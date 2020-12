Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa) | 16/12/2020 | Aktualisiert um: 19:30 | Überblick

(Foto - aktuell; die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

BONN: Kabarettist Konrad Beikircher ist nach eigenen Worten ein Geburtstagsmuffel. «Ich habe zu Geburtstagen ein wirklich gestörtes Verhältnis», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Bonn. «Das ist blöd, weil ich seit über 30 Jahren mit einer Frau verheiratet bin, in deren Familie der Geburtstag das Allerheiligste ist.» Für ihn sei es geradezu ein Segen, dass wegen der Corona-Pandemie zurzeit keine großen Feiern erlaubt sind, sagte Beikircher, der am 22. Dezember 75 Jahre alt wird. So könne er seinen Geburtstag ohne Diskussionen im kleinen Familienkreis begehen. Seine Abneigung gegenüber Geburtstagen liege wohl in seiner Kindheit begründet: Seine Mutter habe Geburtstage nicht gemocht und keine Lust gehabt, zu diesem Anlass zu feiern.

(Foto - Archiv; die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

LOS ANGELES: Die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel («Systemsprenger») erhält für ihr US-Filmdebüt an der Seite von Tom Hanks im Western «Neues aus der Welt» in Hollywood Lob. Zengel zeige eine «erstaunliche Leistung» und könnte Chancen auf eine Auszeichnung in der kommenden Filmpreis-Saison haben, schrieb das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Dienstag. Das Fachblatt «Variety» hatte Zengel im November auf seine «Actors to Watch»-Liste gesetzt, für die das Blatt jedes Jahr zehn Darsteller auswählt, denen eine vielversprechende Karriere prophezeit wird.

Nach «Star Wars»: Naomi Ackie soll Whitney Houston spielen

(Foto - Archiv; die Meldung lief auch im Ressort Kultur)

LOS ANGELES: Die zwölf Jahre alte deutsche Schauspielerin Helena Zengel («Systemsprenger») erhält für ihr US-Filmdebüt an der Seite von Tom Hanks im Western «Neues aus der Welt» in Hollywood Lob. Zengel zeige eine «erstaunliche Leistung» und könnte Chancen auf eine Auszeichnung in der kommenden Filmpreis-Saison haben, schrieb das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Dienstag. Das Fachblatt «Variety» hatte Zengel im November auf seine «Actors to Watch»-Liste gesetzt, für die das Blatt jedes Jahr zehn Darsteller auswählt, denen eine vielversprechende Karriere prophezeit wird.

Nach «Star Wars»: Naomi Ackie soll Whitney Houston spielen

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: Schauspielerin Thekla Carola Wied (76) setzt in der Corona-Krise auf den angekündigten Impfstoff. «Ich glaube absolut an die Impfung», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie und ihr Mann würden sich auch impfen lassen, sobald es genügend Impfstoff gibt. «Wir gehören vom Alter her zur Risikogruppe und gehen auch regelmäßig zur Grippeimpfung.» Insgesamt empfindet sie die Corona-Krise als Zeit der Bescheidenheit. Diese Besinnung auf sich selbst falle viele Menschen schwer. «Man kann eben nicht sofort immer überall hinfahren und fliegen.» Gerade für junge Menschen sei das nicht einfach. «Dafür habe ich auch Verständnis. Aber nun ist Solidarität gefragt.»

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: Schauspielerin Thekla Carola Wied (76) setzt in der Corona-Krise auf den angekündigten Impfstoff. «Ich glaube absolut an die Impfung», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie und ihr Mann würden sich auch impfen lassen, sobald es genügend Impfstoff gibt. «Wir gehören vom Alter her zur Risikogruppe und gehen auch regelmäßig zur Grippeimpfung.» Insgesamt empfindet sie die Corona-Krise als Zeit der Bescheidenheit. Diese Besinnung auf sich selbst falle viele Menschen schwer. «Man kann eben nicht sofort immer überall hinfahren und fliegen.» Gerade für junge Menschen sei das nicht einfach. «Dafür habe ich auch Verständnis. Aber nun ist Solidarität gefragt.»

Würstchen mit Kartoffelsalat? Nicht bei Startenor Jonas Kaufmann

MÜNCHEN: Würstchen sind ein Heiligabendklassiker, mit Kartoffelsalat natürlich - nicht so bei Startenor Jonas Kaufmann. «Bei Würstchen mit Kartoffelsalat würde vermutlich die ganze Familie streiken», sagte der 51-Jährige dem «Münchner Merkur». «Ich bin normalerweise derjenige, der fürs Essen verantwortlich ist. Und das nicht nur an Weihnachten. Einfach weil ich Kochen und Backen liebe.» An Heiligabend stehe die Familie aber gemeinsam in der Küche, «die bei uns mitten im Wohnzimmer ist. Jeder schnippelt und bereitet vor, damit wir dann ganz gemütlich etwas Schönes essen können.» Bei Plätzchen und Gebäck hat der gebürtige Münchner einen klaren Favoriten: «Vanillekipferl - und zwar solche, die schon fast zerfallen, bevor sie den Mund erreicht haben.»

(Foto - Archiv)

MÜNCHEN: Schauspielerin Thekla Carola Wied (76) setzt in der Corona-Krise auf den angekündigten Impfstoff. «Ich glaube absolut an die Impfung», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie und ihr Mann würden sich auch impfen lassen, sobald es genügend Impfstoff gibt. «Wir gehören vom Alter her zur Risikogruppe und gehen auch regelmäßig zur Grippeimpfung.» Insgesamt empfindet sie die Corona-Krise als Zeit der Bescheidenheit. Diese Besinnung auf sich selbst falle viele Menschen schwer. «Man kann eben nicht sofort immer überall hinfahren und fliegen.» Gerade für junge Menschen sei das nicht einfach. «Dafür habe ich auch Verständnis. Aber nun ist Solidarität gefragt.»

Hannelore Elsners Sohn: Meine Mutter litt jahrzehntelang an Krebs

BERLIN: Schauspielerin Hannelore Elsner (1942-2019) litt laut ihrem Sohn schon Jahrzehnte vor ihrem Tod im vergangenen Jahr an Krebs. «Die Brustkrebsdiagnose hatte meine Mutter erhalten, da war ich 13. Davon erzählt hat sie mir erst, als ich 18 wurde», sagte ihr Sohn Dominik Elstner (39) der Illustrierten «Bunte». Später kam dem Magazin zufolge noch Leukämie dazu. Elsner («Die Unberührbare») starb im April 2019 im Alter von 76 Jahren. Immer wieder hätten Ärzte seiner Mutter gesagt, dass jetzt Schluss sei, so der Sohn. «Und dann hat meine Mutter es doch wieder geschafft. Und wieder. Und wieder.» Daher habe er auch im vergangenen Jahr gedacht, dass sie den Krebs noch einmal besiege, sagte Elstner. Im Gegensatz zu seiner Mutter schreibt der Fotograf seinen Nachnamen Elstner - die Schauspielerin hatte das «t» aus ihrem Namen gestrichen.

Gwen Stefani über Verlobung in Oklahoma: «Hätte Reise fast abgesagt»

Ehrengabe der Schillerstiftung geht an Lyrikerin Dagmara Kraus

MARBACH: Die Lyrikerin Dagmara Kraus erhält die mit 10.000 Euro dotierte Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung 2021. Laut Jury-Begründung gehört Kraus «zu den originellsten und klügsten lyrisch-essayistischen Stimmen der Gegenwartsliteratur». Ihre Texte seien dort zu Hause, wo die Sprachen drifteten, Worte übersiedelten und sich verfremdeten. Die Preisverleihung ist für November 2021 im Deutschen Literaturarchiv Marbach geplant, teilte die Stiftung am Mittwoch mit.

Dagmara Kraus wurde 1981 im polnischen Wroclaw geboren und lebt in Straßburg. Ihr lyrisches Debüt erschien 2012 unter dem Titel «kummerang». Zuletzt veröffentlichte sie den Lyrik-Band «liedvoll, deutschzyno». Kraus arbeitet außerdem als Übersetzerin.

Ausgezeichnet wird auch der Schriftsteller André Schinkel. Er erhält die Dr. Manfred Jahrmarkt-Ehrengabe. Die Christian Ferber-Ehrengabe geht an die Autorin Karin Fellner. Beide Preise sind mit jeweils 7500 Euro dotiert. Die Deutsche Schillergesellschaft fördert seit mehr als 150 Jahren Autoren - auch Eduard Mörike und Else Lasker-Schüler gehörten schon dazu.

Thomas Gottschalk findet Verlegung von «Wetten, dass..?» richtig

KÖLN: Moderator Thomas Gottschalk (70) kann die Verschiebung der geplanten Sonderausgabe von «Wetten, dass..?» nachvollziehen. «Es war ja eine Retro-Ausgabe von «Wetten, dass..?» für 2020 geplant, die ins nächste Jahr gerutscht ist. Das finde ich richtig», sagte Gottschalk der Deutschen Presse-Agentur. Es könne «keine Bagger-Wette geben, bei der einer mit Mundschutz im Bagger sitzt», so der Showmaster. «Eine große Show funktioniert momentan nicht, man kann sich nicht vor einem Publikum verneigen, das nicht da ist.» Das einmalige Revival des einstigen ZDF-Quoten-Hits war ursprünglich für 2020 geplant. Wegen der Corona-Pandemie wurde es aber auf 2021 verschoben. Gottschalk präsentiert am Montag (21. Dezember, 20.15 Uhr, ARD) die Show «2020 - Gottschalk holt's nach».

George Clooney: «Wir leben in gefährlichen Zeiten»

Thomas Gottschalk blickt optimistisch ins nächste Jahr

KÖLN: Showmaster Thomas Gottschalk (70) schaut mit Optimismus auf das Jahr 2021. «Ich habe mein ganzes Leben lang optimistisch ins nächste Jahr geblickt und tue das auch dieses Jahr», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Sein Leben lang habe er sich bemüht, positiv zu sein, so Gottschalk. «Nur jetzt bin ich froh, negativ zu sein, wenn ich wieder einen Coronatest abliefern muss, bevor ich ins Studio darf.»

Der Moderator präsentiert am Montag (21. Dezember, 20.15 Uhr, ARD) die Show «2020 - Gottschalk holt's nach». Sie soll sich um Ereignisse drehen, die wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten.

Leute kompakt

Barack Obama: In Schreibpausen TV-Serien geschaut

(Foto - Archiv)

WASHINGTON: In den Schreibpausen seines neuen Buches «Ein verheißendes Land» hat Ex-US-Präsident Barack Obama sich mit Fernsehserien abgelenkt. «Wenn ich eine Pause brauchte, habe ich zum Beispiel «Better Call Saul» geschaut», erzählte er dem Magazin «Entertainment Weekly» im Interview. Er möge «die großartigen Charaktere und die Art, wie die Serie die dunkle Seite des amerikanischen Traums untersucht». Die Anwaltsserie ist ein Spin-off des Fernsehdramas «Breaking Bad». Auch «The Good Place» hat Obama gern gesehen. «Das ist eine kluge und süße Kombination aus Comedy und den großen philosophischen Fragen.» Die Comic-Verfilmungen «Watchmen» und «The Boys» zählt er ebenfalls zu seinen Favoriten. «Und die NBA Playoffs habe ich natürlich auch immer angeschaut», sagte der 59-Jährige.

Thekla Carola Wied setzt auf die Corona-Impfung

Nach «Star Wars»: Naomi Ackie soll Whitney Houston spielen

LOS ANGELES: Nach langer Suche gibt es nun eine Hauptdarstellerin für die geplante Filmbiografie über Musiklegende Whitney Houston (1963-2012). Die Britin Naomi Ackie (28), die in «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» mitspielte, ist für «I Wanna Dance With Somebody» ausgewählt worden. Sie hätten eine anstrengende Suche hinter sich, sagte Regisseurin Stella Meghie («The Photograph») in einer Mitteilung, aus der die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag zitierten. Ackie sei auf ganzer Linie überzeugend gewesen. «Ihre Fähigkeit, die Bühnenpräsenz einer Weltikone und zugleich die menschliche Seite ihres Innenlebens einzufangen, hat mich tief gerührt», erklärte die kanadische Filmemacherin.

Mit produziert wird die Biografie von Houstons Nachlassverwaltung und vom Musikproduzenten Clive Davis, der die Sängerin einst entdeckte. In dem Film sollen Houstons Plattenaufnahmen verwendet werden. Das Drehbuch stammt von Autor Anthony McCarten («Bohemian Rhapsody»). Der Film ist nach dem Hit «I Wanna Dance with Somebody» benannt.

Houston war einer der größten Stars der 80er-Jahre. Ihre Alben verkauften sich millionenfach. Erfolge feierte die sechsfache Grammy-Preisträgerin auch als Schauspielerin. An der Seite von Kevin Costner spielte sie 1992 in dem Liebesfilm «Bodyguard» mit, für den sie auch Hits wie «I Will Always Love You» lieferte. Die Musikerin wurde im Februar 2012 im Alter von 48 Jahren tot in einem Hotelzimmer in Beverly Hills aufgefunden.

George Clooney: «Wir leben in gefährlichen Zeiten»

BERLIN: Nach Ansicht von Hollywood-Star George Clooney lebt die Menschheit in gefährlichen Zeiten. «Wir sind mit der globalen Erwärmung konfrontiert, unsere Gesellschaft ist gespalten, der Hass greift um sich», sagte der 59-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Selbst die düstere Welt, die Clooney als Schauspieler und Regisseur in seinem neuen Science-Fiction-Thriller «The Midnight Sky» zeigt, scheint ihm als Zukunftsvision nicht völlig ausgeschlossen: «Wenn das so weitergeht, dann landen wir in 30 Jahren in einer Welt, wie der Film sie schildert.»

Clooney spielt in dem Film den Astronomen Augustine Lofthouse, der sich krank und allein auf einer verlassenen Forschungsstation in der Arktis wiederfindet. Letztlich glaube er aber nicht, dass die postapokalyptische Filmwelt Wirklichkeit werde. «So realistisch ich die Sachlage beurteile, so optimistisch bin ich auch. Das war ich schon immer.»