Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Österreich unterstützt Event-Branche mit Ausfall-Garantien

WIEN: Österreich will die von der Corona-Krise besonders getroffene Veranstaltungsbranche mit Ausfall-Garantien wiederbeleben. Bei coronabedingten Absagen oder Einschränkungen würden pro Veranstaltung bis zu einer Million Euro für nicht stornierbare Aufwendungen ersetzt, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Die EU-Kommission habe ihr grünes Licht für diese Beihilfe gegeben. «Für eine weitere Erhöhung dieses Rahmens stehen wir mit der EU-Kommission in Verhandlungen», so die Ministerin.

Insgesamt stünden aktuell 300 Millionen Euro zur Verfügung, um den Veranstaltern mehr Planungssicherheit zu geben. Der Schutzschirm soll für ein breites Spektrum an Veranstaltungen gelten. Dies betrifft etwa Kongresse, ebenso profitieren Kulturfestivals, Bälle oder Sportevents.

Bayreuther Festspiele wollen Vertrag mit Thielemann - Titel offen

BAYREUTH: Die Bayreuther Festspiele wollen ihren bisherigen Musikdirektor Christian Thielemann (61) weiter an sich binden. Wie, das ist allerdings noch unklar. «Die Bayreuther Festspiele beabsichtigen, einen neuen Vertrag mit Christian Thielemann abzuschließen», teilten die Festspiele am Mittwoch auf Anfrage mit. «Die Aufgaben und der sich daraus ergebende Titel befinden sich noch in Klärung.» Thielemann ist seit 2015 Musikdirektor, sein Vertrag läuft allerdings in wenigen Tagen zum Jahresende aus.

Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, ist der wohl wichtigste Dirigent auf dem Grünen Hügel. Mit einer Ausnahme im Jahr 2011 gab es in den letzten zwei Jahrzehnten kein Festspiel-Jahr ohne Thielemann am Pult. Er ist erst der zweite Dirigent nach Felix Mottl (1856-1911), der alle zehn in Bayreuth aufgeführten Wagner-Opern auf dem Grünen Hügel dirigiert hat. 2010 wurde er musikalischer Berater der Festspiele, bevor er fünf Jahre später Musikdirektor wurde.

Nagelsmann über Gesang an Weihnachten: Letztes Lied «Stille Nacht»

LEIPZIG/AUGSBURG: Der Leipziger Trainer Julian Nagelsmann feiert Weihnachten «relativ klassisch». Der Bundesliga-Coach verriet nach dem 3:0 am Dienstagabend im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg, dass er mit seiner eigenen Familie bei seiner Mutter in seinem Heimatort Landsberg am Lech sein werde. In diesem Corona-Jahr verzichtet der 33-Jährige auf den Besuch in der Kirche. Man wichtele innerhalb der Familie, für die Kinder gebe es Geschenke. Danach steht ein gemeinsames Essen auf dem Programm. «Wir singen dann noch fünf, sechs Lieder vor dem Weihnachtsbaum, das letzte ist immer 'Stille Nacht'. Dann gibt's noch ein Gläschen Rotwein und wir gehen ins Bett», verriet Familienvater Nagelsmann.

Tennis bleibt «absolute Priorität» für Andrea Petkovic

BERLIN: Andrea Petkovic will ihrer Tennis-Karriere alle anderen beruflichen Pläne unterordnen, solange sie noch aktiv ist. Das hat die 33 Jahre alte Darmstädterin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der «Berliner Morgenpost» betont. Die einstige Top-Ten-Spielerin hat zuletzt ein viel gelobtes Buch veröffentlicht und mehrfach die ZDF-«Sportreportage» moderiert. «Tennis bleibt meine absolute Priorität, so lange ich spiele. Alles andere wird vorerst also noch hintenangestellt», sagte Petkovic.

Tennis-Star Kerber: Geschenke «zu 99 Prozent» im Internet bestellt

PUSZCZYKOWO/STUTTGART: Die Tennisspielerin Angelique Kerber (32) hat auf eine normale Shoppingtour vor Weihnachten verzichtet. «Ich muss echt sagen, ich habe meine Geschenke zu 99 Prozent in diesem Jahr online bestellt», sagte die Kielerin, die im polnischen Puszczykowo wohnt und trainiert, der Deutschen Presse-Agentur. Zuletzt habe sie noch ein paar Duftkerzen besorgt. «Man kann ja nicht groß raus und damit kann man es sich wenigstens zu Hause gemütlich machen», sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin mit einem Lachen und berichtete: «Wir feiern dieses Jahr auch ein bisschen anders, wir werden im kleinen Kreis feiern mit meinen Großeltern, meiner Mutter. Wir werden nicht alle Tanten oder Cousinen ablaufen oder Freunde treffen. Das Wichtigste ist einfach, dass alle gesund bleiben.»

Bei Ministerpräsident Weil gibt es weniger Geschenke zu Weihnachten

HANNOVER: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (62) feiert angesichts der Corona-Epidemie ein stilles Weihnachtsfest, fast alle Begegnungen fallen in diesem Jahr aus. «Wir feiern diesmal wesentlich stiller als sonst», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Unser Sohn kommt, und natürlich gibt es auch eine Bescherung. Aber schon bei den Geschenken fängt es an: Eine Grundausstattung habe ich beisammen, insgesamt wird es jedoch dünner ausfallen als in den letzten Jahren.» Auf ein Ritual aber wird Weil nicht verzichten, «Weihnachten bei Hoppenstedts» von Loriot gebe es trotz Corona wieder im Fernsehen.

Streeck: Baldiges Ende der Pandemie wäre schönstes Weihnachtsgeschenk

BONN: Der Virologe Hendrik Streeck (43) hat in diesem Jahr ziemlich ernste Weihnachtswünsche. «Das schönste Weihnachtsgeschenk wäre, wenn der Impfstoff gut und ohne Nebenwirkungen wirkt und die Pandemie bald beendet ist», sagte der Forscher der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst werde das Fest «im engsten Familienkreis» begehen - «wohlwissend, dass es eine besondere Zeit ist und man nicht ganz abschalten kann». Der Virologe gehört zu den bekanntesten Experten, wenn es um die Corona-Pandemie geht.

Felicity Jones schätzt neues Familiengefühl

NEW YORK: Die britische Schauspielerin Felicity Jones (37, «The Midnight Sky») hat die Corona-Krise als Rückkehr zur Familie erlebt. «Wir sind durch eine Verdichtung durchgegangen», beschrieb Jones ihr Pandemie-Gefühl der Deutschen Presse-Agentur. «Wir haben gemerkt, dass manche der einfachen Dinge mehr wert sind als die hohe Geschwindigkeit unseres Lebens und ständiger Konsum. Familie steht da definitiv im Zentrum», sagte Jones, die im April ihr erstes Kind bekam. «Ohne zu kitschig klingen zu wollen: Am Ende gibt Liebe dem Leben eine Bedeutung. Und wenn das Leben bedroht ist, dann rückt das nur noch mehr in den Mittelpunkt.»

Altkanzler-Ehefrau Schröder-Kim: «Humor ist generell sehr wichtig»

HANNOVER: Soyeon Schröder-Kim (50), Ehefrau von Altkanzler Gerhard Schröder (76), gewährt im Corona-Jahr bei Instagram Einblicke in das Privatleben des Paares. Ihr Ehemann sei damit einverstanden, sagte die Unternehmerin in Hannover der Deutschen Presse-Agentur. «Ich lade keine privaten Bilder hoch, wenn mein Mann nicht zustimmt.» Soziale Medien seien wichtig, um in der Pandemie Kontakte aufrecht zu erhalten, zu ihrer Familie in Korea sowie zu Geschäftspartnern. In den vergangenen Wochen postete sie etwa Bilder des früheren SPD-Chefs mit grimmiger Miene beim Haareschneiden daheim oder galant mit einem Strauß Hagebutten im Arm. Die Postings dürfen lustig sein. «Humor ist generell sehr wichtig in unserem Leben. Humor ist eine Leichtigkeit und Erfrischung des Lebens.»

George Clooney blickt hoffnungsvoll in die Zukunft

NEW YORK: Der amerikanische Filmstar George Clooney (59) blickt trotz der Corona-Pandemie und vieler politischer Krisen hoffnungsvoll in die Zukunft. Die schnelle Entwicklung eines Impfstoffs habe ihn schwer beeindruckt und auch die bevorstehende Amtsübergabe von Donald Trump werde positive Veränderungen mit sich bringen, glaubt der Schauspieler. «Diese autoritäre Sprache, die wir überall auf der Welt sehen? Das wird schwerer, wenn man nicht mehr auf die Vereinigten Staaten zeigen und sagen kann: «Nun ja, die machen das ja auch.»», sagte Clooney in einem Gespräch zu seinem Film «The Midnight Sky» der Deutschen Presse-Agentur.

Otto Waalkes zum Fest in Emden statt in Florida

EMDEN: Der Komiker Otto Waalkes glaubt daran, dass Deutschland die aktuelle Corona-Krise gut überstehen wird: «Andere Generationen haben Schlimmeres durchgestanden. Wenn ich da an meine Eltern zurückdenke - von wegen Klopapier hamstern. Es gab gar keines, nur den «Völkischen Beobachter»», sagte der 72-Jährige dem «Spiegel». Der gebürtige Ostfriese verbringt 2020 zum ersten Mal seit 50 Jahren Weihnachten in seiner Heimatstadt Emden und nicht wie sonst in den USA, wie er sagte: «Normalerweise flüchte ich von Weihnachten bis Ostern nach Florida, Heiligabend bei 30 Grad im Schatten.» Der Komiker setzt in düsteren Zeiten auf die Kraft der Musik, die ihn auch nach dem Tod seiner Mutter getröstet habe.

Sternekoch Tim Raue wird Weihnachten zum Assistenten

BERLIN: Der Berliner Sternekoch Tim Raue (46) wird über Weihnachten zur Küchenhilfe. «Ich darf meinen österreichischen Schwiegereltern beim Kochen assistieren», sagte Raue in einem «Spiegel»-Interview. «Ich darf da gar nix, ich bin nur der Hilfskoch.» Probleme, sich unterzuordnen, habe er nicht. «Nur bei einer Sache vermag ich nicht an mich zu halten: Mein Schwiegervater bindet die Soße nicht. Für den Fall habe ich immer etwas Mondamin Fix in der Tasche. Und im letzten Jahr sind mir - durch Zufall! - etwas Schmalz und Preiselbeermarmelade in seinen Rotkohl gefallen.» Raue ist seit 2017 in zweiter Ehe mit einer Österreicherin verheiratet.

Ringo Starr «unglücklich» über verpasste Weihnachten in England

LOS ANGELES/LONDON: Die Corona-Krise verhagelt Ex-Beatle Ringo Starr (80) ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Kindern und Enkeln. «Ich bin nicht in England, aber ich sollte in England sein», sagte der Schlagzeuger der legendären Band der britischen Nachrichtenagentur PA. «Also war ich ein paar Tage unglücklich.» Aber man müsse trotzdem weitermachen. «Es ist nicht gut, lange unglücklich herumzusitzen.» Derzeit hält sich Ringo Starr mit seiner Gattin Barbara Bach in Los Angeles auf.

Linda Evans: Viele deutsche Fans blieben mir seit «Denver-Clan» treu

BERLIN: Auch mehr als 30 Jahre nach dem Ende der Fernsehserie «Der Denver-Clan» hat Hauptdarstellerin Linda Evans in Deutschland eine treue Fangemeinde. «Ich bekomme mehr Fanpost aus Deutschland als aus jedem anderen Land Europas», berichtete die US-Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur. «Meine tollen deutschen Fans waren immer wundervoll, sehr begeistert und über all die Jahre ein Teil meines Lebens. Sie sagten mit breitem Lächeln immer so schöne Dinge zu mir wie: «Der Denver-Clan, das bist Du.» Viele ihrer deutschen Fans ließen noch heute von sich hören. Zu einigen wenigen Menschen in Deutschland pflege sie seit den 80er Jahren lange Freundschaften. Am 26. Dezember ist die 78-Jährige in der ZDF-Serie «Das Traumschiff» zu sehen.

Lana Del Rey covert «Stille Nacht» für obdachlose Jugendliche

BERLIN: Mit einem Cover des Weihnachtsklassikers «Stille Nacht» hat sich US-Sängerin Lana Del Rey (35) an einem Benefizkonzert für obdachlose Jugendliche aus der LGBTQ-Community beteiligt. Die jährliche «Talent Show» der Organisation «The Ally Coalition», bei der bekannte Musiker für den guten Zweck singen, wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr als Livestream gezeigt. Für ihren Auftritt setzte sich Lana Del Rey vor den Weihnachtsbaum in ihrem Wohnzimmer. Paramore-Frontfrau Hayley Williams (31) schaltete sich für ihr Cover von «Teardrop» (Massive Attack) in Bademantel und mit Handtuchturban dazu.

Schottische Regierungschefin entschuldigt sich für Corona-Verstoß

EDINBURGH: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon (50) hat sich für einen Verstoß gegen die Corona-Regeln entschuldigt. Sie hatte sich am Rande einer Beerdigung in Edinburgh zwar mit Abstand, aber ohne Mund-Nase-Schutz mit drei Frauen unterhalten. In Schottland ist das Tragen einer Maske in Gaststätten vorgeschrieben, außer am Sitzplatz. «Das war ein dummer Fehler, und es tut mir wirklich leid», sagte Sturgeon am Dienstagabend. Die Zeitung «The Scottish Sun» hatte ein Foto der Szene vom Freitag veröffentlicht.

«Ich spreche jeden Tag über die Wichtigkeit, Masken zu tragen, deshalb werde ich keine Entschuldigung liefern. Ich habe falsch gehandelt, ich ärgere mich über mich selbst», betonte Sturgeon. Die Strafe für solche Verstöße beträgt 60 Pfund (66 Euro), die sich im Wiederholungsfall vervielfacht.

Schottland hat in der Corona-Krise auch auf Betreiben der Regierungschefin härtere Maßnahmen durchgesetzt als die Zentralregierung in London. Die schnelle Reaktion hat die Beliebtheitswerte der Politikerin, die eine Loslösung des Landesteils von Großbritannien anstrebt, nach Ansicht von Experten befeuert.

Jessica Alba: «Trug die Rachel-Frisur noch vor Jennifer Aniston»

BERLIN: Schauspielerin Jessica Alba (39) sieht sich als eine der ersten Trägerinnen des berühmten «Rachel»-Haarschnitts: Sie habe die Frisur schon gehabt bevor Jennifer Aniston diese mit ihrer Rolle in der Kult-Sitcom «Friends» bekannt gemacht habe. Für ihren ersten professionellen Haarschnitt als Zwölfjährige sei sie zu Promi-Friseur und «Rachel»-Erfinder Chris McMillan gegangen, erzählte Alba in einem Interview mit dem Magazin «Women's Health», das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Sie habe den Friseur bei einem Casting für ein Musikvideo kennengelernt. McMillan habe ihr dann für Bewerbungen bei Model-Agenturen die mittellange, stufige Frisur geschnitten, die später zum Markenzeichen der Figur Rachel Green wurde.

Schwarzenegger über Schwiegersohn Pratt: «ein fantastischer Kerl»

BERLIN: Arnold Schwarzenegger (73) hat es nach eigenen Angaben überrascht, dass seine Tochter Katherine (31) mit Chris Pratt einen Schauspieler geheiratet hat. «Niemals hätte ich das gedacht», erzählte er in einer Zoom-Konferenz mit Co-Stars aus dem Film «Kindergarten Cop» (1990), zu der «Yahoo Entertainment» für Montag (Ortszeit) eingeladen hatte. «Ich dachte, sie hätte die Nase voll davon, mir ständig an Filmsets dabei zuzusehen, wie ich Gebäude in die Luft jage und Menschen umbringe.» Über den Schauspieler-Schwiegersohn Chris Pratt, den Katherine ihm dann letztlich doch bescherte, zeigte sich Schwarzenegger sehr glücklich. «Er ist ein fantastischer Kerl», sagte er über den 41-Jährigen. Die beiden kämen sehr gut miteinander aus. Katherine Schwarzenegger Pratt ist seit 2019 mit dem «Avengers»-Star verheiratet.

Iggy Pop veröffentlicht Corona-Song «Dirty Little Virus»

BERLIN: US-Punkrocker Iggy Pop hat einen Song über das Coronavirus geschrieben. «Covid-19 ist auf der Bühne erschienen», lautet die erste Zeile des Lieds «Dirty Little Virus» («Dreckiges kleines Virus»), das seit Montag (Ortszeit) digital erworben werden kann. Begleitet von Gitarren, Schlagzeug und Trompete beschreibt der 73-Jährige das Pandemiejahr in knappen, direkten Worten. So heißt es in einem Vers: «Grandfather's dead, got Trump instead» («Großvater ist tot, stattdessen haben wir Trump»). In einer Videobotschaft erklärte Iggy Pop, er habe «nichts zu Emotionales oder Tiefsinniges» über Covid-19 schreiben wollen. Stattdessen habe er das Lied «journalistischer» angehen und die Fragen «wer, was, wann, wo» beantworten wollen. «Gäbe es noch einen Preis für die Person des Jahres, ginge er diesmal sicher an das Virus.»