod der schwedischen Zeitung «Aftonbladet».

Pelle Alsing begann seine Karriere in den frühen 80er Jahren und wurde 1986 Schlagzeuger bei Roxette. Roxettes Platten wurden weltweit 75 Millionen Mal verkauft. Am 9. Dezember 2019 starb Frontfrau Marie Fredriksson mit 61 an Krebs.

Justiz untersucht antisemitische Kommentare nach «Miss-France»-Wahl

PARIS: Angesichts von antisemitischen Kommentaren gegen eine Kandidatin beim bekannten Wettbewerb «Miss France 2021» hat die französische Justiz eine Untersuchung eingeleitet. Es gehe dabei um mutmaßlich rassistische Beschimpfungen und das Provozieren rassistischen Hasses. Das bestätigte die Pariser Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Die Kommentare in sozialen Netzwerken richteten sich laut französischen Medien gegen «Miss Provence» April Benayoum, die am Samstagabend bei dem nationalen Wettbewerb den Titel der Vizesiegerin errungen hatte. Sie hatte vorher mitgeteilt, dass ihr Vater israelischer Herkunft sei.

Die Justiz werde denjenigen die Augen öffnen, die die Gelegenheit nutzten, antisemitischen Hass zu verbreiten, warnte Justizminister Éric Dupond-Moretti, der früher ein bekannter Anwalt war. Gewinnerin des Wettbewerbs war Amandine Petit aus der nordwestfranzösischen Region Normandie.

Weihnachtsüberraschung von Ed Sheeran: Neuer Song «Afterglow»

BERLIN: Nachdem es in letzter Zeit still um Ed Sheeran geworden war, hat der britische Songwriter nun überraschend ein neues Lied veröffentlicht. «Afterglow ist ein Song, den ich letztes Jahr geschrieben habe und den ich jetzt mit euch teilen wollte», schrieb der 29-Jährige am Montag auf Instagram. Die Ballade mit Akustik-Gitarre sei «nicht die erste Single des nächsten Albums, einfach ein Lied, das ich liebe, und ich hoffe, ihr auch».

Seinen Fans wünschte er sichere Feiertage und ein glückliches neues Jahr. «Für mich geht es jetzt zurück ins Papa-Land», so der Musiker. Ende 2019 hatte Sheeran angekündigt, er werde eine Auszeit von Arbeit und sozialen Medien nehmen. Er und seine Frau sind dieses Jahr Eltern eines Mädchens geworden.

Lewis Hamilton zum zweiten Mal britischer Sportler des Jahres

LONDON: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist zum zweiten Mal zum Sportler des Jahres in Großbritannien gewählt worden. Der 35-Jährige setzte sich bei der von der BBC organisierten Wahl vor Jordan Henderson, dem Kapitän der Meistermannschaft des FC Liverpool, durch. «Das hilft auf jeden Fall sehr, damit ich das beste Weihnachten erlebe, das man unter diesen Umständen haben kann», sagte Hamilton zu der Auszeichnung. In seiner Dankesrede verneigte sich der Mercedes-Pilot auch vor den vielen Helfern, die in der Corona-Krise in vorderster Linie gegen die Folgen der Pandemie kämpfen. Hamilton hatte die Publikumswahl schon im Jahr 2014 für sich entschieden.

Als Hamburgs erster schwarzer Lehrer: «Ich war eine Rarität»

HAMBURG: Philip Spenner (41), erster schwarzer Lehrer an Hamburgs Schulen, wünscht sich mehr Lehrer mit Migrationshintergrund. «Wir brauchen Lehrer, die die Lebenswelten ihrer Schüler verstehen», sagte Spenner der Deutschen Presse-Agentur. Die meisten Lehrer kämen nach wie vor aus der Mittelschicht, da sei die Berührung mit dem Alltag vieler Schüler sehr gering. Er selbst sieht es als großen Vorteil an, dass er sich in die Probleme der Schüler hineinversetzen kann. «Ich weiß, was es heißt, aus einem Haushalt zu kommen, wo fünf Leute auf wenigen Quadratmetern leben müssen, ohne Internet und Laptop - und Eltern, die kein Deutsch sprechen», erzählt er.

Ingenieur mit High Heels und Rock wirbt für mehr Offenheit

STUTTGART: Mark Bryan ist 61 Jahre alt, Ingenieur in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg und trägt gerne High Heels und Bleistiftrock. Mit seinen extravaganten Outfits sorgt der gebürtige US-Amerikaner nicht nur auf der Straße für Aufsehen. Mehr als 250.000 Menschen folgen dem Familienvater auf Instagram, der sich wegen seiner deutschen Ehefrau vor Jahren im Ländle niedergelassen hat. Mit Schuhgröße 41 habe er keine Probleme, passende Schuhe zu finden, sagt Bryan der Deutschen Presse-Agentur. Mittlerweile seien es mehr als 50 High Heels. Sein Outfit versteht Bryan auch als Gesellschaftskritik im Kleinen. «Kleidung und Schuhe sollten nicht definieren, zu welchem Geschlecht man gehört», sagt er. Er fühle sich nicht anders, wenn er in hohen Schuhen und Rock unterwegs sei. «Ich bin immer noch ein Mann.»

Unter neuem Namen zurück zu «Rote Rosen»: Martin Luding

LÜNEBURG: Der Schauspieler Martin Luding (49) gehört zu den TV-Aufsteigern des Jahres 2020. Bereits vor fünf Jahren spielte er in einer Nebenrolle bei der Telenovela «Rote Rosen» mit. In diesem Herbst kehrte er in einer neuen Rolle zum Set in Lüneburg zurück, seitdem gehört er zu den Hauptdarstellern der Serie im Ersten. Er ist dort in der Rolle des Leichtbau-Ingenieurs Jens Reichard zu sehen. «Ich wurde bisher immer, immer als Bösewicht besetzt - entweder als böser Schwiegersohn oder als Bänker im Dreiteiler-Anzug, der irgendeinen über den Tisch zieht. Dies hier ist eigentlich das erste Mal, dass ich einen freundlichen, verlässlichen Typen spiele», sagte Luding der «Landeszeitung Lüneburg» vor kurzem. «Wahrscheinlich musste ich erst fast Fünfzig werden, bis man mir das glaubt.»

Jörg Pilawa: Werde beim Joggen mit jedem Schritt aggressiver

HANNOVER: Showmaster Jörg Pilawa (55) hat im Lockdown das Joggen wieder angefangen - seine Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen. «Ich hasse Joggen! Wie Leute beim Joggen frei werden können, verstehe ich nicht. Ich werde Schritt für Schritt aggressiver, ich finde es ganz schrecklich», sagte der Moderator dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er habe schon alles probiert: «Mit Musik laufen, ohne Musik, mit Hörbuch. Ich werde nicht frei, vermutlich mache ich alles falsch.» Für Menschen, die sich derzeit nicht an die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus halten, hat Pilawa nach eigenen Worten kein Verständnis. Schließlich gehe es «um den Schutz der Schwächsten», sagte er: «Also die mit Vorerkrankungen und die Älteren. Ich finde, dass wir für die auch mal durchhalten können.»

Schweizer Schülerin Paula Dalla Corte gewinnt zehnte «Voice»-Staffel

BERLIN: Eine Schweizerin ist «die beste Stimme Deutschlands»: Paula Dalla Corte aus dem Thurgau hat die zehnte Staffel von «The Voice of Germany» gewonnen. Die 19-jährige Schülerin bekam für ihre drei Finalauftritte am Sonntagabend mit rund 44 Prozent die meisten Zuschauerstimmen. Das Talent aus dem Team der Sänger Samu Haber und Rea Garvey überzeugte mit dem Song «Strong» von London Grammar sowie in Duetten mit ihren Coaches («Someone Better») und Gaststar Sarah Connor («Bye Bye»). Das knapp vierstündige Livefinale aus Berlin fand erstmals ohne Publikum statt. Außerdem durften sich Kandidaten und Coaches wegen der Corona-Regeln in der gesamten Jubiläumsstaffel nicht umarmen und mussten sich regelmäßig testen lassen.

Leute kompakt

US-Sängerin Ariana Grande hat sich verlobt

LOS ANGELES: US-Sängerin Ariana Grande (27, «Thank U, Next») hat sich verlobt. Der Star gab die Nachricht am Sonntag mit mehreren Instagram-Fotos bekannt. Die Schnappschüsse mit ihrem Partner Dalton Gomez und einem funkelnden Verlobungsring kommentierte Grande mit dem Spruch «Für immer und noch viel mehr». Ihre Beziehung mit dem Immobilienmakler hatte Grande weitgehend unter Verschluss gehalten. Grandes Manager gratulierte dem Paar auf Instagram. Dalton könnte sich glücklich schätzen, schrieb Scooter Braun. Auch das mit Justin Bieber verheiratete Model Hailey Baldwin schickte Glückwünsche.

Taylor Swift mit «Evermore» zum achten Mal auf der Nummer eins

BERLIN: Mit ihrem neuen Album arbeitet sich Superstar Taylor Swift an einen weiteren Rekord heran: «Evermore» ist als zweites Swift-Album in diesem Jahr - und als achtes insgesamt - an die Spitze der US-amerikanischen Charts geklettert. Die 31-Jährige ist damit jetzt die Frau mit den drittmeisten Nummer-eins-Alben in den USA - nur Barbra Streisand (elf Alben) und Madonna (neun Alben) standen noch öfter ganz oben in den Charts.

Die US-Amerikanerin hatte «Evermore» überraschend am 11. Dezember veröffentlicht. Laut Branchenmagazin «Billboard» verkaufte sich die Platte allein in der ersten Woche fast 330.000 Mal. «Evermore» ist die Fortsetzung zu dem Album «Folklore», das Swift im Juli ebenfalls ohne Vorankündigung veröffentlicht hatte. «Folklore» verkaufte sich bis Ende Oktober über eine Million Mal und wurde damit in den USA zum bestverkauften Album des Jahres.

Paul McCartney: Neues Album ist beim Aufräumen entstanden

LONDON: Für Superstar Paul McCartney war das Songschreiben während der Pandemie ein Aufräumen in seinen eigenen Ideen. «Andere Leute haben ihre Kleiderschränke ausgemistet», erzählte er in einem Interview bei «CBS Sunday Morning». So ähnlich sei es auch mit der Arbeit an seinem neuen Album gewesen: «Ich habe meine Schränke ausgeräumt und angefangene Songs gefunden, die ich noch nicht fertig geschrieben hatte. Und dann dachte ich: «Okay, lass uns das mal ansehen und zu Ende bringen».» Der Ex-Beatle veröffentlichte am Freitag sein 18. Solo-Album «McCartney III». Die Lieder schrieb und produzierte der Brite allesamt in einem Farmhaus im englischen Sussex, wohin er sich wegen der Corona-Pandemie mit seiner ältesten Tochter Mary und deren Familie zurückgezogen hatte.

Elliot Page: Dankbar für «Liebe und Beistand» der Fans

NEW YORK: Schauspieler Elliot Page zeigt sich dankbar für die Unterstützung seiner Fans seit seinem Coming-out als Transgender. «Eure Liebe und euer Beistand sind das größte Geschenk», schrieb der 33-Jährige am Sonntag (Ortszeit) unter ein neues Instagram-Selfie. «Bleibt sicher. Seid füreinander da.» In dem Post macht Page außerdem auf zwei Organisationen aufmerksam, die Transgender unterstützen: die Notfall-Nummer «Trans Lifeline» und das Projekt «Transanta», das Weihnachtsgeschenke für Jugendliche in Notsituationen koordiniert. «Wenn ihr könnt, unterstützt diese Projekte», schrieb Page. Mit dem Instagram-Post meldete sich der Schauspieler erstmals wieder öffentlich zu Wort, seit er Anfang Dezember sein Coming-out als Elliot in den Sozialen Medien bekanntgegeben hatte.