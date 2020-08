Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.20 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

Britischer Schauspieler Ben Cross tot

LONDON/WIEN: Der britische Schauspieler Ben Cross («Die Stunde des Siegers») ist im Alter von 72 Jahren in Österreich gestorben. Noch kurz vor seinem Tod habe er die Dreharbeiten zu dem Thriller «The Devil's Light» beendet, teilten Vertreter der Familie am Mittwoch mit. Tochter Lauren bedankte sich auf Facebook bei den Fans ihres Vaters für die jahrelange Unterstützung. Dem österreichischen «Kurier» zufolge war Cross in Wien wegen Krebs behandelt worden.

Cross ist vor allem aus dem Filmdrama «Die Stunde des Siegers» (1981) bekannt, in dem er den jüdischen Olympia-Athleten Harold Abrahams spielte. Der Film war mit mehreren Oscars ausgezeichnet worden. Cross wirkte in Dutzenden Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter in «Star Trek» sowie in der Hauptrolle der TV-Serie «Palast der Winde».

Der Schauspieler stammte aus einer katholischen Arbeiterfamilie in London. In Großbritannien war er unter anderem Mitglied der Royal Shakespeare Company gewesen. Er war mehrmals verheiratet und hinterlässt neben seiner Tochter Lauren auch Sohn Theo.

Schlingensief-Witwe: «Werde Christoph mein Leben lang vermissen.»

BERLIN: Auch zehn Jahre nach dem Tod von Regisseur Christoph Schlingensief (1960-2010) vermisst seine Witwe Aino Laberenz ihn noch immer. «Ich habe auch die Hoffnung, dass ich Christoph wiedersehe, wenn ich sterbe. Wir haben unsere Abmachungen. Darauf freue ich mich», sagte die Bühnenbildnerin der Zeitschrift «Bunte». Die Diagnose sei ein Schlag vor den Bug gewesen. «Er wusste nicht, wie man damit umgehen soll», sagte Laberenz. Als Nichtraucher sei er eigentlich zu jung für die Art der Krankheit gewesen. «Ich werde Christoph mein Leben lang vermissen.»

Aino Laberenz und Christoph Schlingensief heirateten im August 2009. Schlingensief starb am 21. August 2010 im Alter von 49 Jahren. Über Jahrzehnte mischte er die Theater- und Filmszene auf. Zu seinen Projekten zählt ein Operndorf in Burkina Faso.

GZSZ-Charakter auf Abwegen: RTL zeigt Auftakt von neuer Serie «Sunny»

BERLIN: Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» spielt sie die Enkelin von Bösewicht Jo Gerner - nun ist Schauspielerin Valentina Pahde alias Sunny Richter bald in ihrer eigenen Serie zu sehen. RTL strahlt die ersten beiden Episoden von «Sunny - Wer bist Du wirklich?» am 1. Oktober um 20.15 Uhr aus, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. Die komplette Serie wird auf Streamingplattform TVnow zu sehen sein. «Zwischen Liebe, Sex, Freundschaft, Streit und Partyekstasen» werde die Serie «auf das Innerste ihrer Figuren» blicken, versprechen die Macher. «Wer sind sie wirklich? Was treibt sie an? Und was verheimlichen sie?»

Die titelgebende Sunny ist Fans der RTL-Seifenoper «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» wohlbekannt. Valentina Pahde spielt die beliebte Figur dort seit 2015 - Serien-Fiesling Jo Gerner, verkörpert von Wolfgang Bahro (59), ist ihr Großvater. In ihrer eigenen Serie zieht sie nun von Berlin nach München, um einen Platz in einem Fotografie-Kurs anzutreten. «Aufwühlende Gefühle, ausschweifende Partys und waghalsige Aktionen - die Clique lebt, liebt und streitet hemmungslos», beschreiben die Macher die Gemengelage in der bajuwarischen Hauptstadt. In einer Rolle ist auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) zu sehen.

Die Produktion fand den Angaben zufolge unter speziellen Corona-Bedingungen statt. Die maßgeblichen Darsteller lebten zusammen mit dem Produzenten in einer sogenannten Quarantäne-Villa - um «alle Party- und Sexszenen in der TVnow-Serie auch in Corona-Zeiten bestmöglich zu drehen».

Sylvie Meis freut sich auf Hochzeit: «Ich kann es kaum erwarten»

BERLIN: Moderatorin Sylvie Meis freut sich auf ihre Hochzeit in der Toskana. «Ich kann es kaum erwarten, endlich mit Niclas verheiratet zu sein. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er ist meins und ich bin seins», sagte die 42-Jährige, die in Hamburg lebt, der Zeitschrift «Bunte». Meis und ihr Verlobter, der Künstler Niclas Castello, wollen demnach im September in Florenz heiraten.

Zum Altar führen lassen will sich Meis laut «Bunte» von ihrem Sohn Damián van der Vaart. «Es ist mir unendlich wichtig, dass mein Sohn mich in die Hände meines künftigen Ehemannes geleitet», sagte die Moderatorin, die von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet war.

Backstreet Boys teilen Band-Erinnerungen in eigener Radioshow

BERLIN: Die Backstreet Boys haben ihre eigene Online-Radioshow gestartet. In «All I Have to Give Radio» beantwortet die US-Boygroup Fragen von Fans und teilt Erinnerungen aus ihrer 27 Jahre langen Geschichte. «Wir haben eine sehr loyale Fanbase, die wir lieben und schätzen, und dachten das wäre eine tolle Möglichkeit, diese Geschichten zu teilen», sagte Sänger Nick Carter (40) dem Promiportal «People». Die Sendung startete am Dienstag (Ortszeit) bei dem Streamingangebot «Apple Music».

Die Band landete zahlreiche internationale Hits wie «Quit Playin' Games With My Heart» und «I Want It That Way». Nach Angaben ihrer Plattenfirma ist die Gruppe mit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern die erfolgreichste Boygroup weltweit.