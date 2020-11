Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.20 | Überblick

Britische Prinzessin Michael of Kent erholt sich von Covid-19

LONDON: Nach dem Auftreten schwerer Covid-19-Symptome hat die britische Prinzessin Michael of Kent mittlerweile wohl die schlimmste Phase ihrer Erkrankung überstanden. Sie sei «auf dem Weg der Besserung», sagte ihr Sprecher Simon Astaire am Montag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. «Sie ist vor drei Wochen erkrankt, aber sie ist nun aus dem Schlimmsten heraus.»

Die 75-Jährige ist bereits seit Wochen im Kensington-Palast in Quarantäne. Auch ihr Mann Michael, ein Cousin der Queen, hatte sich in Isolation begeben, allerdings keine Symptome gezeigt. Die Prinzessin, die den Vornamen ihres Mannes im Titel trägt, litt hingegen unter hohem Fieber und Erschöpfungssyndromen.

Bereits im Frühjahr hatte sich Prinz Charles (72) mit dem Coronavirus angesteckt, er litt aber nur unter leichten Erkältungssymptomen. Schwerer hatte es britischen Medien zufolge Prinz William (38) getroffen, der seine Infektion angeblich nicht publik machen wollte.

Prinzessin Michael of Kent hatte vor drei Jahren zum Weihnachts-Lunch im Buckingham-Palast für einen Eklat gesorgt. Sie trug eine Brosche mit einem «Blackamoor» auf ihrer Jacke; solche afrikanischen Figuren stellen oft Diener aus der Sklaven- und Kolonialzeit dar. Öffentlich hagelte es viel Kritik. Die Prinzessin wurde 1945 als Marie Christine von Reibnitz in Karlsbad (tschechisch: Karlovy Vary) geboren.

Deutschland geht bei International Emmys leer aus

NEW YORK: Die deutschen Nominierten sind bei den diesjährigen International Emmys leer ausgegangen. Die 1998 in Monheim am Rhein geborene Schauspielerin Emma Bading, die für ihre Rolle in dem ARD-Film «Play» in der Kategorie «beste Leistung einer Schauspielerin» nominiert war, musste sich bei der Verleihung am Montag ihrer britischen Kollegin Glenda Jackson geschlagen geben. Jackson wurde für ihre Rolle in dem TV-Drama «Elizabeth Is Missing» ausgezeichnet.

Die zweite Staffel der historischen ARD-Krankenhaus-Serie «Charité», die in der Kategorie «beste Drama-Serie» nominiert war, unterlag der Konkurrenz aus Indien, der Serie «Delhi Crime». «Natürlich hätten wir den Preis gerne nach Deutschland geholt», sagte «Charité»-Produzent Benjamin Benedict der Deutschen Presse-Agentur. «Dennoch ist es eine große Ehre für uns, neben so vielen starken Konkurrent*innen nominiert worden zu sein. Die internationale Attraktivität, mit der wir mittlerweile wahrgenommen werden, und wie konkurrenzfähig deutsche Produktionen im Ausland inzwischen geworden sind, macht uns sehr stolz.»

Bereits im vergangenen Jahr war Deutschland leer ausgegangen, nachdem sowohl die nominierte ZDF-Reihe «Bad Banks» als auch Schauspieler Jannis Niewöhner der Konkurrenz den Vortritt lassen mussten. Wegen der Coronavirus-Pandemie fand die Preisgala für nicht-amerikanische Produktionen diesmal weitgehend online statt. Schauspieler Richard Kind moderierte von einer Bühne in New York aus - vor einem «absolut gigantischen leeren Zuschauerraum». Die Nominierten waren aus aller Welt per Video zugeschaltet.

Die in elf Kategorien vergebenen International Emmys haben zwar nicht den Glanz der in Los Angeles verliehenen US-Preise, gelten aber trotzdem als sehr begehrt.

Papst Franziskus vergleicht seine Zeit in Deutschland mit Corona

ROM: Papst Franziskus blickt auf drei harte Zeiten in seinem Leben mit Eindrücken so traumatisch wie in der Covid-Krise zurück - eine davon betrifft Deutschland. Das schreibt das 83 Jahre alte katholische Kirchenoberhaupt in seinem neuen Buch. Italienische Zeitungen veröffentlichten zu Wochenbeginn Auszüge. Der Papst aus Argentinien erzählt in «Wage zu träumen!» auch, dass er nach einer lebensgefährlichen Lungenkrankheit mit Anfang 20 nachfühlen könne, wie Corona-Patienten heute unter Atemnot litten.

Franziskus sagt im Text in «La Repubblica», seine Zeit in Deutschland könne man «den Covid der Vertreibung» nennen. Er sei 1986 unter anderem nach Frankfurt am Main gegangen, um sein Deutsch zu verbessern und Material für eine Doktorarbeit zu suchen. «Aber dort fühlte ich mich völlig fehl am Platz.» Auf einem Friedhof habe er Flugzeugen beim Starten und Landen zugesehen - voller Heimweh. Außerdem denkt der Fußballfan zurück an den Sieg seiner Mannschaft Argentinien über Deutschland im WM-Endspiel '86. Am Tag danach in der Sprachschule habe es erst keine Reaktion gegeben, dann fühlte er sich ausgelacht.

Schlimme Erinnerungen hat Franziskus an seine Lungenkrankheit 1957 während des Priesterseminars in Buenos Aires. Ihm musste deshalb im Krankenhaus der obere rechte Lungenflügel entfernt werden. «Ich kann mitfühlen, wie es Menschen geht, wenn sie mit dem Coronavirus am Beatmungsgerät um Atem ringen», berichtet der Papst. Die dritte Zeit von Isolation und Krise habe ihn 1990 bis 1992 im argentinischen Cordoba ereilt, wo er Beichtvater war.

Auf Deutsch soll «Wage zu träumen!», das Franziskus mit seinem englischen Biografen Austen Ivereigh verfasst hat, am 4. Dezember erscheinen. In anderen Ländern soll es früher erhältlich sein, in den USA unter dem Titel «Let Us Dream», in Italien als «Ritorniamo a sognare».

Unterschrift für den Mörder - «Double Fantasy»-Album wird versteigert

LOS ANGELES: Mit einem besonderen Exemplar des «Double Fantasy»-Albums von Musik-Legende John Lennon soll nun ein Stück Musik-Geschichte versteigert werden. Das zu versteigernde Album soll Lennon im Dezember 1980 für Mark David Chapman signiert haben - seinen Mörder. Das Cover zeigt Lennon und seine Ehefrau Yoko Ono bei einem Kuss. Lennon unterschrieb mit einem dünnen blauen Stift auf Yoko Onos Hals. Chapman erschoss Lennon wenige Stunden später vor seinem Wohnhaus in Manhattan.

Chapman habe das Album in einem der Pflanzgefäße vor dem Eingang des Dakota-Wohnkomplexes in der Upper West Side abgelegt, wo es ein Passant gefunden habe, der es dann der Polizei übergeben habe, schreibt das Auktionshaus. Auf dem Album sind neben der Unterschrift auch polizeiliche Beweismarkierungen zu sehen. Das Album hat ein Startgebot von 400.000 Dollar. Die Auktion beginnt am Montag.

Tagebücher von Alan Rickman sollen 2022 veröffentlicht werden

LONDON: Private Einblicke: 2022 sollen die Tagebücher von Schauspieler Alan Rickman als Buch veröffentlicht werden. Rickman starb Anfang 2016 mit 69 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er war vor allem für seine Rolle des Severus Snape in den «Harry Potter»-Filmen bekannt. In «The Diaries of Alan Rickman» werden 25 Jahre seines Lebens und seiner Karriere beleuchtet, wie der «Guardian» berichtet.

«Die Tagebücher offenbaren nicht nur Alan Rickman, den Schauspieler, sondern den wahren Alan - seinen Sinn für Humor, seine scharfe Beobachtung, sein handwerkliches Geschick und seine Hingabe an die Kunst», sagte Rickmans Witwe, Rima Horton. Der Schauspieler begann demnach Anfang der 90er Jahre damit, die Tagebücher von Hand zu schreiben - mit der Absicht, sie eines Tages zu veröffentlichen.

Taylor Swift räumt bei American Music Awards erneut ab

LOS ANGELES: US-Sängerin Taylor Swift (30) hat wie im Vorjahr bei den American Music Awards abgeräumt. Swift wurde bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles in der Top-Sparte als «Künstler des Jahres» ausgezeichnet. Zudem gewann sie den Preis als beliebteste Pop/Rock-Sängerin und für das beste Musik-Video («cardigan»). Der kanadische Sänger Justin Bieber heimste ebenfalls drei Trophäen ein, als beliebtester Pop/Rock-Sänger und zusammen mit dem Country-Pop-Duo Dan + Shay für den Song «10.000 Hours» und die beste Zusammenarbeit.

Der kanadische Musiker The Weeknd holte in dem Genre Soul/R&B die Preise als bester Sänger, bestes Album («After Hours») und bester Song («Heartless»). US-Sängerin Doja Cat (25) wurde als «Neuer Künstler» und als beste Soul/R&B-Sängerin ausgezeichnet.

Moderiert wurde die Gala von der Schauspielerin Taraji P. Henson, coronabedingt in einer weitgehend leeren Konzerthalle. Auf der Bühne - teilweise von anderen Orten zugeschaltet - gab es aber ein großes Staraufgebot, mit Auftritten von Justin Bieber, Shawn Mendes, The Weeknd, Katy Perry, Billie Eilish, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Maluma und Megan Thee Stallion.

Die American Music Awards werden seit 1973 verliehen. Die Nominierungen basieren auf Albumverkaufszahlen der Musiker, über die Gewinner können Fans im Internet abstimmen.