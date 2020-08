Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 26.08.20 | Aktualisiert um: 21:20 | Überblick

Epsteins Ex-Partnerin Maxwell kommt vorerst nicht aus Einzelhaft

NEW YORK: Im Skandal um den wegen Sexualverbrechen verurteilten Jeffrey Epstein kommt dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell (58) vorerst nicht aus der Einzelhaft heraus. Einen entsprechenden Antrag ihrer Verteidigung habe Richterin Alison Nathan in New York abgelehnt, berichteten US-Medien am Mittwoch. Die Verteidigung hatte argumentiert, dass Maxwell sich in der Einzelhaft nicht ausreichend auf ihren Prozess vorbereiten könne - das wies die Richterin als unbegründet zurück. Zuvor hatte sie bereits eine Bitte von Maxwell um eine Änderung der Überwachungsstrategie des Hochsicherheitsgefängnisses im New Yorker Stadtteil Brooklyn abgelehnt.

Maxwell war Anfang Juli im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden. Ihr werden sechs Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Verführung Minderjähriger zu illegalen Sexhandlungen und Meineid. Auf die Anklagepunkte, die sich auf die Jahre 1994 bis 1997 beziehen, stehen jeweils Höchststrafen von fünf bis zehn Jahren Gefängnis. Maxwell hatte Mitte Juli vor Gericht eine Beihilfe jedoch bestritten und auf «nicht schuldig» plädiert.

Ihr Ex-Partner Jeffrey Epstein soll Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen haben. 2008 war er in dieser Sache einem Bundesverfahren entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft einging. Epstein bekannte sich damals teilweise schuldig und bekam eine milde Haftstrafe. 2019 wurde er in New York erneut angeklagt und nahm sich kurz danach in einer Gefängniszelle das Leben.

Alexander Neef soll im September Chef der Pariser Oper werden

PARIS: Der deutsche Musikmanager Alexander Neef soll nach Angaben des französischen Kulturministeriums die Leitung der Pariser Oper bereits kommende Woche übernehmen. Kulturministerin Roselyne Bachelot habe dem Präsidialamt vorgeschlagen, dass Neef wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Oper den Posten von Stéphane Lissner bereits zum 1. September übernehmen solle, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Eine Zeremonie für die Übergabe sollte demnach kommenden Dienstag im Kulturministerium stattfinden.

Lissner, der den Posten seit 2014 inne hat, sollte die Leitung eigentlich 2021 abgeben. Im Juni kündigte Lissner wegen der wirtschaftlichen Krise des Opernhauses an, das Zepter schon früher an Neef überreichen zu wollen. In einem Interview bezifferte Lissner die Schulden der beiden Häuser Garnier und Bastille auf 40 Millionen Euro. Man befinde sich nicht in einer normalen Übergabesituation, erklärte er damals. Die Pariser Oper war von den mehrwöchigen Streiks gegen die Rentenreform und von der Corona-Krise schwer getroffen worden.

Neef ist seit 2008 Intendant der Oper im kanadischen Toronto. Der 46-Jährige begann seine Karriere in der künstlerischen Leitung der Salzburger Festspiele und der Ruhrtriennale. Unter der Pariser Opern-Intendanz von Gérard Mortier (2004-2009) wirkte er an zahlreichen Opernproduktionen in der französischen Hauptstadt mit. In seiner derzeitigen Funktion als Chef der Oper in Toronto gelang es ihm, die Canadian Opera Company zu einem der bedeutendsten internationalen Häusern zu machen.

LOS ANGELES: Star-Regisseur Steven Spielberg (73) trauert um seinen Vater.

Arnold Spielberg sei am Dienstag im Alter von 103 Jahren gestorben, teilte die Filmproduktionsfirma des Regisseurs in der Nacht zum Mittwoch via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 1917 im US-Bundesstaat Ohio geborene Arnold Spielberg hatte als Elektroingenieur gearbeitet, war zweimal verheiratet gewesen und hatte neben Sohn Steven Spielberg noch drei Töchter. Steven Spielberg wurde als Regisseur mit Filmen wie «Der weiße Hai», «E.T. - Der Außerirdische» oder «Jurassic Park» weltberühmt.

Bushido als Zeuge vor Gericht: «Ich wollte unbedingt dazugehören»

BERLIN: Im Prozess gegen einen Berliner Clanchef und drei seiner Brüder hat der Rapper Bushido am Mittwoch als Zeuge seine musikalische Karriere geschildert. Die ersten Kassetten habe er in seinem Kinderzimmer in den 90er Jahren aufgenommen, seine Mutter habe für die technische Ausstattung einen Kredit aufgenommen, sagte der 41-Jährige. Als er dann Jahre später in einem Monat bis zu 1000 Kassetten verkauft habe, habe er sich «unfassbar reich» gefühlt. «Ich wollte unbedingt dazugehören», sagte der gelernte Maler und Lackierer. Einen großen Teil des Geldes habe er damals seiner Mutter gegeben. Voraussichtlich wird die Befragung von Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, mehrere Prozesstage umfassen.

Der Rapper im schwarzen Shirt wurde umringt von Personenschützern mit Sturmhauben in den Gerichtssaal gebracht. Er ist in dem Verfahren um versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue das mutmaßliche Opfer und auch Nebenkläger. Um die früheren Beziehungen von Bushido und dem angeklagten Arafat A.-Ch ging es zunächst nicht. Beide waren über Jahre hinweg Partner im Musikgeschäft.

Laut Anklage soll es zu Straftaten gekommen sein, nachdem Bushido 2017 die geschäftlichen Beziehungen aufgelöst habe. Arafat A.-Ch. habe dies nicht akzeptieren wollen und von Bushido unberechtigt eine Millionen-Zahlung sowie die Beteiligung an dessen Musikgeschäften für 15 Jahre gefordert. Die Brüder im Alter von 39, 42 und 49 sind als Gehilfen oder Mittäter angeklagt. Nur der 39-Jährige sitzt in U-Haft.

Doris Dörrie: «Essen ist immer politisch»

MÜNCHEN: Regisseurin und Autorin Doris Dörrie (65) hat sich dafür ausgesprochen, achtsamer mit dem Essen umzugehen. «Wir müssen uns endlich klarmachen, dass wir auf dem Rücken anderer so komfortabel leben», sagte Dörrie dem «Donaukurier». Gerade die Deutschen bestünden auf günstige Lebensmittel. «Unsere heiß geliebten Gewürzgurken sind deshalb so billig, weil wir die rumänischen Erntehelfer so schlecht bezahlen und in miserable Unterkünfte stecken.» Auch Tieren würden schlechte Lebensbedingungen aufgezwängt. Das müsse sich ändern: «Essen ist immer politisch», sagte die Dramaturgie-Professorin der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film.

Briatore spricht nach Covid-Gerüchten von Prostata-Leiden

ROM: Der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore hat sich nach Berichten über eine angeblich ernste Covid-Erkrankung zu Wort gemeldet und von einem Prostata-Leiden als Grund für seinen Aufenthalt im Krankenhaus gesprochen. «Ich habe nur eine starke Prostataentzündung, Sonntagnacht fuhr ich ins San Raffaele in Mailand, und sie nahmen mich auf», sagte der 70-Jährige der Zeitung «Corriere della Sera». Das Telefonat fand nach Angaben des Blattes am Dienstagabend statt. Dabei habe Briatore, in dessen Disco auf Sardinien viele Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet wurden, auf die Frage zu Corona gesagt: «Während ich hier war, habe ich den Abstrich gemacht, und ich weiß immer noch nicht, ob ich positiv bin.»

Meyerhoff nach Schlaganfall: «Aufschreiben war Überlebensstrategie»

HAMBURG: In seinem neuen Buch «Hamster im hinteren Stromgebiet» hat der Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff seine Erfahrungen nach einem Schlaganfall verarbeitet. Er sei dankbar gewesen, diese Episode seines Lebens aufschreiben zu können, sagte Meyerhoff dem «Zeitmagazin». «Das Beobachten und Aufschreiben war eben auch eine Überlebensstrategie.» Demnach erlitt Meyerhoff (Jahrgang 1967) den Schlaganfall vor zwei Jahren. Er habe in der Küche gesessen. Es habe keine Warnsignale gegeben: «Meine linke Körperseite verschwand, sie wurde wegradiert innerhalb von drei, vier Minuten, und von dem Moment an war kein Tag mehr wie davor», sagte er. Im Krankenhaus habe er sich Theatertexte vorgesagt, etwa den Mephisto aus Goethes «Faust», das sei wie eine Aufforderung an das eigene Hirn gewesen, «nicht wegzukippen». Schwerer als das Schreiben sei ihm die Rückkehr in die Schauspielerei gefallen. Auf der Bühne müsse alles stimmen, Gehirn, Körper, Timing, da dürfe nichts schiefgehen, sagte Meyerhoff.

Svenja Schulze über ihren Mann: «Er kocht fantastisch»

BERLIN: Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat über ihre Beziehung zu ihrem Mann gesprochen. «Ich genieße es sehr, mit Andrea mein Leben zu teilen. Er ist mein wichtigster Berater - und er kocht fantastisch», sagte die gebürtige Düsseldorferin der Zeitschrift «Bunte». Demnach probiere er immer neue vegetarische Rezepte aus. Schulze sprach auch darüber, was sie von ihrem Mann gelernt habe: «Mit Händen und Füßen zu reden, so, wie es Italiener eben gerne tun. Ich spreche allerdings nur Speisekarten-Italienisch», sagte die 51-Jährige. Seit über 22 Jahren seien die beiden ein Paar.

Claudia Schiffer: Karl Lagerfeld war mein Zauberpulver

BERLIN: Topmodel Claudia Schiffer hat anlässlich ihres 50. Geburtstags erneut ihre Wertschätzung für den verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld (1935-2019) ausgedrückt. «Karl Lagerfeld war mein «magic dust», wie man in England sagt, mein Zauberpulver. Er hat mich, das schüchterne deutsche Mädchen, in ein Supermodel verwandelt», sagte Schiffer der Zeitschrift «Bunte». Der Modeschöpfer habe ihr alles über Fashion, Stil und das Überleben in der Mode-Welt beigebracht. «Was Andy Warhol für die Kunst war, war er für die Mode. Ich werde ihm ewig dankbar sein», sagte Schiffer. Die besondere Beziehung von Claudia Schiffer und Karl Lagerfeld ist kein Geheimnis: Als Muse des Designers avancierte sie zum bestbezahlten Model der Welt. Am Dienstag feierte das Model ihren 50. Geburtstag.

Indonesien will Kinos wieder öffnen: «Filme stärken Immunsystem»

JAKARTA: Das besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffene Indonesien will seine Kinos wieder öffnen. Filme machten die Menschen glücklich und könnten so das Immunsystem stärken, erklärte der Sprecher der nationalen Covid-19-Task-Force, Wiku Adisasmito, am Donnerstag.

Die Lichtspielhäuser des Inselstaats sind seit März geschlossen. «Die Kinos tragen maßgeblich zur Unterhaltung der Öffentlichkeit bei, und wenn sie die Menschen glücklich machen, können diese ihre Immunität stärken», sagte Adisasmito. Jedoch sollen nur Filmfans zwischen 13 und 59 Jahren ohne schwere Vorerkrankungen zugelassen werden. Diese müssen zudem während der Vorführungen ständig eine Maske tragen.

In Indonesien mit seinen fast 270 Millionen Einwohnern lag die Zahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Infektionen am Mittwoch bei mehr als 160.000. Fast 7000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Niederlage für Polanski vor Gericht nach Rauswurf aus Film-Akademie

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Roman Polanski (87, «Der Pianist) hat im Streit über seinen Ausschluss aus der Oscar-Akademie vor einem US-Gericht eine Niederlage einstecken müssen. Nach dem Urteil der zuständigen Richterin in Los Angeles war der Rauswurf des Regisseurs 2018 wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe und damit Verstößen gegen die Ethikstandards des Filmverbands rechtmäßig. In einer Mitteilung der Academy, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, hieß es, sie freuten sich über die Bestätigung des Gerichts, dass das Vorgehen gegen Polanski damals «fair und angemessen» gewesen sei. Polanski hatte im Mai 2018 die für die Oscar-Vergabe zuständige Filmakademie im Zuge der #Metoo-Debatte verlassen müssen. Nach Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe waren damals auch Entertainer Bill Cosby und Produzent Harvey Weinstein ausgeschlossen worden. 1977 hatte Polanski unerlaubte sexuelle Handlungen mit einer damals 13-Jährigen vor Gericht zugegeben. Unmittelbar vor der Verkündung des Strafmaßes floh er nach Frankreich und betrat die USA seitdem nie wieder.

«Hör mal, wer da hämmert»-Stars bekommen eigene Heimwerker-Sendung

BERLIN: Die «Hör mal, wer da hämmert»-Stars Tim Allen und Richard Karn sollen im kommenden Jahr in einer neuen Heimwerker-Sendung wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. In der Show mit dem Arbeitstitel «Assembly Required» (deutsch: Montage bzw. Bauteil nötig) soll es darum gehen, Haushaltsgeräte zu reparieren und zu verbessern, wie das Promi-Portal «Entertainment Weekly» berichtete. «Sagen wir, wie es ist - wir leben in einer Wegwerf-Gesellschaft», wird Tim Allen (67) dort zitiert. Die Sendung soll auf dem privaten Bezahlsender «History» ausgestrahlt werden und aus zehn Episoden bestehen. Allen soll auch als Produzent fungieren, Richard Karn moderieren.

In der 90er-Sitcom «Hör mal, wer da hämmert» spielte Tim Allen einen Familienvater und Moderator der Heimwerkersendung «Tool Time». Richard Karn war in der Serie Co-Moderator der Show, in der nicht alles so lief, wie geplant. Mit acht Staffeln war «Hör Mal, wer da hämmert» in den USA ein Hit. Allen erhielt einen Golden Globe als bester Comedy-Darsteller.