Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Kevin Hart und Wesley Snipes als Brüder in Netflix-Drama

LOS ANGELES: Kevin Hart (41, «Jumanji») und Wesley Snipes (58, «Demolition Man») treten gemeinsam vor die Kamera. In der geplanten Drama-Serie «True Story» sollen sie Brüder spielen, wie der Streaming-Dienst Netflix am Mittwoch bekanntgab. Hart schlüpft in die Rolle eines berühmten Komikers, der während einer Welttournee in seiner Heimatstadt Philadelphia seinen älteren Bruder (Snipes) besucht. Das Treffen hat gefährliche Folgen.

Er könne es immer noch nicht glauben, schrieb Hart auf Instagram über das neue Projekt. Er habe eine Serie machen wollen, die die Welt schockiert, und nun arbeite er zudem mit der «Legende» Snipes zusammen, so Hart, der auch als Produzent an Bord ist. «Narcos»-Schöpfer Eric Newman ist als Autor verantwortlich, Regie bei den acht geplanten Folgen führen Stephen Williams («Lost») und Hanelle Culpepper («Star Trek Picard»).

Snipes war mit Hits wie «Blade» und «Demolition Man» in den 1990er Jahren zum Action-Star aufgestiegen. Zuletzt drehte er unter anderem «The Expendables 3» und «Dolemite Is My Name». Hart («Fast & Furious: Hobbs & Shaw») war im Herbst 2019 bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Nach einer Drehpause steht er jetzt wieder vor der Kamera.

Anwalt: Juan Carlos zahlt spanischem Fiskus 678.000 Euro Steuern nach

MADRID: Spaniens ehemaliger König Juan Carlos I. hat zur Abwendung eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung 678.000 Euro an den Fiskus gezahlt. Das teilte der Anwalt des 82-Jährigen nach Berichten spanischer Medien von Mittwochabend mit. Das frühere Staatsoberhaupt hatte seine Heimat in diesem Jahr verlassen und lebt inzwischen vermutlich im Golfstaat Abu Dhabi.

Mit der Zahlung habe Juan Carlos eine Steuerschuld beglichen, die sich aus der jahrelangen Nutzung von Kreditkarten ergeben habe, die ihm von dem befreundeten mexikanischen Unternehmer Allen Sanginés-Krause zur Verfügung gestellt worden seien, berichteten die Zeitungen «El País» und «La Vanguardia». Bislang habe er das nicht als Einnahmen dem Finanzamt gemeldet.

Juan Carlos hatte vor gut vier Monaten seine Heimat heimlich verlassen. Erst nach zwei Wochen teilte das Königshaus mit, der von Justizermittlungen bedrängte Altkönig sei nach Abu Dhabi geflogen. Der Spanier soll mit dem dortigen Kronprinz Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan eng befreundet sein. Ob und wann er nach Spanien zurückkehren würde, ist unklar.

95-Jährige will nach Impfung endlich Ur-Ur-Enkel umarmen

LIVERPOOL/COVENTRY: Ethel Jean Murdoch (95) freut sich nach ihrer Corona-Impfung darauf, endlich ihren Ur-Ur-Enkel James zu umarmen. Sie habe den Jungen, der am 30. August geboren wurde, wegen der Corona-Pandemie noch gar nicht richtig begrüßen können, sagte Murdoch am Mittwoch in Liverpool. Es sei eine schwierige Zeit gewesen. Bei der Impfung zeigte sich die ältere Dame, Fan von Erstligist FC Everton, gelöst und lachte in die Kameras.

Wirklicher Schutz durch das Mittel, das vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelt wurde, besteht nach Herstellerangaben aber erst nach einer zweiten Impfung rund drei Wochen nach der ersten.

Großbritannien hatte am Dienstag mit einer Massenimpfung begonnen. Zunächst erhalten Menschen über 80, Mitarbeiter und Bewohner von Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal eine Spritze. Als erste war Margaret «Maggie» Keenan geimpft worden. Die 90-Jährige verließ am Mittwoch das Krankenhaus in Coventry, in Begleitung von Tochter Sue und Enkel Conor.

«Gestern war ein überwältigender Tag für mich persönlich und für den Rest der Welt, da wir alle versuchen, zu einer Art Normalität zurückzukehren», wurde Keenan vom nationalen Gesundheitsdienst NHS zitiert. «Es war wie ein Wirbelwind, und ich habe es alles noch gar nicht richtig sinken lassen. Ich fühle mich großartig und freue mich sehr, nach Hause gehen und Zeit mit meiner Familie verbringen zu können.»

Filmdebüt für Kourtney Kardashian in «Eine wie keine»-Neuauflage

NEW YORK: Filmdebüt für Kourtney Kardashian: Sie werde in der Neuauflage des Films «Eine wie keine» mitspielen, teilte die 41-Jährige in der Nacht zum Mittwoch via Instagram mit. Das Produktionsteam des Films bestätigte Kardashians Angaben. Kardashian ist die ältere Schwester von Kim Kardashian, gemeinsam mit dem Rest ihrer Großfamilie wurden sie in den USA über eine Reality-TV-Show berühmt.

Die Highschool-Komödie «Eine wie keine» («She's All That») war 1999 mit Freddie Prinze Jr. und Rachael Leigh Cook in den Hauptrollen weltweit erfolgreich gewesen. Die Neuauflage soll «He's All That» heißen. Wann der Film herauskommen könnte, war noch nicht klar.

Gericht: Deutscher Pippi-Langstrumpf-Liedtext verletzt Urheberrecht

HAMBURG: Der deutsche Text des Liedes «Hey, Pippi Langstrumpf» verletzt nach einem Urteil des Landgerichts Hamburg das Urheberrecht. Die Erben der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren (1907-2002) müssen an der Verwertung des Liedtextes beteiligt werden, erklärte die Zivilkammer am Mittwoch. Lindgren habe es 1969 ausdrücklich abgelehnt, dass sich der Verfasser der deutschen Textversion, Wolfgang Franke, als alleiniger Autor nenne. Die Münchner Filmkunst-Musikverlags- und Produktionsgesellschaft und Frankes Witwe dürfen den Text «Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune, ich mach' mir die Welt, wie sie mir gefällt...» nicht weiter verbreiten, wenn das Urteil vollstreckt wird. Ferner müssen sie Auskunft über die Einnahmen seit 2007 erteilen und den Lindgren-Erben Schadenersatz für die entgangene Beteiligung zahlen.

Alle Prozessbeteiligten seien sich aber einig, dass es sehr schade wäre, wenn der Liedtext nicht mehr verbreitet werden könnte, betonte Richter Benjamin Korte. «Wir werden alles daran setzen, dass das nicht passiert», versicherte Rechtsanwalt Ralph Oliver Graef, der die Lindgren-Erbengesellschaft vertritt. «Das ist ja eine Ikone, fast schon deutsches Kulturgut», sagte er über Pippi Langstrumpf.

Katherine Heigl spielt erste US-Präsidentschaftskandidatin Woodhull

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Katherine Heigl (42, «Grey's Anatomy») will in der geplanten Polit-Serie «Woodhull» die erste US-Präsidentschaftskandidatin Victoria Woodhull (1838-1927) spielen. Für die Produktionsfirma Oakhurst Entertainment soll Heigl auch als ausführende Produzentin an der TV-Serie mitwirken, wie das Branchenblatt «Deadline.com» am Dienstag berichtete. Sie sei völlig begeistert, die unglaubliche Geschichte der Frauenrechtlerin auf den Bildschirm zu bringen, sagte Heigl in einer Mitteilung. Victorias «unerhörter Mut» ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Dreistigkeit seien damals absolut revolutionär gewesen. Damit habe sie allen Frauen den Weg geebnet.

BONN: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat sich entsetzt über persönliche Anfeindungen gegen ihn im Netz geäußert. Anlass war ein Hashtag #SterbenmitStreeck bei Twitter. Kritiker werfen Streeck vor, die Corona-Pandemie zu verharmlosen und Tote in Kauf zu nehmen. «Wenn wissenschaftliche Debatte und Forschung dazu führen, dass mit # zu meinem Ableben oder sterben mit mir aufgerufen wird, ist das nicht nur sehr verletzend, es erschreckt mich gerade zu, wie gross der Hass und die Diffamierung im Netz geworden ist», schrieb Streeck dazu auf dem Kurzbotschaftendienst. Im Netz gab es auch viel Unterstützung für den Virologen. «Wer den Hashtag benutzt, disqualifiziert sich meiner Meinung nach selbst für jede ernsthafte Diskussion», schrieb ein anderer Nutzer.

Isabell Horn spielt Krankenschwester: Mutter half bei Vorbereitung

KÖLN: Schauspielerin Isabell Horn (36) hat für ihre Rolle als Schwester Rike in der ZDF-Klinikserie «Bettys Diagnose» Unterstützung aus der Familie bekommen. «Meine Mama hat mich lustigerweise ein wenig darauf vorbereitet, sie ist Altenpflegerin», sagte Horn der Deutschen Presse-Agentur. Die 36-Jährige spielt in der Serie eine Krankenschwester. Ihre Mutter habe ein paar Griffe gezeigt, wie man einen Patienten richtig in den Rollstuhl hebt oder Blutdruck misst, berichtete die gebürtige Bielefelderin. Privat habe sie dieser Beruf nie gereizt, sagte Horn, die auch in sozialen Medien aktiv ist. «Um so schöner ist es aber, dass ich jetzt eine Krankenschwester spielen darf und neue Erfahrungen in dem medizinischen Bereich sammeln darf.»

Bonner Virologe Streeck erschrocken über Diffamierung im Netz

BERLIN: Soulsängerin Joy Denalane befürchtet schlimme Auswirkungen für die Live-Branche durch den Corona-Lockdown. «Ich persönlich glaube leider, dass es sehr bitter ausgehen wird», sagte sie in einem dpa-Interview. «Ich kann mir vorstellen, dass viele Veranstaltungsorte und Konzerthäuser diese Krise nicht überstehen werden. Vielleicht bleiben die Locations selbst erhalten, aber die Betreiber*innen dieser nicht - was genauso tragisch wäre.» Die Live-Branche leide besonders unter den Corona-Beschränkungen. Viele Crew-Helfer seien ohne Arbeit und hätten aktuell auch keine Perspektive, sagte Denalane. «Natürlich planen alle von ihnen in Richtung Frühjahr 2021, genauso wie ich selbst auch, obwohl noch gar kein wirkliches Ende in Sicht ist. Von daher herrscht auch Ratlosigkeit und Verzweiflung, weil es für all die Helfer*innen und Crews bedeutet, dass sie keine Einnahmen haben.»

Konstantin Wecker: Konzerte haben Heilkraft

MANNHEIM: Der Liedermacher Konstantin Wecker (73) hat nicht nur künstlerische Gründe, im Rentenalter weiter Musik zu machen. «Bei mir war's auch immer notwendig. Ich nehme nach wie vor gern Platten auf, aber ich konnte mich auch nie auf ein Rententeil zurückziehen», sagte Wecker dem «Mannheimer Morgen». «Ich habe keine Rente, schlicht und ergreifend.» Dem Interview zufolge verkauft Wecker genug Alben, dass sich die Produktion nicht nur als Werbemittel für die Konzerte rechnet. Der Musiker erzählte, er merke ganz deutlich, was für eine ungeheuerliche Heilkraft Konzerte für ihn hätten.

Alfred Molina soll als Bösewicht in «Spider-Man 3» erscheinen

Queen-Lieblingsenkelin Zara Tindall erwartet drittes Kind

LONDON: Zara Tindall (39), Lieblingsenkelin von Königin Elizabeth II., erwartet ihr drittes Kind. «Es war eine gute Woche für mich, wir hatten einen kleinen Ultraschall vergangene Woche - ein dritter Tindall ist unterwegs», sagte Ehemann Mike Tindall (42) in seinem Podcast. Der ehemalige Rugby-Profi scherzte, das Kind werde wohl Covy oder Coveena heißen - eine Anspielung auf den Zeugungstermin während der Corona-Pandemie und die Lungenkrankheit Covid-19. «Ich wünsche mir dieses Mal einen Jungen, ich habe schon zwei Mädchen», sagte Tindall. Natürlich werde er das Kind lieben, ob Sohn oder Tochter. «Aber bitte einen Jungen», sagte er absichtlich weinerlich. Vor allem die zweite Tochter Lena Elizabeth wünsche sich bereits eine Schwester oder einen Bruder.

Soulsängerin Denalane: In Live-Branche herrscht Verzweiflung

LONDON: Zara Tindall (39), Lieblingsenkelin von Königin Elizabeth II., erwartet ihr drittes Kind. «Es war eine gute Woche für mich, wir hatten einen kleinen Ultraschall vergangene Woche - ein dritter Tindall ist unterwegs», sagte Ehemann Mike Tindall (42) in seinem Podcast. Der ehemalige Rugby-Profi scherzte, das Kind werde wohl Covy oder Coveena heißen - eine Anspielung auf den Zeugungstermin während der Corona-Pandemie und die Lungenkrankheit Covid-19.

«Ich wünsche mir dieses Mal einen Jungen, ich habe schon zwei Mädchen», sagte Tindall. Natürlich werde er das Kind lieben, ob Sohn oder Tochter. «Aber bitte einen Jungen», sagte er absichtlich weinerlich. Vor allem die zweite Tochter Lena Elizabeth wünsche sich bereits eine Schwester oder einen Bruder. «Sie ist jetzt zweieinhalb, sie will jemanden Jüngeres, den sie verkleiden und mit dem sie spielen kann.»

Seine Frau freue sich ebenfalls auf das Kind. «Z. geht es sehr gut, sie ist immer vorsichtig wegen der Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind.» Kurz vor Weihnachten 2016 hatte Zara Tindall eine Fehlgeburt erlitten. Sie ist die Tochter von Prinzessin Anne und deren erstem Ehemann Mark Phillips und eine erfolgreiche Vielseitigkeitsreiterin. Die älteste Tochter von Zara und Mike Tindall ist die sechsjährige Mia Grace.

José Carreras moderiert seine Spendengala von Spanien aus

LEIPZIG: Der Tenor José Carreras sammelt auch in diesem Jahr mit einer Fernsehgala Spenden für seine Leukämie-Stiftung - diesmal aber von Spanien aus. «Wegen Corona bin ich durch eine Live-Schalte aus Barcelona direkt und während der gesamten Sendezeit mit der José-Carreras-Gala in Leipzig verbunden», erklärte der 74-Jährige. Die Sendung steht am Donnerstag (20.15 Uhr) beim MDR auf dem Programm.

Vor Ort moderieren Mareile Höppner und Sven Lorig. Zuschauer sind wegen der Pandemie diesmal nicht dabei. Die Charity-Gala wird unterstützt von Künstlern wie Amy Macdonald, Max Raabe oder David Garrett, wie der MDR mitteilte. Voriges Jahr hatte Carreras mit seiner 25. Gala fast 3,9 Millionen Euro Spenden gesammelt. Damals waren noch 2400 Zuschauer bei der Live-Show in Leipzig dabei gewesen.

Es sei in diesem Jahr besonders wichtig, auf Leukämie aufmerksam zu machen, erklärte der Künstler. «Corona dominiert seit Monaten die Agenda und sogar viele Gespräche im privaten Bereich. Wir dürfen die Leukämiepatienten nicht vergessen, die besonders in diesen Zeiten unsere Solidarität brauchen.» Wer wegen Blutkrebs behandelt werde, habe ein geschwächtes Immunsystem und somit in Zeiten von Corona ein noch wesentlich höheres Risiko. Das bei der Spenden-Show gesammelte Geld solle der Leukämie-Forschung zugute kommen.

Nächstes Jahr hofft Carreras wieder zu Normalität zurückfinden zu können. Es sei geplant, dann wieder mit der Gala beim MDR in Leipzig zu sein.

Matthew Morrison: «Joker» war Inspiration für tanzenden Grinch

BERLIN/LONDON: Für seine Grinch-Verkörperung in einer Musicalversion hat sich US-Schauspieler Matthew Morrison (42, «Glee») Inspiration bei einer Paraderolle von Joaquin Phoenix geholt. «Ich wollte nicht, dass der Grinch ein guter Tänzer ist», sagte Morrison dem US-Branchenblatt «Entertainment Weekly». «Ich nahm viel aus Joaquin Phoenix' Darbietung in «Joker».»

Inspiriert habe ihn die Szene, in der der Batman-Gegenspieler auf einer Treppe tanzt - «sorglos und rau», so Morrison. Trotz des düsteren Vorbilds beim Tanzen sei auch die neue Verfilmung des Weihnachtsklassikers familienfreundlich. Das Grinch-Musical mit Texten des Dramatikers Tim Mason und Musik des Komponisten Mel Marvin wird in London aufgeführt und live beim US-Sender NBC übertragen.

Die bekannte Kinderbuchstory aus den 1950er Jahren wurde bereits mehrfach verfilmt. Auch der Komiker Jim Carrey schlüpfte bereits in die Rolle des grünen Weihnachtsmuffels, vor zwei Jahren erschien eine Zeichentrickvariante mit Otto Waalkes als Sprecher (im Original Benedict Cumberbatch).

1500 Bleistifte für Europa - Malerin vollendet monumentales Werk

MERSEBURG/LEIPZIG: Europa ist das Thema der Leipziger Malerin ANTOINETTE. Auf einer Reise über den Kontinent hat sie ein monumentales Werk geschaffen. In Merseburg (Sachsen-Anhalt) setzt sie jetzt die letzten Striche für das Werk «Altar der Europa». Es ist nicht nur ein monumentales Bild, 20 mal 5 Meter groß, sondern es ist auch vollständig mit Bleistiften und Buntstiften gezeichnet. «1500 Bleistifte sind dafür draufgegangen», erzählt die 64-Jährige lachend. Der Altar ist das Hauptwerk des Zyklus «Mythos Europa», mit dem sich die Künstlerin schon seit Jahren auseinandersetzt. Schon nach dem Fall der Mauer habe sie geahnt, dass sich nicht nur die Verhältnisse in den beiden Teilen Deutschlands ändern werden, sagt die Malerin. «Wenn man aus einem Kartenhaus eine Karte herauszieht, ändert sich alles.» Die Frage, wie Europa gelingen kann, treibt sie um.

Matthew Morrison: «Joker» war Inspiration für tanzenden Grinch

Meryl Streep über Drehstart nach Quarantäne: «Ich war so schlecht»

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (71) hatte nach eigenen Angaben wegen einer einsamen Quarantäne-Phase Schwierigkeiten am ersten Drehtag ihres neuen Films. «Ich war so schlecht», sagt die Hollywood-Schauspielerin im Gespräch mit dem Talkmaster Stephen Colbert. «Ich konnte mich an nichts erinnern.» Vor Beginn des Drehs der Sci-Fi-Komödie «Don't Look Up», in der Streep die US-Präsidentin spielt, sei sie in Quarantäne gewesen - «total allein», wie die US-Schauspielerin erklärte. «Und meine erste Szene bestand darin, als Präsidentin ein Stadion voll mit 20.000 Menschen zu betreten, mein großes Gesicht auf dem Großbildschirm vor mir, und ich bin total durchgedreht», sagte sie lachend. In Wirklichkeit habe ihr Publikum natürlich nur aus einzeln verteilten Menschen mit Masken und Visieren bestanden, die später bei der Bearbeitung dupliziert würden.

Klopp will mit der Familie an einen Ort mit gutem Wetter ziehen

Alfred Molina soll als Bösewicht in «Spider-Man 3» erscheinen

LOS ANGELES: Der britische Schauspieler Tom Holland (24) soll für «Spider-Man 3» von einem weiteren Landsmann Verstärkung erhalten. Alfred Molina (67) werde in seiner früheren Rolle als der Bösewicht Dr. Otto Octavius zurückkehren, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Dienstag. Im Oktober wurde bereits bekannt, dass der Brite Benedict Cumberbatch in seiner Superheldenrolle als «Doctor Strange» bei dem nächsten Spinnenmann-Abenteuer mitspielen wird.

In der ersten «Spider-Man»-Reihe mit Tobey Maguire in der Hauptrolle war Molina 2004 als der Wissenschaftler «Doc Ock» zu sehen, der nach einem missglückten Experiment mit tödlichen Tentakeln Peter Parker alias Spider-Man das Leben schwer machte.

Seit 2017 spielte Tom Holland zweimal den Superhelden, zuletzt 2019 in «Spider-Man: Far From Home». Die Dreharbeiten für den dritten Teil finden unter der Regie von Jon Watts statt. Sony will den Film im Dezember 2021 in die Kinos bringen.