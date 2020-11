Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 03/11/2020 | Überblick

Verstummt: Musiker-Protest im Netz gegen Corona-Bühnen-Verbot

MÜNCHEN: Die Musiker sitzen oder stehen auf der Bühne - mit ihren Instrumenten. Aber ob Klassik oder Pop: Zu hören ist nichts. Mit einem stummen Protest machten die Künstler auf ihre Lage in der Corona-Pandemie aufmerksam.

Ob bei den Münchner Philharmonikern oder der Band Culcha Candela: Die Bühnen-Musik ist wegen der Corona-Pandemie deutschlandweit verstummt. Mit einer Aktion unter dem Motto

US-Popstar Beyoncé macht sich für Joe Biden stark

HOUSTON/LOS ANGELES: Weltstar Beyoncé hat ihren 155 Millionen Fans auf Instagram am Vortag der US-Wahlen unmissverständlich signalisiert, welchen Kandidaten sie unterstützt. Die R&B-Sängerin zeigte sich am Montag in einem Post mit einer Gesichtsmaske als Corona-Schutz mit der Aufschrift Biden/Harris. In ihrem Werbeclip für den demokratischen Präsidentschaftsanwärter Joe Biden und dessen Vize-Kandidatin Kamala Harris trägt Beyoncé einen Schlapphut mit einem «Ich habe gewählt»-Anstecker.

Die gebürtige Texanerin rief zum Wählen auf, ganz speziell wandte sie sich dabei an die Menschen in ihrem Heimatstaat. «Schaff es, Texas», schrieb Beyoncé. Der bevölkerungsreiche Bundesstaat geht seit Jahrzehnten an Republikaner. Donald Trump lag dort 2016 deutlich vor der Demokratin Hillary Clinton. Umfragen sagen jetzt aber ein deutlich knapperes Rennen voraus.

Die Sängerin («Black Parade», «Crazy in Love»), die mit Rapper Jay Z verheiratet ist, wurde in Houston geboren. Sie gilt als eine der einflussreichsten Musikerinnen ihrer Generation.

«Batman»-Star Michael Keaton: Seid «Helden» und wählt Biden

LOS ANGELES/PITTSBURGH: «Batman»-Star Michael Keaton (69) hat die Wähler in seinem Heimatstaat Pennsylvania aufgerufen, als «Helden» für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zu stimmen. «Es hängt von uns ab», sagte der Schauspieler in einem Videoclip, den er am Montag auf Twitter veröffentlichte. «Wir haben die Chance, Helden zu sein...». In Pennsylvania, einer der umkämpften «Swing States», hatte der Republikaner Donald Trump 2016 knapp gewonnen. Umfragen räumen nun Biden Chancen ein, sich bei den Wahlen am 3. November dort knapp durchzusetzen.

Die Stimme für Biden sei eine Stimme für die nächste Generation, für die Umwelt, für soziale Gerechtigkeit und um dieses «wahnsinnige Chaos» zu beenden, sagt Keaton. «Weitere vier Jahre davon? Ich denke nicht», betont der Trump-Gegner. Am Ende des Clips tauscht Keaton seine Schirmmütze mit dem Logo des Baseball-Teams Pittsburgh Pirates gegen eine Kappe mit der Aufschrift «Wähle Biden» ein. «Na los, zeig's Ihnen», spornt er die Wähler an.

US-Rapperin Cardi B zieht Scheidungsantrag zurück

LOS ANGELES/NEW YORK: US-Rapperin Cardi B («WAP») will ihrer Ehe mit dem Musiker Offset offenbar eine weitere Chance geben. Mitte September hatte die 28-Jährige nach drei Jahren Ehe die Scheidung eingereicht, nun zog sie den Antrag zurück, wie US-Medien am Montag berichteten. Laut Gerichtsunterlagen im Bezirk Fulton County (US-Staat Georgia) hat der zuständige Richter am Montag das Verfahren eingestellt.

Cardi B, mit bürgerlichem Namen Belcalis Almanzar, ist seit 2017 mit dem gleichaltrigen Rapper-Kollegen Offset (bürgerlich: Kiari Kendrell Cephus) verheiratet. Im Juli 2018 kam die gemeinsame Tochter Kulture Kiari Cephus zur Welt. Im Dezember 2018 trennte sich das Paar, raufte sich aber wieder zusammen. Danach machten sie mit ihrer turbulenten Beziehung immer wieder Schlagzeilen. Auch Gerüchte über zahlreiche Affären Offsets rissen nicht ab.

Dem US-Magazin «People» zufolge hatte Cardi B ihre Ehe in dem Scheidungsantrag im September als «unwiederbringlich kaputt» bezeichnet. Den Geburtstag der Rapperin am 11. Oktober feierte das Paar dann wenige Wochen später zusammen in Las Vegas.

Kinderlied «Baby Shark» wird meistaufgerufenes YouTube-Video

SEOUL: Eine englischsprachige Sing- und Tanzversion des Kinderlieds «Baby Shark» (Baby-Hai) hat nach Angaben seines Produzenten den Superhit «Despacito ft. Daddy Yankee» als meistaufgerufenes Video bei YouTube überholt. «Mit 7,04 Milliarden YouTube-Aufrufen schwimmt Baby Shark an die Spitze von YouTube», teilte Pingfong, eine Bildungsmarke der südkoreanischen Unterhaltungsfirma SmartStudy am Montag in den sozialen Medien mit. Die Version des Lieds, das auf einen traditionellen Kinderreim zurückgehe, sei damit offiziell das am meisten angeschaute Video in der Geschichte von YouTube.

Das Video «Baby Shark Dance» wurde im Juni 2016 und «Despacito» des puerto-ricanischen Popstars Luis Fonsi ein Jahr später veröffentlicht. Bis 15:40 Uhr MEZ am Montag wurde das Kinderlied mehr als 7,041 Milliarden Mal geklickt, das Video zum Song «Despacito», das lange Zeit der erfolgreichste Clip auf der Plattform gewesen war, kam demnach auf über 7,038 Milliarden.

Auf dem Clip «Baby Shark Dance» singen und tanzen zwei Kinder. Sie stellen unter anderem zu den einfachen Liedversen («Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo») eine Hai-Familie mit unterschiedlichen Handbewegungen vor. Den Hintergrund bilden Szenen einer knallbunten Zeichentrick-Unterwasserlandschaft. Dank des Erfolgs auf YouTube erreichte das Lied im Januar 2019 den 32. Platz in den US-Charts.

Theater digital: Inszenierungen im Fernsehen und online

BERLIN: Theaterfans müssen während des Teil-Lockdowns im November nicht komplett auf Aufführungen verzichten. Der Sender 3sat zeigt in den kommenden Wochen unter anderem zwei Inszenierungen vom Berliner Theatertreffen 2020, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. So ist am Samstag (7.11.) «Der Menschenfeind» in der Regie von Anne Lenk vom Deutschen Theater Berlin zu sehen, am 14. November folgt Alexander Giesches Inszenierung «Der Mensch erscheint im Holozän» vom Schauspielhaus Zürich.

Auch die preisgekrönte «Hamlet»-Inszenierung von Johan Simons am Schauspielhaus Bochum mit Sandra Hüller in der Hauptrolle ist ab dem 7. November für einen Monat in der 3sat-Mediathek abrufbar. Auf den Homepages verschiedener Theater seien zudem weitere Aufzeichnungen von Stücken der vergangenen Jahre zu sehen, die der Sender den Theatern zur Verfügung gestellt hat.

Eine Übersicht bietet zudem etwa das Portal nachtkritik.de, das einen Online-Spielplan veröffentlicht.

Queen kehrt mit Prinz Philip für zweiten Lockdown nach Windsor zurück

WINDSOR: Wie schon im Frühjahr sind die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip nach Schloss Windsor gefahren, um den zweiten Teil-Lockdown dort gemeinsam zu verbringen. Das Paar sei am Montag vom ostenglischen Sandringham nach Windsor gereist, teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. Wegen ihres hohen Alters gehören Queen Elizabeth (94) und der Herzog von Edinburgh (99) zur besonders gefährdeten Corona-Risikogruppe.

Prinz Philip, der keine royalen Termine mehr wahrnimmt, verbringt normalerweise seine Zeit in Sandringham. Die Queen hatte ihn am Wochenende dort besucht. Ab Donnerstag gilt in England ein verschärfter Teil-Lockdown ähnlich dem in Deutschland. Allerdings muss bis auf Supermärkte und andere lebensnotwendige Geschäfte auch der Einzelhandel schließen.

Auch den Frühjahrs-Corona-Lockdown hatte das Paar in Windsor verbracht - umgeben von einer sogenannten reduzierten «Bubble» von Angestellten, für die strenge Schutzvorkehrungen galten. Berichten zufolge soll sich Prinz William - wie auch sein Vater Prinz Charles - im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert haben.

Johnny Depp will Einspruch gegen Niederlage vor Gericht einlegen

LONDON: Hollywood-Star Johnny Depp will Einspruch einlegen nach seiner gerichtlichen Niederlage gegen die Boulevardzeitung «Sun». «Das Urteil ist so fehlerhaft, dass es lächerlich wäre, wenn Herr Depp keinen Einspruch einlegen würde», teilte Depps Anwältin, Jenny Afia, am Montag mit. Das Gericht habe sich ausschließlich auf die Aussagen von Depps Ex-Frau Amber Heard verlassen und Gegenbeweise von Polizei, Medizinern und anderen Zeugen ignoriert.

Der 57 Jahre alte Schauspieler hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt. Der High Court in London hatte am Montag die Klage Depps gegen die «Sun» abgewiesen. Die Mehrheit der in der «Sun» erwähnten Vorwürfe habe sich als wahr erwiesen, schrieben die Richter in ihrem online veröffentlichten Urteil.

Der Promi-Prozess am High Court im Juli hatte weltweite Aufmerksamkeit erregt. Wochenlang zeichneten Depp («Fluch der Karibik») und seine 23 Jahre jüngere Ex-Ehefrau («Zombieland») das Bild einer zutiefst zerstörerischen Beziehung.

Müllers Ehefrau: «Der Gerd schläft seinem Ende entgegen»

MÜNCHEN: Die Ehefrau von Gerd Müller hat vor dessen 75. Geburtstag über den Gesundheitszustand des «Bombers der Nation» gesprochen. «Er ist immer ein Kämpfer gewesen, war immer tapfer, sein ganzes Leben lang. Das ist er auch jetzt. Der Gerd schläft seinem Ende entgegen», sagte Uschi Müller der «Bild» (Montag). Der Weltmeister von 1974, Europameister von 1972 und erfolgreichste Torschütze der Fußball-Bundesliga (365 Tore in 427 Partien) wird am Dienstag 75 Jahre alt. Er ist an Alzheimer erkrankt und lebt in einem Pflegeheim. «Er ist ruhig und friedlich, muss, glaube ich, auch nicht leiden. Er schläft langsam hinüber», sagte Uschi Müller.

Schönenborn: «Tatort» braucht Experimente - sonst werde er «Museum»

KÖLN: Der ARD-Fernsehfilmkoordinator Jörg Schönenborn will weiterhin Experimente beim «Tatort» zulassen. «Wir müssen den Mut haben zu irritieren und zu strapazieren, denn sonst wird der «Tatort» irgendwann etwas fürs Museum», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des 50. Jubiläums der beliebtesten TV-Reihe der Deutschen. «Wir brauchen eine bestimmte Zahl von Filmen, die ausprobieren, die Kreativen die Chance geben, sich zu verwirklichen - auch wenn das manchmal vielleicht ungewollte Folgen hat: Mal irritiert es oder man versteht den Sinn, den Text nicht, wenn es zu mundartlich wird.» Kritik daran müsse die ARD dann auch aushalten.

Autor Kutscher fürchtet geringere Akzeptanz der Corona-Maßnahmen

BERLIN: Der Krimi-Autor Volker Kutscher (57) ist besorgt, dass die neuen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus von der Bevölkerung nicht mehr so sehr akzeptiert werden könnten. «Unterm Strich war die Entscheidung wahrscheinlich richtig, jetzt wieder das öffentliche Leben herunterzufahren, aber ich befürchte, dass die Akzeptanz für die Maßnahmen geringer ist als im Frühjahr», sagte Kutscher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). Kutschers Gereon-Rath-Krimis dienen als Vorlage für die international bekannte Fernsehserie «Babylon Berlin».

Leute kompakt

Johnny Depp verliert gegen das Boulevardblatt «Sun»

LONDON: Der Schauspieler Johnny Depp hat seinen Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung «Sun» verloren. Das entschied der High Court in London laut einer Online-Veröffentlichung am Montag. Einen Termin vor Gericht gab es nicht mehr. Der 57 Jahre alte Schauspieler hatte gegen den Verlag wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.

Der Promi-Prozess am High Court im Juli hatte weltweite Aufmerksamkeit erregt und sich zum Rosenkrieg zwischen den beiden Schauspielern entwickelt. Wochenlang zeichneten Depp («Fluch der Karibik») und seine 23 Jahre jüngere Ex-Ehefrau («Zombieland») das Bild einer zutiefst zerstörerischen Beziehung.

Drehstart für den ersten Fall des neuen Bremer «Tatort»-Teams

BREMEN: Premiere für die neuen Bremer «Tatort»-Ermittler Jasna Fritzi Bauer (31) und Dar Salim (43): An diesem Dienstag starten die Dreharbeiten für ihren ersten Fall, in dem es um ein entführtes Baby geht, wie Radio Bremen am Montag mitteilte. Bauer verkörpert die junge Polizistin Liv Moormann aus Bremerhaven, die sich bei der Mordkommission beweisen möchte. Salim spielt den Dänen Mads Andersen, der als Angestellter im Polizeidienst mit eingeschränkten Befugnissen arbeitet. Zum Team gehört auch Luise Wolfram (33), die als eigenwillige BKA-Ermittlerin Linda Selb bereits seit 2016 im Bremer Tatort präsent ist. Der Arbeitstitel der «Tatort»-Episode lautet «Neugeboren». Im Ersten zu sehen sein wird der Fall im Frühjahr 2021.

Italien trauert um Schauspieler Gigi Proietti

ROM: Der italienische Schauspieler, Komiker und Sänger Gigi Proietti ist tot. Das bestätigte das Globe Theatre in Rom, wo der Künstler auch Regie führte, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Proietti gehörte zu den populärsten Darstellern in Italien und hätte am Montag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Weggefährten, Politiker und Kulturschaffende, darunter Darsteller Alessandro Gassmann, bekundeten ihre Trauer.

Wie italienische Medien unter Berufung auf die Familie schrieben, starb der Kino- und Theaterdarsteller in der Nacht in einem Krankenhaus in Rom. Dort habe er seit Tagen wegen gesundheitlicher Probleme gelegen.

Der gebürtige Römer drehte seit den 60er Jahren sowohl mit bekannten italienischen Regisseuren als auch mit internationalen Größen Filme. So trat er in «The Appointment» (1969) unter der Regie von Sidney Lumet auf und in «A Wedding» (1978) von Robert Altman. Der vielseitige Künstler machte auch Musicals, war in Shows und als TV-Moderator zu sehen und als Synchronsprecher bekannt. Proietti hatte eine schwedischstämmige Partnerin und zwei Töchter.

Berichte: Prinz William war im Frühjahr an Covid-19 erkrankt

LONDON: Prinz William (38) war Berichten britischer Medien zufolge im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert und auch erkrankt. Der Herzog von Cambridge habe sich zu einem ähnlichen Zeitpunkt angesteckt wie sein Vater Prinz Charles, der Ende März an Covid-19 erkrankt war, schreibt die «Sun». Entsprechendes berichtete die BBC und berief sich auf Quellen aus dem Palast. Der Kensington-Palast wollte die Berichte auf dpa-Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Die «Sun» spekulierte, Prinz William habe die Öffentlichkeit während der turbulenten Zeit im Frühjahr nicht mit einer weiteren Hiobsbotschaft verunsichern wollen und die Infektion daher geheim gehalten.

Richterin im Fall R. Kelly: Jurymitglieder sollen anonym bleiben

NEW YORK: Die Jurymitglieder in einem möglichen Strafverfahren gegen US-Sänger R. Kelly (53, «I Believe I Can Fly») in New York sollen zu ihrem eigenen Schutz anonym bleiben und teilweise abgeschirmt werden. Dies entschied eine Bundesrichterin in der US-Stadt, wie CNN am Sonntagabend (Ortszeit) berichtete. Der frühere Musik-Superstar sitzt seit August in Chicago in Haft. Dort sowie in New York und Minnesota liegen lange Anklageschriften gegen ihn vor - unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Der Musiker beteuert seine Unschuld und hat bereits mehrfach auf nicht schuldig plädiert. «Die Einsetzung einer anonymen Jury ist angesichts der Schwere der Vorwürfe, der Vorgeschichte des Angeklagten in Bezug auf die Behinderung von Gerichtsverfahren, des Potenzials zur Einschüchterung der Geschworenen und der Intensität des Medieninteresses an diesem Fall angemessen», schrieb Richterin Ann Donnelly laut CNN zur Begründung.

Berichte: US-Schauspieler Eddie Hassell mit 30 Jahren erschossen

BERLIN: US-Schauspieler Eddie Hassell ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Alter von 30 Jahren erschossen worden. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen (Ortszeit) in Texas, wie das US-Branchenblatt «Variety» unter Berufung auf das Management des Schauspielers berichtete.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat bei einem Autoraub ereignet haben. Das Promiportal «tmz» berichtete, dem Schauspieler sei vor der Wohnung seiner Freundin in den Bauch geschossen worden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Hassell war unter anderem in dem Film «The Kids Are All Right» zu sehen, der 2011 mehrfach Oscar nominiert war. Die Hauptrollen spielten Julianne Moore und Mark Ruffalo. Hassell spielte ebenfalls in der Science-Fiction-Serie «Surface» des Senders NBC mit.

«Jack»: Chrissy Teigen lässt sich Namen ihres toten Sohnes tätowieren

BERLIN: Mit einem Tattoo erinnert das US-Model Chrissy Teigen, Ehefrau von John Legend, an ihren Sohn, den sie vor wenigen Wochen durch eine Fehlgeburt verloren hat. Die 34-Jährige teilte am Sonntag (Ortszeit) bei Twitter ein Foto, das den Schriftzug auf der Innenseite ihres Unterarms zeigt. Knapp unter der Hand ist der Name «Jack» zu lesen - so hatte das Paar das Baby schon während der Schwangerschaft genannt. Der Name steht nah bei einem anderen Tattoo, dessen Anfang ebenfalls auf dem Foto zu erkennen ist. Im vergangenen Jahr hatte sich Teigen die Namen ihres Mannes und ihrer beiden Kinder Luna Simone (4) und Miles Theodore (2) auf den Arm schreiben lassen. John Legend (41) ließ sich ein identisches Tattoo stechen. Der Name «Jack» ist in derselben Schriftart geschrieben wie das ältere Tattoo.