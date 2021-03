Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 11/03/2021 | Überblick

Kenneth Branagh dreht Musik-Spielfilm über die Bee Gees

LOS ANGELES: Nach Shakespeare-Verfilmungen wie «Hamlet» und «Viel Lärm um nichts», «Thor»-Superhelden und Krimis («Mord im Orient Express») packt Kenneth Branagh (60) nun ein Musikthema an. Der britische Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur will einen Spielfilm über die Bee Gees drehen, wie die US-Branchenportale «Variety» und «Deadline.com» am Mittwoch berichteten.

Das noch titellose Biopic über die legendäre australisch-britische Band um die Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb soll deren rasanten Aufstieg aber auch die Abstürze, Drogenexzesse und Familienprobleme nachzeichnen. Die Bee Gees mit weltweit mehr als 200 Millionen Plattenverkäufen waren Ende der 70er Jahre auf dem Höhepunkt ihrer turbulenten Karriere. Bee-Gees-Lieder wie «Night Fever» oder «How Deep Is Your Love» vom Film-Soundtrack «Saturday Night Fever» dominierten Radios und Charts.

Barry Gibb (74), der einzige noch lebende der Brüder, soll als ausführender Produzent mitwirken. Beteiligt sind auch Steven Spielbergs Amblin Entertainment und «Bohemian Rhapsody»-Produzent Graham King. Gibb war im vorigen Jahr auch an der Dokumentation «The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart» beteiligt.

Nach Bitte um Auftritt: Veranstalter laden Bruno Mars zu Grammys ein

LOS ANGELES: Nach seiner Bitte um einen Auftritt haben die Organisatoren der Grammy Awards den US-Popstar Bruno Mars (35) zu der Gala eingeladen. Mars werde gemeinsam mit seinem Musik-Kollegen Anderson Paak als Band Silk Sonic bei der Veranstaltung am Sonntagabend (Ortszeit, Nacht zum Montag MEZ) in Los Angeles auftreten, teilten die Veranstalter in der Nacht zum Mittwoch per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Zuvor hatte Mars ebenfalls per Twitter um einen Auftritt gebeten. «Liebe Grammys, wenn ihr so freundlich sein würdet, zwei arbeitslosen Musikern zu erlauben bei eurer Show aufzutreten, dann würden wir das wirklich zu schätzen wissen», hatte der Musiker geschrieben, der vergangene Woche mit Silk Sonic den ersten Song «Leave the Door Open» veröffentlicht hatte. Die Corona-Pandemie mache auch ihm zu schaffen: «Wir konnten schon seit einer Weile nicht mehr auftreten, und wir wollen einfach nur singen. Wir schicken euch eine Aufnahme und machen so viele Corona-Tests wie nötig.»

Die Recording Academy, die die Grammys veranstaltet, antwortete daraufhin Mars und Paak: «Wir haben euch schon die ganze Woche versucht, zu erreichen. Habt ihr neue Telefonnummern? Wir fänden es großartig, wenn Silk Sonic bei den Grammys ihr TV-Debüt geben könnten. Habt ihr am Sonntagabend Zeit?» US-Medien rätselten daraufhin, ob das ganze schlicht eine Marketing-Kampagne gewesen sei, oder Mars ernsthaft um einen Auftritt gebeten habe.

Die Grammys gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Musik-Branche. Bei der diesjährigen Gala sollen unter anderem auch Taylor Swift und Billie Eilish auftreten.

Judith Rakers war Ahnungslosigkeit bei «Masked Singer» schleierhaft

KÖLN: «Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers (45) ist von dem Rateteam der ProSieben-Show «The Masked Singer» ein bisschen enttäuscht. Sie sei sehr verwundert, warum niemand enträtselt habe, dass sie im Kostüm eines Kükens steckte. «Ich dachte: Meine Güte, die Hinweise aufgrund des Kostüms sind so stark, dass man sofort darauf kommt. Aber wie wir sehen, hat sich das Rateteam eher an den Kleinigkeiten festgebissen», sagte Rakers am Mittwoch. «Das große Ganze haben sie nicht gesehen.»

Rakers war am Dienstag enttarnt worden, aber niemand im Studio hatte auf sie getippt. Dabei lagen einige Indizien auf dem Silbertablett. Nicht nur schimmerte ihr Küken-Fell im charakteristischen «Tagesschau»-Blau - Rakers ist auch dafür bekannt, dass sie zu Hause Hühner hält. Sie hat darüber sogar in einem Buch geschrieben. Auf Instagram veröffentlichte sie noch am Dienstag ein Küken-Foto.

Dass sie als «Tagesschau»-Sprecherin auch Entertainment-Talent besitzt, verwunderte Rakers dagegen kaum. «Einige von uns haben tatsächlich Humor», sagte sie. «Wir gehen nicht zum Lachen in den Keller.»

Rakers rechnete bei Gesangsauftritt mit Veto von Garvey

KÖLN: «Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers hatte bei ihrer Liedauswahl für die ProSieben-Show «The Masked Singer» auch eine mögliche Schock-Reaktion in der Jury vor Augen. Die 45-Jährige wählte für ihren Auftritt im Kostüm eines Kükens in der Folge vom Dienstag ausgerechnet «Supergirl» aus - einen Song, mit dem Juror Rea Garvey (47) einst große Erfolge gefeiert hatte. «Tagelang habe ich mich wie ein Kind auf den «Supergirl»-Auftritt gefreut», berichtete Rakers am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich regelrecht Garveys Gesicht vorgestellt, wenn er von der Liedwahl erfahre. «Ich dachte, er springt auf, schreit «No!» und stürmt die Bühne.»

Zum Hintergrund muss man wissen, dass Garvey nicht gerade als Fan des Kükens galt, das stets mit einer extrem piepsigen Stimme sang. Zum Teil gab es offene Ablehnung von seiner Seite. Am Dienstag wurde schließlich enthüllt, dass Rakers unter der Maske steckte.

Garvey habe ihr anschließend eine sehr gute Leistung bescheinigt, sagte Rakers. «Wobei er mir noch kein Duett mit «Supergirl» angeboten hat», sagte sie. «Ich finde, da vergibt er sich eine Chance!»

Starbesetzung für «Francis And The Godfather» wächst an

LOS ANGELES: Elle Fanning (22, «Maleficent: Mächte der Finsternis») stößt zu der Starbesetzung um Jake Gyllenhaal, Oscar Isaac und Elisabeth Moss für den Film «Francis And The Godfather». Sie freue sich total, diese Nachricht mitzuteilen, schrieb Fanning am Dienstag in einer Instagram-Story. Regisseur Barry Levinson («Rain Man») geht darin der turbulenten Entstehung des preisgekrönten Mafiadramas «Der Pate» nach. Isaac spielt den Regisseur Francis Ford Coppola, Moss dessen Ehefrau Eleanor Coppola. Gyllenhaal mimt den Star-Produzenten Robert Evans, der Hits wie «Der Pate» und «Love Story» ins Kino brachte. Evans war damals mit «Love Story»-Schauspielerin Ali MacGraw verheiratet, die von Fanning dargestellt werden soll.

Mit Burlesque-Star Eve Champagne zur Corona-Impfung

HAMBURG: Normalerweise leitet die 36 Jahre alte Eve Campagne einen Burlesque-Club auf St. Pauli und ist bei der Kiez-Tour von Dragqueen Olivia Jones im Einsatz. In Zeiten des Corona-Lockdowns geht sie im zentralen Hamburger Corona-Impfzentrum einem etwas anderen Broterwerb nach. «Da ich ein aufgewecktes altes Mädchen bin und nicht gerne rumsitze, habe ich mir gedacht, dass ich persönlich für die Beendigung der Pandemie sorge, indem ich helfe, den Impfstoff zu verteilen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Samuel und Sarah Koch: Wir wünschen uns Kinder

MANNHEIM: Das Schauspieler-Ehepaar Samuel und Sarah Koch hätte gern Nachwuchs. «Wir wünschen uns Kinder», sagte die 35-Jährige dem Magazin «Bunte». «Erst müssen wir vorher noch wichtige Erziehungsfragen klären, wie zum Beispiel ob die Kinder «Harry Potter» oder die Bibel lesen sollen.» Das sei bei dem Paar ein Running Gag, erklärte die Schauspielerin: «Ich wurde nicht so religiös erzogen wie Samuel. Ich bewundere seinen Glauben, aber mir ist das hin und wieder zu streng.»

Vettels Beitrag zum Umweltschutz: Photovoltaik-Anlage auf dem Dach

SILVERSTONE: Formel-1-Pilot Sebastian Vettel hat große Sympathien für Klimaschutzaktivisten wie Greta Thunberg. «Ich finde es ganz, ganz toll und extrem mutig, dass und wie die jungen Leute auf die Straße gehen. Wenn die Einschränkungen durch die Pandemie vorbei sind, bin ich ganz sicher, dass das weitergehen wird - und muss. Denn die Dringlichkeit des Themas Klimawandel ist noch immer bei viel zu wenig Leuten richtig angekommen», sagte der viermalige Weltmeister dem «Playboy» (April-Ausgabe) im Interview. «Seit Neuestem habe ich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. So versuche ich im Kleinen, meinen Beitrag zu leisten.»

Eisenmann mal ganz privat: Patchwork-Familie war eine Bereicherung

STUTTGART/MÜNCHEN: Wenige Tage vor der Landtagswahl gewährt die baden-württembergische CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann einen seltenen Einblick in ihr Privatleben an der Seite des früheren Regierungssprechers Christoph Dahl und seiner Kinder. «Für mich war es eine Bereicherung, diese Patchwork-Familie: eins plus fünf», erzählt die Kultusministerin der Zeitschrift «Bunte». «Die Kinder wohnten bei der Mutter, aber kamen häufig zu uns.» Sie habe zu allen ein sehr gutes Verhältnis. «Und musste nur aufpassen, dass ich nicht großzügiger bin als die strengeren Eltern», sagte die 56-Jährige.

Österreich setzt bei ESC 2021 auf seinen Sänger für ausgefallenen ESC

WIEN: Nach dem ausgefallenen Eurovision Song Contest 2020 schickt Österreich dieses Jahr erneut seinen ursprünglichen Kandidaten Vincent Bueno ins Rennen. Der 35-Jährige muss jedoch nach ESC-Regeln mit einen neuen Song antreten. Am Mittwoch wurde seine Power-Ballade «Amen» im Radio präsentiert. Eine Reihe anderer Länder schickt nach der ESC-Absage im Vorjahr neue Künstler an den Start.

«Amen» sei nur auf den ersten Blick eine Beziehungsgeschichte, sagte der Österreicher mit philippinischen Wurzeln. «Aber für mich geht es vor allem um diesen inneren Kampf, den jeder kennt, mit den eigenen Stärken und Schwächen, der in eine helle Zukunft führt», wurde er vom Sender Ö3 zitiert. Der Sänger ist seinem heimischen Publikum als Gewinner einer Musical-Castingshow und als Teilnehmer der österreichischen Version von «Let's Dance» bekannt.

Der ESC wird dieses Jahr zwischen dem 18. und 22. Mai in Rotterdam ausgetragen. Der Wettbewerb war im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie erstmals in seiner Geschichte ausgefallen.

Sieben große Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt

MÜNCHEN: Enttäuschung für Hunderttausende Fans von Open-Air-Festivals: Ein Veranstalter-Netzwerk streicht wegen der Pandemie gleich sieben große Musikspektakel auf einen Schlag.

Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt seien damit unter anderen «Rock am Ring» am Nürburgring, «Rock im Park» in Nürnberg, das «Hurricane Festival» in Niedersachsen und «Southside» in Neuhausen ob Eck in Baden-Württemberg. Auch das «Deichbrand» bei Cuxhaven, «SonneMondSterne» in Thüringen bei Saalburg-Ebersdorf und das Schweizer «Greenfield Festival» fallen somit aus.

«Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden», teilte Eventim Live mit. Für die Mitarbeiter und Hunderttausende Fans fallen die Konzert-Events somit zum zweiten Mal aus. Bereits im Sommer 2020 waren alle Großveranstaltungen gestrichen worden.

In der Eifel und in Nürnberg zum Beispiel waren bislang die gleichzeitigen Traditionsfestivals «Rock am Ring» und «Rock im Park» am zweiten Juni-Wochenende 2021 mit Headlinern wie Green Day, System Of A Down und Volbeat geplant. Sie sollen nun laut dem zuständigen Veranstalter am ersten Juni-Wochenende 2022 wieder über die Bühne gehen. Welche Headliner dann auf der Bühne stehen, war noch unklar. Schon bald könnten Fans, die bereits in diesem oder sogar vergangenem Jahr Tickets erworben hätten, sie online für 2022 umbuchen.

Große Geburtstagsausstellung für Janosch in Tübingen

TÜBINGEN: Mehr als nur die Tigerente: Das umfangreiche Werk des Künstlers und Schriftstellers Janosch ist von Donnerstag an in Tübingen zu bewundern. Die Ausstellung «90 Jahre Janosch» zeige bis zum 28. August rund 450 Exponate, teilte die Art 28 Gallery mit. Die Schau zum 90. Geburtstag des Künstlers zeigt Radierungen, Gemälde, Karikaturen, Fotos, Aquarelle und vieles mehr. Die Helden aus Kinderbüchern wie «Oh, wie schön ist Panama» sind natürlich mit dabei. Es gibt aber auch Einblicke in das übrige Schaffen des Künstlers, das angesichts der Popularität von Tiger, Bär und ihren Freunden weniger bekannt ist.

Erste Transgender-Nachrichtensprecherin in Bangladesch

DHAKA: In Bangladesch gibt es erstmals eine Transgender-Nachrichtensprecherin. Transgender-Frauen, also Frauen, die als Jungen geboren worden sind, sind in dem mehrheitlich muslimischen Land offiziell als drittes Geschlecht anerkannt. Sie leben aber am Rande der Gesellschaft. Der Nachrichtenchef des Privatsenders Boishakhi, Saiful Islam, hofft, mit der neuen Nachrichtensprecherin Tashnuva Anan Shishir ein Signal für mehr Unterstützung für Transgenderfrauen zu setzen.

Leute kompakt

Beyoncé dankt Herzogin Meghan für ihren «Mut»

LOS ANGELES: Nach ihren Rassismus-Vorwürfen gegen das britische Königshaus hat Herzogin Meghan (39) Unterstützung von US-Superstar Beyoncé (39) erhalten. «Danke Meghan für Deinen Mut und Deine Führung. Wir alle sind durch Dich bestärkt und inspiriert», schrieb die Sängerin auf ihrer Webseite. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie und Meghan sich gegenüberstehen und anlächeln. Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry hatten in einem am Sonntagabend (US-Ortszeit) ausgestrahlten Interview mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben.

Rupert Grint: «Harry Potter»-Dreharbeiten manchmal einengend

LONDON: Der britische Schauspieler Rupert Grint (32) hat die Dreharbeiten der «Harry Potter»-Filme zeitweise als sehr fordernd in Erinnerung.

«Es gab definitiv eine Zeit, in der es sich ziemlich einengend angefühlt hat», sagte Grint im Podcast «Armchair Expert». «Es war mühsam. Es ging gewissermaßen jeden Tag - für am Ende zehn Jahre.» Zugleich halte er die Zeit, in der er als Ron Weasley vor der Kamera stand, für eine tolle Erfahrung, betonte Grint. «Es war ein toller Ort, aber manchmal dachte ich definitiv, dass ich gern etwas anderes tun würde.».

Lady Gaga zeigt sich als «Gucci»-Ehefrau - mit Adam Driver

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Lady Gaga (34, «A Star is Born») zeigt sich mit Pelzmütze vor verschneiten Bergen in ihrer neuen Filmrolle. Die Sängerin und Schauspielerin postete am Dienstag auf Instagram ein Foto mit Co-Star Adam Driver (37) von den Dreharbeiten zu «House of Gucci» unter der Regie von Ridley Scott (83, «Gladiator», «Alles Geld der Welt»).

Der Popstar trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, dazu Goldschmuck und eine weiße Pelzmütze, Driver einen weißen Skianzug im Stil der 1980er Jahre. «Signore e Signora Gucci», kommentiert Lady Gaga das Foto.

Das Kriminaldrama dreht sich um die Ermordung des Mode-Unternehmers Maurizio Gucci. Seine Ex-Ehefrau Patrizia Reggiani war als Auftraggeberin des Mordes an ihrem Mann mit mehreren Komplizen zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Gucci hatte Reggiani in den 1980er Jahren für eine andere Frau verlassen, 1995 wurde er von einem Auftragskiller erschossen, den Reggiani angeheuert haben soll. Die zweifache Mutter kam 2016 nach 18 Jahren hinter Gittern frei. Der Film, in dem auch Al Pacino, Jared Leto und Jeremy Irons mitspielen, soll Ende November in die Kinos kommen.

Lady Gaga hielt sich kürzlich in Italien zu Dreharbeiten auf, als ein Überfall auf ihren Hundesitter in Hollywood für Schlagzeilen sorgte. Unbekannte hatten zwei Französische Bulldoggen des Popstars entführt, die Tiere wurden zwei Tage später von einer Frau in Los Angeles gefunden.