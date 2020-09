Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.09.20 | Aktualisiert um: 16:50 | Überblick

Vico Torriani wäre 100: Er war ein strenger Vater

ZÜRICH: Der stets lustige und liebenswerte Schweizer Entertainer und Sänger Vico Torriani hatte als Vater klare Prinzipien. Das offenbarte seine Tochter Nicole Kündig-Torriani (67) am Montag, dem Tag, an dem Torriani 100 Jahre alt geworden wäre. Er starb 1998. «Papa konnte sehr streng sein», sagte Kündig-Torriani (67) der Schweizer Zeitung «Blick». «Etikette und Anstand waren ihm auch in der Erziehung überaus wichtig.»

Torriani war seit den 40er Jahren auf der Bühne, oft mit Italo-Schlagern. Später moderierte er im Fernsehen, darunter «Hotel Victoria» und die «Vico-Torriani-Show». Im August 1967 führte er durch die Spielesendung «Der Goldene Schuss», die als erste Showsendung in Farbe im deutschen Fernsehen zu sehen war. Es war eine der ersten interaktiven Fernsehsendungen - Zuschauer dirigierten dabei per Telefon eine Armbrust, um damit ein Ziel zu treffen. Er war unter anderem mit Evergreens wie «Capri-Fischer» (Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt) erfolgreich.

Luk Perceval erhält wichtigsten norwegischen Theaterpreis

OSLO: Der Theaterregisseur Luk Perceval zählt zu den diesjährigen Gewinnern des norwegischen Hedda-Preises. Der Belgier erhielt die renommierte Theaterauszeichnung am Sonntagabend in der Kategorie «Beste Regie». Damit wurde er für seine am Norwegischen Theater in Oslo gezeigte Adaption des Jon-Fosse-Romans «Trilogien» geehrt. «Natürlich bin ich sehr glücklich, aber nicht nur glücklich, sondern zu allererst sehr dankbar», sagte Perceval auf der Preisverleihung, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur digital stattfand.

«Trilogien»-Hauptdarstellerin Gjertrud Jynge wurde zudem mit dem Preis für die beste weibliche Hauptrolle gewürdigt. Das männliche Pendant erhielt Preben Hodneland für seine Hauptrolle in der Aufführung «Raskolnikov», die auch als beste Vorstellung ausgezeichnet wurde.

Der Hedda-Preis gilt als wichtigste Auszeichnung des norwegischen Theaters. Perceval arbeitete als Theater- und Opernregisseur an zahlreichen deutschen Bühnen. Über Jahre war er Oberspielleiter am Thalia Theater in Hamburg.

Franz-Kafka-Literaturpreis geht an Milan Kundera

PRAG: Der Franz-Kafka-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den tschechisch-französischen Schriftsteller Milan Kundera. Das teilte die internationale Jury in Prag mit. Der in Paris lebende Romanautor («Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins») habe sich angesichts der Entscheidung geehrt gezeigt. Kafka stehe ihm mehr als andere Schriftsteller nahe, sagte der 91-Jährige demnach am Telefon aus Paris, wo er seit Jahrzehnten lebt.

Die Auszeichnung wird im Oktober verliehen. Sie ist mit einer Skulptur des Künstlers Jaroslav Rona und einem Preisgeld von umgerechnet knapp 8500 Euro dotiert. Kunderas Lebenswerk sei aus dem Geist der tschechischen Kultur hervorgegangen und habe diese außerordentlich bereichert, betonte die Jury zur Begründung. Sein Schaffen habe zugleich «unübersehbaren Widerhall» in Europa und der Welt gefunden und sei in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden.

Kundera ist der 20. Preisträger und folgt damit auf Persönlichkeiten wie Vaclav Havel, Elfriede Jelinek, Philip Roth und Amos Oz. Er hat sich selbst in seinen Schriften immer wieder mit Kafka (1883-1924) beschäftigt. Die Franz-Kafka-Gesellschaft in Prag begeht in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Sie betreibt eine Bibliothek mit Werken Kafkas und seiner Zeitgenossen.

Prinz Charles: Brauchen gegen den Klimawandel Taten statt Worte

LONDON/NEW YORK: Prinz Charles hat im Kampf gegen den Klimawandel zu schnellem Handeln aufgerufen. «Milliarden Menschen in aller Welt warten auf Taten, die das Gleichgewicht des Planeten wieder herstellen, das wir so durcheinander gebracht haben», sagte der britische Thronfolger in einer Videobotschaft zur Eröffnung einer Klimawoche in New York am Montag. Insbesondere jüngere Menschen, sehnten sich verzweifelt nach «Taten - nicht nach noch mehr Worten».

Die Corona-Pandemie sei ein Weckruf, den man nicht ignorieren dürfe. Außerdem solle man dieses Zeitfenster nutzen, um die Wirtschaft in eine nachhaltigere Richtung zu steuern, so der 71-Jährige. Der Klimawandel werde sich zu einer Katastrophe entwickeln, neben der die Corona-Krise «zwergenhaft» wirken könnte.

Charles setzt sich seit Jahren für den Kampf gegen den Klimawandel ein. Anfang des Jahres traf er beim Weltwirtschaftsforum in Davos auch mit Klimaaktivistin Greta Thunberg zusammen.

Pop-Sängerin Lady Gaga: «Ich hasste es, berühmt zu sein»

BERLIN: Pop-Sängerin Lady Gaga («Poker Face») hat sich in einem emotionalen Interview zu den Schattenseiten ihres großen Erfolgs geäußert. «Ich hasste es, berühmt zu sein. Ich hasste es, ein Star zu sein. Ich fühlte mich erschöpft und verbraucht», sagte die 34-Jährige dem US-Sender «CBS» am Sonntag (Ortszeit). Zu schaffen machten ihr die große Aufmerksamkeit, die ihr für ihre Musik entgegengebracht wurde: «Mein größter Feind ist Lady Gaga, das habe ich gedacht. Mein größter Feind ist sie», sagte die Musikerin.

Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, sagte in dem Interview, dass sie sogar Selbstmordgedanken plagten. «Ich verstand nicht, warum ich leben sollte, außer um für meine Familie da zu sein. Das waren reale Gedanken und Gefühle, warum sollte ich hier bleiben?» Ein Auslöser für die Gedanken seien aufdringliche Fans, die ihr im Supermarkt ein Smartphone vor das Gesicht hielten, um ein Foto zu machen. Sie habe in solchen Situationen Panik und Schmerzen am ganzen Körper gehabt. «Es ist, als wäre ich ein Objekt und keine Person.»

Verschiedene Menschen hätten sich über mehrere Jahre um sie gekümmert. Heute ginge es ihr körperlich und physisch besser, sagte die Sängerin.

Familienepos «Succession» gewinnt Emmy als beste Dramaserie

LOS ANGELES: Das opulente Familienepos «Succession» hat am Sonntagabend in Los Angeles den Emmy Award als beste Dramaserie des Jahres gewonnen.

Die Reihe erzählt davon, wie die erwachsenen Kinder des alternden Patriarchen Logan Roy um dessen Medienimperium kämpfen. Zuvor hatten für «Succession» unter anderen auch Jeremy Strong als bester Hauptdarsteller und Andrij Parekh als bester Regisseur den wichtigsten Fernsehpreis der Welt gewonnen. Die lose an den Gründer des rechtskonservativen US-Senders Foxnews, Rupert Murdoch, angelehnte HBO-Serie läuft in Deutschland beim Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD. Sie gewann in diesem Jahr insgesamt sieben Emmys.