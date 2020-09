Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

Written by: Redaktion (dpa) | 07/09/2020 | Aktualisiert um: 19:05 | Überblick

Gute Laune trotz Corona: Helge Schneider mit Mini-Band

BERLIN: «Heute hab ich gute Laune» - mit diesem Song aus seinem neuen Album hat Helge Schneider am Sonntagabend in der Berliner Waldbühne einen Auftritt vor 3000 Fans begonnen. «Ich muss sagen, auch uns hat die Corona-Geschichte sehr betroffen. Und deswegen sind wir hier», sagte der 65-Jährige. Er hatte nur zwei weitere Musiker dabei: seinen zehnjährigen Sohn am Schlagzeug, den er als «Charlie the Flash» vorstellte, und den Blues-Gitarristen Henrik Freischlader. Der eineinhalbstündige Auftritt gehörte zur Reihe «Back to live», bei der es in der Waldbühne seit Donnerstag die ersten Konzerte seit dem Lockdown gibt.

Schauspielerin Nova Meierhenrich muss Arbeit an Gartenlaube pausieren

HAMBURG: Für ihren Rückzugsort im Grünen hat sich Schauspielerin Nova Meierhenrich («Unter deutschen Betten») bei der Renovierung ihrer Gartenlaube offenbar zu viel zugemutet. Die Konsequenz: eine Überlastung der Sehnen am Ellenbogen. «Es tut höllisch weh, ich bekomme seit Monaten Physiotherapie und Spritzen», sagte die 46-Jährige im Interview der «Bild» (Montagsausgabe). Der Arzt habe ihr nun eine Zwangspause verschrieben. Grund dafür war laut Meierhenrich die Hauruck-Aktion, in der sie und eine Freundin die Laube komplett abgeschliffen und gestrichen hatten. Seit dem Frühjahr 2018 sind die beiden in der Parzelle mit Garten und Häuschen zu Gange.