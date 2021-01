Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 28.01.21 | Überblick

Bernie Sanders bringt mit «Grumpy chic»-Look Geld für guten Zweck ein

WASHINGTON: US-Senator Bernie Sanders hat mit seinem inzwischen weltberühmten «Grumpy chic»-Look Geld für einen guten Zweck gesammelt. Sanders' Team teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, Fanartikel mit dem Aufdruck seines Outfits vom Tag der Präsidenten-Vereidigung hätten in den vergangenen fünf Tagen 1,8 Millionen US-Dollar eingebracht. Das Geld gehe an wohltätige Organisationen in Sanders' Heimat-Bundesstaat Vermont.

Auf der Internetseite von Sanders' Kampagne gab es T-Shirts und Pullover mit einem Foto des Looks zu kaufen. Von seinem Team hieß es, das erste Produkt sei am vergangenen Donnerstag in weniger als 30 Minuten ausverkauft gewesen. Über das Wochenende seien weitere Artikel hinzugekommen, die bis Montagmorgen ebenfalls vergriffen gewesen seien.

Sanders hatte bei der feierlichen Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden am Mittwoch vergangener Woche mit seinem Look für viel Aufsehen gesorgt. Er saß etwas abseits in einem olivfarbenem Parka - mit auffälligen, Strick-Fäustlingen, die er auf seinem Schoß verschränkte. Mit diesem Outfit passte er so gar nicht in das feierliche Umfeld der Vereidigung. Der Schnappschuss verbreitete sich rasend schnell in sozialen Medien. Von unzähligen Nutzern und auch Prominenten wurde Biden in seinem grummeligen Altherren-Look per Fotomontage in alle möglichen Umgebungen gesetzt. Medien erfanden für die Kleiderwahl - gepaart mit der Sitzhaltung mit verschränkten Armen - den Titel «Grumpy chic».

Sanders selbst erklärte am Mittwoch, er sei überrascht gewesen von der Kreativität, die so viele Menschen gezeigt hätten - und er freue sich, dass sein «Internet-Ruhm» nun Menschen in Not zu Gute komme.

Lucas Cordalis geht 2022 ins Dschungelcamp

HÜRTH: Wie der Vater, so der Sohn: Der Sänger Lucas Cordalis (53) will im kommenden Jahr bei der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» mitmachen. «2022 werde ich gemeinsam mit euch nach Australien fahren und ins Dschungelcamp gehen», sagte er am Mittwochabend in der Dschungelcamp-Ersatzshow. Sein 2019 gestorbener Vater Costa Cordalis («Anita») hatte 2004 als erster RTL-Dschungelkönig Fernsehgeschichte geschrieben.

«Ich habe eigentlich immer gedacht: Ein König pro Haushalt reicht», sagte Lucas Cordalis, der mit Reality-Star Daniela Katzenberger verheiratet ist. Aus Respekt vor seinem Vater habe er die Anfragen von RTL, auch in den australischen Dschungel zu reisen, bislang abgelehnt. Aber jetzt sei der Moment da.

Weil der Kölner Privatsender das Dschungelcamp aus Australien wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr absagen musste, läuft derzeit die RTL-«Dschungelshow». Der Sieger hat einen Platz in der Sendung «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» im kommenden Jahr sicher.

US-Sängerin Halsey gibt Schwangerschaft bekannt

LOS ANGELES: Die US-amerikanische Sängerin Halsey (26, «You Should Be Sad», «Bad At Love») erwartet ein Kind. «Überraschung» schrieb sie am Mittwoch auf Instagram zu drei Fotos, auf denen sie mit nacktem, runden Babybauch posiert.

Halsey verlinkte den Instagram-Account von Drehbuchautor Alev Aydin, der ein Foto seiner Partnerin mit Herz-Emojis in seiner eigenen Story veröffentlichte. Aydin schrieb zu Halseys Post: «Mein Herz ist so voll, ich liebe dich, Süße».

Die Sängerin war früher unter anderem mit Rapper G-Eazy zusammen, doch die Beziehung ging 2018 auseinander. In diesem Jahr hatte sich Halsey öffentlich für einen offeneren Umgang mit der Unterleibserkrankung Endometriose eingesetzt, an der sie selbst leidet. Endometriose kann unter anderem zu schweren, krampfartigen Schmerzen während der Periode und zu Unfruchtbarkeit führen.

94 Sekunden vom Meister: Unbekanntes Mozart-Stück vorgestellt

Salzburg - Zum Start der digitalen Mozartwoche 2021 hat die Stiftung Mozarteum ein bislang unbekanntes Klavierstück aus der Feder des 17-jährigen Wolfgang Amadeus Mozart erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. «94 Sekunden neuer Mozart, das ist vielleicht nicht viel, aber wenn diese 94 Sekunden von einem Meister wie Mozart stammen, eröffnen sie doch einen ganzen musikalischen Kosmos», sagte Rolando Villazón, künstlerischer Leiter der Mozartwoche. Erstmals zum Klingen gebracht wurde die fragmentarische Komposition, ein Allegro in D KV 626b/16, von dem südkoreanischen Pianisten Seong-Jin Cho am Mittwochabend im Großen Saal der Stiftung Mozarteum in Salzburg.

Mozart schuf das Stück mit großer Wahrscheinlichkeit während seiner dritten Italienreise im Frühjahr 1773. «Stilistische Besonderheiten lassen erkennen, dass es sich bei dem dreiteiligen Tanzsatz nicht um eine Originalkomposition für Klavier, sondern um Mozarts eigenhändigen Klavierauszug eines unbekannten Orchesterwerks handelt», heißt es in einer Mitteilung der Stiftung. Das Blatt stammt wohl aus dem Nachlass von Mozarts Sohn Franz Xaver Wolfgang, der es wiederum von seiner Tante, Mozarts Schwester Maria Anna, geerbt haben soll. Das Autograph wurde zwischen 1900 und 1928 mehrfach auf Auktionen angeboten, dessen Inhalt aber von Wissenschaftlern bislang nie untersucht.

In den 1920er Jahren erwarb ein «musikbegeisterter Ingenieur» das Blatt in einem Pariser Antiquariat und es blieb fast 90 Jahre im Besitz der Familie, bevor es an die Stiftung Mozarteum vermittelt werden konnte. Es sei ein «besonderes Glück», dass die Originalhandschrift noch vor Ausbruch der Coronakrise angeboten worden sei, sagte Johannes Honsig Erlenburg, Präsident der Stiftung. Heute müsse man eine solche Anschaffung «wohl schweren Herzens ausschlagen». Die Wiederentdeckung einer bislang völlig unbekannten Mozart-Komposition ist ein sehr seltenes Ereignis und wurde zuletzt vor mehr als 80 Jahren gemeldet.

Voraussichtlich ab Ostern soll die Handschrift in Mozarts Geburtshaus in der Salzburger Getreidegasse ausgestellt werden. Eine Faksimileausgabe davon kann im Museumsshop und über den Buch- und Musikalienhandel erworben werden.

Sohn von Trivago-Chef platzt in CNN-Interview

NEW YORK: Der siebenjährige Sohn des Chefs des Reiseportals Trivago, Axel Hefer, ist in ein TV-Interview seines Vaters mit dem US-Nachrichtensender CNN hineingeplatzt - zur Freude von Moderator Richard Quest. «Wir haben einen Besucher», sagte Quest, nachdem der blonde Junge im Schlafanzug durch eine Tür im Hintergrund in das Zimmer gekommen war, in dem Hefer saß. Der Name seines Sohnes sei Victor und er wolle ins Bett gebracht werden, sagte Hefer.

Victor saß dann noch eine Zeit lang auf dem Schoß seines Vaters, bevor er durch die Tür wieder verschwand - um dann zum Schluss des Interviews über die Aussichten für den Reisemarkt in der Corona-Pandemie wieder aufzutauchen. «Geben Sie Victor eine zusätzliche Umarmung und ein Eis von uns», sagte Moderator Quest zum Abschluss. «Er hat uns den Tag verschönert.»

Hefer teilte später ein Video des Interviews per Kurznachrichtendienst Twitter und ergänzte: «Victor sagt «Gute Nacht» und danke für das Eis!»

Zahlreiche Medien berichteten über das Interview, das an den Fall des «BBC-Dads» erinnert. Der Korea-Experte Robert Kelly war 2017 vom britischen Sender BBC interviewt worden, als seine zwei kleinen Kinder hereinplatzten. Das Video des Vorfalls wurde weltweit millionenfach angeschaut und machte den US-Amerikaner Kelly als «BBC-Dad» bekannt.

Ergebnis von RTL-Spendenmarathon wächst auf 16,5 Millionen Euro

KÖLN: Dank weiterer hilfsbereiter Zuschauer ist die vom RTL-Spendenmarathon eingesammelte Millionen-Summe für notleidende Kinder nochmals angewachsen. Das verkündete der Sender am Mittwoch in Köln. Auch nach dem 24-stündigen Marathon im November seien bis Ende Dezember nochmals 830.000 Euro auf dem Stiftungskonto eingegangen. Damit belaufe sich das offizielle Endergebnis auf 16.582 500 Euro. RTL sprach von einem Rekord. «Ich verspreche: Jeder Cent kommt bei den bedürftigen Kindern an», erklärte RTL-Chef Bernd Reichart. Alles in allem sind nun seit 1996 rund 199,3 Millionen Euro beim Spendenmarathon des Kölner Privatsenders zusammengekommen.

Andrea Breth erhält Joana-Maria-Gorvin-Preis

BERLIN: Die Theaterregisseurin Andrea Breth (68) wird mit dem Joana-Maria-Gorvin-Preis ausgezeichnet. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichung würdigt alle fünf Jahre die überragende Leistung einer Theaterkünstlerin im deutschsprachigen Raum. Die öffentliche Ehrung ist Anfang September in Berlin geplant, wie die Akademie der Künste am Mittwoch mitteilte. Die Jury würdigte Breth als «Theaterfrau, der es überzeugend gelingt, Theater zu vergegenwärtigen».

Breth wurde bereits vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz und dem österreichischen Theaterpreis Nestroy für ihr Lebenswerk. Sie wuchs in Darmstadt auf und hatte zunächst viel Erfolg mit der Inszenierung von Stücken in Bochum und Berlin. Oft führte sie auch Regie bei den Salzburger Festspielen und am Wiener Burgtheater.

Der Preis ist nach der Schauspielerin Joana Maria Gorvin (1922-1992) benannt und ging zuvor an Pina Bausch, Anny Schlemm, Anja Silja, Jutta Lampe und Kirsten Dene. Die Zusammensetzung der Jury hatte laut der Akademie Gorvins Ehemann, Stifter Maximilian B. Bauer, verfügt: Sie besteht aus jeweils fünf männlichen Mitglieder aus der Sektion Darstellende Kunst. In der Jury 2020 waren demnach Jürgen Flimm, Christian Grashof, Volker Ludwig, Klaus Völker und Jossi Wieler.

Tyler Perry will über Corona-Impfungen informieren

LOS ANGELES: Der US-Schauspieler und Regisseur Tyler Perry (51) hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen und will nun anderen helfen, sich eine Meinung über die Impfung zu bilden. «Ich möchte euch die Informationen geben, damit ihr eure eigenen Entscheidungen treffen könnt», sagte er in der Morgensendung «CBS This Morning». «Ich denke, darum geht es, um Aufklärung und Information.» Er verstehe, wo das Misstrauen und die Skepsis über den Impfstoff herkämen, sagte er weiter. Er habe dem Impfstoff zunächst nicht getraut, auch angesichts der Trump-Regierung. Dann habe er aber beschlossen, die Impfung zu bekommen, sobald Experten seine Fragen beantwortet hätten. Um vor allem die afroamerikanische Bevölkerung zu informieren und Zweifel auszuräumen, hat Perry eine Informationssendung zu den Corona-Impfungen auf dem US-Fernsehsender BET (Black Entertainment Television) am 28. Januar geplant.

Palina Rojinski: Meine Wohnung ist nach Brand unbewohnbar

BERLIN: In der Wohnung der Berliner TV-Moderatorin Palina Rojinski (35) hat es gebrannt - davon erzählte sie selbst bei Instagram. Bei ihr sei etwas Krasses passiert. «Bei mir hat es gebrannt, im Haus, in meiner Wohnung. Und zwar so richtig.» Die Wohnung sei unbewohnbar. Sie sei noch dabei, es zu verarbeiten. Das Ganze sei kurz vor Silvester passiert. Näheres erzählte sie in dem Video nicht. In ihrem am Dienstag veröffentlichten «Astrolinski»-Clip sprach Rojinski ansonsten über Astrologie und die Aussichten für das Jahr («2021 was geht?»). Im Fernsehen wurde sie mit Formaten wie «MTV Home» und «Circus Halligalli» bekannt, gerade war sie bei ProSieben in «Wer stiehlt mir die Show?» zu sehen.

Grünen-Chefin Baerbock: Klar kann eine Mutter auch Kanzlerin sein (Foto - Archiv vom 24.1.) =

Augsburg (Berlin) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock sieht in ihrer Rolle als Mutter zweier Töchter im Grundschulalter kein Hindernis fürs Kanzleramt. «Für mich gilt: Frauen und Mütter müssen in diesem Land jeden Job machen können», sagte die 40-Jährige der «Augsburger Allgemeinen» (Mittwoch). «Zum Glück zeigt eine Frau schon seit 16 Jahren, dass eine Frau Kanzlerin sein kann. Diese Frage wird jetzt umgemünzt, ob das eine Mutter kann.» Ein Blick ins Ausland kläre auf, sagte Baerbock - und verwies auf die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern (40) und Kanadas Premierminister Justin Trudeau (49). «Wenn's in Neuseeland bei der Premierministerin mit kleinen Kindern funktionieren kann oder bei dem kanadischen Premierminister, dann sollte das auch in Deutschland funktionieren können.»

Autorin Charlotte Link: Werde immer um meine Schwester trauern

WIESBADEN: Bestseller-Autorin Charlotte Link (57) trauert immer noch um ihre jüngere Schwester Franziska, die 2012 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben ist. «Die Trauer bleibt für immer», sagte die Schriftstellerin dem Magazin «Bunte» in der aktuellen Ausgabe. «Ich werde den Tod meiner Schwester niemals überwinden. Ich stelle mir immer die Frage, warum musste das passieren. Ich suche einen tieferen Sinn dahinter. Aber es gibt keinen Sinn.» Sie glaube aber an ein Leben nach dem Tod und dass sie in einer anderen Welt Antworten finden werde. 2014 veröffentlichte Link ein Buch über die letzten Jahre ihrer Schwester und den Kampf gegen die Krankheit («Sechs Jahre: Abschied von meiner Schwester»).

Paris Hilton: Künstliche Befruchtung wegen Zwillingswunsch

LOS ANGELES: Paris Hilton hat in einem Podcast von ihrer sehr konkreten Art der Familienplanung mit ihrem Partner Carter Reum erzählt. «Wir haben mit einer In-vitro-Fertilisation (künstlichen Befruchtung) begonnen», sagte die 39 Jahre alte Hilton im Podcast «The Trend Reporter with Mara». Sie habe bereits mehrere Eizellenentnahmen hinter sich. Das sei der Weg, bei dem sie sicher sein könne, dass sie Zwillinge bekomme - ein Junge und ein Mädchen, sagte Hilton. Bei künstlichen Befruchtungen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Mehrlingsgeburt erhöht. Reality-Star und Hiltons langjährige Freundin Kim Kardashian habe ihr davon erzählt. Hilton ist seit mehr als einem Jahr mit dem Unternehmer Reum liiert. Eine Hochzeit ist auch schon in Planung, wie sie sagte.