Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Claire Foy und James McAvoy drehen Thriller-Remake

LOS ANGELES: Der französische Thriller «Mon garçon» (2017) mit Guillaume Canet und Mélanie Laurent wird neu verfilmt, diesmal mit Claire Foy und James McAvoy. Regisseur Christian Carion führt bei dem englischsprachigen Remake «My Son» erneut Regie. Die Story dreht sich um einen Vater (McAvoy), der seinen vermissten Sohn sucht. Dazu kehrt er in den Ort zurück, an dem seine Ex-Frau (Foy) mit dem Jungen lebt. Die Dreharbeiten sollen im November in Schottland beginnen, wie die Branchenblätter «Hollywood Reporter» und «Deadline.com» am Montag berichteten.

McAvoy wird ohne Skript arbeiten, Dialoge improvisieren und spontan auf Abläufe reagieren, eine Methode, die Regisseur Carion auch schon in dem Originalfilm anwendete. «James wird die Detektivarbeit in dem Film in Realzeit vor der Kamera leisten, um echte Spannung für diesen Thriller zu erzeugen», sagte Adam Fogelson von dem Studio STXfilms Motion Picture Group in einer Mitteilung.

McAvoy (41) spielte zuletzt in «Es: Kapitel 2», «X-Men: Dark Phoenix» und in dem Psycho-Thriller «Glass» mit. Foy (36) ist aus der Netflix-Serie «The Crown» als britische Queen bekannt. Im Kino war sie unter anderem in «Aufbruch zum Mond» und in «Verschwörung» zu sehen. Der Franzose Carion inszenierte 2005 das Antikriegsdrama «Merry Christmas», in dem neben Guillaume Canet Daniel Brühl, Benno Fürmann und Diane Krüger mitspielten.

AC/DC veröffentlichen am Mittwoch ihre Comeback-Single

LONDON: Die australische Kultband AC/DC («Highway To Hell») hat nun auch ganz offiziell eine Comeback-Single angekündigt. Die Rockveteranen teilten am Montag in sozialen Medien mit, dass ihr neuer Song «Shot In The Dark» am Mittwoch um 6:00 Uhr (MESZ) veröffentlicht wird. Vergangene Woche hatten AC/DC das Lied bereits mit einem kurzen Videoclip und einem Musikschnipsel lanciert. Insider gehen davon aus, dass die Musiker auch ein neues Album aufgenommen haben.

Es ist das erste Mal seit sechs Jahren, dass die Hardrockband um den legendären Gitarristen Angus Young neue Musik herausbringt. Das bisher letzte Studioalbum «Rock Or Bust» erschien im November 2014. Nach einer ausgedehnten Welttournee, die bis 2016 dauerte, hatten sich AC/DC aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Erst vergangene Woche meldete sich die Gruppe mit einem neuen Bandfoto zurück und verkündete die Rückkehr mehrerer ehemaliger Mitglieder.

So ist der langjährige Sänger Brian Johnson, der AC/DC während der Tournee wegen Gehörproblemen verlassen musste, wieder dabei. Auch Bassist Cliff Williams und der frühere Schlagzeuger Phil Rudd sind zurück. Komplettiert wird die neue Besetzung von Rhythmusgitarrist Stevie Young, der den Posten 2014 von seinem damals erkrankten und inzwischen gestorbenen Onkel Malcolm Young übernommen hatte.

Abschied von Juliette Gréco - Trauerfeier in Paris mit Prominenz

PARIS: Familie, Freunde und Prominente haben in Paris bei einer Trauerfeier von der Chansonsängerin Juliette Gréco Abschied genommen. Zu der Zeremonie in der Kirche von Saint-Germain-des-Prés kamen am Montag zahlreiche berühmte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, wie das Magazin «Paris Match» berichtete. Dazu zählten die First Lady Brigitte Macron mit schwarzer Stoffmaske, Ex-Präsident François Hollande mit seiner Partnerin, der Schauspielerin Julie Gayet, Ex-Kulturminister Jack Lang oder der Künstler Abd al Malik.

Auf Fotos war zu sehen, wie Grécos weißer Sarg in die Kirche im sechsten Pariser Arrondissement (Bezirk) getragen wurde. In dem Viertel war Gréco in einer Kellerbar entdeckt worden.

Die Grande Dame des französischen Chansons ist vor knapp zwei Wochen im Alter von 93 Jahren gestorben. Mit ihr war nach Édith Piaf und Barbara die letzte große Chansonnette Frankreichs von der Bühne gegangen. Die Beisetzung sollte auf dem Pariser Montparnasse-Friedhof stattfinden. Dort fanden bereits bekannte Künstler und der frühere Staatspräsident Jacques Chirac die letzte Ruhe.

Ein Stück Himmel: Kunstwerk von Olafur Eliasson in Hamburg eingeweiht

Hamburg (dpa/lno) - Ein Kunstwerk des dänischen Künstlers Olafur Eliasson ist seit Montag neben dem Hamburger Rathaus zu sehen. Die beiden Skulpturen mit dem Titel «Gesellschaftsspiegel» flankieren den Boulevard Alter Wall, der in den vergangenen Jahren neu gestaltet wurde. «Für diesen historisch bedeutenden Ort reflektiert mein Kunstwerk die Welt um uns herum und lässt unmerklich einen Ort innerer Reflektion entstehen - inmitten der belebten Hamburger Innenstadt», sagte Olafur Eliasson. Die Skulpturen wurden von dem Investor Art Invest Real Estate gestiftet und als Dauerleihgabe öffentlich vor dem Gebäude ausstellt.

Die zwei geometrischen Skulpturen sind mit braunschwarz patiniertem Messing ummantelt. In den neun Meter hohen Türmen verbergen sich Kaleidoskope, die auf Stützen über den Köpfen der Passanten schweben - eines mit dreieckigem, eines mit rhombischem Grundriss. Beim Blick nach oben in die verspiegelten Kaleidoskope lässt sich je eine facettierte Kugelform entdecken, in deren Zentrum ein Stück Himmel eingefangen wird.

Österreich Gastland der Leipziger Buchmesse 2022

LEIPZIG: Österreich wird im Jahr 2022 Gastland der Leipziger Buchmesse. Die Entscheidung sehe man als wichtiges Signal in schwierigen Zeiten, teilte die Messe am Montag mit.

Details zum Auftritt sollen nun abgestimmt und im Spätherbst bekannt gegeben werden. «Unser Nachbar ist für Deutschland ein wichtiger Buchmarkt und hat eine starke Literaturszene, die in vielen Facetten neu zu entdecken ist», sagte der Direktor der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille. Die Buchmesse 2022 soll vom 17. bis 20. März stattfinden. Die Ausgabe für 2021 ist vom 27. bis 30. Mai geplant, dann ist Portugal Gastland.

Die Leipziger Buchmesse war dieses Jahr eine der ersten großen Messen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde. Es hätten sich im März rund 2500 Aussteller aus 51 Ländern präsentieren sollen. Im Vorjahr waren 286.000 Besucher auf der Messe und beim dazugehörigen Lesefestival «Leipzig liest» gezählt worden.

Nora Gomringer bekommt Carl-Zuckmayer-Medaille

MAINZ: Die Dichterin Nora Gomringer erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille des deutschen Landes Rheinland-Pfalz. Die in Bamberg lebende 40-Jährige wird für ihre Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet, wie die Staatskanzlei in Mainz am Montag mitteilte.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird die Ehrung im Januar bei einem Festakt im Mainzer Staatstheater verleihen. Mit Gomringer werde «eine der großen Sprachartistinnen unserer Zeit» geehrt, hieß es.

Das Land vergibt die Carl-Zuckmayer-Medaille seit 1979. Der Tag der Preisverleihung ist stets Zuckmayers Todestag, der 18. Januar. Der Schriftsteller aus Rheinhessen (1896-1977) hat unter anderem «Der Hauptmann von Köpenick» und «Des Teufels General» verfasst.

Meret Becker: «Tatort»-Ausstieg aus finanzieller Sicht «dusselig»

BERLIN: Mit ihrem Ausstieg beim Berliner «Tatort» verabschiedet sich Schauspielerin Meret Becker von einer sicheren Geldquelle. «Ich weiß, aus finanzieller Sicht ist es eigentlich dusselig aufzuhören, aber das hat für mich keine Priorität. Ich bin eher ein Nomade, der dann auch mal weiterzieht», sagte die Berlinerin (51) der Zeitung «Augsburger Allgemeine» (Montag). «Es gibt ja Schauspieler, die würden sich für eine Hauptrolle im «Tatort» alle Beine ausreißen. Ich gehöre nicht dazu.» Sie sei allerdings «zutiefst dankbar» für die Rolle der Kommissarin Nina Rubin. «Die Arbeit macht meistens einen Riesenspaß, aber die Dreharbeiten blockieren einen auch ordentlich zweimal im Jahr.»

Dirk Zöllner: Lebe mit fast 60 noch wie ein Student

BERLIN: Der Sänger Dirk Zöllner (58) hat einen turbulenteren Familien-Alltag als viele seiner Altersgenossen. «Mit meinen fast 60 Jahren lebe ich immer noch wie ein Student. Antiautoritär, in Kommune mit Freundin und Kindern», schreibt er in seinem dritten Buch «Herzkasper», und: «Mir ist klar, dass die meisten Menschen nicht so turbulent leben wollen, ich habe Verständnis für konservative Sicherheitsbedürfnisse.» Zöllner hat vier Kinder von vier verschiedenen Frauen und lebt in Berlin-Köpenick. «Ich träume doch davon, irgendwann nur noch mit meinen Kindern auf der Bühne zu stehen», schreibt der Musiker. «So'n bisschen nach Vorbild der Familie Kelly. Der Zirkus Zöllner!»

Bayerischer Kabarettist Ringlstetter startet ARD-Talkshow

MÜNCHEN: Der bayerische Kabarettist Hannes Ringlstetter wird künftig neben Moderatoren wie Barbara Schöneberger oder Judith Rakers beim «Talk am Dienstag» im Ersten mitmachen. «Club 1» nennt sich das Format, das am Dienstag (6. Oktober) um 22.50 Uhr zum ersten Mal auf Sendung geht. Talkshow-Gäste seien an diesem Abend die Influencerin Cathy Hummels, der Stargeiger David Garrett, die Olympiasiegerin Heike Drechsler und der Kabarettist Tobias Mann, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Montag in München mit. Der Kölschrocker Wolfang Niedecken von BAP sei zudem als musikalischer Gast dabei. Unterstützt wird Ringlstetter von der Journalistin Caro Matzko. Eine weitere Folge ist am 27. Oktober geplant.

Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

262 Millionen Euro für Spielstätten der Salzburger Festspiele

SALZBURG: Österreich steckt in den nächsten zehn Jahren 262 Millionen Euro in die Sanierung der Spielstätten der Salzburger Festspiele. Das gemeinsame Bekenntnis von Bund, Land und Stadt zu dieser Investition sei gerade in solch herausfordernden Zeiten wie jetzt wichtig und habe enorme positive Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsstandort Salzburg, sagte Salzburgs Landeschef Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag. Ziel sei, neben Wien das kulturelle Zentrum Österreichs mit Weltgeltung zu bleiben und diese Position auszubauen.

Vor allem das Große Festspielhaus sei nach 60 Jahren sanierungsbedürftig. Viele Bereiche wie Brandschutz oder Arbeitnehmerschutz erforderten hohe Investitionen. Darüber hinaus bestehe bei allen Spielstätten in unterschiedlichster Weise Handlungsbedarf, hieß es. Die Werkstätten, die Künstlergarderoben, zum Teil auch der Zuschauerbereich entsprächen nicht mehr den aktuellen Anforderungen von Mitarbeitern. «Diese Investitionen sind dringlich und unvermeidlich, um die Betriebsfähigkeit der Festspielhäuser zu gewährleisten. Ohne sie ist die Zukunft der Salzburger Festspiele gefährdet», sagte Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler.

Die Salzburger Festspiele hatten in dieser vom Coronavirus überschatteten Saison ein kulturelles Ausrufezeichen gesetzt. Dank eines umfassenden Präventionskonzepts konnten die Festspiele wenn auch in abgespeckter Form stattfinden. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) waren am Montag zu dem Pressetermin erwartet worden. Beide kehrten nach Wien um, als sie von einem positiven Corona-Test eines engen Mitarbeiters des Kanzlers erfuhren. In Wien wollten sie sich umgehend selbst testen lassen.

Leute kompakt

Gerhard Polt kritisiert Begriff «systemrelevant»

MÜNCHEN: Der Kabarettist Gerhard Polt (78) kritisiert die Einstufung bestimmter Branchen als systemrelevant. «Ich persönlich finde es ganz schlimm, dass von höchsten politischen Stellen von Systemrelevanz gesprochen wird. Bestimmte Leute kriegen in diesen schweren Zeiten ihr Geld und andere - vor allem Künstler - schauen mit dem Ofenrohr ins Gebirge», sagte Polt der Deutschen Presse-Agentur in München anlässlich des 40-jährigen Zusammenwirkens mit Brüdern der Musiker-Großfamilie Well. «Das wäre zum Beispiel ein Grund, wieder auf die Straße zu gehen.» Es treffe die Kulturbranche hart: «Ob das Kollegen sind oder Beleuchter oder Tontechniker - die zerbröselt es alle.»

Filmschauspieler durch Schüsse in Atlanta tödlich verletzt

ATLANTA: Der amerikanische Schauspieler Thomas Jefferson Byrd ist Medienberichten zufolge tot. Wie die «New York Times» und der Sender CNN am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichteten, wurde der 70-Jährige in der Nacht zum Samstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia durch mehrere Schüsse in den Rücken tödlich verletzt. Als die Beamten Byrd fanden, sei er «nicht ansprechbar» gewesen, teilte ein Sprecher mit. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. Byrd war in mehreren Filmen des Regisseurs Spike Lee zu sehen, darunter in «Clockers» und «Auf engstem Raum».

«Ich bin so traurig, den tragischen Mord an unserem geliebten Bruder Thomas Jefferson Byrd gestern Abend in Atlanta, Georgia, bekannt zu geben», schrieb der 63-jährige Filmemacher Lee («Malcom X») unter ein Foto des Schauspielers auf Instagram. «Ruhe in Frieden Bruder Byrd.»

«Beverly Hills, 90210»-Stars starten Podcast zum Serienjubiläum

BERLIN: Rund 30 Jahre nach der Premiere von «Beverly Hills, 90210» im Fernsehen starten zwei Stars der Serie, Tori Spelling und Jennie Garth, einen Podcast zu der Erfolgsserie. In «9021OMG» (auf Deutsch etwa: «9021 Oh mein Gott») wollen die beiden US-Schauspielerinnen ab November alle Folgen noch einmal ansehen und Einblicke hinter die Kamera geben, schrieben Spelling und Garth am Montag (Ortszeit) bei Instagram. Laufen soll der Podcast demnach bei dem Online-Radiosender iHeartRadio. Die 47-jährige Spelling spielte in der 90er-Soap Donna Martin, die beste Freundin von Kelly Taylor, die von Jennie Garth (48) verkörpert wurde. Die letzte Folge von «Beverly Hills, 90210» flimmerte im Jahr 2000 über die Fernsehbilschirme.

Toni Garrn und Alex Pettyfer haben geheiratet

BERLIN: Das deutsche Top-Model Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (Adam in «Magic Mike») haben geheiratet. Die beiden teilten am Sonntag bei Instagram dasselbe Foto bei Instagram, auf dem sie ihre Ringe in die Kamera halten und sich küssen. Garrn (28) schrieb unter ihr Bild: «Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrauchen nennen» und dazu ein Herz-Emoji. Pettyfer (30) textete: «Mr & Mrs Pettyfer». Auch den Ort der Hochzeit verriet Garrn: Als Standort für das Bild gab sie ihre Heimatstadt Hamburg an. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet hatte, gaben sich die beiden bereits am Freitag das Jawort. Die Hochzeit fand zehn Monate nach ihrer Verlobung statt.

Buchumsatz erholt sich von der Corona-Delle - Buchmesse beginnt

FRANKFURT/MAIN: Die Corona-Krise hat auch die Buchbranche schwer getroffen. 2020 sei «ein herausforderndes Jahr», sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, der Deutschen Presse-Agentur. Vor Beginn der Frankfurter Buchmesse gingen Buchhandlungen und Verlage aber «selbstbewusst und optimistisch in den Jahresendspurt». Wegen der Corona-Pandemie kann die weltgrößte Bücherschau (14. bis 18. Oktober) nur eingeschränkt stattfinden.

Laut Media Control lag der Buchumsatz bis August 5,8 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Dennoch sieht der Börsenverein einen Hoffnungsstreif am Horizont, denn direkt nach dem Lockdown waren die Zahlen noch schlechter: Von Januar bis Mitte April lag der Umsatz 14,9 Prozent niedriger. Besonders betroffen war der Buchhandel vor Ort: Bis August lag der Umsatz um 10,8 Prozent unter dem des Vorjahres, bis zum Ende des Lockdowns im August waren es sogar minus 21,1 Prozent.

«Seit Wiedereröffnung der Läden ist die Nachfrage nach Büchern jedoch groß, die Umsätze liegen seit Juni jeweils über denen der Vorjahresmonate», sagte Schmidt-Friderichs. «Somit kann der Buchhandel den Umsatzrückstand Monat für Monat verkleinern.» Die Branche hofft nun auf ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft. Die Buchmesse spiele «gerade in diesem Jahr eine wichtige Rolle: Für Buchhandlungen und Verlage ist es jetzt entscheidend, breite Aufmerksamkeit für Bücher und das Lesen zu erreichen.»