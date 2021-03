Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Rap-Musiker Questlove mischt bei der Oscar-Show mit

LOS ANGELES: Der amerikanische Rap-Musiker Questlove, Drummer und Mitbegründer der HipHop-Band The Roots, wird als Musikdirektor bei der Oscar-Show mitwirken. Dies gab das Oscar-Produzententeam um Regisseur Steven Soderbergh («Ocean's Eleven») am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Dem künstlerischen Team gehört unter anderem auch Drehbuchautor Richard LaGravenese («Die Brücken am Fluß», «Der Pferdeflüsterer») an.

Grammy-Preisträger Questlove, der im vorigen Jahr bei der Oscar-Show aufgetreten war, ist auch schon ins Filmgeschäft eingestiegen. Mit der Doku «Summer of Soul» gab er sein Regiedebüt. Beim Sundance-Festival im Januar erhielt der Musikfestival-Film zwei wichtige Preise. Questlove, mit bürgerlichem Namen Ahmir Thompson, ist Mitglied der Oscar-Akademie.

Die 93. Oscar-Gala am 25. April soll an zwei Standorten in Los Angeles stattfinden, dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood und dem Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station. Nominierte Künstler sollen live vor Ort sein. Wegen der Corona-Pandemie war die Trophäen-Show vom üblichen Termin im Februar auf Ende April verschoben worden.

Schauspielerin Ashley Tisdale ist Mutter geworden

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Ashley Tisdale («High School Musical») ist Mutter geworden. Auf Instagram teilte die 35-Jährige am Mittwoch die Ankunft von Töchterchen Jupiter Iris French mit. Sie sei am Dienstag zur Welt gekommen. Dazu postete Tisdale ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie eine kleine Babyhand festhält. Auch ihr Ehemann, der Musiker Christopher French, veröffentlichte dieses Foto.

Im vorigen September hatte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Konto ein Bild des Paares, auf dem ihr Baby-Bauch deutlich zu sehen war, gepostet. Das Paar ist seit 2014 verheiratet. Es ist ihr erster Nachwuchs.

Stiftungsrat sieht Rückgabe von Benin-Bronzen als «Option»

BERLIN: Der für mögliche Rückgaben zuständige Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat den Weg für die Restitution von wegen ihrer kolonialen Vergangenheit umstrittenen Benin-Bronzen geebnet. «Die Länder- und Bundesvertreter*innen im Stiftungsrat sind sich einig, im Falle der Benin-Bronzen zu einer Lösung zu kommen, die auch die Rückgabe von Objekten als Option mitbetrachtet», hieß es am Mittwoch in Berlin nach einer Sitzung des Gremiums in einer Mitteilung.

Die Bronzen sollen im Berliner Humboldt Forum gezeigt werden. Das Ethnologische Museum der Stiftung verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 Bronzen, die weitgehend als Objekte aus Unrechtskontexten kolonialer Zeiten gelten. Die Objekte stammten größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.

Dieter Bohlen sagt Teilnahme an Final-Shows von «DSDS» ab

KÖLN: Das diesjährige Finale der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» findet ohne den scheidenden Chef-Juror Dieter Bohlen statt. Der 67-Jährige habe «krankheitsbedingt kurzfristig» abgesagt, teilte RTL am Mittwoch mit. Derzeit werde geprüft, ob ein dritter Juror die nun noch verbliebene Jury aus Maite Kelly und Mike Singer verstärken könne.

RTL hatte bereits vor rund zwei Wochen verkündet, dass Bohlens Zeit als Juror bei «DSDS» nach fast 20 Jahren endet. Nach der aktuellen Staffel sollen andere das Kommando übernehmen. Eigentlich war aber geplant, dass der Musikproduzent noch einmal in Live-Shows über die Kandidaten urteilen soll. Das «DSDS»-Halbfinale findet am Samstag (27. März), das Finale eine Woche später (3. April) statt.

Songs von Janet Jackson und Kermit kommen ins Musik-Register der USA

WASHINGTON: Songs, Alben und Ton-Aufnahmen unter anderem von Janet Jackson und Kermit dem Frosch sind in das offizielle Musik-Register der USA aufgenommen worden. Unter den 25 Neuaufnahmen seien Jacksons 1989 erschienenes Album «Rhythm Nation 1814» und der Muppets-Song «The Rainbow Connection», teilte die Direktorin der US-Nationalbibliothek Library of Congress, Carla Hayden, am Mittwoch in Washington mit. «Es ist ein wunderbares Gefühl, offiziell Teil der Geschichte unserer Nation zu werden», wurde Kermit zitiert. «Das ist eine große Ehre. Und ich bin begeistert - ich bin begeistert! - dass ich der erste Frosch auf der Liste bin!»

Außerdem neu aufgenommen wurden unter anderem das Album «Illmatic» von Rapper Nas, der Song «Lady Marmalade» von Patti LaBelle, das Album «Late for the Sky» von Jackson Browne und der Song «Over the Rainbow/What a Wonderful World» von Israel Kamakawiwo'ole. Die Library of Congress hatte zuvor mehr als 900 Vorschläge aus der Bevölkerung bekommen.

In das im Jahr 2000 gegründete Musik-Register werden jedes Jahr Tonträger aufgenommen, die mindestens zehn Jahre alt und «kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend» sind - insgesamt nun schon fast 600.

Festnahme nach Fund von «verdächtigem Objekt» in Queen-Residenz

EDINBURGH: Nach dem Fund eines «verdächtigen Objekts» in der offiziellen Residenz von Queen Elizabeth II. (94) in Schottland hat die Polizei einen Mann festgenommen. Ein Team der Kampfmittelbeseitigung sei angerückt und habe den Gegenstand gesichert, teilte die Polizei am Mittwoch in Edinburgh mit. Weitere Details machten die Behörden zunächst nicht, auch nicht dazu, ob es sich um einen scharfen Sprengkörper handelte.

«Ein 39-jähriger Mann wurde in Verbindung mit dem Vorfall festgenommen. Es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit, und die Ermittlungen zu den Umständen dauern an», betonte die Polizei.

Die Königin hält sich seit Beginn der Corona-Pandemie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip (99) fast durchgehend in Schloss Windsor nahe London auf. In Schottland hat sie eine offizielle Residenz, den Holyrood-Palast in der Hauptstadt Edinburgh. Bei ihren Besuchen in dem nordbritischen Landesteil weilt die Monarchin aber meist in Schloss Balmoral, etwa 165 Kilometer nördlich.

Prinz Harry: Werden unter Lawine von Falschinformationen begraben

LONDON/WASHINGTON: Prinz Harry (36) ist besorgt über die Verbreitung von Falschinformationen im digitalen Zeitalter. Wie die US-Denkfabrik Aspen Institute am Mittwoch mitteilte, wird der Royal nun an einer Kommission teilnehmen, die Auswege aus der Vertrauenskrise suchen soll, in der sich Schlüsselinstitutionen wie das demokratische System und die Medien in den USA befinden.

«Wir werden in der heutigen digitalen Welt unter einer Lawine von Falschinformation begraben, die unsere Fähigkeit beeinträchtigt, sowohl als Individuen, als auch als Gesellschaften, die Welt in der wir leben, wirklich zu verstehen», sagte Harry einer Mitteilung zufolge.

Harry und seine Frau Meghan (39) hatten sich im vergangenen Jahr aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie zurückgezogen. Unter anderem klagten sie über unfaire Berichterstattung und Übergriffe auf ihre Privatsphäre aus Teilen der Boulevardpresse. Sie leben inzwischen mit ihrem ein Jahr alten Sohn Archie im kalifornischen Santa Barbara. Das Paar erwartet im Sommer die Geburt eines Mädchens.

Die 15-köpfige Kommission mit dem Namen Commission on Information Disorder soll im April ihre Arbeit aufnehmen. Mitglieder sind unter anderem der ehemalige Schachweltmeister Garri Kasparow und die Schwiegertochter von US-Medienmogul Rupert Murdoch, Kathryn Murdoch.

Karl Lauterbach will nicht ewig Single bleiben (Foto-Archiv)

KÖLN: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (58) will nicht für immer Single bleiben. Im Moment fehle ihm für eine Beziehung die Zeit, sagte der Corona-Experte der «Bunten». «Aber ich möchte tatsächlich nicht den Rest des Lebens Single bleiben.» Einsam fühlt sich der Vater von fünf Kindern «ganz und gar nicht», wie er versichert. «Viele Politiker sind einsam, ich bin nicht betroffen. Ich habe Freunde, ich bin nicht der Nerd, für den mich manche halten. Ich bin lebenslustig, mache viel Sport, spiele Tischtennis.»

Justin Bieber: Grenzen für mich als Person hilfreich (Foto-Archiv)

LOS ANGELES: Für Popstar Justin Bieber ist es wichtig, Grenzen klar zu machen. «Ich denke, dass Grenzen für mein Wachstum als Mensch entscheidend waren», sagte der 27 Jahre alte Sänger aus Kanada dem Radiosender «SiriusXM Hits 1 on 1». Zu erkennen, dass sein «Nein» genauso mächtig wie sein «Ja» sein könne «und zu wissen, wann ich zu bestimmten Dingen «Nein» sagen muss, war sehr hilfreich». Als Beispiel führte er an, dass er in der Lage sei zu sagen: «Hey, ich werde um diese Zeit abschalten. Ich werde nach 18 Uhr keine bestimmten Entscheidungen mehr treffen. Ich werde nur noch Zeit mit meiner Frau verbringen». Vergangene Woche veröffentlichte der Sänger sein sechstes Studioalbum «Justice». 2018 heiratete er das US-Model Hailey Baldwin.

Musikfirma BMG und KKR gehen Allianz zum Kauf von Musikrechten ein

BERLIN: Das zu Bertelsmann gehörende Musikunternehmen BMG will durch eine Partnerschaft mit dem US-Finanzinvestor KKR schneller auf dem internationalen Musikmarkt wachsen. Alle Seiten teilten am Mittwoch gemeinsam die Allianz für den Erwerb von Label-, Verlags- und anderen Musikrechten mit. Künstlern und Songwritern etwa sollen Lösungen angeboten werden, um den Wert ihrer Musikrechte und Kataloge zu steigern.

Die Partnerschaft bedeutet aber nicht, dass KKR Anteile an BMG halten wird. BMG mit Hauptsitz in Berlin bleibt weiterhin eine hundertprozentige Bertelsmann-Tochter. Auch die Gründung eines Joint Ventures ist nicht vorgesehen. Der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Thomas Rabe, sagte zur Kooperation: «BMG und KKR können künftig gemeinsam Chancen für Zukäufe von größeren Musikrechtepaketen nutzen.»

Für den US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) bedeutet der Schritt zugleich eine Art Rückkehr. Nach der Gründung von BMG im Jahre 2008 hatte KKR zwischen 2009 und 2013 Anteile an dem Musikunternehmen gehalten, die der Bertelsmann-Konzern mit Sitz in Gütersloh dann erwarb.

KKR ist derzeit in Deutschland auch in der Medienbranche aktiv. Am Medienkonzern Axel Springer («Bild», «Welt») ist der Finanzinvestor als Großaktionär beteiligt, die strategische Zusammenarbeit begann 2019.

Maas: Rückgabe kolonialer Kulturgüter Frage der Gerechtigkeit

BERLIN: In der Debatte um die als Raubgut der Kolonialzeit geltenden Benin-Bronzen in deutschen Museen hat sich Außenminister Heiko Maas für Restitutionen stark gemacht. «Zu einem aufrichtigen Umgang mit der Kolonialgeschichte gehört auch die Frage der Rückgabe von Kulturgütern», sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin nach Angaben des Auswärtigen Amtes. «Das ist eine Frage der Gerechtigkeit.»

Bund, Länder und Gemeinden hätten sich mit gemeinsamen Eckpunkten klare Ziele gesetzt. «Mit den internationalen Partnern dafür notwendige Voraussetzungen zu schaffen, ist eine Aufgabe, der sich das Auswärtige Amt stellt», sagte Maas. «Im Fall der Benin-Bronzen arbeiten wir mit den Beteiligten in Nigeria und in Deutschland daran, einen gemeinsamen Rahmen aufzubauen.» Dabei gehe es vor allem um die Museumskooperation mit dem geplanten Museum of West African Art in Benin-City. Dort könnten nach Einschätzung von Museumsexperten Benin-Bronzen, die noch zu Beständen deutscher Museen gehören, als Leihgaben oder Restitutionen präsentiert werden.

Benin-Bronzen sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Die aktuelle Debatte dreht sich vor allem um die geplante Präsentation im Berliner Humboldt Forum. Das Ethnologische Museum verfügt über rund 530 historische Objekte aus dem Königreich Benin, darunter etwa 440 Bronzen. Die Objekte stammten größtenteils aus den britischen Plünderungen des Jahres 1897.

Italiens Ex-Regierungschef Berlusconi zur Untersuchung im Krankenhaus

MAILAND: Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat sich einer Untersuchung im Krankenhaus unterzogen.

Das bestätigte ein Sprecher seiner Partei Forza Italia am Mittwoch. Der 84-Jährige sei zur Routine-Kontrolle in der San Raffaele Klinik in Mailand gewesen. «Er wird in Kürze entlassen», erklärte der Sprecher weiter. Genauere Angaben zum Gesundheitszustand machte er nicht. Laut Berlusconis Anwalt befand er sich seit Montag dort. Zuletzt musste der gebürtige Mailänder Mitte Februar nach einem Sturz kurzzeitig ins Krankenhaus. Im Januar war der Partei-Chef der Forza Italia wegen Herzproblemen untersucht worden.

TV-Butler Samuel Finzi sieht das Dienen positiv (Foto-Archiv)

BERLIN: Millionen kennen ihn als Butler im ARD-Krimi: Samuel Finzi findet den Beruf eines Dieners keineswegs unzeitgemäß. «Was heißt denn Diener? Dann muss man ja auch sagen, dass jede Sekretärin eine Dienerin ist», sagte Finzi im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Der 55-Jährige erklärte: «Es gibt Menschen, die sich besser fühlen, wenn sie sich um andere Menschen kümmern - und lieber aus dem Hintergrund agieren. Dabei übernehmen sie in bestimmten Situationen sogar die größere Verantwortung.» Finzi, der seit 2016 in den Verfilmungen der «Allmen»-Romane von Bestsellerautor Martin Suter an der Seite von Heino Ferch (57) dessen gewitzten Untergebenen Carlos darstellt, bricht eine Lanze für das Dienen: «Wir dienen alle - unserem Arbeitgeber, unseren Eltern, unseren Partnern und am meisten wohl unseren Kindern.»

Queen-Enkelin Zara Tindall bringt Jungen zur Welt

LONDON: Die britische Königin Elizabeth II. (94) ist erneut Uroma geworden. Queen-Enkelin Zara Tindall (39) hat einen Jungen zur Welt gebracht. Es ist bereits das dritte Kind der Tochter von Prinzessin Anne (70) und ihrem Mann, dem ehemaligen Rugby-Spieler Mike Tindall (42). Das Baby mit dem Namen Lucas Philip Tindall wurde bereits am Sonntag geboren, wie ein Sprecher des Paares am Mittwoch mitteilte. Es ist das zehnte Urenkelkind der Queen und nimmt den 22. Platz in der britischen Thronfolge ein. Die Königin und ihr Mann, Prinz Philip (99), seien «hoch erfreut» über die Neuigkeiten, sagte ein Palastsprecher in London und fügte hinzu: «Sie freuen sich darauf, ihr zehntes Urenkelkind zu treffen, sobald es die Umstände erlauben.»

Helen Mirren spielt bösen Part in Comic-Verfilmung (Foto-Archiv)

LONDON: Oscarpreisträgerin Helen Mirren wird im zweiten Teil der Comic-Verfilmung «Shazam! Fury of the Gods» den bösen Gegenpart spielen. Die 75 Jahre alte Britin («Die Queen») soll Hespera, die Tochter von Atlas, verkörpern. Das berichteten mehrere US-Branchenmagazine. In der Fortsetzung von «Shazam!» wird die Geschichte des Teenagers Billy Batson erzählt, der beim Aufsagen des magischen Wortes «Shazam» vom Blitz der Götter getroffen wird und sich in sein erwachsenes Superhelden-Alter-Ego verwandelt. Der erste Film wurde im April 2019 veröffentlicht und spielte weltweit 366 Millionen US-Dollar ein. Teil zwei soll den Angaben zufolge Mitte 2023 in die Kinos kommen.

Margarita Broich: Berlin ist ohne Museen, Kinos und Theater nur grau (Foto-Archiv)

BERLIN: Die Berliner Schauspielerin Margarita Broich erlebt ihre Heimatstadt gerade als sehr trist. «Die Stadt ohne Restaurants, Museen, Kinos, Theater und Oper ist einfach nur grau», sagte die 60-Jährige («Tatort») der Deutschen Presse-Agentur über Berlin im Lockdown. «Es bricht einem das Herz, wenn ich an die Eigentümer all der kleinen Geschäfte denke, die um ihr Überleben kämpfen. Und die Musiker, Schauspieler und alle anderen, für die das Homeoffice keine Option ist. Das schlägt auf die Seele, wie auch das Denken an alle, die von dieser schrecklichen Krankheit betroffen sind. Aber jetzt kämpft sich der Frühling langsam vorwärts und mit etwas Licht und Sonne und der Aussicht auf eine Impfung wird man optimistischer.»