Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 02.12.20 | Aktualisiert um: 17:45 | Überblick

Trotz Lockdown-Ende: Robbie Williams bleibt zu Hause

LONDON/BERLIN: Auch nach dem Ende des harten Lockdowns in Großbritannien will Sänger Robbie Williams (46) die Zeit lieber zu Hause verbringen. «Lockdown-Robbie lebt eigentlich schon seit 1993 so. Das ist das normale Leben für mich. Ich gehe nicht raus», sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur.

Er könne sich in Großbritannien kaum frei bewegen, weil er überall erkannt werde. «Ich bedaure das nicht, sondern bin dankbar für mein Leben. Aber auch nach dem Ende des Lockdowns bleibt es dabei: Ich beschäftige und entertaine mich in meinem wunderschönen Haus.»

Der britische Musiker, der in seinem aktuellen Song «Can't Stop Christmas» über ein Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen singt, lebt mit Frau Ayda und seinen vier Kindern in London. Dort wurden am Mittwoch die Corona-Regeln gelockert, Restaurants und Cafés etwa dürfen öffnen. In England gelten damit wieder regional unterschiedliche Maßnahmen.

Martin Semmelrogge hat sein «Traum-Mädel» gefunden

PALMA DE MALLORCA: Schauspieler Martin Semmelrogge schmiedet vor seinem 65. Geburtstag weiter Hochzeitspläne. Er will seine Freundin Regine Prause heiraten, die er schon «meine Frau» nennt, aber es gibt noch Bürokratie-Probleme. «Ich muss nach Amerika, da ist meine alte Heiratsurkunde. Irgendwann wird es schon klappen», sagte Semmelrogge, der seit langem auf Mallorca lebt, der Deutschen Presse-Agentur.

Wie er seinen Geburtstag am 8. Dezember feiern will? «Meine Frau wird mich bestimmt überraschen mit etwas kleinem Süßen. Ich werde ein bisschen mit der Harley fahren, wenn das Wetter gut ist, werde in mein Lieblingsrestaurant gehen, wo es eine tolle Salatbar gibt. Ich werde mit meinem Team essen gehen, vielleicht auch ins Kino. Ins Fitnessstudio gehe ich auch gerne.» Er lebe eigentlich jeden Tag wie seinen Geburtstag. «Hauptsache, ich bin gesund und bleibe gesund.» Seine Frau mache den besten Erdbeer-Mascarpone-Gugelhupf. «Sie ist mein Traum-Mädel.»

Semmelrogge («Das Boot», «Die Straßen von Berlin») war bereits zweimal verheiratet. Er hat zwei Kinder, Joanna und Dustin, die ebenfalls Schauspieler sind.