Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Montag

MÜLLHEIM: Der Kabarettist Gerhard Polt (78) erhält dieses Jahr den mit 225 Litern Wein verbundenen Markgräfler Gutedelpreis. Der aus Bayern stammende Polt werde als scharfer Beobachter und warmherziger Humanist gewürdigt, teilte die Gutedelgesellschaft in Müllheim bei Freiburg am Montag mit. Er überzeuge als einzigartiger Künstler durch unverbogene Klarheit, souveräne Haltung ohne überhebliche Attitüde sowie durch Gelassenheit und Zuversicht, dabei komme er ohne Zynismus und anbiedernde Kumpanei aus. Im vorigen Jahr hatte der Liedermacher Wolf Biermann den Preis erhalten, davor unter anderem die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Kabarettist Dieter Hildebrandt und die Literaturkritikerin Elke Heidenreich.

MÜNCHEN: Die katholische Kirche muss aus Sicht des Münchner Kardinals Reinhard Marx noch viel lernen. «Es ist auch wichtig, dass wir von der Welt lernen. Das ist für manche - früher und auch heute - fremd, dass die Kirche auch zu lernen hat», sagte der Erzbischof von München und Freising im Interview mit dem Deutschlandfunk. «Und nicht nur aus sich selber, aus ihren eigenen Texten, aus ihrer eigenen Tradition, sondern dass sie lernen muss auch aus der Geschichte der Menschen, zum Beispiel den Freiheitsbewegungen oder eben auch aus wissenschaftlichen Erkenntnissen.» Darum sei der Reformprozess, den die Kirche in Deutschland eingeschlagen habe, der Synodale Weg, so wichtig. «Sich nicht anzupassen an den Zeitgeist, was immer das sein mag, aber die Zeichen der Zeit zu lesen im Licht des Evangeliums», sagte Marx, der bis Anfang März Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) war.

NEU DELHI: Der Dalai Lama hat am Montag seinen 85. Geburtstag gefeiert und seinen Anhängern vorgeschlagen, ein gewisses Mantra Tausend Mal zu rezitieren. «Mit dieser Übung werdet ihr Wurzeln der Tugend schaffen, die ihr mir widmen könnt - dem Gesandten der Gottheit Avalokiteshvara - damit ich etwa 108 oder 110 Jahre leben werde», sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter in einer Videobotschaft von seiner Bleibe im Exil in der nordindischen Stadt Dharamsala. Er wirbt für die Rechte der Tibeter und will für sie im Dialog mit China kulturelle und religiöse Freiheiten innerhalb der Volksrepublik erreichen. Für seinen Einsatz wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Die chinesischen Behörden sehen ihn als Separatisten, der Chinas absoluten Anspruch auf die Gebirgsprovinz Tibet gefährdet, und verbieten ihm die Heimkehr.

LUDWIGSHAFEN: «Tatort»-Schauspielerin Ulrike Folkerts (59) hat der Corona-Zeit auch Gutes abgewinnen können. «Ich war auf dem Land in Brandenburg, ich war in der Natur, ich habe geschrieben.» Zudem half sie auf einem Bauernhof aus, wie die in Berlin lebende Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. «Das war super. Hühner füttern, Eier sammeln, Ziegenstall säubern und die Tiere auf die Weide bringen.» Zum Glück habe sie keine Existenzprobleme wie andere in ihrem Umfeld. «Ich habe die Situation genutzt und sehr viel Zeit mit meiner Freundin verbracht.» Folkerts steht seit mehr als 30 Jahren als «Tatort»-Kommissarin vor der Kamera.

MÜLLHEIM: Der Kabarettist Gerhard Polt (78) erhält dieses Jahr den mit 225 Litern Wein verbundenen Markgräfler Gutedelpreis. Der aus Bayern stammende Polt werde als scharfer Beobachter und warmherziger Humanist gewürdigt, teilte die Gutedelgesellschaft in Müllheim bei Freiburg am Montag mit. Er überzeuge als einzigartiger Künstler durch unverbogene Klarheit, souveräne Haltung ohne überhebliche Attitüde sowie durch Gelassenheit und Zuversicht, dabei komme er ohne Zynismus und anbiedernde Kumpanei aus.

Polt soll den Preis am 11. Dezember in Neuenburg am Rhein erhalten. Der Gutedelpreis wird seit 1995 jährlich von der Markgräfler Gutedelgesellschaft vergeben, einem gemeinnützigen Verein zur Kulturförderung. Er hat seinen Namen vom Gutedel, dem im Markgräflerland südlich von Freiburg meistangebauten Wein. Im vorigen Jahr hatte der Liedermacher Wolf Biermann den Preis erhalten, davor unter anderem die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der Kabarettist Dieter Hildebrandt und die Literaturkritikerin Elke Heidenreich.

LUDWIGSHAFEN: «Tatort»-Schauspielerin Ulrike Folkerts (59) hat der Corona-Zeit auch Gutes abgewinnen können. «Ich war auf dem Land in Brandenburg, ich war in der Natur, ich habe geschrieben.» Zudem half sie auf einem Bauernhof aus, wie die in Berlin lebende Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur berichtete. «Das war super. Hühner füttern, Eier sammeln, Ziegenstall säubern und die Tiere auf die Weide bringen.» Zum Glück habe sie keine Existenzprobleme wie andere in ihrem Umfeld. «Ich habe die Situation genutzt und sehr viel Zeit mit meiner Freundin verbracht.»

Folkerts steht seit mehr als 30 Jahren als «Tatort»-Kommissarin vor der Kamera. Sie spielt die Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal. Aktuell wird unter Corona-Bedingungen eine neue Folge gedreht. Es gebe extra einen Hygienebeauftragten, «der ist mit einem 1,50 Meter langen Stab am Set und erinnert uns an die Sicherheitsabstände, die wir einhalten müssen.» Das ganze Team müsse Masken tragen, auch die Schauspieler - «bis unmittelbar bevor die Klappe geschlagen wird».

MÜNCHEN: Der Produzent der Streamingserie «Dark», Quirin Berg, sieht heute andere Ansprüche an Filmemacher als früher. «Eichinger und Dietl habe ich beide erlebt, zwei absolute Unikate», sagte der Münchner Film- und Serienproduzent über die gestorbenen Filmemacher Bernd Eichinger und Helmut Dietl in einem Interview auf sueddeutsche.de. «Es gibt solche starken Charaktere durchaus noch immer. Aber die Zeit ist eine andere, und die Verhaltensregeln sind es auch.» Als Produzent müsse man immer schauen, ob eine Zusammenarbeit gut funktioniert. «Aber da darf es auch mal knirschen.»

NEU DELHI: Der Dalai Lama hat am Montag seinen 85. Geburtstag gefeiert und seinen Anhängern vorgeschlagen, ein gewisses Mantra Tausend Mal zu rezitieren. «Mit dieser Übung werdet ihr Wurzeln der Tugend schaffen, die ihr mir widmen könnt - dem Gesandten der Gottheit Avalokiteshvara - damit ich etwa 108 oder 110 Jahre leben werde», sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter in einer Videobotschaft von seiner Bleibe im Exil in der nordindischen Stadt Dharamsala. Er wirbt für die Rechte der Tibeter und will für sie im Dialog mit China kulturelle und religiöse Freiheiten innerhalb der Volksrepublik erreichen. Für seinen Einsatz wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Die chinesischen Behörden sehen ihn als Separatisten, der Chinas absoluten Anspruch auf die Gebirgsprovinz Tibet gefährdet, und verbieten ihm die Heimkehr.

Die Geburtstagsfeierlichkeiten verliefen coronabedingt weitgehend online. Zum Geburtstag veröffentlichte der Dalai Lama ein Album - mit Mantras, Lehren und Musik. Er sagte: «Der Sinn meines Lebens ist es, so sehr zu dienen, wie ich kann. Musik kann Menschen auf eine Art helfen, wie ich das nicht kann.»

Einige Würdenträger gratulierten per Videobotschaft. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier etwa sagte: «Wir wünschen, dass Du gesund bleibst und das Beste für die Zukunft.» Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) forderte die Bundesregierung in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk auf, sich stärker für die Menschenrechte in Tibet einzusetzen. «Für mich ist heute mit seinem Geburtstag tatsächlich auch die Forderung zu verknüpfen, dass endlich versucht wird, Druck auszuüben auch im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft auf China», sagte sie.

Umfangreiches Rettungspaket für britische Theater und Museen

LONDON: Mit einem großen Rettungspaket in Höhe von 1,57 Milliarden Pfund (1,74 Milliarden Euro) will die britische Regierung Kultureinrichtungen in der Corona-Krise vor dem Kollaps bewahren. Das Geld kommt unter anderem Theatern, Galerien, Museen und Veranstaltungsorten für Musik-Events im Land zugute. Auch unabhängige Kinos und Kulturerbe-Stätten sollen von den Maßnahmen profitieren.

Zuvor hatten die Einrichtungen wochenlang eindringlich um Unterstützung gebeten, weil sie einen Zusammenbruch befürchteten. Viele Kulturschaffende zeigten sich nun positiv überrascht über die Höhe der Unterstützung. Neben Zuschüssen gibt es auch Darlehen.

Premier Boris Johnson bezeichnete in einer Mitteilung der Regierung vom Sonntagabend die Kulturbranche als «das schlagende Herz» Großbritanniens. Kulturminister Oliver Dowden erklärte: «Unsere Kunst und Kultur sind die Seele der Nation (...) Sie sind der Dreh- und Angelpunkt unserer weltbesten und schnell wachsenden Kreativbranche.»

Elton John mit eigener Gedenkmünze gewürdigt

BERLIN: Pop-Ikone Elton John ist für seine Leistungen als Musiker mit einer eigenen Gedenkmünze gewürdigt worden. «Elton John ist zweifellos eine britische Musiklegende», schrieb die Münzprägeanstalt «The Royal Mint» auf ihrer Internetseite. Die Münze zeigt eine runde Brille in Form einer Musiknote, einen Strohhut und eine Fliege. Fans und Sammler können die Münzen in verschiedenen Größen und Ausführungen kaufen, darunter auch eine Goldmünze im Wert von 100 Pfund. «The Royal Mint» möchte in diesem Jahr die wichtigsten Musiker des Landes feiern. Auch die Band Queen um Sänger Freddie Mercury erhielt eine Münze.

